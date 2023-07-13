北約峰會：強化與日韓紐澳印太四國合作，中國：反對北約東進亞太

因應俄羅斯威脅，北約新防禦計畫德國扮要角

（中央社）冷戰結束30多年後，北約（NATO）首度針對俄羅斯的威脅制定防禦計畫，德國位居歐陸中心，將肩負北約後勤和東翼防衛的雙重任務。

北大西洋公約組織31個成員國領袖，7月11、12日兩天在立陶宛召開峰會，正式批准防禦計畫。

在這份4000多頁的文件中，北約詳細規劃如何提高陸、海、空、網路、太空的威嚇力，阻止俄軍進犯。

蘇聯解體以來，歐洲再也不視俄羅斯為敵人，不過俄軍入侵烏克蘭，迫使各國重新審視國防戰略，德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）直言，這份計畫是對俄國出兵的「直接反應」。

德國位居歐陸心臟，又是歐洲最大經濟體，按佩斯托瑞斯說法必須承擔雙重任務，

首先是後勤。現代戰爭打的是後勤戰，人員、裝備、物資的快速移動是致勝關鍵。

俄羅斯是北約最大威脅，一旦發生衝突，數以萬計的軍隊將借道德國的公路、橋樑、鐵路，調動到芬蘭、波羅的海三國、波蘭、黑海等北約東翼，馳援和擊退俄軍。

在美蘇冷戰年代，位於最前線的西德是北約調動部隊和物資的樞紐；佩斯托瑞斯表示，與冷戰的西德一樣，德國由於地理位置將成為北約的後勤中心。

其次，俄烏戰爭爆發後，北約的重心已東移到緊鄰俄羅斯的波羅的海三國，佩斯托瑞斯指出，盟國有必要捍衛他們的自由和安全。

按新版防禦規劃，北約將在備受俄羅斯威脅的國家加碼軍事部署，德國因此宣布將在立陶宛常駐4000兵力。

總理蕭茲（Olaf Scholz）強調，「我們願捍衛北約的每一公分領土」。

北約與歐盟亞太4國峰會：中俄使我們關係更接近

北約盟國今天（當地時間12日）與歐盟及日韓紐澳4個亞太國家領導人舉行高峰會，秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）在峰會後記者會表示，中國獨斷行為和俄國侵烏，促使北約與歐盟和印太夥伴關係更接近，北約設立東京辦事處的計畫也將繼續討論。

北大西洋公約組織（NATO）為期2天的高峰會最後一場正式活動，是由七大工業國（G7）、歐盟領導人與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）排排站，宣布對烏克蘭的長期安全保障承諾。

代表所有人率先致詞的，是其中唯一的非歐美國家領導人——日本首相岸田文雄。這項安排凸顯了北約國家對日本的重視，日本是獲邀參與北約峰會的亞太4國中，最積極與美國合作防堵中國，也是投入最多資金援助烏克蘭者。

另一個隱含的意義，或許是彌補北約原訂在日本東京開設辦事處的計畫，因法國堅持反對而未能寫入今年的峰會公報。

有趣的是，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）正好站在岸田身邊，當第2個致詞的美國總統拜登（Joe Biden）盛讚日本對歐洲安全議題的貢獻時，馬克宏數次抬頭望天，表情似顯不耐。

北約秘書長史托騰伯格在峰會終場記者會上，答覆日經亞洲（Nikkei Asia）記者詢問北約的東京辦事處計畫是否胎死腹中時，表示此案仍在議程上，未來仍會討論。

據日經亞洲先前報導，法國反對東京辦事處的說法是因北約乃「北大西洋」公約組織，以美國和歐洲為集體防衛區域，在印度太平洋地區設立據點並不合適。不過更關鍵的理由應是擔心激怒中國，且避免引起東南亞國家緊張。

史托騰伯格強調，北約雖然是區域性的聯盟，但面對全球性的挑戰，在歐洲發生的事與印太地區相關，在印太發生的事也與北美和歐洲相關，「北京的全球性獨斷行為和俄羅斯侵略烏克蘭，使北約、歐盟和印太夥伴們的關係更加接近。」

他說：「我們面對數十年來最嚴峻的挑戰，更加團結。」北約向日本、韓國、澳洲及紐西蘭4國分別提出「訂製夥伴關係計畫」（Individually Tailored Partnership Program, ITPP），包括海上安全、新科技、網路、氣候等領域的合作，深化關係。

岸田與史托騰伯格已在今天上午簽署北約與日本的訂製夥伴計畫文件，涵蓋16個領域的擴大合作方案。

北約連續第2年在例行峰會「加碼」邀請亞太4個夥伴國家參與，強化跨大西洋和太平洋的合作。日經亞洲在另一篇報導將之比喻為在歐亞大陸形成「書檔效應」，兩面防堵中俄的野心。

史托騰伯格在答覆韓國記者時說，中國重度投資在提升核武能力上，「我們預期到2035年前，中國會有觸及北美和包括所有北約領土的長程核彈投射能力。」

他說：「我們也看到中國如何關起門來，因此（與亞太合作）與北約是否變成全球聯盟無關，而是認知這個區域正面臨全球性的挑戰，而中國是其中一環。」

北約峰會點名構成挑戰，中方：反對北約東進亞太

北大西洋公約組織領袖峰會公報點名中國構成安全挑戰；中國駐歐盟使團批評刻意抹黑，並正告北約，中方將堅定維護自身的主權、安全和發展利益，堅決反對北約東進亞太。

繼去年北約高峰會首度將中國定位為「體制性挑戰」，今年峰會公報再次多處提及中國，指其透過廣泛的政經軍手段在全球擴張足跡、投射力量，且快速擴充核武、政策不透明，加上深化與俄關係，挑戰北約安全與價值。

北約成員國領袖7月11日及12日在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）舉行領袖峰會。會後公報以5大段篇幅談論31個盟國領導人對中國議題的共識。首先便直指「中華人民共和國明示的野心和脅迫性政策，挑戰我們的利益、安全與價值。」