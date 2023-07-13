米蘭昆德拉擅以諷刺筆法寫人類處境黑暗，作品抗拒「媚俗」充滿哲學辯證，90年代文青必讀

米蘭昆德拉曾批評蘇聯流亡法國，擅以諷刺筆法寫人類處境黑暗

（中央社）出生於捷克，著有《生命中不能承受之輕》、《玩笑》和《笑忘書》等知名小說的作家米蘭昆德拉（Milan Kundera）11日在巴黎辭世，享耆壽94歲。

《路透社》報導，典藏米蘭昆德拉作品的莫拉維亞圖書館（Moravian Library）發言人莫拉佐娃（Anna Mrazova）說：「米蘭昆德拉先生昨天於巴黎辭世，他生前久病纏身。」

捷克總理費亞拉（Petr Fiala）說：「米蘭昆德拉是一位影響遍及各大洲好幾代讀者的享譽全球作家。他身後除留下著名的小說，還有可觀的散文作品。」

米蘭昆德拉擅長描述遊走在日常生活世俗現實和崇高理想世界間的主題和角色。他鮮少接受訪問，深信作家應該透過作品來說話。

米蘭昆德拉首部小說作品《玩笑》（The Joke）於1967年出版，對當時捷克斯洛伐克的共產政權有嚴厲描述，這是他從共黨黨員淪為流亡異議分子的第一步。

米蘭昆德拉1976年告訴法國《世界報》（Le Monde），說他的作品帶有政治性是過度簡化，模糊了它們的真實重要性。

他在1986年的文學評論作品《小說的藝術》（Art of the Novel）中說，生活「是一個我們一直都知道的陷阱：我們未曾要求而被生下來，被鎖在一個不是我們選擇的軀體，並註定死亡」。

他以描寫人類處境的黑暗而具挑釁意味小說而聞名，內容頗富諷刺性，反映他因和當局持不同意見而被剝奪捷克國籍的經歷。

米蘭昆德拉在台灣曾出版許多著作，《生命中不能承受之輕》是他的代表作品之一。（圖取自博客來網頁books.com.tw）

米蘭昆德拉1929年4月1日出生於捷克第二大城布爾諾（Brno），前往布拉格求學。他翻譯法國詩人阿波里奈爾（Guillaume Apollinaire）的作品，同時也寫詩和散文。父親是知名的鋼琴家。

米蘭昆德拉也曾任教電影學院，已逝奧斯卡金像獎導演米洛斯福曼（Milos Forman）是他的門生之一。

他出版於1967年的前衛小說《玩笑》，描述一名大學生因為一個無傷大雅的玩笑，而遭到校方退學和被逐出政黨。

在1968年布拉格之春改革運動遭蘇聯為首的軍隊鎮壓後，曾是共產黨員的米蘭昆德拉不再受到當局的青睞。他流亡法國後，在勒恩大學（University of Rennes）執教鞭。

米蘭昆德拉鮮少公開談話，他在1979年因出版《笑忘書》（The Book of Laughter and Forgetting）被剝奪捷克國籍，後來在1981年取得法國籍。

《法新社》報導，2019年，捷克恢復米蘭昆德拉的國籍。2023年，米蘭昆德拉圖書館（Milan Kundera Library）在他的家鄉布爾諾開幕。

米蘭昆德拉最為人所知的作品《生命中不能承受之輕》（The Unbearable Lightness of Being）於1984年出版，並在1987年拍成電影，由法國女星茱麗葉畢諾許（Juliette Binoche）和英國男星丹尼爾戴路易斯（Daniel Day-Lewis）主演。

米蘭昆德拉抗拒媚俗，作品充滿哲學辯證90年代文青必讀

抗拒媚俗、離經叛道的作家米蘭昆德拉過世，作品夾議夾敘、充滿哲學辯證，不僅風靡全球，90年代更是台灣文青必讀的經典，《生命中不能承受之輕》累計銷售超過10萬本。

米蘭昆德拉作品的中文譯者、翻譯家尉遲秀接受《中央社》記者電話訪問時表示，米蘭昆德拉在《生命中不能承受之輕》反覆辯證「媚俗」一詞，至今這個詞幾乎被用濫了，但昆德拉當初的用意正是要告訴世人，所有媚俗的事只會掩蓋事實的真相。

尉遲秀告訴《中央社》記者，德文中的Kitsch原指俗氣、蹩腳、次等的藝術品，透過中國作家韓少功翻譯成「媚俗」，幾乎影響了後來的台灣及華文世界，而昆德拉在小說中嘲諷廣告、政治人物的媚俗表現，成為作品中的鮮明印記。

尉遲秀說，昆德拉常在小說中陳述小說理論，一面寫小說一面演繹小說的寫法，或由小說人物來演繹他想要探討的哲學假設，成為作品的特色。

面對米蘭昆德拉的死，法國媒體以「文學的神聖怪獸」、「不朽者死了」表達對他的尊敬，他曾以《生活在他方》獲法國文壇最高榮譽之一的「麥迪西大獎」，《賦別曲》獲義大利最佳外國文學獎，在歐洲文壇地位顯赫，即使未曾獲得諾貝爾文學獎肯定。

尉遲秀也認為，昆德拉大力推廣及介紹中歐作家，讓世界認識中歐在歐洲文學的重要性，這是他在文學與政治所發揮的影響力；昆德拉更早在布拉格被蘇聯占領時就說「歐洲忘了捷克」，表示當歐洲人認為捷克問題不存在時，他們就失去了歐洲的一部分。

尉遲秀說，昆德拉1975移居法國，1981入籍法國，之後更重新審訂自己的作品，重新出版一整套法文譯本，但昆德拉不希望自己被當成「流亡作家」看待，他寧可用「移居」一詞。

台灣從1984年《生命中不能承受之輕》在全世界引起轟動開始便開始關注米蘭昆德拉，陸續出版《笑忘書》、《不朽》等書，深受讀者歡迎。

皇冠文化總編輯許婷婷表示，2017年出版社針對昆德拉的作品進行改版，封面全部改為作者本人的插畫，根據昆德拉的經紀人轉述，台灣中文版的封面，不管是舊版以台灣藝術家的作品，還是新版的設計，作家本人都非常喜歡。