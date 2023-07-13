米蘭昆德拉擅以諷刺筆法寫人類處境黑暗，作品抗拒「媚俗」充滿哲學辯證，90年代文青必讀
我們想讓你知道的是
米蘭昆德拉在《生命中不能承受之輕》反覆辯證「媚俗」一詞，至今這個詞幾乎被用濫了，但昆德拉當初的用意正是要告訴世人，所有媚俗的事只會掩蓋事實的真相。德文中的Kitsch原指俗氣、蹩腳、次等的藝術品，透過中國作家韓少功翻譯成「媚俗」，幾乎影響了後來的台灣及華文世界，而昆德拉在小說中嘲諷廣告、政治人物的媚俗表現，成為作品中的鮮明印記。
米蘭昆德拉曾批評蘇聯流亡法國，擅以諷刺筆法寫人類處境黑暗
（中央社）出生於捷克，著有《生命中不能承受之輕》、《玩笑》和《笑忘書》等知名小說的作家米蘭昆德拉（Milan Kundera）11日在巴黎辭世，享耆壽94歲。
《路透社》報導，典藏米蘭昆德拉作品的莫拉維亞圖書館（Moravian Library）發言人莫拉佐娃（Anna Mrazova）說：「米蘭昆德拉先生昨天於巴黎辭世，他生前久病纏身。」
捷克總理費亞拉（Petr Fiala）說：「米蘭昆德拉是一位影響遍及各大洲好幾代讀者的享譽全球作家。他身後除留下著名的小說，還有可觀的散文作品。」
米蘭昆德拉擅長描述遊走在日常生活世俗現實和崇高理想世界間的主題和角色。他鮮少接受訪問，深信作家應該透過作品來說話。
米蘭昆德拉首部小說作品《玩笑》（The Joke）於1967年出版，對當時捷克斯洛伐克的共產政權有嚴厲描述，這是他從共黨黨員淪為流亡異議分子的第一步。
米蘭昆德拉1976年告訴法國《世界報》（Le Monde），說他的作品帶有政治性是過度簡化，模糊了它們的真實重要性。
他在1986年的文學評論作品《小說的藝術》（Art of the Novel）中說，生活「是一個我們一直都知道的陷阱：我們未曾要求而被生下來，被鎖在一個不是我們選擇的軀體，並註定死亡」。
他以描寫人類處境的黑暗而具挑釁意味小說而聞名，內容頗富諷刺性，反映他因和當局持不同意見而被剝奪捷克國籍的經歷。
米蘭昆德拉1929年4月1日出生於捷克第二大城布爾諾（Brno），前往布拉格求學。他翻譯法國詩人阿波里奈爾（Guillaume Apollinaire）的作品，同時也寫詩和散文。父親是知名的鋼琴家。
米蘭昆德拉也曾任教電影學院，已逝奧斯卡金像獎導演米洛斯福曼（Milos Forman）是他的門生之一。
他出版於1967年的前衛小說《玩笑》，描述一名大學生因為一個無傷大雅的玩笑，而遭到校方退學和被逐出政黨。
在1968年布拉格之春改革運動遭蘇聯為首的軍隊鎮壓後，曾是共產黨員的米蘭昆德拉不再受到當局的青睞。他流亡法國後，在勒恩大學（University of Rennes）執教鞭。
米蘭昆德拉鮮少公開談話，他在1979年因出版《笑忘書》（The Book of Laughter and Forgetting）被剝奪捷克國籍，後來在1981年取得法國籍。
《法新社》報導，2019年，捷克恢復米蘭昆德拉的國籍。2023年，米蘭昆德拉圖書館（Milan Kundera Library）在他的家鄉布爾諾開幕。
米蘭昆德拉最為人所知的作品《生命中不能承受之輕》（The Unbearable Lightness of Being）於1984年出版，並在1987年拍成電影，由法國女星茱麗葉畢諾許（Juliette Binoche）和英國男星丹尼爾戴路易斯（Daniel Day-Lewis）主演。
米蘭昆德拉抗拒媚俗，作品充滿哲學辯證90年代文青必讀
抗拒媚俗、離經叛道的作家米蘭昆德拉過世，作品夾議夾敘、充滿哲學辯證，不僅風靡全球，90年代更是台灣文青必讀的經典，《生命中不能承受之輕》累計銷售超過10萬本。
米蘭昆德拉作品的中文譯者、翻譯家尉遲秀接受《中央社》記者電話訪問時表示，米蘭昆德拉在《生命中不能承受之輕》反覆辯證「媚俗」一詞，至今這個詞幾乎被用濫了，但昆德拉當初的用意正是要告訴世人，所有媚俗的事只會掩蓋事實的真相。
尉遲秀告訴《中央社》記者，德文中的Kitsch原指俗氣、蹩腳、次等的藝術品，透過中國作家韓少功翻譯成「媚俗」，幾乎影響了後來的台灣及華文世界，而昆德拉在小說中嘲諷廣告、政治人物的媚俗表現，成為作品中的鮮明印記。
尉遲秀說，昆德拉常在小說中陳述小說理論，一面寫小說一面演繹小說的寫法，或由小說人物來演繹他想要探討的哲學假設，成為作品的特色。
面對米蘭昆德拉的死，法國媒體以「文學的神聖怪獸」、「不朽者死了」表達對他的尊敬，他曾以《生活在他方》獲法國文壇最高榮譽之一的「麥迪西大獎」，《賦別曲》獲義大利最佳外國文學獎，在歐洲文壇地位顯赫，即使未曾獲得諾貝爾文學獎肯定。
尉遲秀也認為，昆德拉大力推廣及介紹中歐作家，讓世界認識中歐在歐洲文學的重要性，這是他在文學與政治所發揮的影響力；昆德拉更早在布拉格被蘇聯占領時就說「歐洲忘了捷克」，表示當歐洲人認為捷克問題不存在時，他們就失去了歐洲的一部分。
尉遲秀說，昆德拉1975移居法國，1981入籍法國，之後更重新審訂自己的作品，重新出版一整套法文譯本，但昆德拉不希望自己被當成「流亡作家」看待，他寧可用「移居」一詞。
台灣從1984年《生命中不能承受之輕》在全世界引起轟動開始便開始關注米蘭昆德拉，陸續出版《笑忘書》、《不朽》等書，深受讀者歡迎。
皇冠文化總編輯許婷婷表示，2017年出版社針對昆德拉的作品進行改版，封面全部改為作者本人的插畫，根據昆德拉的經紀人轉述，台灣中文版的封面，不管是舊版以台灣藝術家的作品，還是新版的設計，作家本人都非常喜歡。
Tags：
永豐「DAWHO之夜」大戶玩日本：專家分享旅日秘境攻略、股市理財策略
我們想讓你知道的是
日本向來是國人出國旅遊首選，當地的美食及文化都深受國人喜歡。永豐DAWHO延續前兩年的財經趨勢分析：「DAWHO之夜：大戶品味生活家」、「DAWHO之夜：升息理財抗通膨」到「DAWHO之夜：2023 Next Step」，以及今年2月第一場的「DAWHO之夜：從行為財務學實踐大戶方舟策略」，永豐DAWHO一直與大家站在一起，今年更要帶大家一起玩日本！
2023年6月14日晚間19:30關鍵評論網與永豐銀行DAWHO數位帳戶再度攜手，共同舉辦「DAWHO之夜：大戶玩日本」線上直播活動，由吳怡霈擔綱主持，邀請旅居日本多年的知名作家張維中，帶大家一起領略在地的日本風情；另外政大商學院副院長周冠男則以擅長的行為財務學，與大家分享平時應培養的理財習慣，以及如何妥善運用身邊現有的財務工具。
疫情後日本的改變：電子支付成消費趨勢
相較疫情前，不少人發現日本變得不同。張維中分享，日本因疫情期間觀光服務需求降低，原先的服務人手遭解僱，加上外國留學生、打工度假者、外籍工作者紛紛回到自己國家，因此當地會講英文的人變少。
此外，「不僅入國程序電子化，數位支付方式也開始增加，幾乎所有便利商店都改成用無人機器結帳，要自己按螢幕，並選擇使用現金或是信用卡。」張維中表示，就連日本鐵路通票（Japan Rail Pass）也改成線上購買並提供電子車票，雖然不少櫃檯仍有真人可提供協助，但減少實體接觸機會已漸成日本現在的消費趨勢。
傳統市場與錢湯最能體現日本在地風情
張維中建議，初次到日本的「初階者」可以先到傳統市場探路，「市場是最能夠展現日本人日常生活樣貌的地方，市場賣的物品多半與當地季節、人文、習慣有關，也是最能感受在地生活樣貌的地方。」
而常去日本旅遊的「進階者」，不妨試試在地的「錢湯」，也就是所謂的大眾浴池。「不同地區的錢湯有不同特色，像是東京最人氣賞櫻景點中目黑的錢湯，常常會有時尚潮男潮女，而銀座的錢湯，則有機會看到高級俱樂部的工作人員上班前的模樣。」
張維中提醒，日本是個需要說明書的民族，「日本人不習慣臨時、不喜歡變動。」到日本預約餐廳、預訂飯店，若有臨時變動切記得提早通知，千萬不要當天才更改，這對日本人會是極大困擾，也容易造成誤會。
張維中也建議，若想體驗東京慢旅樂趣，可以至JR山手線「日暮里站」的「谷中銀座」，此處節奏慢，非常有東京下町庶民風情；還有日本羽田機場內的「HANEDA AIRPORT GARDEN」，提供日本各地名產、旅遊周邊、服飾、餐飲等服務，由於位置連通巴士轉運站，採買完後可直接前往東京市區，強烈建議不要錯過。
投資理財關鍵在紀律，市場會在震盪下走出多頭
不僅旅日話題熱，由於日圓貶值助攻，連帶使得日本股市站上30年高點。對此，周冠男認為，投資理財重在多元投資、分散市場，若平日沒有關注日本股市，現在也不需急著加碼，「漲上來才進去也來不及，散戶就是看到報紙才進場，怎麼會贏呢？最好的投資就是要盡量多元投資、分散市場。」
周冠男表示，投資關鍵在於紀律，多元化分散配置才能同時抗跌與掌握漲幅，市場永遠都會在震盪下走出多頭格局，可以採定期定額或是不定期不定額布局市場型的ETF，「時間是投資最好的朋友，別試圖擇時進入市場，而是盡可能延長自己在市場的時間，因為市場波動會一直持續下去，別害怕波動才能長期布局。」
市場波動下善用七二法則獲得翻倍報酬
周冠男進一步解釋，不少台灣人愛買房地產，認為房地產是相較股票更好的投資工具，「事實上，房地產與股票的投資報酬率相當，根據研究都在10％左右，但為什麼投資房地產致富的人更多呢？因為房地產無法當沖、難以短期買賣，它剛好是防止短線進出的最佳工具。」
周冠男以「七二法則」舉例，用72除以每一年的報酬率就會等於「資金翻倍的時間」。若以臺灣市值型ETF年化報酬率9％為例：72除以9%等於8，代表長期堅持留在市場的話，資產就能在8年後翻一倍，若20歲開始投資，到65歲退休前將有40年時間，除以8，等於有5次資產翻倍的機會，可望將100萬變為3,200萬。
永豐銀行DAWHO數位帳戶，你的貼心旅遊幫手
直播中，吳怡霈也分享永豐銀行的數位帳戶「DAWHO」所具備的全方位金融科技服務，更是貼心的旅遊幫手，不僅不用跑銀行換匯，每週三還有限時換匯減分優惠；若以「永豐大戶現金回饋卡」刷日本機票還有最高8％現金回饋，而在日本若以「永豐幣倍卡」消費也可以直接設定日幣扣款，堪稱海外消費信用卡首選。
*來賓言論不代表永豐銀行之立場，直播活動體驗旨在提供趣味性互動，因每個人的狀況不盡相同，使用者應自行評估與參考，切勿以此直播內容作為生活規劃的唯一依據。
*注意事項：
1.基金：投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。請至永豐銀行基金網站參考完整投資警語說明：https://mma.sinopac.com/mma/SinopacFundSearch/search/FundIndex.aspx
2.美股：
(1). 投資人投資海外股票之決定應依本身判斷為之，且應自行負擔投資風險及投資結果；永豐銀行並不分擔投資風險或為任何收益保證。投資海外股票有投資風險(包括但不限於信用、價格、匯率、下市、政治之風險)，亦可能發生部分或全部本金之損失，最大可能損失為全部投資本金及利息。申購前請至永豐銀行美股網站參考完整投資警語說明：https://bank.sinopac.com/sinopacBT/webevents/USStock/index.html
(2). 投資一定有風險，股票/ETF投資有賺有賠，申購前請至永豐銀行 ShareShares 網站參考完整投資警語說明：https://mma.sinopac.com/ShareShares/Index.aspx
3.大戶投：
「大戶投」為永豐金證券提供之服務，詳情請至大戶投網站參考完整說明：https://dawho.tw/hot/dawhotou/
*信用卡注意事項：
銀行客服24小時服務專線：(02)2505-9999、0203-08989
信用卡客服24小時服務專線：(02)2528-7776、0800-058-888(限市話)
循環信用利率5%~15% (基準日2023/3/3)；預借現金手續費：預借現金金額X3.5%+指定金額
(100元新臺幣/3.5美元/350日圓/3歐元) 其他費用請上永豐銀行網站查詢