加拿大湖泊找到「人類世」證據，科學家：雞骨頭、塑膠微粒、核彈殘渣證明地球生物學巨變

加拿大湖泊找到「人類世」證據，科學家：地球生物學已巨變

（中央社）加拿大安大略省一個小而深的湖泊內所含沉積物，被科學團隊認定提供了證據，證明地球約70年前已因人類活動影響而進入了新的地質篇章：人類世（Anthropocene）。

綜合《路透社》和《法新社》報導，鄰近多倫多（Toronto）的克勞福湖（Crawford Lake）「很深，但不是很大」，布洛克大學教授（Brock University）教授麥卡錫（Francine McCarthy）解釋說，這「意味著湖水不會一直混合到底部」，也就是說，「湖中積累的沉積物不會受到干擾」。

而採自克勞福湖湖底沉積物的核心檢體中，已找到塑膠微粒、燃燒石油煤炭引發的飛灰，也找到核彈試爆殘渣。「人類世工作團」（Anthropocene Working Group, AWG）因此認為，這座湖泊是最佳的單一「寶藏庫」，可以證明地球史已展開一個全新且挑戰性的篇章。

工作團成員、南安普敦大學教授康迪（Andy Cundy）說：「這些資料顯示，從20世紀中葉開始發生明顯的變化，將地球系統帶離了『全新世』（Holocene）正常範圍。」 所謂的全新世始於1萬1700年前，是上一個冰河時期結束時所開始的時期。

工作團主席、倫敦大學學院教授特納（Simon Turner）說：「克勞福湖湖底發現的沉積物，提供了過去數千年近來環境變化的細膩紀錄。」

這些變化目前正醒目的上演：上週是全球有紀錄以來最熱的一星期；失控的森林野火在加拿大肆虐多個月；美國和中國則在同時因應前所未見的高溫、洪水和乾旱。

同時，人類燃燒的化石燃料之多，全球暖化元凶二氧化碳濃度已增加了一半。

最近幾週，海平面溫度更創下新高，上個月南極海冰面積比前一次的6月歷史低點還少了17％。

國際地層學委員會（ICS）於2009年授權地質學家團隊評估人類世的證據。根據這個委員會的規定，從全新世過渡至人類世，必須要有一個同步的「主要標記」來界定一個「分界點」，而這個標記所留下的地質痕跡，必須要在幾乎地表各地都有。

康迪解釋說，對人類世來說，1950年代氫彈試爆釋放的鈽元素，提供了上述規定所要求的「全球特徵」。

他表示，自然界存在的鈽元素很少，鈽元素因此成了單一年分最清晰的標記，也就是一個突如其來且有力的瞬間紀錄。

他說，這意味著1952年，也就是美國在馬紹爾群島（Marshall Islands）試爆世界上第一枚氫彈的那一年，可能成為地球進入人類世的關鍵年分。

在克勞福湖沉積物的樣本中，發現了鈽元素等證據的蹤跡。

目前人類世尚未獲得國際地層學委員會正式承認。若獲得正式承認，人類世將成為全新世之後的全新時期。

英國列斯特大學教授華特斯（Colin Waters）說：「顯然，地球生物學已發生巨變，我們現在已無法重回全新世的狀態。」

地球進入「人類世」，專家：雞骨頭是證據

（中央社）當50萬年後外星人或人類遙遠後代研究地層沉積物來破解地球的過去時，將會發現50萬年前顛覆生命、突然發生劇變的不尋常證據，那就是雞骨頭。

《法新社》報導，這是科學家們發現人類食慾和活動迅速擴張，已從根本改變自然系統並令地球進入一個新的地質時代「人類世」的證據後，所得出的結論。

地球20世紀中葉的泥漿和岩石中，還留有其他顯而易見的線索，包括遽增的二氧化碳、甲烷和其他溫室氣體，以及核試驗產生的放射性碎屑、無所不在的塑膠微粒、入侵物種的散布等。

但雞骨頭可能是其中最發人深省的發現之一。

首先，牠們是人類的發明。

地質學家班奈特（Carys Bennett）說：「現代肉雞與牠的祖先或野生同類相比，簡直相去甚遠……體型、骨骼形狀、骨骼化學和遺傳學都不同。」

班奈特是英國期刊《皇家學會開放科學》（Royal Society Open Science）2017年一項研究的主要作者，這項研究為雞隻作為人類世「標誌性物種」的說法提供證據。

換句話說，肉雞的存在證明人類有能力侵入自然界並干預大自然發展。

英國列斯特大學古生物學名譽教授札拉希維茨（Jan Zalasiewicz）告訴《法新社》：「（動物）進化通常需耗時數百萬年，但在這裡只花了數十年就產生一種新型態的動物。」

他主持10多年的官方「人類世工作團」今天認定，鄰近加拿大多倫多的克勞福湖證明地球約70年前已因人類活動影響而進入了新的地質篇章「人類世」。

而普遍存在的肉雞則是另一個證據，幾乎在地球上有人居住的地方都會留下大量雞骨頭。

曾任列斯特大學研究員、現任「善待動物組織」（PETA）官員的班奈特說：「雞是我們生物圈發生變化的象徵，如今生物圈已由人類消費和資源利用所主導。」

她說：「全世界丟棄大量獨特的雞骨頭，將在未來的地質紀錄中留下清晰的訊號。」

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航