2023/07/13,
經濟

美國6月通膨年增3%創2年多來新低，聯準會7月底仍可能恢復升息

美國6月通膨年增3%創2年多來新低，聯準會7月底仍可能恢復升息
美國勞工部12日公布，6月消費者物價指數年增3%，續創2年多來新低。圖為紐約民眾在布魯克林一間超市購物。中央社記者尹俊傑紐約攝 112年7月12日

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聯準會去年3月啟動升息後連10次例會調高利率，聯邦資金利率目標區間達16年來最高的5%至5.25%。官員6月決議維持利率不變，觀察一年多來政策緊縮效果，但多數官員預期下半年將升息2碼（0.5個百分點）。

（中央社）最新數據顯示，美國6月消費者物價年增3%，創2年多來新低，且低於市場預期。但反映房租、保險等費用的核心通貨膨脹仍偏高，聯準會官員2週後可能決議恢復升息。

受此激勵，美股主要指數今天收盤勁揚，其中道瓊工業指數上漲86.01點或0.25%，收34347.43點；標準普爾500指數上揚32.90點或0.74%，收4472.16點；那斯達克綜合指數攀升158.26點或1.15%，收13918.96點；費城半導體指數揚升67.95點或1.86%，收3721.47點。

勞工部今天公布，美國6月消費者物價指數（CPI）年增率較5月的4%降低1個百分點，達到2021年3月以來最低的3%，遠低於去年6月衝上的40年高點9.1%。如剔除波動較大的食品與能源價格，核心CPI年增率從5.3%降至4.8%，創2021年10月以來新低。

CPI經季節調整月增0.2%，漲幅高於5月的0.1%；核心物價月增率從連3個月保持的0.4%降至0.2%，創2021年8月以來新低。

美股在通膨數據激勵下開高，道瓊工業指數漲逾0.7%，標準普爾500指數與那斯達克綜合指數漲幅分別超過0.8%、1.1%。

最新物價數據顯示，聯邦準備理事會（Fed）去年開始積極升息壓制通膨有長足進展。但官員仍無法鬆懈，因為消費者對勞力密集的服務需求旺盛，房租等費用僵固性較強，以致核心通膨降溫緩慢。一年來整體通膨即使明顯緩和，與聯準會目標2%仍有一段距離。

根據勞工部數據，包含租屋的居住費用占6月物價漲幅超過70%，車險、服飾、休閒、個人護理費用也帶動物價上漲。

其中，房租漲幅連2個月保持在0.5%，低於過去一年多數時間水準。經濟學家預期隨著租屋需求降溫，這項數據將持續下滑，有助於核心通膨緩和。

聯準會去年3月啟動升息後連10次例會調高利率，聯邦資金利率目標區間達16年來最高的5%至5.25%。官員6月決議維持利率不變，觀察一年多來政策緊縮效果，但多數官員預期下半年將升息2碼（0.5個百分點）。

今年美國經濟在高利率壓抑下展現韌性，未如部分專家預期陷入衰退。近期數據顯示勞動市場與消費支出雖略微降溫，但依舊強健，讓聯準會有進一步調高利率的空間。

聯準會下次集會是25日至26日。多位官員近期暗示6月只是「跳過」一次升息，絕大多數投資人因而預期聯準會7月將調高政策利率1碼，達到22年高點。就算最新通膨數值低於預期，也不足以說服官員抗通膨任務大功告成。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀


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