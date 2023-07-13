2023/07/13,
動物

高中生營隊安排「將金魚打成汁」，人性實驗引發學生驚嚇，成大教授致歉

高中生營隊安排「將金魚打成汁」，人性實驗引發學生驚嚇，成大教授致歉
Photo Credit: 賴俊雄提供 via 中央社

我們想讓你知道的是

有人在Dcard平台指控賴俊雄在課程中示範「把金魚放到果汁機」實驗，以考驗人性是否會按下開關殺死金魚。賴俊雄這堂課程雖未造成金魚受傷或死亡，但遭控引發學生逃出教室，事後抱在一起哭，身心情緒崩潰。

（中央社）台大日前舉辦高中生營隊，成功大學外文系特聘教授賴俊雄遭控安排「將金魚打成汁」課程，引發學生嘩然及驚嚇，賴俊雄昨（12）日說明並無金魚被殺死，但對未顧慮學生心理壓力和狀態致歉。

台灣大學7月5日至18日舉辦第23屆高中生人文及社會科學營，安排賴俊雄10日授課後，有人在Dcard平台指控賴俊雄在課程中示範「把金魚放到果汁機」實驗，以考驗人性是否會按下開關殺死金魚。

賴俊雄這堂課程雖未造成金魚受傷或死亡，但遭控引發學生逃出教室，事後抱在一起哭，身心情緒崩潰；指控者說，賴俊雄未講清楚實驗目的，整堂課莫名其妙，根本不是做實驗，「而是拿我們做實驗」。

賴俊雄昨天下午透過成大校方發出文字說明，以「殺死金魚是否犯罪」為題指出，金魚實驗是2000年英國BBC新聞報導，發生在丹麥的真實事件。丹麥法院裁定，邀請公眾將活金魚放入果汁機的藝術展覽，並不構成虐待動物。

賴俊雄表示，位於哥本哈根的科靈特拉福爾特藝術博物館長梅爾（Peter Meyer），同意一名藝術家舉辦邀請公眾將活金魚放入果汁機的藝術展覽；金魚在果汁機游泳，遊客被告知如果願意，可以按下「啟動」按鈕，有1名遊客真的做了，當場殺死2條金魚。

事後遭非營利組織「動物之友」投訴虐待動物；丹麥法院裁定，金魚未受到虐待，因為它們被「立即」且「人道地」殺死，沒有長期遭受痛苦。藝術家則表示，他想強迫人們「與良心做鬥爭」，以測試參觀者的是非感。

遭控「將金魚打成汁」引學生驚嚇 成大教授致歉
Photo Credit: 賴俊雄提供 via 中央社
台灣大學日前舉辦高中生營隊，成功大學外文系特聘 教授賴俊雄遭控在課程中安排「把金魚放到果汁機」 實驗，造成學生驚嚇；賴俊雄12日說明課程當下並無金魚被殺死，但對於未顧慮到學生可能的心理壓力及心理狀態致歉。

賴俊雄同時說明當時課程整個過程，依序是助理先倒水到果汁機；賴俊雄按果汁機確認會運作；賴俊雄向在場學生說明不想參加實驗可以離開，詢問現場學生有無意願動手實驗按果汁機，隨後1名男學生自願；賴俊雄向學生說明實驗背景是發生在丹麥的真實事件。

當時現場約200名學生，其中不願參加的20多名學生已離開，助理也悄悄將插頭拔除，由不知果汁機插頭拔掉的學生動手按下開關，未通電果汁機完全沒有運作，金魚未被殺死，實驗結束，再由賴俊雄說明實驗意義，讓學生思辨生命意義、價值與對生命的態度。

賴俊雄表示，直到實驗討論結束後，離場的20多名學生才回到現場，未參與實驗，對實驗產生一些誤解；他對未顧慮到這些學生可能的心理壓力及心理狀態感到抱歉。

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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


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