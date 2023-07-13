2023/07/13,
政治

學者：抖音恐淪中共大外宣溫床，「認知作戰」目的分化台灣激起對立

學者：抖音恐淪中共大外宣溫床，「認知作戰」目的分化台灣激起對立
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

陳方隅說，抖音短影音推播不純粹是演算法推演結果，外媒先前已經揭露，內部員工可以手動決定推播，也就是說在中共領導大前提下，「中共可以決定你看到什麼」；在抖音看到解放軍親民互動成為熱門影片，這不是偶然，這是大外宣一部分；當然中共也可以決定刪除什麼內容。

（中央社）分析指出，短影音平台抖音廣受年輕人喜愛，其中卻充斥中共操弄大外宣訊息的風險；認知作戰的目的在於，激起台灣社會內部對立、強化分歧，使受眾對於民主自由體制產生懷疑。

台灣公共策益和其他等多個單位12日下午舉行「抖音一響父母白養？假訊息與認知戰真的很嚴重嗎？」講座，相關學者、研究者於會上作出上述表示。

東吳大學政治學系助理教授陳方隅指出，相關數據資料顯示，抖音平台有逾10億名活躍用戶，其中大多為24歲以下年輕人；台灣究竟有多少使用者，先前有媒體揭露為500萬人至600萬人，有多少未成年人使用抖音，則未有精確統計數字。

陳方隅指出，抖音受歡迎程度遠遠地超過其他社群平台，但也有一些國家禁止或是部分禁止使用，例如印度以國家安全為由，全面禁止使用抖音。抖音背後的使用問題包括，「誰推播影片給使用者」、「誰可以指揮以及使用資料」、「對於使用者的影響」。

他說，抖音短影音推播不純粹是演算法推演結果，外媒先前已經揭露，內部員工可以手動決定推播，也就是說在中共領導大前提下，「中共可以決定你看到什麼」；在抖音看到解放軍親民互動成為熱門影片，這不是偶然，這是大外宣一部分；當然中共也可以決定刪除什麼內容。

陳方隅提到，中國官方可以要求民企交出任何資料，上傳抖音的資料檔案如何被存取、被使用，甚至可能轉為監視使用者的一種方式，這些都有安全疑慮；抖音抓準使用者習慣，讓使用者沉迷其中，卻又沒有把關機制，先前甚至激起一些風潮，導致社會問題。

前台灣民主實驗室副執行長曾柏瑜指出，先前台灣民主實驗室發布「中國影響力指數」研究，台灣在社會與媒體兩項領域被中國影響程度在全球排名第1。

她說，假訊息一直存在社會中，認知作戰是一種更有目的性的攻擊方式，試圖讓受眾去相信某件事情、觀點；假訊息不一定等於認知作戰，很多時候認知作戰使用的訊息是半真半假，這會更難去查核。

她強調，抖音短影音等平台所充斥的認知作戰，目的是要激化台灣內部社會對立，使得受眾對於民主自由體制感到懷疑；其他的認知作戰方式，可能會用大量觸及去洗訊息流量，某些消息忽然間成為搜尋第一位，或可能使用「陰謀論」去做宣傳。一旦看到「中國好棒、西方好爛」這種褒貶分明的訊息，就必須要有意識背後恐有認知操弄的痕跡。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。