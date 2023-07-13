2023/07/13,
政治

全國正副議長晚宴終於同框，侯友宜喊話郭台銘：我們共同重情、重義、重承諾

全國正副議長晚宴終於同框，侯友宜喊話郭台銘：我們共同重情、重義、重承諾
Photo Credit: 中央社

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侯友宜說，當警察的就是信仰關公，努力破案，「郭董」也是信仰關公，信仰一樣，重情、重義、重承諾，共同目標是中華民國和平、永續，「我們共同重情、重義、重承諾。」郭台銘接著上台致詞表示，沒想到能巧遇新北市「侯市長」，好久不見了。

（中央社）國民黨總統參選人侯友宜和鴻海創辦人郭台銘12日晚間同桌但相隔4個位置，侯友宜主動向郭台銘敬酒，致詞時2次強調他和郭台銘信仰關公，重情重義重承諾；郭台銘則感謝侯友宜讓新北市蒸蒸日上。

全國正副議長聯誼會12日在台東「立麗大酒店」舉辦，主辦的台東縣議會議長吳秀華邀請侯友宜參加，吳秀華的胞兄、飯店負責人前台東縣長吳俊立則邀請郭台銘參加。

侯友宜12日中午過後行程都在台東，關心農業問題及考察台東的地熱發電和觀光產業，並和地方鄉鎮長座談，傍晚6時許前往飯店和全國正副議長餐敘。

郭台銘12日下午5時抵達台東，隨即和台東各地區農會總幹事、理事長、年輕創業家座談，聽取意見，晚上前往正副議長聯誼會餐會。

侯友宜先入座主桌，片刻後郭台銘入座，2人間隔著台東縣長饒慶鈴、吳秀華、身兼正副議長聯誼會總會長的新北市議長蔣根煌及吳俊立。

入座後，侯友宜和郭台銘各自敬酒，雙方未打招呼，大家第2次舉杯互相敬酒時，侯友宜主動向郭台銘敬酒；因隔著4人，2人無互動，直到致詞結束合照時，侯友宜再次向前向郭台銘敬酒；郭台銘致詞時則稱侯友宜為「侯市長」。

侯友宜致詞時首先請大家掌聲歡迎「郭董」郭台銘，他說，5月17日以後，他用各種形式想約「郭董」見面但不得其門而入，今天因為台東人的熱情招待讓他有機會很開心碰到「郭董」，他們兩人不單有相同的警察背景，更重要的是「我們都是中華民國派」，為了兩岸和平、穩定、繁榮永續，有共同的信念、目標，齊心努力向前走。

侯友宜說，當警察的就是信仰關公，努力破案，「郭董」也是信仰關公，信仰一樣，重情、重義、重承諾，共同目標是中華民國和平、永續，「我們共同重情、重義、重承諾。」

郭台銘接著上台致詞表示，沒想到能巧遇新北市「侯市長」，好久不見了，新北市生他、養他、育他，是他長大的地方，總部也在新北，新北過去這麼多年來在「侯市長」帶領下，井井有條，蒸蒸日上，「給侯市長一個鼓掌」。

郭台銘說，今天原本可以用他的專機送「侯市長」回台北，這樣「侯市長」就可以晚一點再回去，但因豐年機場戰備演練，飛機不能在機場過夜，要馬上離開。

侯友宜後因趕飛機先行離開，離去前向郭台銘握手問候。

吳俊立表示，12日專程安排侯友宜和郭台銘同桌，他們一個是經濟專家，一個是治安專家，結合在一起台灣會是一個美麗寶島，「2人都是中華民國派」，希望12日的安排後象徵團結，接下來就交給中央黨部了。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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