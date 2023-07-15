《不可能的任務：致命清算 第一章》：阿湯哥無替身搏命演出，這些場景暗藏彩蛋你發現了嗎？
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阿湯哥在這集中還是以無替身的特技演出為主，劇情為輔，當作純爽片來看爽度也很高。致命清算第一章的劇情斷在關鍵處，可能要等到2024年第二章上映後，才會解開在第一章中埋下的許多伏筆。
橫跨27年的《不可能的任務》系列電影，第七集「致命清算第一章」終於上映，在預告片中可以看到老面孔包含路德、班吉、伊爾莎之外，還有白寡婦、局長尤金恩。然而伊森在這集中執行的是全新的任務，就算沒有先回顧之前的電影也沒關係。阿湯哥在這集中還是以無替身的特技演出為主，劇情為輔，當作純爽片來看爽度也很高。致命清算第一章的劇情斷在關鍵處，可能要等到2024年第二章上映後，才會解開在第一章中埋下的許多伏筆。
以下文章將透露部分劇情內容，請斟酌閱讀。
逐漸失控的AI人工智慧
在本集電影一開始就出現了俄國潛艇被人工智慧戲弄，最後被自己射出的魚雷擊沈的劇情。接著就是中情局的高層主管開會，探討人工智慧自我學習後捏造出許多造假的消息，也順口承認當時睜隻眼閉隻眼也是因為政府也會利用媒體力量左右民心。雖然不像電影這麼誇張，但卻和能夠自由編寫虛構內容的ChatGPT非常相似。
伊森在機場躲避中情局探員追捕時，路德用電腦輕易的就能讓伊森的臉部附加在路人身上，對應的正是前幾年爭議很多的Deepfake，有趣的是在當時討論這個技術時，有不少國外媒體網站使用的範例就是湯姆克魯斯。
向本系列首集致敬的彩蛋
電影將高度學習的人工智慧稱之為生存體，已經演化到人類無法控制的生存體侵入世界每個角落。中情局為了保護僅剩的資料，雇用了大量的內勤人員以打字機、錄音機和類比裝置將這些機密資料備份下來，致敬了1996年上映的第一集電影中出現的裝備。
本集中的新角色葛莉絲原本只是靠詐騙與偷竊為生的小偷，但因為白寡婦雇用了她，讓她被牽扯進規模擴及全世界的政治陰謀。在全世界政府的秘密組織都要追殺葛莉絲時，伊森伸出援手，詢問葛莉絲要接受死亡還是選擇接受IMF的邀請，這段的劇情和伊森在首次加入IMF的場景非常相似，致敬了第一集中的劇情。
《不可能的任務》首集中除了密室倒掛竊取機密的畫面之外，經典的火車車頂對打在第七集也有重現，但是首集中伊森有成功打敗反派，這集的反派則是經過精密計算後逃走，比伊森遭遇過的反派都更狡猾又更聰明，讓人更期待第二章故事會怎麼繼續。
熟悉的羅馬街頭與火車橋段
第七集的《不可能任務》有大量的飛車追逐劇情，伊森和葛莉絲換了一台黃色的飛雅特汽車後，就在羅馬街頭與警方、神秘反派飛車追逐，仔細看會發現背後的羅馬街頭風景和《玩命關頭10》中的核彈掉落位置是相同的地方，最後與反派相遇都在西班牙階梯，看到這段會覺得很眼熟。
電影後半段有很長的火車車廂內劇情，不管是雙方談判、在火車內奔跑追逐的戲碼，都讓人聯想到《印第安納瓊斯：命運輪盤》一開始的回憶片段，而實際上在電影中的鐵路也確實被用來拍攝《印第安納瓊斯：命運輪盤》的片頭，如果同時有看過這幾部電影的觀眾應該會發現電影某些部分感覺十分相像。
劇情鋪陳過長，但打鬥戲很扎實好看
《不可能的任務：致命清算第一章》片長共163分鐘，但是這次劇情有伊森大量的對白戲，其實會覺得有點冗長，但打鬥和特技劇情又真的很爽，尤其是阿湯哥糾結半天最後決定騎摩托車跳下懸崖，搭配無聲的背景音效，讓人忍不住屏氣凝神。
新角色葛莉絲的戲份比例非常高，甚至與伊森的畫面差不多多，電影替新角色鋪陳的目的很強烈，推判有可能葛莉絲會左右第二章的關鍵劇情。《不可能的任務：致命清算第二章》將會在2024年的夏天上映，期待伊森會如何消滅最強武器生存體。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：朱家儀
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台灣企業經營者首度勇奪《安永世界企業家大獎》，邀請更多實業家參與讓國際見證台灣實力
我們想讓你知道的是
2023年《安永企業家獎》的主題聚焦在「胸懷永志 續業千里」，尤其近年台灣在國際社會扮演的角色日趨重要，從幾年前口罩國家隊讓世界意識到「Taiwan Can Help」，再到半導體晶片成為全球競逐焦點，顯見台灣企業之於全球的戰略價值，已不可同日而語。
物理學家阿基米德，曾留給世人一句名言：「只要給我一根夠長的槓桿和一個支點，我就能舉起地球。」這句話除了講述物理槓桿知識，其實背後還有更深的含意，蘊藏對人生哲思重新思索的價值。
把這句名言放在現代，鑑於地緣政治、經濟通膨、乃至於氣候變遷等情境，此刻全球比以往任何時候，都需要有影響力的企業家，找出問題癥結並運用足以撐起地球的支點，實際發揮槓桿作用，引領人類邁向更好的境界。
擁有這樣特質的人，就是《安永企業家獎》持續找尋的對象。
安永企業家獎，2023放眼「胸懷永志 續業千里」
有「企業家奧林匹克」美名的《安永企業家獎》，是全球第一個表彰優秀企業家的國際性獎項。自1986年於美國威斯康辛州開辦以來，至今已邁入第37個年頭，並且從2001年以來，各地的年度大獎得主、商業領袖、著名企業創辦人都會受邀參加在蒙地卡羅所舉辦的《安永世界企業家大獎》頒獎典禮，一同見證該年度的《安永世界企業家大獎》桂冠獎落誰家。
《安永企業家獎》是為了表揚智慧與毅力兼具的企業家們，商業史上一些知名的企業家都曾獲得此殊榮。舉凡戴爾電腦的麥克‧戴爾（Michael Dell）、星巴克咖啡的霍華‧休茲（Howard Schultz）、雅虎的楊致遠（Jerry Yang）、亞馬遜網路書店的傑夫‧貝佐斯（Jeff Bezos）、eBay 拍賣網的皮耶‧歐米迪亞（Pierre Omidyar）以及太陽劇團的蓋‧拉里貝特（Guy Laliberté）等，這些企業家對社會所帶來貢獻，更足以證明《安永企業家獎》的眼光獨到。
來自台灣的「她」，首度代表台灣奪得《安永世界企業家大獎》
台灣人才濟濟，過去因較少機會躍上國際舞台，讓世界看見台灣人的厲害，不過近年情況持續翻轉中。不久前在摩納哥蒙地卡羅舉行的《安永世界企業家大獎》頒獎典禮，就是由環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭女士，首次代表台灣奪得《安永世界企業家大獎》年度大獎得主殊榮。
過去台灣企業家參與《安永世界企業家大獎》競賽長達18屆，本次徐秀蘭董事長從來自45個國家的49名企業家競爭對手中脫穎而出；也是該競賽舉辦23年以來，獲頒此獎項的第三位女性企業家，顯見她個人展現的領導力、執行力及創新力獲得全球認同。
能夠榮獲各國評審的青睞，主要因徐秀蘭董事長展現出韌性且不畏挑戰的實業精神，以「運籌台灣．全球發展」的前瞻遠景，深耕半導體產業二十多年，領導環球晶圓完成四起成功的國際併購案，並且鞏固集團在全球九個國家、設立17個營運生產基地的競爭優勢，讓營運成長屢創新高。
在徐秀蘭董事長的領導下，環球晶圓成為台灣半導體產業最大的矽晶圓製造商、全球第三大半導體矽晶圓製造商的地位，同時環球晶圓已連續多年，榮獲台灣公司治理評鑑前百分之五的上櫃公司。另外全球近年興起淨零碳排的趨勢，環球晶圓積極建置開發太陽能電廠，逐步落實2050年達到100%使用再生能源目標，證明除了追求獲利，領導者也相當重視永續發展。
新一屆《安永企業家獎》徵選開跑，邀請實業家傳承經營理念、持續改變世界
為了挖掘更多能媲美徐秀蘭董事長經營能力的優秀領導者，歡迎有志者報名新一屆《安永企業家獎》。《安永企業家獎》四大評選標準包含：企業家精神（Entrepreneurial spirit）、全面發展性（Growth）、目標方針（Purpose）、影響力（Impact）。
至於參選資格，凡符合以下資格的台灣企業家及專業經理人，均可參選角逐《安永企業家獎》與《安永新興創業家獎》，被推薦人須符合的主要條件為：
■ 設立於台灣的公司創辦人，目前尚擔任公司之高階主管，並主導公司近年的優良表現
■ 或為現任的公司專業經理人，持續成功的經營企業且帶領企業順利轉型或創新突破
■ 經營企業之資本額新臺幣2億元以上，或年營業額新臺幣10億元以上
新一屆《安永企業家獎》相關時程說明如下：
■ 6月01日《安永企業家獎》正式開跑
■ 7月31日《安永企業家獎》報名截止
■ 8月- 10月《安永企業家獎》實地訪審
■ 12月01日《安永企業家獎》頒獎典禮
■ 2023《安永企業家獎》台灣年度大獎得主，將於2024年6月代表參加2024《安永世界企業家大獎》典禮