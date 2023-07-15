2023/07/15,
影劇

《不可能的任務：致命清算 第一章》：阿湯哥無替身搏命演出，這些場景暗藏彩蛋你發現了嗎？

《不可能的任務：致命清算 第一章》：阿湯哥無替身搏命演出，這些場景暗藏彩蛋你發現了嗎？
Photo Credit: 《不可能的任務：致命清算 第一章》

我們想讓你知道的是

阿湯哥在這集中還是以無替身的特技演出為主，劇情為輔，當作純爽片來看爽度也很高。致命清算第一章的劇情斷在關鍵處，可能要等到2024年第二章上映後，才會解開在第一章中埋下的許多伏筆。

橫跨27年的《不可能的任務》系列電影，第七集「致命清算第一章」終於上映，在預告片中可以看到老面孔包含路德、班吉、伊爾莎之外，還有白寡婦、局長尤金恩。然而伊森在這集中執行的是全新的任務，就算沒有先回顧之前的電影也沒關係。阿湯哥在這集中還是以無替身的特技演出為主，劇情為輔，當作純爽片來看爽度也很高。致命清算第一章的劇情斷在關鍵處，可能要等到2024年第二章上映後，才會解開在第一章中埋下的許多伏筆。

以下文章將透露部分劇情內容，請斟酌閱讀。

逐漸失控的AI人工智慧

在本集電影一開始就出現了俄國潛艇被人工智慧戲弄，最後被自己射出的魚雷擊沈的劇情。接著就是中情局的高層主管開會，探討人工智慧自我學習後捏造出許多造假的消息，也順口承認當時睜隻眼閉隻眼也是因為政府也會利用媒體力量左右民心。雖然不像電影這麼誇張，但卻和能夠自由編寫虛構內容的ChatGPT非常相似。

伊森在機場躲避中情局探員追捕時，路德用電腦輕易的就能讓伊森的臉部附加在路人身上，對應的正是前幾年爭議很多的Deepfake，有趣的是在當時討論這個技術時，有不少國外媒體網站使用的範例就是湯姆克魯斯。

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Photo Credit: 《不可能的任務：致命清算 第一章》
電影中的人工智慧形象是藍色的圓形動畫，造型類似瞳孔也和載入時的畫面很像。

向本系列首集致敬的彩蛋

電影將高度學習的人工智慧稱之為生存體，已經演化到人類無法控制的生存體侵入世界每個角落。中情局為了保護僅剩的資料，雇用了大量的內勤人員以打字機、錄音機和類比裝置將這些機密資料備份下來，致敬了1996年上映的第一集電影中出現的裝備。

本集中的新角色葛莉絲原本只是靠詐騙與偷竊為生的小偷，但因為白寡婦雇用了她，讓她被牽扯進規模擴及全世界的政治陰謀。在全世界政府的秘密組織都要追殺葛莉絲時，伊森伸出援手，詢問葛莉絲要接受死亡還是選擇接受IMF的邀請，這段的劇情和伊森在首次加入IMF的場景非常相似，致敬了第一集中的劇情。

《不可能的任務》首集中除了密室倒掛竊取機密的畫面之外，經典的火車車頂對打在第七集也有重現，但是首集中伊森有成功打敗反派，這集的反派則是經過精密計算後逃走，比伊森遭遇過的反派都更狡猾又更聰明，讓人更期待第二章故事會怎麼繼續。

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Photo Credit: 《不可能的任務》
電影中出現伊森年輕時的照片，用的是首集中出現的資料照片。
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Photo Credit: 《不可能的任務：致命清算 第一章》
第七集有許多向首集致敬的橋段，像是火車車頂打鬥、IMF給予選擇是否要加入的對話等等。

熟悉的羅馬街頭與火車橋段

第七集的《不可能任務》有大量的飛車追逐劇情，伊森和葛莉絲換了一台黃色的飛雅特汽車後，就在羅馬街頭與警方、神秘反派飛車追逐，仔細看會發現背後的羅馬街頭風景和《玩命關頭10》中的核彈掉落位置是相同的地方，最後與反派相遇都在西班牙階梯，看到這段會覺得很眼熟。

電影後半段有很長的火車車廂內劇情，不管是雙方談判、在火車內奔跑追逐的戲碼，都讓人聯想到《印第安納瓊斯：命運輪盤》一開始的回憶片段，而實際上在電影中的鐵路也確實被用來拍攝《印第安納瓊斯：命運輪盤》的片頭，如果同時有看過這幾部電影的觀眾應該會發現電影某些部分感覺十分相像。

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Photo Credit: 《不可能的任務：致命清算 第一章》
伊森和葛莉絲開著黃色的飛雅特小車，在羅馬街頭飛車追逐畫面很眼熟。
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Photo Credit: 《不可能的任務：致命清算 第一章》
玩命關頭10中也有段在羅馬街頭追逐的劇情，最後都在西班牙階梯與反派相遇。
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劇情鋪陳過長，但打鬥戲很扎實好看

《不可能的任務：致命清算第一章》片長共163分鐘，但是這次劇情有伊森大量的對白戲，其實會覺得有點冗長，但打鬥和特技劇情又真的很爽，尤其是阿湯哥糾結半天最後決定騎摩托車跳下懸崖，搭配無聲的背景音效，讓人忍不住屏氣凝神。

新角色葛莉絲的戲份比例非常高，甚至與伊森的畫面差不多多，電影替新角色鋪陳的目的很強烈，推判有可能葛莉絲會左右第二章的關鍵劇情。《不可能的任務：致命清算第二章》將會在2024年的夏天上映，期待伊森會如何消滅最強武器生存體。

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Photo Credit: 《不可能的任務：致命清算 第一章》
這集中的無替身特技橋段，搭配無聲的音效絕對是神來一筆。

本文經Cool3C授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：朱家儀


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