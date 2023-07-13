緬甸及南海危機影響區域穩定，東協召開系列會議能找到解方嗎？

東南亞國家協會這個星期在印尼首都雅加達召開系列會議，討論緬甸危機和南中國海問題。除了東南亞多國部長外，美國國務卿布林肯、中共中央外事辦主任王毅，及俄羅斯、日本和韓國的外長也都應邀出席。觀察人士說，各國難以在這幾天的會談中，就懸而未決的緬甸危機達成共識，東協也仍然無法阻止北京當局在南中國海的灰色行動。

「只有政治方案才能帶來持久和平」，這是東協輪值主席國印尼外長勒特諾·馬蘇迪（Retno Marsudi），於7月12日（週三）針對懸而未決的緬甸危機，在東協部長級會談的開場談話中所做出的最新表示。

馬蘇迪說，印尼仍非常擔心緬甸的暴力事件持續不斷增加， 「我們強烈敦促所有利益攸關方譴責暴力行為，因為這對於建立信任至關重要。」

此外，東南亞的外長們在周三的會議上也重申，五點共識仍是東協處理緬甸問題的基石。

東南亞國家聯盟於7月11日起在印尼首都雅加達展開為期4天的會議，12日與13日以爆發軍事政變逾2年的緬甸政變為主題進行會談，隨後兩天東協高級外交官將與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、中共中央外事辦主任王毅、俄羅斯外交部長謝爾蓋·拉夫羅夫（Sergey Lavrov），及日本、南韓等國的對口官員，舉行東協與中日韓（10+3）、東亞峰會外長會等會議。

儘管各界期盼東協能在舉辦一連串會議後，就緬甸內戰衝突取得突破性進展，但長期關注緬甸議題的觀察人士對此悲觀以待，認為東協不僅無法在僅為期數天的會談中，就解決這項人道危機取得明顯成效，也難以讓緬甸軍政府積極回應五點共識。

Photo Credit: GettyImages 印尼外長勒特諾在東協外長會議期間與中共中央外事辦主任王毅會面。

緬甸和平進程倒退中？

澳大利亞科廷大學（Curtin University）管理學院國際企業學系副教授慧慧嬁（Htwe Htwe Thein）告訴美國之音：「東協為緬甸危機取得實質成果的進程非常緩慢，甚至根本沒有取得成效。最近緬甸高級領導人還被邀請參加領導人會議，這不僅無助於和平進程，還將讓進程倒退並遭受損害。」

緬甸軍隊於2021年2月從民主派領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）中奪取政權，引發當地民眾進行大規模示威，但卻遭軍方以鐵腕手段回應。據緬甸政治犯援助協會（AAPP）統計，截至今年7月7日為止，支持民主運動的人士已有3757人遭到軍方殺害、多達23759人遭到逮捕。

儘管政變爆發約2個月後，東協與軍政府就緬甸危機達成要求暴力須立即停止、各方須展開建設性對話等五點共識，但目前為止進展甚微。

不過，泰國外長董恩（Don Pramudwinai）7月12日對記者透露，他上週單獨與翁山蘇姬見面，並表示她「健康狀況良好」，這是翁山蘇姬於2021年遭監禁後首次與外國特使的會面。

然而，泰國上月在一場非正式會談中接待緬甸軍政府外長的行為卻招致各方批評。位於捷克的緬甸觀察員、布拉格公民社會中心高級顧問伊戈爾·布拉澤維奇（Igor Blazevic）上月就對緬甸獨立傳媒《伊洛瓦底》（The Irrawaddy）說，這場非正式會談是一項倉促的單方面決定，恐嚴重危及東協團結。

緬甸危機難解學者：國際社會應立即擴大制裁

不僅東協部長級會談聚焦緬甸，據美國國務院官網所發布的最新消息，國務卿布林肯也將在7月13日及14日的美國-東協外長會議、第13屆東亞峰會外長會，及第30屆東協區域論壇中與與會方討論緬甸議題。

針對緬甸目前的局勢，美國國務院呼籲緬甸軍政府停止暴力、允許人道主義援助、釋放所有被不公正拘留的人士，並恢復緬甸的包容性民主之路。

此外，此次因「健康因素」不克出席東協外長系列會議的中國外長秦剛則於5月初訪問緬甸，並與緬甸軍政府最高領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）會晤，表示支持緬各方在憲法和法律框架下妥處分歧、實現和解。

不過，科廷大學的慧慧嬁認為，在東協一次又一次證明無法憑藉一己之力解決緬甸危機之際，美、中及其他區域強權國家，應趁這一系列的會談，立即擴大或開啟對緬甸的制裁，藉由提高介入的程度來解決當地衝突，否則當地的和平之路恐仍遙遙無期。

慧慧嬁說：「我們希望這些國家能擁有足夠的政治利益，深入了解緬甸危機。愈多的制裁（對解決緬甸危機）愈有效。 不僅西方國家應該這樣做，區域合作夥伴也必須同心協力採取制裁行動。舉例來說，緬甸的石油和天然氣企業都應該受到制裁，因為這對軍政府來說是一大外匯收入來源之一。另外，也不應該再銷售航空煤油給軍政府，因為軍政府在針對反對派的空襲行動上佔據上風。現在（緬甸）有兩家國有銀行受到（美國）制裁，這是一項值得讚賞的舉措，但國際社會還有很多可以做的事。」

Photo Credit: Getty Images 2023年1月21日，緬甸軍事總司令敏昂萊和中國駐緬甸大使陳海（右）參加農曆新年前夕在仰光舉行的儀式。

南中國海衝突恐成常態

除了緬甸局勢外，南中國海衝突也是東協一連串部長級會議的主要議程之一。據美聯社稍早取得的一份公報草案，預計東協各國外長將在南中國海衝突問題上，再次呼籲「在進行可能使爭端複雜化或升級並影響和平與穩定的活動時」保持自我克制，重複先前不點名中國的聲明。

中國依據其「九段線」主張，宣稱幾乎整個南中國海都為其領土，並在此片海域修建軍事設施，導致其與越南、菲律賓等東協國家爭端不斷。