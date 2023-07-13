緬甸及南海危機影響區域穩定，東協召開系列會議能找到解方嗎？
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東協於7月11日起在印尼首都雅加達展開為期4天的會議，儘管各界期盼東協能在這系列會議就緬甸內戰衝突取得突破性進展，但長期關注緬甸議題的觀察人士對此悲觀以待，認為東協仍難以讓緬甸軍政府積極回應五點共識，同時與中國的「南海行為準則」談判也難在今年能取得實質進展。
東南亞國家協會這個星期在印尼首都雅加達召開系列會議，討論緬甸危機和南中國海問題。除了東南亞多國部長外，美國國務卿布林肯、中共中央外事辦主任王毅，及俄羅斯、日本和韓國的外長也都應邀出席。觀察人士說，各國難以在這幾天的會談中，就懸而未決的緬甸危機達成共識，東協也仍然無法阻止北京當局在南中國海的灰色行動。
「只有政治方案才能帶來持久和平」，這是東協輪值主席國印尼外長勒特諾·馬蘇迪（Retno Marsudi），於7月12日（週三）針對懸而未決的緬甸危機，在東協部長級會談的開場談話中所做出的最新表示。
馬蘇迪說，印尼仍非常擔心緬甸的暴力事件持續不斷增加， 「我們強烈敦促所有利益攸關方譴責暴力行為，因為這對於建立信任至關重要。」
此外，東南亞的外長們在周三的會議上也重申，五點共識仍是東協處理緬甸問題的基石。
東南亞國家聯盟於7月11日起在印尼首都雅加達展開為期4天的會議，12日與13日以爆發軍事政變逾2年的緬甸政變為主題進行會談，隨後兩天東協高級外交官將與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、中共中央外事辦主任王毅、俄羅斯外交部長謝爾蓋·拉夫羅夫（Sergey Lavrov），及日本、南韓等國的對口官員，舉行東協與中日韓（10+3）、東亞峰會外長會等會議。
儘管各界期盼東協能在舉辦一連串會議後，就緬甸內戰衝突取得突破性進展，但長期關注緬甸議題的觀察人士對此悲觀以待，認為東協不僅無法在僅為期數天的會談中，就解決這項人道危機取得明顯成效，也難以讓緬甸軍政府積極回應五點共識。
緬甸和平進程倒退中？
澳大利亞科廷大學（Curtin University）管理學院國際企業學系副教授慧慧嬁（Htwe Htwe Thein）告訴美國之音：「東協為緬甸危機取得實質成果的進程非常緩慢，甚至根本沒有取得成效。最近緬甸高級領導人還被邀請參加領導人會議，這不僅無助於和平進程，還將讓進程倒退並遭受損害。」
緬甸軍隊於2021年2月從民主派領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）中奪取政權，引發當地民眾進行大規模示威，但卻遭軍方以鐵腕手段回應。據緬甸政治犯援助協會（AAPP）統計，截至今年7月7日為止，支持民主運動的人士已有3757人遭到軍方殺害、多達23759人遭到逮捕。
儘管政變爆發約2個月後，東協與軍政府就緬甸危機達成要求暴力須立即停止、各方須展開建設性對話等五點共識，但目前為止進展甚微。
不過，泰國外長董恩（Don Pramudwinai）7月12日對記者透露，他上週單獨與翁山蘇姬見面，並表示她「健康狀況良好」，這是翁山蘇姬於2021年遭監禁後首次與外國特使的會面。
然而，泰國上月在一場非正式會談中接待緬甸軍政府外長的行為卻招致各方批評。位於捷克的緬甸觀察員、布拉格公民社會中心高級顧問伊戈爾·布拉澤維奇（Igor Blazevic）上月就對緬甸獨立傳媒《伊洛瓦底》（The Irrawaddy）說，這場非正式會談是一項倉促的單方面決定，恐嚴重危及東協團結。
緬甸危機難解學者：國際社會應立即擴大制裁
不僅東協部長級會談聚焦緬甸，據美國國務院官網所發布的最新消息，國務卿布林肯也將在7月13日及14日的美國-東協外長會議、第13屆東亞峰會外長會，及第30屆東協區域論壇中與與會方討論緬甸議題。
針對緬甸目前的局勢，美國國務院呼籲緬甸軍政府停止暴力、允許人道主義援助、釋放所有被不公正拘留的人士，並恢復緬甸的包容性民主之路。
此外，此次因「健康因素」不克出席東協外長系列會議的中國外長秦剛則於5月初訪問緬甸，並與緬甸軍政府最高領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）會晤，表示支持緬各方在憲法和法律框架下妥處分歧、實現和解。
不過，科廷大學的慧慧嬁認為，在東協一次又一次證明無法憑藉一己之力解決緬甸危機之際，美、中及其他區域強權國家，應趁這一系列的會談，立即擴大或開啟對緬甸的制裁，藉由提高介入的程度來解決當地衝突，否則當地的和平之路恐仍遙遙無期。
慧慧嬁說：「我們希望這些國家能擁有足夠的政治利益，深入了解緬甸危機。愈多的制裁（對解決緬甸危機）愈有效。 不僅西方國家應該這樣做，區域合作夥伴也必須同心協力採取制裁行動。舉例來說，緬甸的石油和天然氣企業都應該受到制裁，因為這對軍政府來說是一大外匯收入來源之一。另外，也不應該再銷售航空煤油給軍政府，因為軍政府在針對反對派的空襲行動上佔據上風。現在（緬甸）有兩家國有銀行受到（美國）制裁，這是一項值得讚賞的舉措，但國際社會還有很多可以做的事。」
南中國海衝突恐成常態
除了緬甸局勢外，南中國海衝突也是東協一連串部長級會議的主要議程之一。據美聯社稍早取得的一份公報草案，預計東協各國外長將在南中國海衝突問題上，再次呼籲「在進行可能使爭端複雜化或升級並影響和平與穩定的活動時」保持自我克制，重複先前不點名中國的聲明。
中國依據其「九段線」主張，宣稱幾乎整個南中國海都為其領土，並在此片海域修建軍事設施，導致其與越南、菲律賓等東協國家爭端不斷。
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永豐「DAWHO之夜」大戶玩日本：專家分享旅日秘境攻略、股市理財策略
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疫情後日本的改變：電子支付成消費趨勢
相較疫情前，不少人發現日本變得不同。張維中分享，日本因疫情期間觀光服務需求降低，原先的服務人手遭解僱，加上外國留學生、打工度假者、外籍工作者紛紛回到自己國家，因此當地會講英文的人變少。
此外，「不僅入國程序電子化，數位支付方式也開始增加，幾乎所有便利商店都改成用無人機器結帳，要自己按螢幕，並選擇使用現金或是信用卡。」張維中表示，就連日本鐵路通票（Japan Rail Pass）也改成線上購買並提供電子車票，雖然不少櫃檯仍有真人可提供協助，但減少實體接觸機會已漸成日本現在的消費趨勢。
傳統市場與錢湯最能體現日本在地風情
張維中建議，初次到日本的「初階者」可以先到傳統市場探路，「市場是最能夠展現日本人日常生活樣貌的地方，市場賣的物品多半與當地季節、人文、習慣有關，也是最能感受在地生活樣貌的地方。」
而常去日本旅遊的「進階者」，不妨試試在地的「錢湯」，也就是所謂的大眾浴池。「不同地區的錢湯有不同特色，像是東京最人氣賞櫻景點中目黑的錢湯，常常會有時尚潮男潮女，而銀座的錢湯，則有機會看到高級俱樂部的工作人員上班前的模樣。」
張維中提醒，日本是個需要說明書的民族，「日本人不習慣臨時、不喜歡變動。」到日本預約餐廳、預訂飯店，若有臨時變動切記得提早通知，千萬不要當天才更改，這對日本人會是極大困擾，也容易造成誤會。
張維中也建議，若想體驗東京慢旅樂趣，可以至JR山手線「日暮里站」的「谷中銀座」，此處節奏慢，非常有東京下町庶民風情；還有日本羽田機場內的「HANEDA AIRPORT GARDEN」，提供日本各地名產、旅遊周邊、服飾、餐飲等服務，由於位置連通巴士轉運站，採買完後可直接前往東京市區，強烈建議不要錯過。
投資理財關鍵在紀律，市場會在震盪下走出多頭
不僅旅日話題熱，由於日圓貶值助攻，連帶使得日本股市站上30年高點。對此，周冠男認為，投資理財重在多元投資、分散市場，若平日沒有關注日本股市，現在也不需急著加碼，「漲上來才進去也來不及，散戶就是看到報紙才進場，怎麼會贏呢？最好的投資就是要盡量多元投資、分散市場。」
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市場波動下善用七二法則獲得翻倍報酬
周冠男進一步解釋，不少台灣人愛買房地產，認為房地產是相較股票更好的投資工具，「事實上，房地產與股票的投資報酬率相當，根據研究都在10％左右，但為什麼投資房地產致富的人更多呢？因為房地產無法當沖、難以短期買賣，它剛好是防止短線進出的最佳工具。」
周冠男以「七二法則」舉例，用72除以每一年的報酬率就會等於「資金翻倍的時間」。若以臺灣市值型ETF年化報酬率9％為例：72除以9%等於8，代表長期堅持留在市場的話，資產就能在8年後翻一倍，若20歲開始投資，到65歲退休前將有40年時間，除以8，等於有5次資產翻倍的機會，可望將100萬變為3,200萬。
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