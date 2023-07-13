德國籍商人在泰國芭達雅遭謀殺，外國犯罪集團問題浮上檯面
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一名德國房地產經紀人在泰國芭達雅遭謀殺，遺體被支解並被冰在冰箱裡。目前已經逮捕數名嫌疑人，犯案動機推測與金錢有關，警方認為還有更多的涉案人員，並表示會積極處理外國集團在本地的犯罪問題。
綜合《曼谷郵報》與《亞洲新聞台》報導，泰國警方在週一（10日）於芭達雅一棟公寓的冰箱內發現一具被支解的遺體，經證實後確認遺體身分為一名62歲的德國籍商人Hans Peter Ralter Mack。
Mack在泰國擔任房地產經紀人多年，24歲的泰國籍妻子於7月5日向警方通報他失蹤，並表示先生在4日與一名外國房地產經紀人見面後便遲遲未返家。而在這位德國房地產經紀人失蹤後，他的家人也曾懸賞300萬泰銖（新台幣268.9萬元），希望可以找到有助於他返家的消息。
9日，警方在芭達雅一棟公寓的停車場發現了Mack的汽車，車輛內部曾被仔細地用化學清潔劑擦拭乾淨，導致警方認為這輛車是犯罪現場。而在遺體被發現的公寓裡，警方則發現裝有屍體的冰箱以及一把電鋸、繩索、密封食品以及瓶裝水、蘇打水以及啤酒。
法醫仍在調查Mack的死因，初步推測他在生前頭部曾遭受到猛烈撞擊。
在遺體被發現之前，一對泰國夫婦告訴警方，曾有一名德國女子雇用他們將冰箱用送至Nong Prue的一棟公寓，警方確認監視器畫面後，發現該名女子與另一名德國男子一同用卡車將冰箱運送到另一棟房子。
週二（11日），47歲的德國籍女子Petra Christl Grundgreif向警方自首參與了這起謀殺案，當日晚間，另一名52歲的德國男子Olaf Thorsten Brinkmann以嫌疑犯的身分在曼谷被捕，他與受害者生前是朋友，而Grundgreif先前並不認識受害者，但與Brinkmann熟識。
警方也確認了另外三名嫌疑人，其中一名是具有泰國國籍的巴基斯坦男子。這起謀殺案背後的動機尚未清晰，但警方推測Mack是被勒索後遭綁架，目前被拘留的幾位嫌疑人在沒有律師在場的情況下皆拒絕發言。
據《Khaosod English》報導，國家警察副局長Surachate Hakparn透露，此次的犯罪集團已策劃一個多月，並做好了充分準備。
警方也發現Mack的銀行帳戶出現異常狀態，帳戶內300萬泰銖（新台幣268.9萬元）的金額被轉入大約十個不同的帳戶，因此警方認為涉案的嫌疑人應該不只如此，目前警方正在等待銀行回報這些金額的流向，並透過這些線索調查更多的涉案人員。
此外，Surachate Hakparn表示此類性質的案件必須迅速處理，因為這些犯罪分子熟悉泰國的販毒集團和跨國犯罪組織，當地民眾過去就發現這些外國犯罪集團的存在，並對此感到厭倦，因此警方必須要找到解決辦法。
Surachate Hakparn將出席與芭達雅和Nong Prue區的警察總監會議，討論打擊該地區的組織犯罪，並與移民官員討論旅居泰國的外國人簽證問題。
「我們必須查驗使用退休簽證或商務簽證的外國人的正確性。移民官員必須剷除芭達和Nong Prue區的犯罪集團，這兩個地區的警察指揮官必須堅決，我們絕不允許中國人和德國人綁架泰國公民。」Surachate Hakparn說。
新聞來源
- Missing German found dead in freezer（曼谷郵報）
- Thai police detain suspects who abducted, dismembered German businessman（亞洲新聞台）
- POLICE ARREST GANG MEMBERS AS SUSPECTS IN A GERMAN MURDER（Khaosod English）
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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒
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