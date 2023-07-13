中共理順對港事務，中央港澳辦正式運作

（中央社）籌備多時的中共中央港澳工作辦公室（中央港澳辦）終於正式曝光，日前召開會議，並由官方公開發布。至此，中共基本上理順了對港工作的人事和架構安排。

這次中共調整對港工作的人事和架構，全因2019年香港爆發的「反送中」運動及其帶來的其他方面影響。

今年3月，中共公布「黨和國家機構改革方案」，其中明確在中國國務院港澳事務辦公室（港澳辦）的基礎上組建中共中央港澳辦，但國務院港澳辦的牌子仍然保留。而中央港澳辦是中央港澳工作領導小組（中央港澳組）的辦事機構。

中共訂立的中央港澳辦工作，是承擔「貫徹『一國兩制』方針、落實中央全面管治權、依法治港治澳、維護國家安全、保障民生福祉、支持港澳融入中國發展大局」等方面的調查研究、統籌協調、督促落實職責。

在此之前，在一般港人心中，北京中央處理香港事務的機構是港澳辦和北京中央駐港聯絡辦公室（香港中聯辦），但不太明白兩者如何協調對港工作，以及它們之間的關係。

而在「反送中」爆發後，香港坊間不少人直覺地認為，港澳辦和香港中聯辦未能掌握民情，也缺乏協調，以致中共高層未能了解香港的實際情況。

因此，在這場大規模政治風暴結束後，中共宣布籌組中央港澳辦，目的是汲取教訓，理順對港工作的安排。

綜合香港媒體近幾個月來的分析，中共所以籌組中央港澳辦，目的是統合對港事務的機構和人事，而其領導機構是中央港澳組。

按照國務院港澳辦的公布，中央港澳辦首任主任是夏寶龍，而夏寶龍是中央港澳組常務副組長，可以說，中共中央任何有關對港的決定，將由夏寶龍透過中央港澳辦協調推行。

Photo Credit: GettyImages 夏寶龍

在國務院港澳辦的新聞公布中，中央港澳辦有5名副主任，包括周霽（常務，正部長級）、鄭雁雄、鄭新聰、楊萬明、王靈桂，其中鄭雁雄是香港中聯辦主任，鄭新聰是澳門中聯辦主任。

有分析指出，此前香港中聯辦駱惠寧也是港澳辦副主任，現在鄭雁雄出任中央港澳辦副主任，是繼續推行原有的做法，只是由國務院港澳辦轉到中央港澳辦。

由此可見，中共中央可以透過中央港澳辦協調對港澳事務的指揮和工作。

令人關注的是，國務院港澳辦的新聞稿只提及鄭雁雄的中央港澳辦副主任頭銜，沒有提到其香港中聯辦主任頭銜，這個轉變的政治含意，有待進一步釐清。

中國大陸知名博客「靖海侯」11日也就此發表文章，指出隨著中央港澳辦組建完成，香港中聯辦和澳門中聯辦的機構改革有望展開，以確保其完全協同一致。

此前外界都沒有聽聞中央港澳辦組建後，香港中聯辦就要展開改革，目前未知「靖海侯」的消息是否確實，但可以肯定的是，經過這次改革，中共的對港事務由上而下，已連成一體，不再政出多門。

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責任編輯：Alvin

核稿編輯：Alex