《超越人性的弱點，遇見更好的自己》：你或許會訝異，應付難搞的人，其實跟他們本人沒有多大關係
我們想讓你知道的是
本書作者哈特為卡內基機構執行長，克羅姆則是其董事會成員，也是戴爾．卡內基的孫子。書中以日常的故事為例，搭配科學研究與上百位高績效領袖的訪談，提供實用的策略與步驟，教你以有目標的方式過生活。
文：喬．哈特（Joe Hart）、麥可．克羅姆（Michael Crom）
應付難搞的人
先聆聽。給你的對手一個講話的機會，等他們把話講完。不要抗拒、防禦或辯駁，這只會堆起壁壘。設法建起理解的橋梁。
——戴爾．卡內基
無論你是誰，住在何處，有多麼和善（或自認和善），或者多麼努力，你都會遇到難搞的人。這就是人生。親戚老是嘮叨你的人生抉擇。同事認為自己永遠是對的。共同養育子女的人，教養方式和你不同，並拒絕聽從你的想法。「朋友」情緒勒索，要求你全部的關注與情緒能量。面對難搞的人，我們可能很想放手，走為上策。但這招鮮少管用，尤其是問題人物位於我們世界核心位置的時候。我們不能只是走開，而是要培養能力去應付難搞的人，在無可避免地面對他們時好好互動。
我們該怎麼做呢？不管是我們別無選擇、只能與這個人打交道，還是我們有信心挑戰並建立更好的關係，我們首先要學會的是管理自我。你或許會訝異，應付難搞的人，其實跟他們本人或他們的行為沒有多大關係；重點在於我們對互動的想法與做法。我們無法控制他人，但可以控制我們的反應。在本章，我們將討論面對難搞之人的四個程序：
- 建立健康界限
- 說明你的界限
- 聆聽
- 取得第三方觀點
1. 建立健康界限
跟討厭的傢伙打交道，要由你自身做起。首先，你有設定別人怎麼對待你的界限嗎？或者是由別人來決定？所謂的界限是指「我們在人際關係當中為自己設下的限制與規則」。大多數人弄不清楚何謂界限、對關係有何影響。當我們建立健康界限，便能放心地在必要時拒絕別人，但同時保持開放、與人往來。
一開始，你或許會害怕設定界限，尤其是如果你在成長過程中，總是認為給出「是的」以外的回答會挑起衝突，那麼，拒絕別人更是等於直接開戰。比如說你正在工作，主管要求你接下一件緊急項目，但你手上已經有三個最後期限將屆的案子，你知道自己不能再接其他工作，卻什麼也沒說就同意了。現在該怎麼辦？你的壓力爆表，忙到精疲力竭，不停抱怨黑心老闆。但你有跟主管講過你的情況嗎？
事實上，如果你從來不設定界限並告知他人，就不能老是責怪別人用你不喜歡的態度對待你。我們或許會因為害怕丟掉工作或破壞關係而不敢說出來，歸根究柢都是出於恐懼。說出界限，並不意味著你關愛的人會拋棄你，或老闆會開除你；這其實是對話的開端，讓你們合作共創更好的關係。即便這些恐懼可能會發生，但你才是自己人生的掌舵者。記得我們在第一章〈選擇你的想法〉談到那些我們對自己說的話嗎？我們往往在腦中捏造虛假故事，因此會畏懼預期的結果。你得盡量客觀看待情況，在對話時堅守自己的界限。
全職主婦卡門．米地那（Carmen Medina）一週和姊姊艾莉西亞通電話一次，因為她們距離一千五百英里。每次講電話，艾莉西亞便批評卡門的兒子丹尼爾及媳婦伊莎貝兒，嘮叨她兒子和媳婦的關係、他們教養小孩的方式和他們對信仰的態度。艾莉西亞是非常虔誠的人，丹尼爾與伊莎貝兒則不是。她非常擔憂他們的靈性健康，總是催促卡門「和他們談談」，讓他們「振作起來」。卡門絲毫不介意丹尼爾與伊莎貝兒的生活方式，也不希望艾莉西亞干涉小倆口的家庭。「我不想再聽了，但我也不想切斷和姊姊的關係，」卡門說。
幾個月以後，卡門受夠了。「我思考了我願意聊的，以及超出我界限的，然後決定跟艾莉西亞講，」卡門說，「起初，我很害怕，但還是說了。我告訴她，我仍然希望維持和她的關係，但不想再討論丹尼爾與伊莎貝兒，」她說。卡門告訴艾莉西亞，她的話很傷人又沒有幫助，也叫她把丹尼爾與伊莎貝兒列在她們聊天的範圍之外。「剛開始很糟糕。她完全不理解，於是提出辯駁——但我不需要她理解。我只需要她尊重我的願望，她後來做到了，」卡門說。卡門持續把姊姊當成家人，她們的關係沒有改變，只不過是她設定了界限而已。
卡門的故事說明，維持關係並不表示可以讓別人踐踏我們；我們可以設立界限，但仍然關心他人。對我們生活裡的人設定與實施健康的界限，能幫助我們建立並維持堅固的關係。
了解自己的界限需要花一些時間。大多數人無法設定抽象的界限——一般來說，你必須在遭遇事情或狀況時才會思考。臨床心理學家布蘭妮．布萊爾（Britney Blair）表示，建立界限最重要的一點，是了解什麼是界限。「設定健康界限的第一步，是明白自己的希望與需求，然後從這裡著手。」發生棘手情況時，得花時間設定你可以接受的界限。
2. 說明你的界限
你可以設定界限，但如果不對外說明，也是白費功夫。當我們為了迴避爭吵而不再跟身邊的人講話，便會滋生負面情緒。雖然逃避可能比較輕鬆，但說出我們的需求，才是讓我們的需求得到滿足的第一步。
接下來是傳達的方式。即使是一模一樣的字眼，我們可以講得親切或冷酷；對別人影響最強烈的，往往是我們說話的方式。以前，麥可必須跟比爾協商，後者曾經任職於麥可的公司，擔任銷售人員。比爾的父親也是這家公司的老員工，在他過世後，麥可必須跟比爾討論交接的事。早在這種棘手狀況之前，比爾便是很難相處的人。在之前的每次談話中，比爾都很可惡、不成熟，讓麥可覺得他是個混蛋。
麥可也不想談，但他明白這次協商很重要。他思考過他能忍受與不能容受的，堅決不讓比爾蹂躪他。「我們開始對話時，我就跟比爾說，他要是大聲吼叫，我會給他一次警告。要是他再不能好好跟我講話，那這場對話就結束了。」雖然麥可不喜歡比爾，但他和善且明確地告知他的
界限。
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
我們想讓你知道的是
格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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核稿編輯：翁世航