《超越人性的弱點，遇見更好的自己》：你或許會訝異，應付難搞的人，其實跟他們本人沒有多大關係

文：喬．哈特（Joe Hart）、麥可．克羅姆（Michael Crom）

應付難搞的人

先聆聽。給你的對手一個講話的機會，等他們把話講完。不要抗拒、防禦或辯駁，這只會堆起壁壘。設法建起理解的橋梁。 ——戴爾．卡內基

無論你是誰，住在何處，有多麼和善（或自認和善），或者多麼努力，你都會遇到難搞的人。這就是人生。親戚老是嘮叨你的人生抉擇。同事認為自己永遠是對的。共同養育子女的人，教養方式和你不同，並拒絕聽從你的想法。「朋友」情緒勒索，要求你全部的關注與情緒能量。面對難搞的人，我們可能很想放手，走為上策。但這招鮮少管用，尤其是問題人物位於我們世界核心位置的時候。我們不能只是走開，而是要培養能力去應付難搞的人，在無可避免地面對他們時好好互動。

我們該怎麼做呢？不管是我們別無選擇、只能與這個人打交道，還是我們有信心挑戰並建立更好的關係，我們首先要學會的是管理自我。你或許會訝異，應付難搞的人，其實跟他們本人或他們的行為沒有多大關係；重點在於我們對互動的想法與做法。我們無法控制他人，但可以控制我們的反應。在本章，我們將討論面對難搞之人的四個程序：

建立健康界限 說明你的界限 聆聽 取得第三方觀點

1. 建立健康界限

跟討厭的傢伙打交道，要由你自身做起。首先，你有設定別人怎麼對待你的界限嗎？或者是由別人來決定？所謂的界限是指「我們在人際關係當中為自己設下的限制與規則」。大多數人弄不清楚何謂界限、對關係有何影響。當我們建立健康界限，便能放心地在必要時拒絕別人，但同時保持開放、與人往來。

一開始，你或許會害怕設定界限，尤其是如果你在成長過程中，總是認為給出「是的」以外的回答會挑起衝突，那麼，拒絕別人更是等於直接開戰。比如說你正在工作，主管要求你接下一件緊急項目，但你手上已經有三個最後期限將屆的案子，你知道自己不能再接其他工作，卻什麼也沒說就同意了。現在該怎麼辦？你的壓力爆表，忙到精疲力竭，不停抱怨黑心老闆。但你有跟主管講過你的情況嗎？

事實上，如果你從來不設定界限並告知他人，就不能老是責怪別人用你不喜歡的態度對待你。我們或許會因為害怕丟掉工作或破壞關係而不敢說出來，歸根究柢都是出於恐懼。說出界限，並不意味著你關愛的人會拋棄你，或老闆會開除你；這其實是對話的開端，讓你們合作共創更好的關係。即便這些恐懼可能會發生，但你才是自己人生的掌舵者。記得我們在第一章〈選擇你的想法〉談到那些我們對自己說的話嗎？我們往往在腦中捏造虛假故事，因此會畏懼預期的結果。你得盡量客觀看待情況，在對話時堅守自己的界限。

全職主婦卡門．米地那（Carmen Medina）一週和姊姊艾莉西亞通電話一次，因為她們距離一千五百英里。每次講電話，艾莉西亞便批評卡門的兒子丹尼爾及媳婦伊莎貝兒，嘮叨她兒子和媳婦的關係、他們教養小孩的方式和他們對信仰的態度。艾莉西亞是非常虔誠的人，丹尼爾與伊莎貝兒則不是。她非常擔憂他們的靈性健康，總是催促卡門「和他們談談」，讓他們「振作起來」。卡門絲毫不介意丹尼爾與伊莎貝兒的生活方式，也不希望艾莉西亞干涉小倆口的家庭。「我不想再聽了，但我也不想切斷和姊姊的關係，」卡門說。

幾個月以後，卡門受夠了。「我思考了我願意聊的，以及超出我界限的，然後決定跟艾莉西亞講，」卡門說，「起初，我很害怕，但還是說了。我告訴她，我仍然希望維持和她的關係，但不想再討論丹尼爾與伊莎貝兒，」她說。卡門告訴艾莉西亞，她的話很傷人又沒有幫助，也叫她把丹尼爾與伊莎貝兒列在她們聊天的範圍之外。「剛開始很糟糕。她完全不理解，於是提出辯駁——但我不需要她理解。我只需要她尊重我的願望，她後來做到了，」卡門說。卡門持續把姊姊當成家人，她們的關係沒有改變，只不過是她設定了界限而已。

卡門的故事說明，維持關係並不表示可以讓別人踐踏我們；我們可以設立界限，但仍然關心他人。對我們生活裡的人設定與實施健康的界限，能幫助我們建立並維持堅固的關係。

了解自己的界限需要花一些時間。大多數人無法設定抽象的界限——一般來說，你必須在遭遇事情或狀況時才會思考。臨床心理學家布蘭妮．布萊爾（Britney Blair）表示，建立界限最重要的一點，是了解什麼是界限。「設定健康界限的第一步，是明白自己的希望與需求，然後從這裡著手。」發生棘手情況時，得花時間設定你可以接受的界限。

2. 說明你的界限

你可以設定界限，但如果不對外說明，也是白費功夫。當我們為了迴避爭吵而不再跟身邊的人講話，便會滋生負面情緒。雖然逃避可能比較輕鬆，但說出我們的需求，才是讓我們的需求得到滿足的第一步。

接下來是傳達的方式。即使是一模一樣的字眼，我們可以講得親切或冷酷；對別人影響最強烈的，往往是我們說話的方式。以前，麥可必須跟比爾協商，後者曾經任職於麥可的公司，擔任銷售人員。比爾的父親也是這家公司的老員工，在他過世後，麥可必須跟比爾討論交接的事。早在這種棘手狀況之前，比爾便是很難相處的人。在之前的每次談話中，比爾都很可惡、不成熟，讓麥可覺得他是個混蛋。

麥可也不想談，但他明白這次協商很重要。他思考過他能忍受與不能容受的，堅決不讓比爾蹂躪他。「我們開始對話時，我就跟比爾說，他要是大聲吼叫，我會給他一次警告。要是他再不能好好跟我講話，那這場對話就結束了。」雖然麥可不喜歡比爾，但他和善且明確地告知他的

界限。