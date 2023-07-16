10個技巧讓你玩Threads更上手：能讓動態牆上只出現認識的人嗎？可以多重帳號登入嗎？

Threads是由Instagram延伸出的全新社群平台，又被稱為文字版Instagram，發文方式以文字為主，很適合抒發心情只想發用文字不想附圖的使用者，當然這是表面上的說法，實際上就是要跟最近風波不斷的Twitter打對台。對科技高敏感度的網友應該都已經下載註冊使用了，以下文章將整理較深入的10個問題，包含怎麼關掉新追蹤通知、管理回覆者留言等等，讓陌生的Threads變得更容易上手。

Q1：能關掉新追蹤、留言通知嗎？

答：註冊Threads後有可能會因為新追蹤或留言讓手機的通知過多，只要從手機的設定頁面將通知關閉，或是直接點選右上角設定通知範圍即可。設定的方式和Instagram相似。

點選自己的個人頁面右上角的設定，就可以從通知頁面中關閉。｜Photo Credit: cool3c

Q2：能讓動態牆上只出現認識的人嗎？

答：如果註冊時選擇不追蹤任何人，動態牆上就會出現演算法推薦的帳號貼文。有追蹤使用者時，動態牆就會出現你追蹤的用戶貼文以及追蹤用戶轉推的貼文，要讓動態牆只出現認識的人，就只能選擇針對單一帳號噤聲或隱藏。

Threads目前沒辦法一次篩選動態牆的貼文，只能針對帳號逐一設定。｜Photo Credit: cool3c

Q3：可以刪除回覆者的留言嗎？

答：不能，目前Threads上回覆者的留言都無法刪除，只能從右上角去設定回覆對象，目前可以設計的對象有所有人、你追蹤的個人檔案和僅限提及。所以如果有太過偏激的留言也只能先暫時放在那邊。

貼文的留言無法刪除，只能點選貼文右上角的設定圖示，選擇可回覆的對象。｜Photo Credit: cool3c

Q4：轉推自己的貼文刪掉後會刪到原文嗎？

答：轉推別人的貼文時刪除不會有任何影響，但轉推自己的貼文時如果刪除推文，會刪除自己的原文，建議推文後就不要再進行更動。

Q5：可以隱藏按讚人數、設定回覆對象嗎？

答：貼文有隱藏按讚人數的功能，只要在點選貼文右上角的設定就可以完成設定。貼文回覆對象也同樣從右上角設定，目前僅能設定成所有人、你追蹤的個人檔案和僅限提及。

貼文右上角的設定可以隱藏按讚人數，也能從同樣的位置取消隱藏按讚人數。｜Photo Credit: cool3c

Q6：在Instagram登入數個帳號，移植到Threads還可以共同管理嗎？

答：不行，Threads目前沒有多重帳號的登入設定，每個Instagram帳號都只會對應其Threads帳號，要在多個帳號之間切換只能將Threads登出並重新登入不同的帳號。

Q7：在Threads轉發到限動tag別人會通知對方嗎？

答：Threads沒有私訊功能，但可以在Instagram的聊天室中通知對方，只是對話內容會顯示「無法顯示訊息，此內容可能已被內容作者刪除」。

轉發Threads到限動後tag別人，可以在Instagram聊天室中通知對方，但是會呈現「無法顯示訊息」。｜Photo Credit: cool3c

Q8：相較於Instagram，Threads的優勢有哪些？

答：Threads與Instagram最大的不同就是可以在貼文中放連結，連結會在App中以新視窗的方式開啟。Instagram的藍勾勾會沿用到Threads，可以從藍勾勾判斷是否為假帳號。休息一下功能可以設定每10分鐘、每20分鐘、每30分鐘，避免Threads中毒。

Threads的貼文可以放入網址，也有休息一下的功能，是Instagram沒有的功能。｜Photo Credit: cool3c

Q9：在Insragram的編號隱藏後，可以重新顯示嗎？

答：Threads徽章原本就是暫時性的，選擇隱藏徽章的選項只是提前將這個徽章取消顯示，在按下移除標章後就無法再將徽章加回個人檔案。

Threads的徽章原本就是暫時性的，移除標章的選項只是提前取消顯示，移除後就無法再加回個人檔案。｜Photo Credit: cool3c

Q10：Threads、Instagram、Twitter三者不同之處在哪裡？

答：Threads以文字轉推為主，使用模式更傾向心情抒發類型。Instagram以圖片為主，文字能編修的幅度小，例如貼文中無法放入網址就是與Threads最大的差異。Twitter的用法和顯示方式和Threads最相似，但是因為Threads上的用戶很多都是Instagram移植過去，在使用時版面的熟悉度會比Twitter高許多。

Threads和Instagram下方的圖示基本上相同，Twitter的設計則是有些微不同。｜Photo Credit: cool3c

本文經Cool3C授權轉載，原文刊載於此

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航