2023/07/13,
教育

分科測驗歷史科：偏重閱讀理解、非選題自由度高，建中教師評題目「高水準」

分科測驗歷史科：偏重閱讀理解、非選題自由度高，建中教師評題目「高水準」
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

最有挑戰性的是第41到43題的題組，該題組講述文藝復興時代人文學者與拉丁文發展的關係，莊德仁表示，尤其第43題要從3段資料去找出論述的邏輯，並依據問題解讀作者立場，這已經涉及後設認知，觀點是教科書沒有講的，以往的題目很少這樣出，「絕對不是用背的，絕對背不到！」

今（13）日是大學入學分科測驗第2日，歷史科試題被建中教師評為「高水準」，題目偏重學生閱讀、理解史料的能力，文字量比以往增加。非選題自由度很高，還涉及後設認知，教師認為以往題目很少這樣出，往後也將鞭策歷史教學更靈活與彈性。

大考中心代理主任黃璀娟指出，今日分科測驗有3位考生確診加開備用試場，目前14個縣市、26個考區、30個分區、30間試場共有49位確診考生使用備用試場。歷史科應到人數為2萬883人，缺考人數為1341人，共6.42％。

建國中學教師莊德仁、北一女中教師陳惠珠、中山女中教師邱永春認為，試題難度相較以往偏難，但整體還是中等程度。今年的歷史考題的特色在於閱讀理解的題目加重非常高，會偏重學生閱讀、理解史料的能力，且很多題目融入歷史的探究與實作。整體來說，這份試卷的文字量較以往增加，學生要在有限時間內閱讀，考試壓力會比較沈重，但莊德仁說：「在平常的測驗裡，要找到這麼高水準的題目，並不簡單。」

本次簡述題與史料閱讀形式的題數相當，圖表題共有5題，莊德仁指出，有比以往多一點。其中，政治軍事的試題比例最重，108課綱強調的「人群移動」也比以往要多，探究與實作方面共有9題，還採用非選論述的形式融入在測驗中。

混合題與非選題的題型都是資料閱讀題，由數則資料組合而成，莊德仁表示，題幹不長、資訊卻很複雜，學生除了要理解文意，最重要的是要找出問題意識，才能解讀史料的意義與重點。

非選題講求論述，「絕對不是用背的」

此外，莊德仁強調，過往的非選題都會有一定的框架，這次的非選題自由度很高，要按照題目論述意見。他舉例第40題就是一個論證，該題附上歷史資料，問學生春秋時期以降杞國和華夏各國的外交關係出現怎樣的變化、原因為何。

最有挑戰性的是第41到43題的題組，該題組講述文藝復興時代人文學者與拉丁文發展的關係，莊德仁表示，尤其第43題要從3段資料去找出論述的邏輯，並依據問題解讀作者立場，這已經涉及後設認知，觀點是教科書沒有講的，以往的題目很少這樣出，「絕對不是用背的，絕對背不到！」

莊德仁說，按照題目論述意見對學生來講是考驗，但如果想培養學生優質的表達能力，「的確應該要這個樣子」。他也說，論述表達也是大考中心跨出的重要一步，以往的問答題都只是把資料填進去，現在已經不是了。而這也是對現場歷史教學的鞭策，要更加靈活與彈性，且在上課時就要帶學生做邏輯思考、因果推理，才有可能讓學生看到題目不會害怕。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。