中職選秀小年43人獲選：林子偉落腳台鋼雄鷹成最大亮點，合約部分球團會展現誠意
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林子偉目前與美國獨立聯盟長島鴨隊還有合約，被問起是否會馬上啟動合約買斷程序，台鋼雄鷹領隊劉東洋表示，今年雄鷹隊是打二軍比賽，林子偉立即投入的需求度比較低，「可是他是很願意傾囊相助、傳授所學給學弟的人，期待他可以傳授經驗給小老弟。」
（中央社）中華職棒新人球員選拔會昨（12）日已經順利落幕，林子偉成為台鋼雄鷹隊選秀狀元，為此次最大亮點，可望成為雄鷹隊明年的看板球星，其他首輪球員包括王念好、林佳緯等人也不出意外。
中職新人球員選拔會今年共有177名球員符合選秀資格，包括97名通過測試會獲推薦的球員，最後有43名選手入選，包括22名投手、4名捕手、14名內野手、3名外野手。這次球團指名順序分別為台鋼雄鷹、富邦悍將、統一獅、味全龍、樂天桃猿、中信兄弟，前2輪雄鷹隊可各多指名1名選手。
明（2024）年即將要到一軍參與賽事的新軍台鋼雄鷹隊，首輪指名具旅美大聯盟資歷的好手林子偉，為本屆選秀狀元，也是中職睽違8年再出現旅外資歷野手狀元。雄鷹隊在首輪第7順位指名投手王柏傑，第2輪指名游擊手陳飛霖、2輪尾指名捕手陳世嘉，總計選了8輪、共有10人。
雄鷹總教練洪一中表示，林子偉可以發揮「帶小鷹」的角色，因為球隊目前每個位置的選手都還不是很成熟，而林子偉內野、外野都可以守，對球隊來說會比較好調配，且他有很好的經驗。領隊劉東洋則指出，後續與林子偉的談約、合約買斷會照著程序走，期待他來球隊傳授經驗給學弟。
此次首輪球員除了狀元林子偉，還有富邦悍將王念好、統一獅隊林佳緯、味全龍隊劉俊緯、樂天桃猿隊邱鑫、中信兄弟隊林暉盛、台鋼雄鷹隊王柏傑。雖然今年是「選秀小年」，不過各球團都表示，這次選秀大致上都有選到事先預設的人選，包括下半季就可望出賽的即戰力，還有預計長期培養的高中潛力好手。
這次選秀會中，有旅外資歷的球員包括野手林子偉、投手林暉盛及投手張景淯都順利獲得各隊指名，僅左投王志庭落榜、成為遺珠。
台鋼雄鷹領隊：林子偉合約，球團會展現誠意
（中央社）台鋼雄鷹隊今年選秀狀元有兩派聲音，昨日如外界預期選走旅美好手林子偉，領隊劉東洋透露前日才最後確認，林子偉是即戰力好手、具有高人氣，合約部分球團會展現誠意。
中職選秀昨日舉行，台鋼雄鷹隊首輪指名具美職大聯盟資歷的好手林子偉，領隊劉東洋受訪表示，對於選擇有未來性的好手還是即戰力球員有考量，林子偉是高雄在地的球員、有高人氣，北科附工三壘手王念好是球隊缺乏的長程火力打者，球團考量很久、分析很久，直到前日才最後決定。
劉東洋坦言，先前有透過經紀公司了解林子偉的想法，包括對回國打球、回高雄打球的想法，就像林子偉自己提到的，為了小孩的教育、家人也都在高雄，他個人意願很高。
林子偉目前與美國獨立聯盟長島鴨隊還有合約，被問起是否會馬上啟動合約買斷程序，劉東洋表示，今年雄鷹隊是打二軍比賽，林子偉立即投入的需求度比較低，「可是他是很願意傾囊相助、傳授所學給學弟的人，期待他可以傳授經驗給小老弟。」
劉東洋也提到，後續的談約、合約買斷就照著程序走。至於有沒有什麼合約標準，他表示會跟經紀人溝通，球團會針對林子偉的美職實績、經典賽國手資歷，開出符合其身價的合約，「球團會展現誠意」。
台鋼雄鷹總教練：我們需要林子偉來帶小鷹
（中央社）中職選秀會昨日舉行，台鋼雄鷹狀元選林子偉總共選進10人，總教練洪一中表示「滿意」，特別點名第2輪指名游擊手陳飛霖，透露腳程飛快不輸陳晨威，讓打擊教練路易士眼睛一亮。
中職季中新人選秀會昨日在台中舉行，台鋼雄鷹隊狀元籤指名具旅美大聯盟資歷的好手林子偉，首輪第7順位指名投手王柏傑，第2輪指名游擊手陳飛霖、2輪尾指名捕手陳世嘉，總計8輪、選進10人。
總教練洪一中表示，選的好不好2年之後才會知道，經過教練團討論，林子偉對球隊現況來說比較符合，雄鷹隊目前每個位置都不是很成熟，林子偉內野、外野都可以守，對球隊來說會比較好調配，加上有很好的經驗，「我們需要他來帶小鷹」。
領隊劉東洋和洪一中都有特別點名游擊手陳飛霖，劉東洋表示，「陳飛霖有來我們這裡測試，腳程很快，路易士看了有驚為天人的感覺」。洪一中笑說，「速度可能不輸陳晨威（樂天桃猿）、速度很快，跟他的名字一樣」。
劉東洋表示，陳飛霖的守備和打擊都不錯，球隊中也缺乏速度突出的好手，他是中線守位球員，球棒的控制能力也很好。
對於此次選秀選入的球員和結果，洪一中表示「滿意」，也坦言高中畢業三壘好手王念好是好選手，如果林子偉沒有回來，雄鷹當然會選他，「但王念好輸給林子偉沒話講」。
林子偉選前一直傳出有交易可能，洪一中表示，交易這種東西，別人來找就看條件，「但不是我接觸的，練球都來不及了」。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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永豐「DAWHO之夜」大戶玩日本：專家分享旅日秘境攻略、股市理財策略
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疫情後日本的改變：電子支付成消費趨勢
相較疫情前，不少人發現日本變得不同。張維中分享，日本因疫情期間觀光服務需求降低，原先的服務人手遭解僱，加上外國留學生、打工度假者、外籍工作者紛紛回到自己國家，因此當地會講英文的人變少。
此外，「不僅入國程序電子化，數位支付方式也開始增加，幾乎所有便利商店都改成用無人機器結帳，要自己按螢幕，並選擇使用現金或是信用卡。」張維中表示，就連日本鐵路通票（Japan Rail Pass）也改成線上購買並提供電子車票，雖然不少櫃檯仍有真人可提供協助，但減少實體接觸機會已漸成日本現在的消費趨勢。
傳統市場與錢湯最能體現日本在地風情
張維中建議，初次到日本的「初階者」可以先到傳統市場探路，「市場是最能夠展現日本人日常生活樣貌的地方，市場賣的物品多半與當地季節、人文、習慣有關，也是最能感受在地生活樣貌的地方。」
而常去日本旅遊的「進階者」，不妨試試在地的「錢湯」，也就是所謂的大眾浴池。「不同地區的錢湯有不同特色，像是東京最人氣賞櫻景點中目黑的錢湯，常常會有時尚潮男潮女，而銀座的錢湯，則有機會看到高級俱樂部的工作人員上班前的模樣。」
張維中提醒，日本是個需要說明書的民族，「日本人不習慣臨時、不喜歡變動。」到日本預約餐廳、預訂飯店，若有臨時變動切記得提早通知，千萬不要當天才更改，這對日本人會是極大困擾，也容易造成誤會。
張維中也建議，若想體驗東京慢旅樂趣，可以至JR山手線「日暮里站」的「谷中銀座」，此處節奏慢，非常有東京下町庶民風情；還有日本羽田機場內的「HANEDA AIRPORT GARDEN」，提供日本各地名產、旅遊周邊、服飾、餐飲等服務，由於位置連通巴士轉運站，採買完後可直接前往東京市區，強烈建議不要錯過。
投資理財關鍵在紀律，市場會在震盪下走出多頭
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市場波動下善用七二法則獲得翻倍報酬
周冠男進一步解釋，不少台灣人愛買房地產，認為房地產是相較股票更好的投資工具，「事實上，房地產與股票的投資報酬率相當，根據研究都在10％左右，但為什麼投資房地產致富的人更多呢？因為房地產無法當沖、難以短期買賣，它剛好是防止短線進出的最佳工具。」
周冠男以「七二法則」舉例，用72除以每一年的報酬率就會等於「資金翻倍的時間」。若以臺灣市值型ETF年化報酬率9％為例：72除以9%等於8，代表長期堅持留在市場的話，資產就能在8年後翻一倍，若20歲開始投資，到65歲退休前將有40年時間，除以8，等於有5次資產翻倍的機會，可望將100萬變為3,200萬。
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