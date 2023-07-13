中職選秀小年43人獲選：林子偉落腳台鋼雄鷹成最大亮點，合約部分球團會展現誠意

（中央社）中華職棒新人球員選拔會昨（12）日已經順利落幕，林子偉成為台鋼雄鷹隊選秀狀元，為此次最大亮點，可望成為雄鷹隊明年的看板球星，其他首輪球員包括王念好、林佳緯等人也不出意外。

中職新人球員選拔會今年共有177名球員符合選秀資格，包括97名通過測試會獲推薦的球員，最後有43名選手入選，包括22名投手、4名捕手、14名內野手、3名外野手。這次球團指名順序分別為台鋼雄鷹、富邦悍將、統一獅、味全龍、樂天桃猿、中信兄弟，前2輪雄鷹隊可各多指名1名選手。

明（2024）年即將要到一軍參與賽事的新軍台鋼雄鷹隊，首輪指名具旅美大聯盟資歷的好手林子偉，為本屆選秀狀元，也是中職睽違8年再出現旅外資歷野手狀元。雄鷹隊在首輪第7順位指名投手王柏傑，第2輪指名游擊手陳飛霖、2輪尾指名捕手陳世嘉，總計選了8輪、共有10人。

雄鷹總教練洪一中表示，林子偉可以發揮「帶小鷹」的角色，因為球隊目前每個位置的選手都還不是很成熟，而林子偉內野、外野都可以守，對球隊來說會比較好調配，且他有很好的經驗。領隊劉東洋則指出，後續與林子偉的談約、合約買斷會照著程序走，期待他來球隊傳授經驗給學弟。

此次首輪球員除了狀元林子偉，還有富邦悍將王念好、統一獅隊林佳緯、味全龍隊劉俊緯、樂天桃猿隊邱鑫、中信兄弟隊林暉盛、台鋼雄鷹隊王柏傑。雖然今年是「選秀小年」，不過各球團都表示，這次選秀大致上都有選到事先預設的人選，包括下半季就可望出賽的即戰力，還有預計長期培養的高中潛力好手。

這次選秀會中，有旅外資歷的球員包括野手林子偉、投手林暉盛及投手張景淯都順利獲得各隊指名，僅左投王志庭落榜、成為遺珠。

台鋼雄鷹領隊：林子偉合約，球團會展現誠意

（中央社）台鋼雄鷹隊今年選秀狀元有兩派聲音，昨日如外界預期選走旅美好手林子偉，領隊劉東洋透露前日才最後確認，林子偉是即戰力好手、具有高人氣，合約部分球團會展現誠意。

中職選秀昨日舉行，台鋼雄鷹隊首輪指名具美職大聯盟資歷的好手林子偉，領隊劉東洋受訪表示，對於選擇有未來性的好手還是即戰力球員有考量，林子偉是高雄在地的球員、有高人氣，北科附工三壘手王念好是球隊缺乏的長程火力打者，球團考量很久、分析很久，直到前日才最後決定。

劉東洋坦言，先前有透過經紀公司了解林子偉的想法，包括對回國打球、回高雄打球的想法，就像林子偉自己提到的，為了小孩的教育、家人也都在高雄，他個人意願很高。

林子偉目前與美國獨立聯盟長島鴨隊還有合約，被問起是否會馬上啟動合約買斷程序，劉東洋表示，今年雄鷹隊是打二軍比賽，林子偉立即投入的需求度比較低，「可是他是很願意傾囊相助、傳授所學給學弟的人，期待他可以傳授經驗給小老弟。」

劉東洋也提到，後續的談約、合約買斷就照著程序走。至於有沒有什麼合約標準，他表示會跟經紀人溝通，球團會針對林子偉的美職實績、經典賽國手資歷，開出符合其身價的合約，「球團會展現誠意」。

台鋼雄鷹總教練：我們需要林子偉來帶小鷹

（中央社）中職選秀會昨日舉行，台鋼雄鷹狀元選林子偉總共選進10人，總教練洪一中表示「滿意」，特別點名第2輪指名游擊手陳飛霖，透露腳程飛快不輸陳晨威，讓打擊教練路易士眼睛一亮。

中職季中新人選秀會昨日在台中舉行，台鋼雄鷹隊狀元籤指名具旅美大聯盟資歷的好手林子偉，首輪第7順位指名投手王柏傑，第2輪指名游擊手陳飛霖、2輪尾指名捕手陳世嘉，總計8輪、選進10人。

總教練洪一中表示，選的好不好2年之後才會知道，經過教練團討論，林子偉對球隊現況來說比較符合，雄鷹隊目前每個位置都不是很成熟，林子偉內野、外野都可以守，對球隊來說會比較好調配，加上有很好的經驗，「我們需要他來帶小鷹」。

領隊劉東洋和洪一中都有特別點名游擊手陳飛霖，劉東洋表示，「陳飛霖有來我們這裡測試，腳程很快，路易士看了有驚為天人的感覺」。洪一中笑說，「速度可能不輸陳晨威（樂天桃猿）、速度很快，跟他的名字一樣」。

劉東洋表示，陳飛霖的守備和打擊都不錯，球隊中也缺乏速度突出的好手，他是中線守位球員，球棒的控制能力也很好。

對於此次選秀選入的球員和結果，洪一中表示「滿意」，也坦言高中畢業三壘好手王念好是好選手，如果林子偉沒有回來，雄鷹當然會選他，「但王念好輸給林子偉沒話講」。

林子偉選前一直傳出有交易可能，洪一中表示，交易這種東西，別人來找就看條件，「但不是我接觸的，練球都來不及了」。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航