丹尼爾高曼《專注的力量》：「一萬小時法則」已被奉為圭臬，問題是這個觀念只對了一半

文：丹尼爾．高曼（Daniel Goleman）

一萬小時的迷思

艾迪塔羅德（Iditarod）的狗拉雪橇比賽可能是全世界最累人的比賽：橇夫與一群拉著雪橇的狗在北極冰層上挑戰一千一百多英里的賽程，至少需跑上一週。一般做法是狗與橇夫白天行進，晚上休息；或整晚行進，白天休息。

蘇珊．布徹（Susan Butcher）改造了進行這項比賽的方式；她以四至六小時為單位、不論日夜地輪流行進與休息的方式，取代過去行進十二小時、休息十二小時的做法。這是一種風險很高的創新，例如，這讓她的休息機會變少了（當狗兒在休息時，她要忙著準備下一段路程）。不過，布徹與她的狗群已演練過這種方式，且她第一次嘗試的時候就打從心底知道，這種孤注一擲的做法行得通。

布徹在艾迪塔羅德大賽奪得四次冠軍。自比賽退休十年後，她因白血病過世（她的弟弟在她童年時就因此離世）。為表揚她的貢獻，阿拉斯加州政府宣布將艾迪塔羅德大賽的第一天定為蘇珊．布徹紀念日。

身為獸醫技術員的布徹，是對雪橇賽犬隻提供人道待遇的先驅。她讓全年不斷的照護與訓練成為犬隊的行事標準，而非賽前的例外。她也充分地配合她的狗群能忍受的生理上限。對狗的待遇欠佳，一直是該項賽事受外界批評的主要原因。

布徹像馬拉松跑者準備一場比賽那樣訓練她的狗群，她理解休息和練跑同樣重要。「對蘇珊而言，狗兒的照護是第一優先事項，」她的丈夫大衛．蒙森（David Monson）告訴我，「她將她的狗群視為全年無休的專業運動員，給牠們最高水準的獸醫照護、訓練與營養。」

接著是她個人的準備。「在冰雪中進行可能長達十四天的一千英里遠征，所牽涉的複雜性是大多數人無法想像的，」蒙森告訴我，「氣溫會從華氏四十度降至零下六十度；你完全被暴風雪擺布。你必須攜帶修理工具箱，為自己和狗兒們準備食物與藥品，同時還要做出正確的戰略決策。就像在準備攻頂聖母峰一樣。」

「舉例來說，在每個檢查點與檢查點之間約有九十至一百英里的距離，你必須為下一段路準備足夠的食物與補給品，每隻狗每天需要一磅的食物。但如果下一段路程可能出現暴風雪，你得為狗兒準備額外的食物與遮蔽物，而這會增加重量。」

布徹必須做出攸關生死的決定——同時保持機警、注意周遭狀況——而且每天只能睡一兩個小時。狗群休息與奔跑的時間相當，但每逢休息時段，她總忙著照顧、餵食狗群、讓自己填飽肚子，還得進行必要的修理工作。「在高度消耗精力與壓力重重的時刻保持全神貫注，意味著你必須井然有序、事先充分練習，才能在龐大壓力下做出正確的決定。」蒙森說道。

她花費了無數個小時，將駕馭狗拉雪橇的技巧練得爐火純青，學習雪與冰的細微區別，以及和狗群培養緊密感情。不過，她的訓練模式中最著名的是她的自律。

「她真的能完全專注，」另一位艾迪塔羅德大賽冠軍喬．隆揚（Joe Runyan）說，「這使她成為此項運動的真正好手。」

據說，要在任何領域達到巔峰，所需花費的練習時間是一萬小時。「一萬小時法則」已被奉為圭臬，在網路上迴響不斷，在高績效工作坊中像經典般傳頌。問題是：這個觀念只對了一半。

如果你是打高爾夫球的遜咖，每一次揮杆或推杆時都會犯同樣的錯誤，那麼，持續練習一萬個小時錯誤的打法，並不會改善你的球技；你只會成為一個比較老的高爾夫遜咖。

說起一萬小時法則，恐怕沒有任何人比佛羅里達州立大學的心理學家安德斯．艾瑞克森（Anders Ericsson）更專業，一萬小時法則就是出自他對「專業能力」的研究內容。他告訴我：「機械化地重複動作對你是沒有幫助的，唯有透過不斷調整你的練習動作，才能使你愈來愈接近目標。」

「你必須透過鞭策自己來修正你的系統，在不斷擴展自身極限的過程中，一開始要允許自己犯更多錯誤。」

除了像籃球、橄欖球等必須仰賴身高與體格等先天素質的活動，艾瑞克森說，幾乎「任何人」都能透過聰明的練習達成最高水準的表現。

參與艾迪塔羅德大賽的其他橇夫，起初都不認為布徹有可能贏得比賽。蒙森回憶道：「當年，艾迪塔羅德大賽一向被視為男性、牛仔風格的運動——野蠻、粗獷的戰鬥。你為了證明自己的強悍而參加。其他的參賽者說布徹永遠不會贏——她把狗當作嬰兒一樣照顧。然而，當她年復一年地獲勝後，人們發現她的狗群比其他參賽的隊伍更能適應賽程的艱苦，這從根本上改變了現在人們準備這場比賽的方法。」

艾瑞克森認為她獲勝的祕訣在於「刻意練習」，就像一位專業級的教練（基本上這就是布徹與她的狗群的關係）經年累月地帶領你進行精心設計的訓練，同時你也全心投入。

經歷無數個小時的練習，是達成絕佳表現所必需的，但這還不夠。在任何領域中，專家們在練習時是否全神貫注，會造成關鍵性的差異。例如，在艾瑞克森對小提琴家的著名研究中——也就是顯示出最高水準者的練習都超過一萬小時的那個研究——艾瑞克森發現，這些專家都是全神貫注地練習，此外，那些練習是在大師級導師的引領下，針對特定部分改善他們的演奏。

聰明的練習永遠都要包括一個反饋迴路，讓你能發現錯誤並改正——這就是為什麼舞者會使用鏡子。理想的情況下，這個反饋是來自具備專家級眼光的人——這也是為什麼每一位世界級的運動冠軍身旁一定有一位教練。如果你的練習缺乏這種回饋，你就無法登上巔峰。