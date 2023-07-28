丹尼爾高曼《專注的力量》：「一萬小時法則」已被奉為圭臬，問題是這個觀念只對了一半
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心理學家高曼在本書中統整各種變化形式的專注力，探論此種攸關你我一生榮枯的心靈資產。專注力的運作有如肌肉——不用會退化，愈鍛鍊則愈茁壯。勤於鍛鍊專注力，是在所有競爭中脫穎而出的不二法門。
文：丹尼爾．高曼（Daniel Goleman）
一萬小時的迷思
艾迪塔羅德（Iditarod）的狗拉雪橇比賽可能是全世界最累人的比賽：橇夫與一群拉著雪橇的狗在北極冰層上挑戰一千一百多英里的賽程，至少需跑上一週。一般做法是狗與橇夫白天行進，晚上休息；或整晚行進，白天休息。
蘇珊．布徹（Susan Butcher）改造了進行這項比賽的方式；她以四至六小時為單位、不論日夜地輪流行進與休息的方式，取代過去行進十二小時、休息十二小時的做法。這是一種風險很高的創新，例如，這讓她的休息機會變少了（當狗兒在休息時，她要忙著準備下一段路程）。不過，布徹與她的狗群已演練過這種方式，且她第一次嘗試的時候就打從心底知道，這種孤注一擲的做法行得通。
布徹在艾迪塔羅德大賽奪得四次冠軍。自比賽退休十年後，她因白血病過世（她的弟弟在她童年時就因此離世）。為表揚她的貢獻，阿拉斯加州政府宣布將艾迪塔羅德大賽的第一天定為蘇珊．布徹紀念日。
身為獸醫技術員的布徹，是對雪橇賽犬隻提供人道待遇的先驅。她讓全年不斷的照護與訓練成為犬隊的行事標準，而非賽前的例外。她也充分地配合她的狗群能忍受的生理上限。對狗的待遇欠佳，一直是該項賽事受外界批評的主要原因。
布徹像馬拉松跑者準備一場比賽那樣訓練她的狗群，她理解休息和練跑同樣重要。「對蘇珊而言，狗兒的照護是第一優先事項，」她的丈夫大衛．蒙森（David Monson）告訴我，「她將她的狗群視為全年無休的專業運動員，給牠們最高水準的獸醫照護、訓練與營養。」
接著是她個人的準備。「在冰雪中進行可能長達十四天的一千英里遠征，所牽涉的複雜性是大多數人無法想像的，」蒙森告訴我，「氣溫會從華氏四十度降至零下六十度；你完全被暴風雪擺布。你必須攜帶修理工具箱，為自己和狗兒們準備食物與藥品，同時還要做出正確的戰略決策。就像在準備攻頂聖母峰一樣。」
「舉例來說，在每個檢查點與檢查點之間約有九十至一百英里的距離，你必須為下一段路準備足夠的食物與補給品，每隻狗每天需要一磅的食物。但如果下一段路程可能出現暴風雪，你得為狗兒準備額外的食物與遮蔽物，而這會增加重量。」
布徹必須做出攸關生死的決定——同時保持機警、注意周遭狀況——而且每天只能睡一兩個小時。狗群休息與奔跑的時間相當，但每逢休息時段，她總忙著照顧、餵食狗群、讓自己填飽肚子，還得進行必要的修理工作。「在高度消耗精力與壓力重重的時刻保持全神貫注，意味著你必須井然有序、事先充分練習，才能在龐大壓力下做出正確的決定。」蒙森說道。
她花費了無數個小時，將駕馭狗拉雪橇的技巧練得爐火純青，學習雪與冰的細微區別，以及和狗群培養緊密感情。不過，她的訓練模式中最著名的是她的自律。
「她真的能完全專注，」另一位艾迪塔羅德大賽冠軍喬．隆揚（Joe Runyan）說，「這使她成為此項運動的真正好手。」
據說，要在任何領域達到巔峰，所需花費的練習時間是一萬小時。「一萬小時法則」已被奉為圭臬，在網路上迴響不斷，在高績效工作坊中像經典般傳頌。問題是：這個觀念只對了一半。
如果你是打高爾夫球的遜咖，每一次揮杆或推杆時都會犯同樣的錯誤，那麼，持續練習一萬個小時錯誤的打法，並不會改善你的球技；你只會成為一個比較老的高爾夫遜咖。
說起一萬小時法則，恐怕沒有任何人比佛羅里達州立大學的心理學家安德斯．艾瑞克森（Anders Ericsson）更專業，一萬小時法則就是出自他對「專業能力」的研究內容。他告訴我：「機械化地重複動作對你是沒有幫助的，唯有透過不斷調整你的練習動作，才能使你愈來愈接近目標。」
「你必須透過鞭策自己來修正你的系統，在不斷擴展自身極限的過程中，一開始要允許自己犯更多錯誤。」
除了像籃球、橄欖球等必須仰賴身高與體格等先天素質的活動，艾瑞克森說，幾乎「任何人」都能透過聰明的練習達成最高水準的表現。
參與艾迪塔羅德大賽的其他橇夫，起初都不認為布徹有可能贏得比賽。蒙森回憶道：「當年，艾迪塔羅德大賽一向被視為男性、牛仔風格的運動——野蠻、粗獷的戰鬥。你為了證明自己的強悍而參加。其他的參賽者說布徹永遠不會贏——她把狗當作嬰兒一樣照顧。然而，當她年復一年地獲勝後，人們發現她的狗群比其他參賽的隊伍更能適應賽程的艱苦，這從根本上改變了現在人們準備這場比賽的方法。」
艾瑞克森認為她獲勝的祕訣在於「刻意練習」，就像一位專業級的教練（基本上這就是布徹與她的狗群的關係）經年累月地帶領你進行精心設計的訓練，同時你也全心投入。
經歷無數個小時的練習，是達成絕佳表現所必需的，但這還不夠。在任何領域中，專家們在練習時是否全神貫注，會造成關鍵性的差異。例如，在艾瑞克森對小提琴家的著名研究中——也就是顯示出最高水準者的練習都超過一萬小時的那個研究——艾瑞克森發現，這些專家都是全神貫注地練習，此外，那些練習是在大師級導師的引領下，針對特定部分改善他們的演奏。
聰明的練習永遠都要包括一個反饋迴路，讓你能發現錯誤並改正——這就是為什麼舞者會使用鏡子。理想的情況下，這個反饋是來自具備專家級眼光的人——這也是為什麼每一位世界級的運動冠軍身旁一定有一位教練。如果你的練習缺乏這種回饋，你就無法登上巔峰。
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【市調】九成以上家長有意願讓孩童施打腸病毒疫苗：關於疫苗不可不知的四大關鍵
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腸病毒來勢洶洶，為了瞭解父母對於預防腸病毒的認知是否充足，以及是否具備相應的預防措施，本文與TNL Research關鍵議題研究中心合作線上問卷調查，進行進一步分析，及提供在施打腸病毒疫苗前家長必須知道的相關資訊。
COVID-19尚未完全平息，但隨著防疫解封，今年的夏天，讓爸媽膽戰心驚的腸病毒也捲土重來，依據疾管署監測資料顯示，今(2023)年截至7月11日，腸病毒感染併發重症病例累計6例重症，均為5歲以下幼童，現七月時值暑假，學童參加夏令營及各類暑期旅遊活動，於公共場所接觸到腸病毒的機會增加，緊接著就是九月開學季，可預期會有另一波感染高峰，家長仍不可掉以輕心！
腸病毒71型有多嚴重？家長不可不知的三大症狀
本次網路調查期間為2023年6月5日～2023年6月12日，調查條件為25～40歲，家中育有2個月～未滿6歲的孩童，回收總樣本數401份。調查數據顯示，超過半數（51.6%）的受訪者，家中孩童曾感染過腸病毒，可說是幼童家長夏日的心頭惡夢。
然而，很多家長都有這樣的疑惑：「曾看過網路上關於腸病毒感染併發重症的相關新聞；也聽聞過身邊朋友分享家中小朋友感染腸病毒，但很快就復原的例子。」究竟為什麼腸病毒會有重症、輕症之分？首先，要先對腸病毒的種類有基本的認識。
腸病毒屬於小RNA病毒科（Picornaviridae），為一群病毒的總稱，包含小兒麻痺病毒、克沙奇病毒、伊科病毒及腸病毒等種類，每個種類還可再分為多種型別，共有數十多種。在所有腸病毒種類中，以腸病毒71型（Enterovirus Type 71）最容易引起神經系統的併發症，國內首次腸病毒71型大流行爆發於1998年，根據疾管署統計，當年高達405例重症病例，其中78例死亡，重症致死率達19.3%。
所以，雖然多數腸病毒感染屬於較輕度病例，但部分類型如腸病毒71型，致死率可高達19.3%，重症的發病過程很快速，大多於發病後2－7天出現，平均為發病後3天出現併發症，可能在數小時至數天內死亡。當孩子感染腸病毒時，父母最好多陪伴、多觀察，一旦出現重症徵兆，應盡快就醫。
- 感染腸病毒71型常出現的症狀如下：
- 發燒時間較長：常超過3天，體溫可超過39度
- 手足口症狀：在手、足、口腔後方、膝蓋、臀部等部位出現針頭大小紅點的疹子（水泡）
- 中樞神經併發症：如嗜睡、持續嘔吐、肌躍型抽搐（類似驚嚇的全身性肢體抽動）、意識不清等
家長都如何關注腸病毒預防資訊？醫療院所衛教＆網路新聞管道佔最大宗
若問到家長都如何獲取腸病毒預防相關資訊時，發現高達62.3％的家長以「醫療院所衛教」管道作為獲取腸病毒預防相關資訊的管道，具備專業權威以及精準醫療資訊的機構，無疑仍是家長心中信任度最高的資訊來源；不過也有超過半數（56.3%）的人會從「網路新聞」獲取腸病毒預防相關知識，位居第三的「社群媒體」管道也佔47.3％；可見更迭快速的網路社群，也是家長關注醫療資訊的重要平台。
腸病度重症預防在今年有了新曙光——那就是「腸病毒71型疫苗」即將上市，調查發現，已有61.2%的家長知道疫苗即將上市的消息。另外，兒童感染症醫學會最新公布的建議中提到，所有兒童滿2個月至未滿6歲，應接種腸病毒 71 型疫苗。但在施打前，先來看看家長最關心的問題是什麼？
腸病毒71型疫苗即將上市，施打前家長一定要知道的4大重點！
當問卷調查中進一步問到是否有意願讓孩子施打疫苗時，有高達92.6％的家長有意願，顯示大多數家長對於保護孩子免受腸病毒感染造成的重症、終生殘疾甚至死亡有極高的關注和重視。
此外，因為受訪者家中有超過一半比例的孩童曾經歷過腸病毒感染，考量到腸病毒有極高比例是在學校等群聚場合感染．進而造成幼兒園及托嬰中心等學前教托育機構需採取停課等相關措施，對於家長也可能帶來生活上的不便，如工作上需要請假或須配合停課措施並待在家照顧孩子等，因此對於即將有疫苗上市的消息，多數家長也抱持樂觀的態度。
目前國內即將推出兩支腸病毒71型疫苗，分別是「高端腸病毒71型疫苗」和「安特羅/國光腸病毒71型疫苗」，在選擇腸病毒71型疫苗時，建議家長不妨參考以下幾點調查統計指標，並主動與醫師進行詢問與討論，以瞭解更多關於這些疫苗的資訊，並做出最適合自己孩子的決定。
1. 施打腸病毒疫苗安不安全？(71.6%)：
疫苗的安全性往往需要透過大型的臨床試驗來測試，通常在第三期臨床試驗會有較多受試者參與，因此，疫苗的安全性可以透過「第三期臨床試驗結果」來了解。根據高端腸病毒疫苗仿單以及其第三期臨床試驗的數據指出，受試人數共3,049人，觀察到不良反應包含：接種部位可能有紅腫、疼痛現象，偶爾有食慾不振、嘔吐、發燒等症狀；然而上述反應，僅為短暫現象，並可在數日內恢復，非常類似其他兒童常規施打的非活性疫苗常見不良反應。
安特羅/國光腸病毒71型疫苗的第三期臨床試驗尚未完成，根據仿單上初步安全性資料顯示，安全性資料樣本數為1,266人，觀察到的不良反應同樣包含紅腫、疼痛現象，偶爾有食慾不振、嘔吐、發燒等症狀。有鑒於兒童感染症醫學會的建議為「2個月至6個月幼兒接種本疫苗之臨床證據較有限，可與家屬討論後決定何時(月齡)開始接種此疫苗」，因此若有接種上的疑慮，則建議與醫師討論是否適合施打。
2. 疫苗保護力高嗎？(58.5%)、有效保護期間多長？(40.6%)：
目前在台灣，僅有高端腸病毒71型疫苗已完成三期疫苗有效性試驗，證實疫苗保護力達100%（統計分析後為96.8%），結果發表在國際頂尖期刊：The Lancet 刺胳針；而安特羅/國光腸病毒71型疫苗尚未完成第三期疫苗有效性試驗，目前保護力未知。
高端腸病毒71型疫苗真實世界中執行的第三期臨床試驗追蹤長達2年，且在追蹤期間施打疫苗的受試者皆無輕重症感染；安特羅/國光無臨床疫苗有效性保護力及長期追蹤數據，無法實證是否能有長期保護效果。
3. 藥廠認證？(40.0%) ：
高端疫苗在新竹生醫園區設立了台灣第一座具有量產規模且符合國際標準（PIC/S GMP）的細胞培養疫苗廠，同一廠房內具有兩條獨立的生產線和一條充填線，腸病毒71型疫苗自原液製造、調劑充填及檢驗放行，都在竹北自有廠中進行，垂直整合的生產形式，可以全面且完整地掌控生產排程及維持高品質。另一方面，安特羅生技則為租用國衛院生物製劑廠細胞培養產線生產疫苗抗原，完成後再運至國光潭子廠進行調劑、充填、分裝以及檢驗放行。（資料來源）
綜合本次調查結果可以得知，九成以上的家長皆有意願讓孩童施打腸病毒71型疫苗，更有六成左右的家長關注疫苗上市相關新聞；接下來即將進入暑假，根據往年統計，預估九月開學季又會有另一波腸病毒感染熱潮，建議家中如有2個月～未滿6歲孩童的家庭，可以持續關注疫苗上市資訊，選擇安全、已證實疫苗保護力以及長期有效的疫苗廠牌，讓孩童遠離腸病毒71型威脅！
參考資料
- 台灣兒童感染症醫學會 (2023). Available at: https://www.pids.org.tw/index.php?route=education/education&path=124 (Accessed: 25 July 2023).
- Nguyen TT, Chiu CH, Lin CY, et al. Efficacy, safety, and immunogenicity of an inactivated, adjuvanted enterovirus 71 vaccine in infants and children: a multiregion, double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 3 trial. Lancet. 2022;399(10336):1708-1717. doi:10.1016/S0140-6736(22)00313-0
- Yi EJ, Shin YJ, Kim JH, Kim TG, Chang SY. Enterovirus 71 infection and vaccines. Clin Exp Vaccine Res. 2017;6(1):4-14. doi:10.7774/cevr.2017.6.1.4
- Ho M, Chen ER, Hsu KH, et al. An epidemic of enterovirus 71 infection in Taiwan. Taiwan Enterovirus Epidemic Working Group. N Engl J Med. 1999;341(13):929-935. doi:10.1056/NEJM199909233411301
- Chang LY, Huang LM, Gau SS, et al. Neurodevelopment and cognition in children after enterovirus 71 infection. N Engl J Med. 2007;356(12):1226-1234. doi:10.1056/NEJMoa065954
- "高端"腸病毒71型疫苗 仿單 衛部菌疫製字第000152號
- 安拓伏腸病毒71型疫苗 仿單 衛部菌疫製字第000149號