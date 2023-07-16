中國官媒籲年輕人「樹立正確的就業觀」，網友揶揄「享福的人教人吃苦」
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對於中國年輕人目前遭遇的就業困境，《人民日報》本週刊出文章，鼓勵青年吃苦奮鬥，「樹立正確的就業觀」，到「祖國和人民最需要的地方發揮光和熱」。該篇文章刊出之後引來眾多網友的吐槽。
文：德國之聲中文網（綜合報導）
自從中國政府去（2022）年底放鬆防疫政策以來，儘管其國內經濟整體狀況已有所恢復，但恢復程度仍未如預期。近幾個月除了消費氛圍不盡理想，中國年輕人的高失業率也創下紀錄。
中國官媒《人民日報》7月10日刊發評論文章〈樹立正確的就業觀〉，呼籲青年應該到「祖國和人民最需要的地方發揮光和熱，不僅能夠留下無悔的青春記憶，而且將在基層磨礪中獲得受用終身的精神財富」。文中提到，高校畢業生要「樹立正確的就業觀，找到自己的職業定位和奮鬥方向」、「積極的就業觀念是順利求職的催化劑和加速器，……讓自己更快找到合適的工作。」
文章還向年輕人喊話稱：「青春的樣子，本就是有理想、敢擔當、能吃苦、肯奮鬥的樣子」，並且指出「在鄉村振興、綠色發展、社會服務、衛國戍邊等各領域各方面工作中爭當排頭兵和生力軍，一樣能實現青春的價值，還能為一生的奮鬥奠定基石。」
不過，這篇看起來充滿正能量的勵志文章，卻在發布之後受到社媒上眾多網友質疑和吐槽。儘管在《人民日報》微博頁面上關於此文章的評論不公開，但在另一些轉發文章的網媒如中新經緯、財聯社的帖子底下仍累積了許多網友評論。
「享福的人教人吃苦」
有人揶揄「通篇不知道寫的是啥，但大家都知道它寫啥」、「享福的人教人吃苦」、「年輕人再不『負重前行』，他們沒法『歲月靜好』啦」。也有人指出，應該讓中央委員地方領導的子女後代首先樹立正確的就業觀。一些網友以嘲諷口氣毛遂自薦：「石油煙草稅務電力銀行常年巨額虧損，我願意去這些地方奮鬥，用我的努力讓祖國的這些單位扭虧為盈。」
〈樹立正確的就業觀〉刊出之後，在知識問答網路平台「知乎」上也出現了一篇「如何看待人民日報〈樹立正確的就業觀〉一文？」的帖子，兩天之內就累積了815個回答。
有人批評此文「跟『慢就業』一樣，化被動為主動，把社會失業率問題歸結於年輕人就業觀不正確。來來去去就那麼幾招，就不能搞點新鮮點的嗎？」一位網友總結了文章背後的含義就是：「大家要去當牛馬哦，錢是沒多少錢的，要用愛發電發光發熱哦。錢都流向了不缺錢的人，而苦難，都流向了肯吃苦的人。只要你能吃苦，你這輩子就會有吃不完的苦。」
也有網友點出這篇文章引起群嘲的原因：「現在的年輕人早已不像他們的祖父母那輩人那樣容易被PUA（情緒勒索），畢竟兩代人的經歷完全不同。」
政策挽救「畢業即失業」
根據中國官方公佈的失業率數據，今年5月16－24歲人群的失業率為20.8％，打破以往紀錄，許多應屆畢業生自嘲為「畢業即失業」。導致年輕人失業率高於整體失業率的原因之一是當局在疫情期間對中國的科技、教育、娛樂和房地產等行業進行了整頓，使得包括騰訊等科技業巨頭都宣佈大幅裁員——而這些企業往往是以接受過高等教育的年輕人為就業主力軍。
為了降低青年失業率，中國政府也出台具體政策，宣佈於今年7月至12月實施為期半年的就業輔導計劃，協助尚未找到工作的大專畢業生及失業青年求職。該項名為「2023年高校畢業生等青年就業服務攻堅行動」的計劃，將強化政策落實，爭取讓「有就業意願的未就業畢業生」和「登記失業青年」，都在今年底前實現就業或參加就業準備活動。
不過政府政策能否奏效，仍需繼續觀察。 「中國褐皮書」（China Beige Book）的執行董事謝扎德・卡齊（Shehzad Qazi）表示：「在未來幾年裡，中國年輕人失業問題可能只會變得越來越嚴重。」《亞洲勞工評論》研究員和執行編輯Kevin Lin也告訴DW：「對於中國的年輕人來說，現在可能是過去20年中，重新就業或找第一份工作最困難的時期。」
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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此
原標題：要青年樹立正確就業觀 人民日報引眾嘲
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：朱家儀
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讓世界看見台灣！環球晶圓董事長徐秀蘭自全球頂尖企業家中脫穎而出，奪得《安永世界企業家大獎》殊榮
我們想讓你知道的是
2023年，環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭從全球將近5,000名《安永企業家獎》得主，及參與《安永世界企業家大獎》的49名強大企業家競爭對手中脫穎而出，代表台灣首度奪得年度大獎殊榮。
安永深信，世界的進步與改變，需要有遠見，並且能實踐的人。
《安永企業家獎》以「企業家奧林匹克」之名享譽全球，今年（2023年）在摩納哥蒙地卡羅舉行頒獎典禮。本次年度大獎《安永世界企業家大獎》由環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭摘下，是該獎項舉辦23年來第三位女性得主，更是台灣首度奪得年度大獎。
《安永世界企業家大獎》是全球第一個表彰優秀企業家的國際獎項，至今已邁入第37年，共計超過60個國家、145個城市參與。從2001年開始， 由各地年度大獎得主角逐《安永世界企業家大獎》，台灣則是自2005年開始舉辦《安永企業家獎》，至今已推薦18位台灣企業家角逐國際性大獎《安永世界企業家大獎》。
「《安永企業家獎》是一個平台，提供全球企業家競賽的機會，遴選出得主到國際舞台《安永世界企業家大獎》上，更讓全世界可以看到台灣。」安永聯合會計師事務所所長傅文芳說。這次徐秀蘭董事長從將全球近5,000名《安永企業家獎》得主，及來自45個國家參與《安永世界企業家大獎》的49名強大企業家競爭對手中脫穎而出，不只代表全球開始把台灣視為重要的企業家產生地，更讓全球看見台灣頂尖成功的企業家們，充滿韌性不畏挑戰的積極精神。
傅文芳也分析，本次徐秀蘭董事長拿下年度大獎可說「天時、地利、人和」。天時包括地緣關係及中美關係，使得台灣近兩年成為世界焦點；地利則是在高科技供應鏈上，台灣處於非常重要的地位，環球晶圓更身處現在最重要的半導體產業；人和則是因徐秀蘭董事長在高科技產業帶領全球十個國家的上萬名員工，在疫情期間調度得宜，依不同地區提出相應策略，帶領企業持續發展，並且在國際場合中非常自信大方，年度大獎當之無愧。
徐秀蘭董事長表示，她感謝安永提供的機會，也很榮幸參加國際性的企業家大獎，能藉此認識不同領域、傑出且成功的企業家們。她在與各國企業家們的交流中學到三個重要的感想：第一個是反思，第二個是分享，第三個則是承諾。她體會到國際評審團成員的提問讓參與者以「高、大、遠」的視野不斷地反思，最令她難忘的問題是「如果你被選為地球的CEO時，你會有那些最優先要做的目標﹖」。其次，在與各國企業家交流過程中，從彼此分享也向別人學習；承諾則是把學到的東西執行、一同讓世界再進步，這些都讓她從全世界的管理角度來重新思考。徐秀蘭董事長也說，「安永做了對產業、對國家非常棒的事情，就是把企業家精神透過這樣的場合傳出去，也讓大家知道，擁有熱誠可以成就很多事。」
傅文芳表示，對於安永而言，舉辦《安永企業家獎》有三大期待：第一是希望社會可以表彰台灣優秀企業家；第二就是有楷模激發年輕人或要創業的人，讓他們持續進步；第三則是創造企業回饋社會的良性循環。這些也反應在《安永企業家獎》的歷屆得主上，像是旺宏電子董事長吳敏求每天還是到辦公室上班，友嘉總裁朱志洋經常到國外到處跑、去看有沒有併購的機會；他們都已經七十幾歲了，還能熱情不減地繼續帶領企業發展，值得許多企業家借鏡。
「成功標的各有不同，但熱情都是一樣的。」
徐秀蘭董事長表示在48小時內，安永在蒙地卡羅聚集了四、五十個國家的企業負責人，大家來自不同產業，可是都有相同的熱情，而他們的成就也讓她嘆為觀止。她觀察到現場有更多女性或年輕的企業家，讓其作為把世界變得不一樣、更美好。她也歸納出《安永世界企業家大獎》得主的三大特色：第一是影響力的範圍，看企業的影響力有多大、但不一定是EPS有多高；第二個是國際化；第三個則是強調平衡，突破既有印象。
透過《安永世界企業家大獎》的平台，徐秀蘭董事長也更了解到各國不同產業的企業家的成就，可以說，透過安永舉辦《安永企業家獎》真正讓各國商業有了很好的交流。「這就是我們持續推動《安永企業家獎》的原因，希望這個活動能繼續下去，主要就是要推廣樹立企業家精神」傅文芳說，「除了表彰這些企業家的成就，也讓他們的精神可以影響台灣企業和社會，也希望這樣的良性循環能夠一直循環下去，發揮企業的永續影響力。」
《安永企業家獎》由業界、學界先進組成的獨立評審團，歷經多重專業客觀之評選程序，以企業家精神、全面發展性、目標方針、影響力等4大評選標準，與國際同步。台灣《安永企業家獎》第19屆主題為＜胸懷永志，續業千里＞，邀請各界推薦卓越的企業家們共襄盛舉，將台灣獨有的企業家精神及經驗延伸至全世界，受理推薦時間自即日起至7月31日止。
本文章內容由「安永聯合會計師事務所」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。