有些人聞風喪膽，卻是日本主婦的救世主——三色豆究竟是誰發明的？

在台灣鼎鼎大名，卻又令人聞風喪膽的便當配菜之一——三色豆，除了便當之外，也經常出現在台式牛排和炒飯裡，又稱美國雜菜。是由黃色的玉米粒、橘色的胡蘿蔔丁和綠色的豌豆仁組合成的「混合蔬菜」，通常是冷凍蔬菜，雖然機率不高，但也會由新鮮蔬菜烹調。

這種混合蔬菜在英文中沒有特定的名稱，通常只會單純列出三種蔬菜的組合，像是日文的三色豆就只是把mixed vegetable的發音改成片假名，不過在德文中，它被稱為「墨西哥蔬菜」（mexikanische Gemüse）。

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到底是誰發明三色豆？

1910年左右，澳洲生物學家克拉倫斯伯德塞（Clarence Birdseye）在進行研究時，偶然發現一個有趣的現象——抓來的魚放在冰上立刻就結冰，而解凍後味道卻依然新鮮。這讓他開始好奇，是否所有的食材都能用同一種方式保鮮。

因此在1930年代，第一批以生物學家Birds Eye命名的冷凍食品品牌問世，其中包括蔬菜、肉類和各類水果。這在食物的保存上無疑是一場革命，除了能供給在北歐等天氣寒冷、蔬菜難以生長的地區更多蔬菜選擇之外，對家庭主婦們來說，也多了一種更輕鬆的配菜選擇，在料理時省去了切紅蘿蔔、剝玉米粒和挑青豆的麻煩。

請不要小看便當角落那一粒粒的三色豆，他們在二次大戰時，擔下了戰時的食品配給的重要任務，1949年，第一批Birds Eye品牌的蔬菜在新南威爾士州種植和加工並開始銷售。而Birds Eye其實也有許多其他的冷凍蔬菜組合，不過三色豆是最經典的一款。

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三色豆並不能算是蔬菜

以營養類別來看，三色豆並非蔬菜，而是以澱粉為主的冷凍食品（只有紅蘿蔔才被歸類為蔬菜）。

一般市售的冷凍蔬菜在收穫後會經過選擇、清洗等加工處理，其中最重要的加工技術是「殺菁」。蔬菜本身含有天然的酵素，例如多酚氧化酶（導致蔬菜氧化變色）和果膠酶（使蔬菜組織變軟），這些酵素在冷凍或冷藏過程中仍然會繼續作用。

而「殺菁」就是透過加熱的方式破壞酵素活性，達到保持蔬菜品質的效果。在完成殺菁後，再進行「急速冷凍」，可以更有效地保留蔬菜中的營養成分。

用來冷凍的蔬菜，可能因為需要長時間的儲運，在未完全成熟時就被提前採摘，儘管蔬菜在採摘後仍然會繼續成熟，但還是很難達到在樹上完全成熟時的營養價值。不過，和買回家後放在冷藏庫裡爛掉的不新鮮蔬菜相比，急速冷凍的成熟蔬菜，還是具有更好的營養價值。

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日本媽媽們的救世主

如果台灣人對三色豆如此反感，那麼在飲食習慣相似的日本，又是如何呢？翻遍大小日文網站，大部分日本人都稱三色豆是「母親們的救世主」，沒有什麼比討厭吃蔬菜的小孩更令人頭痛了。因此日本許多離乳食（副食品）和家庭手作便當食譜中，三色豆依然佔有一席之地。

許多媽媽都表示，無論是用來配色，或是增加營養上，都非常方便，像是和白飯炒在一起，再加顆蛋，就是簡單的炒飯了。

不過，也有日本網友在論壇上出現如此發言：「我非常討厭三色豆。我其實不討厭分開的紅蘿蔔、豌豆和玉米，但是這三個加在一起就是不行，吃起來就像另外一個物種。」也有對外表很有意見的網友表示：「正立方體的紅蘿蔔真的好奇怪，跟紅蘿蔔原本的樣子差太多，看著看著就無法吃下去了。」

對於三色豆，你又是那一派？

參考資料

本文初稿為every little d使用AI編撰

本文經every little d授權轉載，原文刊載於此

原標題：三色豆根本不算蔬菜？關於這位令人聞風喪膽的便當配菜，你不知道的幾件事

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：丁肇九