英情報委員會報告：中國恐對自由民主體系構成生存威脅，蘇納克：若威脅國家利益將迅速回應
我們想讓你知道的是
報告提到，中國的情報體系「幾乎可以確定是全球最龐大」，有數十萬非軍職情報人員可供用於針對英國及其利益進行大規模、強勢的情報工作。中國的網路間諜活動也實力可觀，且能力日益精進。中國的「舉國體制」讓問題更為棘手。報告指出，中國的國營、非國營企業，以及學術、文化機構，甚至一般中國民眾，都有可能被吸收涉入海外的間諜和干預活動。
英情報委員會：中國恐對自由民主體系構成生存威脅
（中央社）英國國會情報暨安全委員會13日發布「中國報告」，其中提到中國的政治經濟影響力不僅是嚴峻挑戰，更恐對自由民主體系構成生存威脅，英國宜採取果斷行動。
報告指出，中國的規模、野心和能力已讓它得以深入「英國經濟每一個領域」。儘管試圖發揮影響力是正當目標，委員會強調，中國的作為「已逾越界線」。
報告提到，中國有野心成為讓其他國家依賴的全球科技和經濟強權，而這對英國構成「最大風險」。中國尋求對各領域菁英和決策者發揮影響力，並透過秘密和公開手段謀取資訊以及智慧財產。
委員會示警，考量英國與美國關係緊密、英國在各國際組織的地位以及形塑國際輿論的能力，英國是中國間諜和干預活動的重要目標。
監督政府情報和安全事務的國會情報暨安全委員會由上、下議院議員組成。自2019年發起相關調查並在今年5月將報告送交內閣辦公廳和首相府審查後，委員會13日發布報告全文，含案例研究及附錄總計超過200頁。
委員會主席、保守黨籍下議院議員路易斯（Julian Lewis）指出，這份報告廣泛探討中國對英國構成的國家安全威脅，並對學術教育、科技和產業、民用核能等3個領域進行較深入分析，呈現歷屆委員會調查成果。調查過程中，委員會廣泛聽取情報單位與中國事務專家的意見。
報告提到，中國的情報體系「幾乎可以確定是全球最龐大」，有數十萬非軍職情報人員可供用於針對英國及其利益進行大規模、強勢的情報工作。除了人力情報，中國的網路間諜活動也實力可觀，且能力日益精進。
中國的「舉國體制」（whole-of-state）讓問題更為棘手。報告指出，中國的國營、非國營企業，以及學術、文化機構，甚至一般中國民眾，無論自願與否，都有可能被吸收涉入海外的間諜和干預活動。
報告大量著墨中國在英國經濟、科技、學術界的滲透、收編和情蒐活動，並對英國政府及情報安全單位作出嚴厲批評。
報告提到，中國顯然成功利用歷任英國政府發展英中經濟連結的政策，謀取自身戰略優勢：在COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）全球疫情爆發前，英國政府往往樂於接受來自中國的金錢，不多過問。
儘管在「安全」與「繁榮」之間取得平衡有賴靈活應變，期間難免有困難的權衡與妥協，委員會強調，政府必須確保「安全考量不會一再被經濟利益打敗」。委員會質疑政府是否確實管控官員與中方的利益輸送，包括協助取得合約、卸任後在與先前職務有關的中資實體任職。
英國對內情報單位「軍情五處」處長麥卡勒姆（Ken McCallum）對委員會作證表示，對英國而言，中國是未來10年「情報工作的核心挑戰」。他提到，中國對英國經濟的投資是與竊取智慧財產同等級的威脅。
報告花不少篇幅著墨英國學術圈如何成為滋養中國政治、經濟影響力以及營造、散播對北京有利論述的沃土。
報告提到，中國藉由金錢影響學術教育單位，並透過提供誘因、威嚇脅迫等蘿蔔與棍棒並用的手段，影響個別專家學者和智庫。
為取得絕對的科技和經濟優勢，中國積極尋求主導、資助與英方的學術研究合作，特別是在軍民兩用科技領域，且往往以英方同意移轉資料數據和智慧財產為贊助前提。此外，透過學術研究合作，中方相對容易竊取智慧財產。
報告批評，英國學術圈部分人士對這樣的情況寧願視而不見，「只想開心收錢」。委員會呼籲英國政府儘速擬定完整清單，詳列必須被特別保護的敏感研究領域。
在民用核能等基礎建設領域，委員會示警，允許中國企業對英國相關領域發揮影響力即相當於允許中共發揮影響力，且將讓英國的對中作為利害權衡更加棘手。委員會表示，若政府不這麼認為，恐怕是太天真。
報告指出，儘管官員對委員會強調，政府應對中國威脅的策略堪稱強健、警醒，中國事務專家卻認為政府其實毫無對中戰略可言，遑論跨部會協調整合。
此外，「沒有證據顯示」英國政府各部會具備必要的資源、安全意識以及專業知識和能力，以充分應對中國「舉國體制」對英國構成的威脅。
更令人憂心的是，政府擬定與執行政策、策略的速度過慢，同時過度專注於短期或迫切考量，往往欠缺較長遠的思考。
報告提到，「短線主義」足以對英國造成嚴重損害；為確保英國未來的安全，政府必須採取較長期的規劃。委員會指出，中國不受民主政治的選舉循環牽制，相對可「從長計議」，而北京一向懂得利用這一點。
應對中國威脅，委員會提到，政府可能有必要尋求在野陣營支持；做得太少、太慢，英國恐付出重大代價，對中事務不宜用於玩弄政治。
蘇納克：若中國威脅英國國家利益，將面臨迅速回應
英國國會情報暨安全委員會13日發布「中國報告」，多方批評政府的對中作為。英國首相蘇納克（Rishi Sunak）回應，只要中國的行為或意圖對英國的國家利益構成威脅，英國將繼續採取迅捷回應。
蘇納克透過書面聲明指出，中國對國際秩序構成「劃時代挑戰」；在中國共產黨統治下，中國在國內日益集權、在海外日益強勢專斷。英國政府已表明，對中作為必須根植於英國的國家利益，並與理念相近夥伴協調一致。
儘管對報告的結論和建議表示歡迎，蘇納克指出，委員會在2019年啟動相關調查，多數證據在2020年取得，相當於是政府在2021年發布「外交國防安全政策綜合檢討報告」（Integrated Review, IR）以及今年稍早發布IR更新版（IR23）之前。
Tags：
守護一點一滴存下來的心血，永慶房屋幫你真正把錢變成自己喜歡的房子
我們想讓你知道的是
買賣房屋是許多人一生中金額最大的交易，如果被騙損失動輒上百萬，不可不慎！但在政府推出實價登錄後，不少人以為資訊已經足夠透明，不用太擔心，殊不知房市暗潮洶湧，必須找到在「誠實」上經得起考驗的房仲協助，才不致受騙上當。
有位林小姐準備出售一間小套房，該區域應有一坪110萬元的行情，但黑心房仲看準大坪數房屋每坪單價比小坪數房屋單價低的「貓膩」，選擇性揭露房價，使用大坪數物件單價90萬元跟她報價，好低價賤賣房屋給投機客，讓林小姐險些虧損幾百萬。
另外，還有房仲移花接木提供十年前房價，便宜買進後再高價賣出坑殺消費者賺中間差價。幸好這些消費者心裡起疑想多比較，也同時找了永慶房屋詢問，透過經紀人細心索取房屋相關資料、實地走訪確認，並整理好完整房市成交行情後正確估價，才讓消費者的房子不遭賤賣。
上述這些案例，你以為是10年前的案例？事實上，這兩個案例都是在近2年、實價登錄2.0政策實施後才發生的！
但實價登錄2.0推出已經2年，為什麼坊間買賣亂象仍是層出不窮？永慶房屋總經理吳良治分享，還是有些年長者因不熟悉網路，或忙碌的民眾因相信房仲經紀人，沒有多找幾家仲介品牌比較，而落入黑心房仲選擇性提供行情的陷阱而損失慘重。
要如何提防黑心仲介？吳良治總經理建議：可同時多找幾家房仲品牌，選擇提供最完整資訊的誠實房仲幫你服務，應可避免受騙。
先誠實再成交 買賣房屋的事只要我知道的堅持誠實不隱藏
事實上，為了防止消費者受騙，永慶房屋早在1998年訂出「不炒房、不造假、不隱瞞的三不政策」，堅守新式仲介的良心，不當賺差價的「牽猴仔」。
永慶房屋1997年推出「產權七審制度」、2007年更進一步推出「六大安心保障」。吳良治總經理分享，房屋交易牽涉金額龐大，但早期常聽聞業界有產權不清、漏水、海砂屋、凶宅、甚至是買屋價金遭挪用的狀況，雖然政府都有相關法律規範，但法律畢竟是基本保障，還是有一些漏洞與風險，所以永慶房屋不斷推出新的保障制度，希望以業者的力量，保障消費者權益。
吳良治總經理進一步說明，產權不清、海砂屋、沒有被裝潢遮蔽的漏水等問題，若事前做好調查與把關，是有機會在交易完成前發現，因此永慶房屋才會喊出「先誠實再成交」，堅持買賣房屋的事只要我知道的堅持誠實不隱藏，幫助消費者做好「房屋」的把關。
政策趕不上黑心仲介的萬變？永慶房屋以上進的企業政策對應
但買賣屋可能發生的財務風險，不是只有在房屋身上，因為不了解行情而賤賣房產或高價買屋，才是買賣屋時最大的金錢損失！
實價登錄1.0最讓人詬病的地方，就是以30個門牌為區間揭露房價，讓買賣雙方不能真正掌握市場行情，因而給了黑心仲介有了對房價「上下其手」的空間。因此永慶房屋在2019年領先政府將成交行情公開至門牌，間接助攻內政部版「實價登錄2.0」於2021年修法上路！
房市看似因為實價登錄2.0的實施而價格透明、健全，但吳良治總經理分享，根據財政部資料推估，自2021年7月至2022年底，房地合一2.0課徵45%稅率(持有不到2年轉賣)高達4.2萬件，推估炒短線的獲利金額高達334.16億元！可以短期內轉手高額獲利，很有可能是原屋主在賣房時，遇到沒有提供完整成交行情的房仲，甚至更慘是遇到與投機客聯手房仲，用各種手法讓屋主誤信過低的行情，而賤賣房產，才能讓房屋在短期內能墊高房價，再轉手出售！
正因為永慶房屋敢於「打開天窗說亮話」完整揭露成交行情，加上保障消費者權益的決心，2022年又再針對買賣雙方推出「真房價保證」，包含若未提供完整成交行情，公司將賠償已收賣方之服務報酬、不配合投機客炒房賺差價、不配合投機客以裝潢掩飾屋況瑕疵等堅持，甚至善用科技，根據實價登錄和物件特徵比對等大數據分析，開發出「短期轉售成交地圖」和「一年內成交再上市地圖」服務，有效揭露房市短期交易狀況，減少被投機客與黑心房仲聯手坑騙成為「盤子」的潛在風險。
孫慶餘董事長的創業初衷：提供消費者公平的房產交易平台
永慶房屋為了「誠實」所做的一切努力不是喊喊口號、做做表面功夫，因為永慶房屋孫慶餘董事長的創業初衷，就是要提供消費者一個公平的房產交易平台。很多人以為，有實價登錄房市資訊應該不像過去那麼混亂了，然而永慶經紀人們還是在第一線看到許多受騙案例，更加提醒永慶要繼續落實「誠實」不可鬆懈。
從「先誠實再成交」強調屋況誠實以告，到「真房價保證」種種措施，永慶房屋對內面試經紀人以及進行員工訓練時，更將「誠實」奉為圭臬，還進一步設立「投機客資料庫」，嚴格控管曾有短期交易的客戶資料，經紀人絕不能為之服務。
一生最貴的買賣，值得用最寶貴的誠實來守護
永慶房屋認為房屋仲介的基本責任，就是將所有訊息誠實、完整地提供給大眾，幫助消費者判斷怎樣的物件是自己與家人需要的，畢竟對大部分消費者來說，房屋買賣攸關畢生的努力心血，絕對不能馬虎。永慶房屋以此期許每位經紀人，誠實、專業地幫助消費者在永慶這個透明公平的交易平台上，找到最理想的房子、做出最恰當的買賣屋決策，讓大家能因著永慶的服務，實現安居的夢想；讓這輩子辛辛苦苦存下的錢，真的變成自己喜歡的樣子！