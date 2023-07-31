《我們為何不愛了？》：我認為他們談論的是兩碼事，他們對未來的共同願景正開始瓦解
我們想讓你知道的是
我開始思考碧娜和夏皮洛是否發現，他們的關係發展到了不同的階段，而這是否對他們的關係構成危險。夏皮洛似乎將生孩子的「計畫」看成是一種工作的挑戰，儘管碧娜無法確定，他卻勇往直前。我認為，他們談論的是兩碼事，他們對未來的共同願景正開始瓦解。
文：蘇珊娜．阿貝西（Susanna Abse）
我什麼都沒說，而我能觀察到碧娜開始覺得不自在，她緊張地將目光從我身上轉向夏皮洛，似乎在等待著麻煩發生。
「碧娜，在你們的關係中，『協商』是件困難的事嗎？」我直接問她。接著碧娜開始發言，一開始不太流暢，但漸漸地，她解釋夏皮洛希望兩人生個小孩，但她不確定現在對她而言是否為恰當的時機。她剛換工作職務，而且獲得升遷，現在正準備進行一項大型併購案，她需要在完成這筆交易後才能請假。她認為她在明年三月以前都不能懷孕。
「寶貝，我說過了，明年三月不行。我公司那時會在紐約開設辦公室，我會沒空。如果我們現在進行，對我來說比較合適，希望你能在聖誕節的時候達成交易，這意味著寶寶會在五月誕生，那時紐約辦公室已經開始營運，你也能在夏天請假。」
我驚愕地聽著，碧娜和夏皮洛兩人似乎都誤以為生小孩就像煮蛋一樣，能夠準確設定好時間。
「想要有個小孩，對你們兩人而言似乎是充滿了困難與挑戰。我想知道的是，你們正在進行的時程規畫，有沒有將生小孩的不確定性考量進來？」
他們兩人都茫然地看著我，「我們還沒開始嘗試，」碧娜回答我，「但是我去年曾經意外懷孕，所以我知道我們辦得到。」
「沒錯，受孕那方面沒有問題！」夏皮洛開心地說著。
「你們把小孩拿掉了？」我小心地問。
「是的，很複雜。但那是在正確的時間做出正確的決定。」夏皮洛表示，但未進一步說明。
他們倆似乎都沒意識到，受孕或許不是那麼簡單的一件事，因此在剩下的晤談時間裡，我試圖了解他們對於為人父母的憂慮，給予他們空間探索對這件事和前一年墮胎的感覺。結果好像徒勞無功，而我覺得夏皮洛認為我的問題既苛刻又惱人，他希望我能切入正題，幫助他們「商討出協議」，完全不覺得探索過去或彼此的感覺有什麼意義。
晤談結束時，我想讓這對夫婦去思考和感覺的所有努力都被回絕了。我並不預期會再見到他們，我想我已從「次好」的諮商師掉到墊底了——在他們看來，我從有魔力變成沒能力。
但是隔天早上，我收到以下的電子郵件：
嗨，蘇珊娜：
我們很喜歡昨天的晤談，希望能再和你進行五次晤談。唯一的問題是，我下週在美國，而夏皮洛下下週在巴黎。因此，我們希望能夠三週後開始諮商。還有，是否能將時間從下午五點改成五點半？最後，如果我們預約五次晤談，是否能夠享有折扣？
很高興和你合作。
碧娜♡
我堅定但有禮地回信，表示我無法下午五點半和他們諮商，也不會按照特定時數進行晤談或給予折扣，但是我可以將晤談延後兩週。我開始有點了解這對讓我感到好奇的夫婦，他們顯然喜歡確定和掌控任何事情的感覺。他們是否能夠適應我的心理治療？我感到懷疑。而我又是否能幫助他們思考更多，並減少他們那種做事切實的傾向？或許會吧。
三週後，他們回來了。進門時再度親切地微笑，夏皮洛伸出手和我握手打招呼。我短暫和他握手後，等待他們在沙發上就座。碧娜的外表經過精心打扮，她烏黑的秀髮閃閃發亮，就像剛離開美容院，深棕色的膚色就像剛做完臉。她身材削瘦像根別針，雙手做了專業美甲保養和塗上指甲油，無名指戴著兩個排鑽戒指。
他們滿心期待地看著我，彷彿我即將大力施展魔法。但隨著諮商進行，我們的對話似乎搖搖欲墜——我試著探索的所有途徑都被拒絕，我提出的任何想法都是錯誤的。他們在第一次晤談展現的親切有禮似乎已經消失，最後我表示：
「或許你們對於需要我的幫助……或者說，對任何的幫助，你們都會感到不安。我猜想，你們已經習慣自己處理事情、取得進展、理出頭緒，然後繼續前進。但這次事關你們之間的關係，也許情況是不太一樣的？你們可能需要不同的處理方法，這意味著得去討論你們經常避免談論的議題，以及感受你們常常不允許自己去感覺的事。」
我快說完的時候，夏皮洛打斷我：「我想你說得對，蘇珊娜。或許我們的確需要進行深入探索。」
我試著忽略他的商場客套話——他也許是在以自己的方式承認，他們正在阻擋所有探索的機會，然後我注意到碧娜的臉上默默流下眼淚。
夏皮洛靠向一邊，伸出手去拿面紙盒，朝碧娜的方向揮了揮，好讓她拿面紙。她深陷在自己的思緒中，沒有注意到他，因此他不安地把面紙放在她身旁的沙發上，他看起來彆扭又心煩，我們繼續等著。
「抱歉，抱歉。」碧娜說道，拿了一張面紙擤鼻涕，「我不知道為什麼要哭。我只是覺得有時候……」她停下來並專注地看著夏皮洛，「……有時候，一切似乎都毫無希望。」
「毫無希望？」我問道。
「我只是不知道我要如何讓夏皮洛快樂，他對一切似乎都非常篤定，但我覺得我並不是這樣。我想要小孩……我想是吧。但我不確定我是否有能力當媽媽又同時上班。我的母親沒有上班，家裡還有許多人幫她，但她依然精疲力盡。我只是不知道，我要如何應付這一切。」
「碧娜，我們會有幫手的，我們當然會找人幫忙。如果你需要的話，我們可以請兩個保母，找人幫忙不成問題。我知道你的工作是最重要的，不用煩惱。」
夏皮洛試圖安慰她。
碧娜接著長篇大論地談論她的事業和事業對她的意義。儘管她十七歲就離開學校，但她顯然事業成功且奮發向上。聽著她的形容與說明，我感覺她的整個人生是以工作為中心；她談到她多年來辛苦努力地證明自我，而現在她知道，在工作上她的確表現出色。
我開始思考碧娜和夏皮洛是否發現，他們的關係發展到了不同的階段，而這是否對他們的關係構成危險。他們兩人似乎擁有共同的生活想法，也就是勤奮工作和伴隨而來的成就是至關重要的。他們顯然已投入大量心力在事業上，而碧娜現在懷疑這樣的投入是否正蒙受風險。另一方面，夏皮洛似乎將生孩子的「計畫」看成是一種工作的挑戰，儘管碧娜無法確定，他卻勇往直前。我認為，他們談論的是兩碼事，他們對未來的共同願景正開始瓦解。
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愛一片海洋，留住她美麗的模樣——將塑膠浩劫轉為科技原料，Samsung的日常永續計畫
我們想讓你知道的是
Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。近年Samsung更公布了永續發展願景「Galaxy for the Planet」希望以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，減少塑膠廢棄物對地球影響。
「永續發展」的概念起源於20世紀70年代的環保運動，大家開始注意到經濟發展與自然環境之間的衝突與矛盾——如果繼續按照過去的模式進行經濟活動，那麼地球上的自然資源將很快被耗盡，而且會對環境造成不可逆的破壞。因此，在1987年，聯合國透過牛津大學所出版的《我們共同的未來》（Our Common Future）報告中，首次正式定義了永續發展：「永續發展是既能滿足當代的需要，同時又不損及後代滿足其需要的發展模式」。從此之後，世界上許多國家、企業，便一步步的開始將環境保護與經濟社會發展相結合，無論是政策的制定或者商品以及服務的開發，都必須同時考慮當前的需求以及未來的延續性。
Samsung，看見拯救海洋的迫切
Samsung 在1992年，就透過《三星環境宣言》的發表，宣告踏上環境管理之旅。根據經濟合作與發展組織（Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD）的報告指出，到了2060年，全球的塑膠廢棄物量可能會達到現在的三倍，這更增強了 Samsung 追求永續的決心——不只是個旁觀者，而是採取實質改變的行動者——從開源頭開始解決問題。在2021年，Samsung 公布的永續發展願景「Galaxy for the Planet」，就是展現了以環境保護為優先的行動裝置設計開發理念，以及減少塑膠廢棄物對地球影響的決心。在那一年，Samsung 就成功的收集和再利用了近三萬三千噸的回收塑膠。值得注意的是，這些回收的塑膠不只來自舊家電和PET瓶，更包括被遺棄在海洋中的塑膠垃圾和漁網。
海洋中的塑膠，隱含著對生態環境造成的巨大威脅。首當其衝的是各種海洋生物，如海龜、鯨豚、魚類、珊瑚礁，甚至鳥類，都有可能會因為誤食塑膠垃圾，或者被廢棄物纏繞而造成死亡。而塑膠垃圾也會隨著時間在海水中釋放出有害的化學物質，例如雙酚A（BPA），或者分解成塑膠微粒。當這些化學物質、塑膠微粒進入海洋生物的體內，就成為食物鏈循環的一部分，進而危及到人類的健康。
這些海洋垃圾，在 Samsung 科學家、工程師和產品設計師的合作之下，以先進的技術和工藝，被轉化成再生原料，應用於新一代的 Samsung 產品中，包括手機以及各種配件。這不僅是資源的循環利用，更是對海洋生態系統的一種回饋和保護。
在⋯⋯之前，帶你去看海
唯有永續，才有能夠繼續下去的明天。Samsung 邀請生態紀錄片金獎導演袁緒虎，來到澎湖，帶著Samsung Galaxy S23 Ultra 潛入水下，觀察、拍攝珊瑚以及這片海洋的樣貌。袁導演提到，過去的澎湖海域曾經色彩繽紛，珊瑚和各種海洋生物共生共榮，是一個讓人流連忘返的水中天堂。沒想到幾年不到，這裡竟然成為一片珊瑚的墳場，穿上白色壽衣的珊瑚礁群，令人怵目驚心。
「在海水還是藍色、在魚群還沒消失、在珊瑚還沒穿上白色壽衣之前，帶你去看海」，袁導的呼告，是在替珊瑚求救，也是在提醒大家，珊瑚和整個海洋生態的緊密關聯。因為珊瑚是生物多樣性的搖籃，提供棲息地給無數的海洋生物，珊瑚礁中的生物多樣性，超過任何其他海洋生態系統。同時他們也能進行碳儲存和循環，就和陸地上的森林一樣，對於緩解全球氣候變遷有著重要的作用。但是由於全球氣候變遷、海洋暖化及酸化、過度捕撈、海洋污染等問題，造成珊瑚大量的白化、死亡。失去珊瑚，將是海洋生態的大浩劫。
Samsung 和袁導希望透過這一次的行動，邀請大家來到澎湖的珊瑚農場，復育可生存的珊瑚，更希望大家能夠意識到保護珊瑚的重要性，落實減少海洋廢棄物的理念。在日常生活中，可以試著減少使用拋棄式的物品、使用海洋友善的護膚用品等等，來降低個人行為對珊瑚的傷害。透過每一個人微小的努力，珊瑚再次健康的在海中生活的那天，或許就能更早一點到來。
Galaxy S23 旗艦系列 ，強悍又溫柔的隨身科技
這次袁導帶到澎湖拍攝紀錄片所使用的 Galaxy S23 Ultra，屬於Galaxy S23 旗艦系列，共有12個內部和外部元件使用了回收材料，較前一代 Galaxy S22 Ultra高出50%，展現 Samsung 在回收海洋垃圾、減少對環境衝擊的決心。具體來說，Galaxy S23 旗艦系列的前側機殼，是以廢棄寶特瓶製成的再生原料，而前後機身玻璃則平均含有22%的再生玻璃原料；側鍵、音量鍵和SIM卡槽，則使用了再生的鋁金屬。Galaxy S23 旗艦系列所使用的再生海洋塑料，預計在2023年底之前，避免超過15公噸的廢棄漁網流入世界各地的海洋。
除了材料上的環保，Galaxy S23 旗艦系列也被設計得更經久耐用，增加了更多可以維修、更換的零組件，用戶不再需要因為一點故障就換掉整支手機。尤其Galaxy S23 旗艦系列還首度採用 Corning® Gorilla® Glass Victus® 2的裝置，有效提升整體耐用度，再加上四代的作業系統更新，及長達五年的安全更新，長時間為用戶提供保護。
大量使用回收再生材料、經久耐用的規格表現，再加上一個以100%再生紙製成的包裝盒，你看到的不只是日常生活中人手一機的行動裝置，更是 Samsung 地球至上的精神與態度。
Samsung 始終思考著：「能不能為地球再做更多一點？」今（2023）年四月，台灣 Samsung 總經理梁準原公開承諾：「看到近年來氣候變遷的危機， 也加速綠色變革的腳步，朝向『今天永續，明天繼續 ( Everyday Sustainability) 』這一番話，代表著 希望能在2050年前，實現淨零排放的目標。
Samsung 的 Future Generation Lab 集結全球年輕世代的員工，在日常生活中積極尋找各種幫助永續環保的方式，實踐日常永續，包括與小型製造業者和設計師合作，利用環保材料打造產品，同時將舊產品的回收塑膠，加入新產品中，進一步落實日常永續。Samsung將持續努力，讓更多產品所使用的材料持續進化，朝向更永續發展的未來邁進。
看更多Samsung的明日珊瑚計畫：https://bit.ly/3Q5J4ZL