《我們為何不愛了？》：我認為他們談論的是兩碼事，他們對未來的共同願景正開始瓦解

文：蘇珊娜．阿貝西（Susanna Abse）

我什麼都沒說，而我能觀察到碧娜開始覺得不自在，她緊張地將目光從我身上轉向夏皮洛，似乎在等待著麻煩發生。

「碧娜，在你們的關係中，『協商』是件困難的事嗎？」我直接問她。接著碧娜開始發言，一開始不太流暢，但漸漸地，她解釋夏皮洛希望兩人生個小孩，但她不確定現在對她而言是否為恰當的時機。她剛換工作職務，而且獲得升遷，現在正準備進行一項大型併購案，她需要在完成這筆交易後才能請假。她認為她在明年三月以前都不能懷孕。

「寶貝，我說過了，明年三月不行。我公司那時會在紐約開設辦公室，我會沒空。如果我們現在進行，對我來說比較合適，希望你能在聖誕節的時候達成交易，這意味著寶寶會在五月誕生，那時紐約辦公室已經開始營運，你也能在夏天請假。」

我驚愕地聽著，碧娜和夏皮洛兩人似乎都誤以為生小孩就像煮蛋一樣，能夠準確設定好時間。

「想要有個小孩，對你們兩人而言似乎是充滿了困難與挑戰。我想知道的是，你們正在進行的時程規畫，有沒有將生小孩的不確定性考量進來？」

他們兩人都茫然地看著我，「我們還沒開始嘗試，」碧娜回答我，「但是我去年曾經意外懷孕，所以我知道我們辦得到。」

「沒錯，受孕那方面沒有問題！」夏皮洛開心地說著。

「你們把小孩拿掉了？」我小心地問。

「是的，很複雜。但那是在正確的時間做出正確的決定。」夏皮洛表示，但未進一步說明。

他們倆似乎都沒意識到，受孕或許不是那麼簡單的一件事，因此在剩下的晤談時間裡，我試圖了解他們對於為人父母的憂慮，給予他們空間探索對這件事和前一年墮胎的感覺。結果好像徒勞無功，而我覺得夏皮洛認為我的問題既苛刻又惱人，他希望我能切入正題，幫助他們「商討出協議」，完全不覺得探索過去或彼此的感覺有什麼意義。

晤談結束時，我想讓這對夫婦去思考和感覺的所有努力都被回絕了。我並不預期會再見到他們，我想我已從「次好」的諮商師掉到墊底了——在他們看來，我從有魔力變成沒能力。

但是隔天早上，我收到以下的電子郵件：

嗨，蘇珊娜： 我們很喜歡昨天的晤談，希望能再和你進行五次晤談。唯一的問題是，我下週在美國，而夏皮洛下下週在巴黎。因此，我們希望能夠三週後開始諮商。還有，是否能將時間從下午五點改成五點半？最後，如果我們預約五次晤談，是否能夠享有折扣？ 很高興和你合作。 碧娜♡

我堅定但有禮地回信，表示我無法下午五點半和他們諮商，也不會按照特定時數進行晤談或給予折扣，但是我可以將晤談延後兩週。我開始有點了解這對讓我感到好奇的夫婦，他們顯然喜歡確定和掌控任何事情的感覺。他們是否能夠適應我的心理治療？我感到懷疑。而我又是否能幫助他們思考更多，並減少他們那種做事切實的傾向？或許會吧。

三週後，他們回來了。進門時再度親切地微笑，夏皮洛伸出手和我握手打招呼。我短暫和他握手後，等待他們在沙發上就座。碧娜的外表經過精心打扮，她烏黑的秀髮閃閃發亮，就像剛離開美容院，深棕色的膚色就像剛做完臉。她身材削瘦像根別針，雙手做了專業美甲保養和塗上指甲油，無名指戴著兩個排鑽戒指。

他們滿心期待地看著我，彷彿我即將大力施展魔法。但隨著諮商進行，我們的對話似乎搖搖欲墜——我試著探索的所有途徑都被拒絕，我提出的任何想法都是錯誤的。他們在第一次晤談展現的親切有禮似乎已經消失，最後我表示：

「或許你們對於需要我的幫助……或者說，對任何的幫助，你們都會感到不安。我猜想，你們已經習慣自己處理事情、取得進展、理出頭緒，然後繼續前進。但這次事關你們之間的關係，也許情況是不太一樣的？你們可能需要不同的處理方法，這意味著得去討論你們經常避免談論的議題，以及感受你們常常不允許自己去感覺的事。」

我快說完的時候，夏皮洛打斷我：「我想你說得對，蘇珊娜。或許我們的確需要進行深入探索。」

我試著忽略他的商場客套話——他也許是在以自己的方式承認，他們正在阻擋所有探索的機會，然後我注意到碧娜的臉上默默流下眼淚。

夏皮洛靠向一邊，伸出手去拿面紙盒，朝碧娜的方向揮了揮，好讓她拿面紙。她深陷在自己的思緒中，沒有注意到他，因此他不安地把面紙放在她身旁的沙發上，他看起來彆扭又心煩，我們繼續等著。

「抱歉，抱歉。」碧娜說道，拿了一張面紙擤鼻涕，「我不知道為什麼要哭。我只是覺得有時候……」她停下來並專注地看著夏皮洛，「……有時候，一切似乎都毫無希望。」

「毫無希望？」我問道。

「我只是不知道我要如何讓夏皮洛快樂，他對一切似乎都非常篤定，但我覺得我並不是這樣。我想要小孩……我想是吧。但我不確定我是否有能力當媽媽又同時上班。我的母親沒有上班，家裡還有許多人幫她，但她依然精疲力盡。我只是不知道，我要如何應付這一切。」

「碧娜，我們會有幫手的，我們當然會找人幫忙。如果你需要的話，我們可以請兩個保母，找人幫忙不成問題。我知道你的工作是最重要的，不用煩惱。」

夏皮洛試圖安慰她。

碧娜接著長篇大論地談論她的事業和事業對她的意義。儘管她十七歲就離開學校，但她顯然事業成功且奮發向上。聽著她的形容與說明，我感覺她的整個人生是以工作為中心；她談到她多年來辛苦努力地證明自我，而現在她知道，在工作上她的確表現出色。

我開始思考碧娜和夏皮洛是否發現，他們的關係發展到了不同的階段，而這是否對他們的關係構成危險。他們兩人似乎擁有共同的生活想法，也就是勤奮工作和伴隨而來的成就是至關重要的。他們顯然已投入大量心力在事業上，而碧娜現在懷疑這樣的投入是否正蒙受風險。另一方面，夏皮洛似乎將生孩子的「計畫」看成是一種工作的挑戰，儘管碧娜無法確定，他卻勇往直前。我認為，他們談論的是兩碼事，他們對未來的共同願景正開始瓦解。