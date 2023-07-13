2023/07/13,
影劇

2023艾美獎入圍名單：HBO《繼承之戰》成最大贏家，Netflix《怒嗆人生》正面迎戰，其他還有哪些亮點？

2023艾美獎入圍名單：HBO《繼承之戰》成最大贏家，Netflix《怒嗆人生》正面迎戰，其他還有哪些亮點？
Photo Credit: Rotten Tomatoes

我們想讓你知道的是

2023艾美獎入圍名單出爐，對於台灣觀眾而言，熟悉的作品如《王冠》、《絕命律師》、《龍族前傳》、《繼承之戰》、《最後生還者》、《星期三》、《怒嗆人生》都有亮眼入圍。而本屆入圍又是HBO一支獨秀，但除此之外，還有什麼值得注意的紀錄以及亮點？

2023年第75屆黃金時段艾美獎（74rd Annual Primetime Emmy Awards）完整入圍名單揭曉。本屆入圍名單旨在表彰於2022年6月1日至2023年5月31日播出的電視節目。

其中，HBO的招牌影集《繼承之戰》最終季，以27項提名成為入圍階段戲劇類的最大贏家，而《繼承之戰》也繼去（2022）年的25項入圍之後，再度成為入圍領跑者。

緊追在後的第二、第三名，同樣皆來自HBO，分別為獲得24項提名的《最後生還者》以及獲得23項提名的《白蓮花大飯店》第二季，值得一提的是，在劇情類影集女配角的項目上，《白蓮花大飯店》就提名了5位人選。至於Apple TV+的招牌喜劇《泰德拉索：錯棚教練趣事多》最終季，也獲得了21項提名，擠身近提名突破20大關的戲劇。

於此之後，突破雙位數提名的，還包含漫才梅索太太》（14）、《星期三》（13）、《大熊餐廳》（13）、《怒嗆人生》（13）、《怪物：食人魔達默》（13）、《殺手進城》（11）、《破案三人行》（11）。

整體而言，本屆艾美獎題目突破10項但未達20項的作品共計7部，相較去年的11部少了4部，不過，上述片單都是廣泛入圍的亮點，也擁有死忠的收視族群，在入圍階段紛紛獲得大舉提名，並不叫人意外。

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Photo Credit: HBO
《繼承之戰》

HBO再度技壓群雄，成提名階段大贏家

回溯近幾年艾美獎的入圍戰況，2020年艾美獎，以串流平台Netflix的160個入圍提名成為最大亮點，甚至打破艾美獎的入圍紀錄，至於艾美獎的常勝軍HBO在當時不過僅有107個入圍提名。

而2021年，HBO有線電視結合旗下串流平台HBO Max，前者94個入圍、後者36個入圍，共計130個提名，反超Netflix的129個入圍提名，成為2021年艾美獎入圍提名總數量的領跑者。

到了2022年，HBO同樣技壓Netflix，靠著《繼承之戰》、白蓮花大飯店》、《高校十八禁》、《殺手進城》等片的強勢壓境之下，光是HBO就獲得了108個提名，倘若HBO再算上旗下串流平台HBO Max的作品，提名數量來到140項。

而今年仍不例外，HBO再度大放光芒，同樣在熱門招牌影集《繼承之戰》、白蓮花大飯店》以及全新的《最後生還者》領銜之下，旗下所有戲劇共計127項提名領跑所有其他平台。至於眾所關注的串流平台Netflix，也有《星期三》、《怒嗆人生》等爆紅影集撐住，旗下所有戲劇共計103項提名位居第二。

至於其餘平台皆大幅度落後於上述兩間平台，Hulu／FX共計拿下64項提名，Apple TV+獲得54項提名，Prime Video有41項提名，而Disney+則是40項提名。

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Photo Credit: Netflix
《怒嗆人生》

其餘特殊紀錄與亮點

每一屆的獎項入圍，總是會產生許多紀錄競逐，而本屆艾美獎也有幾項紀錄值得關注。

《繼承之戰》劇中三名男演員基倫克金（Kieran Culkin）、布萊恩考克斯（Brian Cox）、傑瑞米史壯（Jeremy Strong）紛紛入圍角逐劇情類影集男主角，成為艾美獎單一戲劇入圍視帝的歷史紀錄。

《最後生還者》成為首部真人電玩改編入圍最佳劇情類影集的作品，且入圍提名數來到新高24項。

已逝巨星雷李歐塔（Ray Liotta）憑藉Apple TV+的犯罪影集《黑鳥》入圍最佳有限影集或電視電影男配角，成為少數離世後仍入圍艾美獎的男演員。

最後，第75屆黃金時段艾美獎頒獎典禮，將於美國時間9月18日舉行。

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Photo Credit: HBO
《最後生還者》

2023年第75屆黃金時段艾美獎主要獎項入圍名單

  • 最佳劇情類影集

《王冠》
《黃蜂》
《安道爾》
《絕命律師》
《龍族前傳》
《繼承之戰》
《最後生還者》
《白蓮花大飯店》

  • 最佳劇情類影集男主角

傑夫布里吉（Jeff Bridges）／《亡命再劫》
鮑勃奧登科克（Bob Odenkirk）／《絕命律師》
佩德羅帕斯卡（Pedro Pascal）／《最後生還者》
基倫克金（Kieran Culkin）／《繼承之戰》
布萊恩考克斯（Brian Cox）／《繼承之戰》
傑瑞米史壯（Jeremy Strong）／《繼承之戰》

  • 最佳劇情類影集女主角

凱莉羅素（Keri Russell）／《頭號外交官》
雪倫霍根（Sharon Horgan）／《不良姊妹》
莎拉史努克（Sarah Snook）／《繼承之戰》
貝拉拉姆齊（Bella Ramsey）／《最後生還者》
梅蘭妮萊恩斯基（Melanie Lynskey）／《黃蜂》
伊莉莎白摩斯（Elisabeth Moss）／《使女的故事》

  • 最佳劇情類影集男配角

威爾夏普（Will Sharpe）／《白蓮花大飯店》
席歐詹姆斯（Theo James）／《白蓮花大飯店》
F莫瑞亞伯拉罕（F. Murray Abraham）／《白蓮花大飯店》
麥可英普雷邁歐里（Michael Imperioli）／《白蓮花大飯店》
亞倫拉克（Alan Ruck）／《繼承之戰》
尼可拉斯博朗（Nicholas Braun）／《繼承之戰》
馬修麥費狄恩（Matthew Macfadyen）／《繼承之戰》
亞歷山大史柯斯嘉（Alexander Skarsgard）／《繼承之戰》

  • 最佳劇情類影集女配角

蕾雅塞洪（Rhea Seehorn）／《絕命律師》
伊莉莎白戴比基（Elizabeth Debicki）／《王冠》
J. 史密斯卡梅倫（J. Smith-Cameron）／《繼承之戰》
梅根費伊（Meghann Fahy）／《白蓮花大飯店》
奧布瑞普拉薩（Aubrey Plaza）／《白蓮花大飯店》
珍妮佛克莉姬（Jennifer Coolidge）／《白蓮花大飯店》
席夢娜塔巴斯科（Simona Tabasco）／《白蓮花大飯店》
莎賓娜因帕恰托蕾（Sabrina Impacciatore）／《白蓮花大飯店》

  • 最佳喜劇類影集

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