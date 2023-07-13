2023艾美獎入圍名單：HBO《繼承之戰》成最大贏家，Netflix《怒嗆人生》正面迎戰，其他還有哪些亮點？

2023年第75屆黃金時段艾美獎（74rd Annual Primetime Emmy Awards）完整入圍名單揭曉。本屆入圍名單旨在表彰於2022年6月1日至2023年5月31日播出的電視節目。

其中，HBO的招牌影集《繼承之戰》最終季，以27項提名成為入圍階段戲劇類的最大贏家，而《繼承之戰》也繼去（2022）年的25項入圍之後，再度成為入圍領跑者。

緊追在後的第二、第三名，同樣皆來自HBO，分別為獲得24項提名的《最後生還者》以及獲得23項提名的《白蓮花大飯店》第二季，值得一提的是，在劇情類影集女配角的項目上，《白蓮花大飯店》就提名了5位人選。 至於Apple TV+的招牌喜劇《泰德拉索：錯棚教練趣事多》最終季，也獲得了21項提名，擠身近提名突破20大關的戲劇。

於此之後，突破雙位數提名的，還包含 《 漫才梅索太太》（14）、《星期三》（13）、《大熊餐廳》（13）、《怒嗆人生》（13）、《怪物：食人魔達默》（13）、《殺手進城》（11）、《破案三人行》（11）。

整體而言，本屆艾美獎題目突破10項但未達20項的作品共計7部，相較去年的11部少了4部，不過， 上述片單都是廣泛入圍的亮點，也擁有死忠的收視族群，在入圍階段紛紛獲得大舉提名，並不叫人意外。

Photo Credit: HBO 《繼承之戰》

HBO再度技壓群雄，成提名階段大贏家

回溯近幾年艾美獎的入圍戰況，2020年艾美獎，以串流平台Netflix的160個入圍提名成為最大亮點，甚至打破艾美獎的入圍紀錄，至於艾美獎的常勝軍HBO在當時不過僅有107個入圍提名。

而2021年，HBO有線電視結合旗下串流平台HBO Max，前者94個入圍、後者36個入圍，共計130個提名，反超Netflix的129個入圍提名，成為2021年艾美獎入圍提名總數量的領跑者。

到了2022年，HBO同樣技壓Netflix，靠著《繼承之戰》、 《 白蓮花大飯店》、 《高校十八禁》、《 殺手進城》等片的強勢壓境之下，光是HBO就獲得了108個提名，倘若HBO再算上旗下串流平台HBO Max的作品，提名數量來到140項。

而今年仍不例外，HBO再度大放光芒，同樣在熱門招牌影集《繼承之戰》、 《 白蓮花大飯店》以及全新的《最後生還者》領銜之下，旗下所有戲劇共計127項提名領跑所有其他平台。至於眾所關注的串流平台Netflix，也有《星期三》、《怒嗆人生》等爆紅影集撐住，旗下所有戲劇共計103項提名位居第二。

至於其餘平台皆大幅度落後於上述兩間平台，Hulu／FX共計拿下64項提名，Apple TV+獲得54項提名，Prime Video有41項提名，而Disney+則是40項提名。

Photo Credit: Netflix 《怒嗆人生》

其餘特殊紀錄與亮點

每一屆的獎項入圍，總是會產生許多紀錄競逐，而本屆艾美獎也有幾項紀錄值得關注。

《繼承之戰》劇中三名男演員基倫克金（Kieran Culkin）、布萊恩考克斯（Brian Cox）、傑瑞米史壯（Jeremy Strong）紛紛入圍角逐劇情類影集男主角，成為艾美獎單一戲劇入圍視帝的歷史紀錄。

《最後生還者》成為首部真人電玩改編入圍最佳劇情類影集的作品，且入圍提名數來到新高24項。

已逝巨星雷李歐塔（Ray Liotta）憑藉Apple TV+的犯罪影集《黑鳥》入圍最佳有限影集或電視電影男配角，成為少數離世後仍入圍艾美獎的男演員。

最後，第75屆黃金時段艾美獎頒獎典禮，將於美國時間9月18日舉行。

Photo Credit: HBO 《最後生還者》

2023年第75屆黃金時段艾美獎主要獎項入圍名單

最佳劇情類影集

《王冠》

《黃蜂》

《安道爾》

《絕命律師》

《龍族前傳》

《繼承之戰》

《最後生還者》

《白蓮花大飯店》

最佳劇情類影集男主角

傑夫布里吉（Jeff Bridges）／《亡命再劫》

鮑勃奧登科克（Bob Odenkirk）／《絕命律師》

佩德羅帕斯卡（Pedro Pascal）／《最後生還者》

基倫克金（Kieran Culkin）／《繼承之戰》

布萊恩考克斯（Brian Cox）／《繼承之戰》

傑瑞米史壯（Jeremy Strong）／《繼承之戰》

最佳劇情類影集女主角

凱莉羅素（Keri Russell）／《頭號外交官》

雪倫霍根（Sharon Horgan）／《不良姊妹》

莎拉史努克（Sarah Snook）／《繼承之戰》

貝拉拉姆齊（Bella Ramsey）／《最後生還者》

梅蘭妮萊恩斯基（Melanie Lynskey）／《黃蜂》

伊莉莎白摩斯（Elisabeth Moss）／《使女的故事》

最佳劇情類影集男配角

威爾夏普（Will Sharpe）／《白蓮花大飯店》

席歐詹姆斯（Theo James）／《白蓮花大飯店》

F莫瑞亞伯拉罕（F. Murray Abraham）／《白蓮花大飯店》

麥可英普雷邁歐里（Michael Imperioli）／《白蓮花大飯店》

亞倫拉克（Alan Ruck）／《繼承之戰》

尼可拉斯博朗（Nicholas Braun）／《繼承之戰》

馬修麥費狄恩（Matthew Macfadyen）／《繼承之戰》

亞歷山大史柯斯嘉（Alexander Skarsgard）／《繼承之戰》

最佳劇情類影集女配角

蕾雅塞洪（Rhea Seehorn）／《絕命律師》

伊莉莎白戴比基（Elizabeth Debicki）／《王冠》

J. 史密斯卡梅倫（J. Smith-Cameron）／《繼承之戰》

梅根費伊（Meghann Fahy）／《白蓮花大飯店》

奧布瑞普拉薩（Aubrey Plaza）／《白蓮花大飯店》

珍妮佛克莉姬（Jennifer Coolidge）／《白蓮花大飯店》

席夢娜塔巴斯科（Simona Tabasco）／《白蓮花大飯店》

莎賓娜因帕恰托蕾（Sabrina Impacciatore）／《白蓮花大飯店》