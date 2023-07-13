2023艾美獎入圍名單：HBO《繼承之戰》成最大贏家，Netflix《怒嗆人生》正面迎戰，其他還有哪些亮點？
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2023艾美獎入圍名單出爐，對於台灣觀眾而言，熟悉的作品如《王冠》、《絕命律師》、《龍族前傳》、《繼承之戰》、《最後生還者》、《星期三》、《怒嗆人生》都有亮眼入圍。而本屆入圍又是HBO一支獨秀，但除此之外，還有什麼值得注意的紀錄以及亮點？
2023年第75屆黃金時段艾美獎（74rd Annual Primetime Emmy Awards）完整入圍名單揭曉。本屆入圍名單旨在表彰於2022年6月1日至2023年5月31日播出的電視節目。
其中，HBO的招牌影集《繼承之戰》最終季，以27項提名成為入圍階段戲劇類的最大贏家，而《繼承之戰》也繼去（2022）年的25項入圍之後，再度成為入圍領跑者。
緊追在後的第二、第三名，同樣皆來自HBO，分別為獲得24項提名的《最後生還者》以及獲得23項提名的《白蓮花大飯店》第二季，值得一提的是，在劇情類影集女配角的項目上，《白蓮花大飯店》就提名了5位人選。至於Apple TV+的招牌喜劇《泰德拉索：錯棚教練趣事多》最終季，也獲得了21項提名，擠身近提名突破20大關的戲劇。
於此之後，突破雙位數提名的，還包含《漫才梅索太太》（14）、《星期三》（13）、《大熊餐廳》（13）、《怒嗆人生》（13）、《怪物：食人魔達默》（13）、《殺手進城》（11）、《破案三人行》（11）。
整體而言，本屆艾美獎題目突破10項但未達20項的作品共計7部，相較去年的11部少了4部，不過，上述片單都是廣泛入圍的亮點，也擁有死忠的收視族群，在入圍階段紛紛獲得大舉提名，並不叫人意外。
HBO再度技壓群雄，成提名階段大贏家
回溯近幾年艾美獎的入圍戰況，2020年艾美獎，以串流平台Netflix的160個入圍提名成為最大亮點，甚至打破艾美獎的入圍紀錄，至於艾美獎的常勝軍HBO在當時不過僅有107個入圍提名。
而2021年，HBO有線電視結合旗下串流平台HBO Max，前者94個入圍、後者36個入圍，共計130個提名，反超Netflix的129個入圍提名，成為2021年艾美獎入圍提名總數量的領跑者。
到了2022年，HBO同樣技壓Netflix，靠著《繼承之戰》、《白蓮花大飯店》、《高校十八禁》、《殺手進城》等片的強勢壓境之下，光是HBO就獲得了108個提名，倘若HBO再算上旗下串流平台HBO Max的作品，提名數量來到140項。
而今年仍不例外，HBO再度大放光芒，同樣在熱門招牌影集《繼承之戰》、《白蓮花大飯店》以及全新的《最後生還者》領銜之下，旗下所有戲劇共計127項提名領跑所有其他平台。至於眾所關注的串流平台Netflix，也有《星期三》、《怒嗆人生》等爆紅影集撐住，旗下所有戲劇共計103項提名位居第二。
至於其餘平台皆大幅度落後於上述兩間平台，Hulu／FX共計拿下64項提名，Apple TV+獲得54項提名，Prime Video有41項提名，而Disney+則是40項提名。
其餘特殊紀錄與亮點
每一屆的獎項入圍，總是會產生許多紀錄競逐，而本屆艾美獎也有幾項紀錄值得關注。
《繼承之戰》劇中三名男演員基倫克金（Kieran Culkin）、布萊恩考克斯（Brian Cox）、傑瑞米史壯（Jeremy Strong）紛紛入圍角逐劇情類影集男主角，成為艾美獎單一戲劇入圍視帝的歷史紀錄。
《最後生還者》成為首部真人電玩改編入圍最佳劇情類影集的作品，且入圍提名數來到新高24項。
已逝巨星雷李歐塔（Ray Liotta）憑藉Apple TV+的犯罪影集《黑鳥》入圍最佳有限影集或電視電影男配角，成為少數離世後仍入圍艾美獎的男演員。
最後，第75屆黃金時段艾美獎頒獎典禮，將於美國時間9月18日舉行。
2023年第75屆黃金時段艾美獎主要獎項入圍名單
- 最佳劇情類影集
《王冠》
《黃蜂》
《安道爾》
《絕命律師》
《龍族前傳》
《繼承之戰》
《最後生還者》
《白蓮花大飯店》
- 最佳劇情類影集男主角
傑夫布里吉（Jeff Bridges）／《亡命再劫》
鮑勃奧登科克（Bob Odenkirk）／《絕命律師》
佩德羅帕斯卡（Pedro Pascal）／《最後生還者》
基倫克金（Kieran Culkin）／《繼承之戰》
布萊恩考克斯（Brian Cox）／《繼承之戰》
傑瑞米史壯（Jeremy Strong）／《繼承之戰》
- 最佳劇情類影集女主角
凱莉羅素（Keri Russell）／《頭號外交官》
雪倫霍根（Sharon Horgan）／《不良姊妹》
莎拉史努克（Sarah Snook）／《繼承之戰》
貝拉拉姆齊（Bella Ramsey）／《最後生還者》
梅蘭妮萊恩斯基（Melanie Lynskey）／《黃蜂》
伊莉莎白摩斯（Elisabeth Moss）／《使女的故事》
- 最佳劇情類影集男配角
威爾夏普（Will Sharpe）／《白蓮花大飯店》
席歐詹姆斯（Theo James）／《白蓮花大飯店》
F莫瑞亞伯拉罕（F. Murray Abraham）／《白蓮花大飯店》
麥可英普雷邁歐里（Michael Imperioli）／《白蓮花大飯店》
亞倫拉克（Alan Ruck）／《繼承之戰》
尼可拉斯博朗（Nicholas Braun）／《繼承之戰》
馬修麥費狄恩（Matthew Macfadyen）／《繼承之戰》
亞歷山大史柯斯嘉（Alexander Skarsgard）／《繼承之戰》
- 最佳劇情類影集女配角
蕾雅塞洪（Rhea Seehorn）／《絕命律師》
伊莉莎白戴比基（Elizabeth Debicki）／《王冠》
J. 史密斯卡梅倫（J. Smith-Cameron）／《繼承之戰》
梅根費伊（Meghann Fahy）／《白蓮花大飯店》
奧布瑞普拉薩（Aubrey Plaza）／《白蓮花大飯店》
珍妮佛克莉姬（Jennifer Coolidge）／《白蓮花大飯店》
席夢娜塔巴斯科（Simona Tabasco）／《白蓮花大飯店》
莎賓娜因帕恰托蕾（Sabrina Impacciatore）／《白蓮花大飯店》
- 最佳喜劇類影集
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台灣微軟: 「下一個十年，台灣極度樂觀！」 關鍵評論網媒體集團舉辦「關鍵十年．觀見未來：十週年論壇暨感恩餐會」，邀集產官專家，觀見未來大勢
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《關鍵評論網媒體集團》迎來集團營運第十年，特別舉辦「關鍵十年．觀見未來：十週年論壇暨感恩餐會」，設宴感謝長期支持與陪伴TNL Mediagene的產業貴賓，更邀集產官領域專家對談，觀見下個十年的關鍵趨勢。
以媒體為核心，整合科技力與數據力的新型態媒體集團《關鍵評論網媒體集團》（下稱TNL Mediagene）今年六月迎來集團營運第十年。回首十年來的各項里程碑，《關鍵評論網》自2013於社群網站成立，發展至今，不只於今年五月與東京的Mediagene Inc.正式合併為TNL Mediagene，成為亞洲最大的數位媒體之一；稍早亦透過新聞稿公布，預計於2024年第一季正式成為第一間在美國公開上市的亞洲數位媒體集團。
為此，TNL Mediagene於上週四（6/15）舉辦「關鍵十年．觀見未來：十週年論壇暨感恩餐會」，除了設宴感謝一路支持、陪伴TNL Mediagene的產業貴賓，更邀集行政院副院長鄭文燦、數位發展部部長唐鳳、台北市市長蔣萬安、台灣微軟總經理卞志祥、台灣大哥大總經理林之晨、資深媒體人沈春華等各界專家，與TNL Mediagene執行長暨共同創辦人鍾子偉（Joey Chung）、TNL Mediagene內容長暨共同創辦人楊士範（Mario）、Mediagene共同創辦人小林弘人（Hiroto Kobayashi）舉辦多場對談，從集團發展、AI科技、地緣政治與媒體價值等不同角度切入，與會眾重新思考媒體、商業與社會溝通之間的關聯性，觀見下個十年我們究竟該走向何方。
政策改善大環境，內容耕耘不間斷，公私攜手維繫多元包容的社會價值
活動開場，行政院副院長鄭文燦以國內近期的科技、媒體相關政策脈絡開場，並致上祝福。鄭文燦表示，對於國內整體的媒體環境，政府已經修改部分法令，透過廣告實名制、行政處分等方式，改善平台詐騙與假訊息橫行的問題；另一方面，AI科技與數據科技也是未來十年的發展重點，不只國科會與數位部都有相關計畫執行中，稍早集結國科會、數位部、NCC共同草擬的AI基本法也預計於九月完成，期望打造更完備、安心的媒體環境。
此外，因公務無法抵達會場的台北市市長蔣萬安與數位發展部部長唐鳳也各別拍攝影片，透過預錄影像送上賀詞。蔣萬安表示，他在《關鍵評論網》草創初期，曾擔任集團律師，也一路關注集團的發展，他更喜見《關鍵評論網》始終秉持「多元觀點」的理念，堅持將獨立、公正的報導及觀點，傳遞給亞洲甚至全球的每個讀者。
而唐鳳則擔任活動的壓軸神秘嘉賓，於活動最後線上登場。唐鳳表示，因為台灣完善的通訊建設，加上新型態數位媒體的出現，網際網路漸漸成為了公共討論的空間，或許這就是當媒體結合數位世界後，能夠產生的巨大影響力。另一方面，也非常高興TNL Mediagene 持續透過媒體平台，連結跨世代的聲音，透過獨立、公正的報導，培養出有見識、有辨別力、有數位素養的公民，為守護社會福祉與言論自由間貢獻許多。
十年願景：來自亞洲的聲音──泛亞洲數位媒體集團TNL Mediagene
論壇首場對談「關鍵未來 ∙ 亞洲媒體新布局與展望」邀請TNL Mediagene執行長暨共同創辦人鍾子偉、及Mediagene共同創辦人小林弘人（Hiroto Kobayashi）共同主講，分享跨國合併的契機與優勢、未來集團的發展策略，與對整體媒體版圖的影響。
小林弘人表示，TNL Mediagene在廣告科技（Adtech）及行銷科技（Martech）上擁有更多優勢，加上數位媒體的商業模式愈趨多元化，「Media as a Service」已是必然的趨勢，憑藉合併後TNL Mediagene的技術知識與內容創作能力，我們期待在下一階段塑造媒體行業的全新未來。小林弘人說，「如果我們能夠連接這些亞太地區的數據，那麼就能有利於與國際進行談判。如果成功，它將成為代表亞洲的聲音，是歷史上的一個重要里程碑。不是CNN，不是彭博社，是來自亞洲的聲音──TNL Mediagene。」
科技崛起、新創蓬勃，跨域能力是未來十年決勝關鍵
除了集團未來發展與展望，第二場關鍵對談「從地緣政治、AI與媒體價值，觀見下一個十年的關鍵台灣」則邀請台灣微軟總經理卞志祥、台灣大哥大總經理林之晨、資深媒體人沈春華，與TNL Mediagene內容長暨共同創辦人楊士範（Mario），暢談下個十年世界究竟會走往何處、我們自己又會身在何方？
卞志祥表示，儘管外在環境危機重重，他依然對於台灣未來十年的科技趨勢變化「極度樂觀」。第一是台灣優良的基礎架構，包含基礎設施（infrastructure）、人才、政府支持、半導體代工經驗等等，這在新科技創新需求高漲的年代是絕佳的條件；第二是產業的解構，雲端和數據崛起讓生成式AI、雲端運算、大數據等技術打破了國與國的疆界，以前台灣進不去的產業（如5G、太空科技）都產生了機會；第三是跨域的人才，讓台灣產業能夠更好的適應新技術（adapt new technology）。
而談到新創產業的生態，林之晨也同樣對未來發展抱持樂觀。第一是台灣資本市場偏好的轉變，當資本更加願意投入科技新創企業，就會拉動創業者更勇於創業；第二是企業的推力，數位轉型趨勢讓不少企業選擇以「投資新創」為發展策略，透過與新創公司建立連結，觀察新創企業的商模運作，加速自己進步的速度；第三則是台灣人才積極投入新創，所構成的整體正向循環。面對近年ChatGPT引發的AI旋風，林之晨說過去他覺得人人都該懂一點程式，但現在AI既然就可寫程式，人反而應該讓自己有更多歷史、文化素養，因為運用這些特質，才能讓AI創造出更有趣的東西。
用有價值的資訊，撐起下一個多變化的時代
面對未來十年科技、新創環境可能的變化，Mario表示，TNL Mediagene其實從第一天開始就在想這個事情。他多年前就曾在《關鍵評論網》的開站文章提到，「我們想像的一個媒體是任何使用者所在的地方，就算是不同的載具，我們都可以提供很好的內容。」他認為，或許載具會從手機變成智慧眼鏡，但無論在哪個媒介，「提供有價值的資訊」這件事情都是TNL Mediagene將持續努力的方向，不因一時的流量起伏而失去原則。
未來十年，雖然看上去有許多樂觀的表徵，但它依然充滿衝突、挑戰，甚至是矛盾──同時也充滿了機會。最後，沈春華總結道，未來十年中，生存當然很重要。可是如果沒有長遠眼光，無法把握核心的媒體價值的話，一定會碰到瓶頸。希望在Joey和Mario的帶領下，TNL Mediagene可以把對於內容負責、多元觀點的媒體繼續做下去！
一路走來雖然艱難，但在關鍵十年間，我們也與眾多事業夥伴創造出不少精采時刻。今日也非常榮幸邀集＂文曄教育基金會、安聯投信、BMW總代理汎德、世界展望會、國泰金控、台灣飛利浦家電、富邦金控、台灣大哥大、永豐銀行、台新金控、歷峯亞太Richemont、台灣樂金LG、亞馬遜網路AWS、資訊工業策進會、遠傳電信、台灣微軟Microsoft、Uber 、中華電信、璞永建設、台灣雀巢、和泰聯網、台灣奥迪 Audi、華碩ASUS、必爾斯藍基 Nike 、將來商業銀行、國發會、趨勢科技、野村投信、文策院＂等單位與會，共同見證《關鍵評論網》寫下的歷史。道阻且長，感恩有您與我們並肩前行，以最客觀的、有價值的報導內容，迎接這個充滿挑戰，也充滿機會的新時代。
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