衛福部表面上為民間社工加薪，事實上只是「薪點制」改「定額制」糊弄大家
我們想讓你知道的是
在加薪的背後，政府也默默地用其他手段在調整他們預算的虧損，讓他們台面上看起來好看，帳面上看起來平衡。說實在的有太多事情沒有告訴大家，所以當時候說是一個朝三暮四的制度。
文：沈後山
可惡啊！7月12日開始媒體一直報導民間社工將自明（2024）年起加薪，決定寫一篇更詳細的：
一、先解釋一下2019年薪資制度的架構
原本2019年制訂的社工薪資制度是使用薪點制，每薪點為124.7元計算，然後是用280的薪點作為起薪的計算，因此起薪= 280*124.7元 = 3萬4916元。 大家熟悉的魔性數字就這樣來的。
然後有不同的加給，例如碩士加給16薪點，所以是16*124.7 =1995元；執照加給32薪點，所以是32*124.7=3990元；社工每次晉階（年資）加8點，所以是8*124.7 =997元
所以大家要知道，一開始薪資制度是透過薪點制，而這也是衛福部沒有告訴大家最大的改變。
二、這次的加薪是怎麼來的？
簡單說，因為這幾年為了要壓抑通貨膨脹，所以軍公教人員在2022年與2024年都將調薪。這次的加薪是高雄社會工作人員職業工會爭取來的。他們在2022年年底提出，2022年軍公教調薪了4%，依照社工薪資制度也是使用薪點制為什麼社工的薪點還是使用124.7元計算？因此社工也要調薪。
就有了《中央社》的新聞報導，今（2023）年3月7日、3月23日邀集各縣市政府、社工及社福等團體單位討論，社工加薪的事情。
所以我要說，要不是有2022年高雄社會工作人員職業工會爭取，我是不知道衛福部是不是真的會主動召開會議討論這件事情啦！
三、爭點來了，到底這次有沒有加薪？
好，如果依照我先前解釋社工薪資制度應該是薪點制，這次起薪調整為3萬7765漲幅為8.16％。所以用薪點制來計算的話，每薪點應該為134.875元。
試著用第一點來看，不同的加給如果是依照薪點制是多少錢。碩士加給16*134.875=2158元；執照加給32*134.875=4316元，每次晉階（年資）應加8*134.875=1079元。
但大家會看到衛福部將這些加給全部作為定額制，碩士加2000元；執照加4000元；晉階（年資）加1000元。
所以薪點制 vs 定額制 = 7553元 vs 7000元，重點是，薪點制會因為通貨膨脹而增加，定額制不會，未來將會差距越來越大。
四、其他爭議，衛福部沒有告知你的
1、風險加給，原本區分為高度風險（加給16薪點）與一般風險（加給8薪點），現在一率稱為「符合風險評估標準」為1,000元。這件事情在會議的時候也是吵得很兇，次長說「有高度風險的工作未來都是公部門做，民間單位只做評估有符合風險的標準」，大家要記得呢！
2、原本是要砍掉碩士加給，但最後因為眾人堅持守住了。
3、會想採取定額制，衛福部的說法是因為以後計算薪資的時候比較好計算，以及之後會增加八千多萬的預算。因為第一次會議（3月7日）職業工會強力反對，所以研議到3月23日召開。當時職業工會是說要提出究竟這樣會增加多少預算，但第二次會議中依然沒有一個完整的說法，所以北市社工工會拒絕出席背書，然後當天高雄社工工會晚到一個小時（因為他們同步在召開一個回捐記者會），結果定額制就這樣通過了。
五、結論，我認為
1、到底是不是加薪？
大家要知道加薪不是衛福部突然好心放福利給大家，那是因為大家團結起來組織了工會，工會爭取來的。再加上這幾年為了壓抑通貨膨脹，所以政府需要調節市場將薪資調升。但在加薪的背後，政府也默默地用其他手段在調整他們預算的虧損，讓他們台面上看起來好看，帳面上看起來平衡。說實在的有太多事情沒有告訴大家，所以當時候說是一個朝三暮四的制度。
2、2020年社工薪資制度上路，其實各方抱持的很多期待，並且設計了七階晉升。照理說一套好的制度，應該七年後再做一個通盤的檢討，結果三年不到一半的時間就自廢武功，將薪點制改為定額制。表面上是用加薪，但私底下真正是修改了制度，然後糊弄大家，對我而言這次是把制度越修越爛。對一般社工或許沒有感覺，但我在這一路上參與制定的過程，就會發現逐漸對於這個政府失去信任感。
3、這個制度後面還有很多政府故意視而不見，例如資深社工的相對剝奪感，留不住資深社工；年資晉階無法好好落實；社工在不同方案下年資可能無法累積......等，這些要處理的但是都不處理。
4、最後寫了一大堆，就是看到新聞大幅報導社工加薪，但加薪的代價就是讓這個制度修得更不好。希望用簡短（但也有點長）的篇幅讓大家看見背後的運作。薪資制度是長期的一役，從回捐到現在，我覺得社工要看見自己鑲嵌在這樣的政治環境角力當中，慢慢累積出自己的歷史感，這是眾人集結爭取而來的。
本文經作者授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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台灣企業經營者首度勇奪《安永世界企業家大獎》，邀請更多實業家參與讓國際見證台灣實力
我們想讓你知道的是
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安永企業家獎，2023放眼「胸懷永志 續業千里」
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《安永企業家獎》是為了表揚智慧與毅力兼具的企業家們，商業史上一些知名的企業家都曾獲得此殊榮。舉凡戴爾電腦的麥克‧戴爾（Michael Dell）、星巴克咖啡的霍華‧休茲（Howard Schultz）、雅虎的楊致遠（Jerry Yang）、亞馬遜網路書店的傑夫‧貝佐斯（Jeff Bezos）、eBay 拍賣網的皮耶‧歐米迪亞（Pierre Omidyar）以及太陽劇團的蓋‧拉里貝特（Guy Laliberté）等，這些企業家對社會所帶來貢獻，更足以證明《安永企業家獎》的眼光獨到。
來自台灣的「她」，首度代表台灣奪得《安永世界企業家大獎》
台灣人才濟濟，過去因較少機會躍上國際舞台，讓世界看見台灣人的厲害，不過近年情況持續翻轉中。不久前在摩納哥蒙地卡羅舉行的《安永世界企業家大獎》頒獎典禮，就是由環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭女士，首次代表台灣奪得《安永世界企業家大獎》年度大獎得主殊榮。
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能夠榮獲各國評審的青睞，主要因徐秀蘭董事長展現出韌性且不畏挑戰的實業精神，以「運籌台灣．全球發展」的前瞻遠景，深耕半導體產業二十多年，領導環球晶圓完成四起成功的國際併購案，並且鞏固集團在全球九個國家、設立17個營運生產基地的競爭優勢，讓營運成長屢創新高。
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新一屆《安永企業家獎》徵選開跑，邀請實業家傳承經營理念、持續改變世界
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■ 或為現任的公司專業經理人，持續成功的經營企業且帶領企業順利轉型或創新突破
■ 經營企業之資本額新臺幣2億元以上，或年營業額新臺幣10億元以上
新一屆《安永企業家獎》相關時程說明如下：
■ 6月01日《安永企業家獎》正式開跑
■ 7月31日《安永企業家獎》報名截止
■ 8月- 10月《安永企業家獎》實地訪審
■ 12月01日《安永企業家獎》頒獎典禮
■ 2023《安永企業家獎》台灣年度大獎得主，將於2024年6月代表參加2024《安永世界企業家大獎》典禮