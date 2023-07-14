衛福部表面上為民間社工加薪，事實上只是「薪點制」改「定額制」糊弄大家

文：沈後山

可惡啊！7月12日開始媒體一直報導民間社工將自明（2024）年起加薪，決定寫一篇更詳細的：

一、先解釋一下2019年薪資制度的架構

原本2019年制訂的社工薪資制度是使用薪點制，每薪點為124.7元計算，然後是用280的薪點作為起薪的計算，因此起薪= 280*124.7元 = 3萬4916元。 大家熟悉的魔性數字就這樣來的。

然後有不同的加給，例如碩士加給16薪點，所以是16*124.7 =1995元；執照加給32薪點，所以是32*124.7=3990元；社工每次晉階（年資）加8點，所以是8*124.7 =997元

所以大家要知道，一開始薪資制度是透過薪點制，而這也是衛福部沒有告訴大家最大的改變。

二、這次的加薪是怎麼來的？

簡單說，因為這幾年為了要壓抑通貨膨脹，所以軍公教人員在2022年與2024年都將調薪。這次的加薪是高雄社會工作人員職業工會爭取來的。他們在2022年年底提出，2022年軍公教調薪了4%，依照社工薪資制度也是使用薪點制為什麼社工的薪點還是使用124.7元計算？因此社工也要調薪。

就有了《中央社》的新聞報導，今（2023）年3月7日、3月23日邀集各縣市政府、社工及社福等團體單位討論，社工加薪的事情。

所以我要說，要不是有2022年高雄社會工作人員職業工會爭取，我是不知道衛福部是不是真的會主動召開會議討論這件事情啦！

三、爭點來了，到底這次有沒有加薪？

好，如果依照我先前解釋社工薪資制度應該是薪點制，這次起薪調整為3萬7765漲幅為8.16％。所以用薪點制來計算的話，每薪點應該為134.875元。

試著用第一點來看，不同的加給如果是依照薪點制是多少錢。碩士加給16*134.875=2158元；執照加給32*134.875=4316元，每次晉階（年資）應加8*134.875=1079元。

但大家會看到衛福部將這些加給全部作為定額制，碩士加2000元；執照加4000元；晉階（年資）加1000元。

所以薪點制 vs 定額制 = 7553元 vs 7000元，重點是，薪點制會因為通貨膨脹而增加，定額制不會，未來將會差距越來越大。

Photo Credit: 本文作者提供

四、其他爭議，衛福部沒有告知你的

1、風險加給，原本區分為高度風險（加給16薪點）與一般風險（加給8薪點），現在一率稱為「符合風險評估標準」為1,000元。這件事情在會議的時候也是吵得很兇，次長說「有高度風險的工作未來都是公部門做，民間單位只做評估有符合風險的標準」，大家要記得呢！

2、原本是要砍掉碩士加給，但最後因為眾人堅持守住了。

3、會想採取定額制，衛福部的說法是因為以後計算薪資的時候比較好計算，以及之後會增加八千多萬的預算。因為第一次會議（3月7日）職業工會強力反對，所以研議到3月23日召開。當時職業工會是說要提出究竟這樣會增加多少預算，但第二次會議中依然沒有一個完整的說法，所以北市社工工會拒絕出席背書，然後當天高雄社工工會晚到一個小時（因為他們同步在召開一個回捐記者會），結果定額制就這樣通過了。

五、結論，我認為

1、到底是不是加薪？

大家要知道加薪不是衛福部突然好心放福利給大家，那是因為大家團結起來組織了工會，工會爭取來的。再加上這幾年為了壓抑通貨膨脹，所以政府需要調節市場將薪資調升。但在加薪的背後，政府也默默地用其他手段在調整他們預算的虧損，讓他們台面上看起來好看，帳面上看起來平衡。說實在的有太多事情沒有告訴大家，所以當時候說是一個朝三暮四的制度。

2、2020年社工薪資制度上路，其實各方抱持的很多期待，並且設計了七階晉升。照理說一套好的制度，應該七年後再做一個通盤的檢討，結果三年不到一半的時間就自廢武功，將薪點制改為定額制。表面上是用加薪，但私底下真正是修改了制度，然後糊弄大家，對我而言這次是把制度越修越爛。對一般社工或許沒有感覺，但我在這一路上參與制定的過程，就會發現逐漸對於這個政府失去信任感。

3、這個制度後面還有很多政府故意視而不見，例如資深社工的相對剝奪感，留不住資深社工；年資晉階無法好好落實；社工在不同方案下年資可能無法累積......等，這些要處理的但是都不處理。

4、最後寫了一大堆，就是看到新聞大幅報導社工加薪，但加薪的代價就是讓這個制度修得更不好。希望用簡短（但也有點長）的篇幅讓大家看見背後的運作。薪資制度是長期的一役，從回捐到現在，我覺得社工要看見自己鑲嵌在這樣的政治環境角力當中，慢慢累積出自己的歷史感，這是眾人集結爭取而來的。

本文經作者授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航