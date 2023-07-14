北韓試射火星-18新型洲際彈道飛彈，韓美強烈譴責，固態燃料技術特點一次看

北韓試射火星-18新型洲際彈道飛彈，韓國美國強烈譴責

（中央社）北韓國營媒體13日報導，北韓已成功試射一枚新型洲際彈道飛彈；此前不久，平壤才怒氣沖沖地揚言要將據稱侵犯其領空的美國偵察機擊落。

北韓《中央通信社》（KCNA）指出，這枚「火星-18」（Hwasong-18）飛彈最高高度達6648公里，飛行了1001公里後落入東海。「火星-18」據稱是一種新型固態燃料洲際彈道飛彈，此前北韓僅於4月測試過一次。

專家指出，這枚飛彈飛行時間約70分鐘，與北韓之前發射的一些洲際彈道飛彈相去不遠。

北韓《中央通信社》報導，由領導人金正恩督導的這次飛彈試射，是震撼「整個地球」的「大爆炸」。

根據報導，金正恩也矢言發動「一連串更強力的軍事攻擊」，直到美國和韓國的對北韓政策出現轉變為止。

韓國軍方12日已通報北韓進行飛彈試射，此時正值南北韓關係降至歷史冰點時期之一，雙方外交往來停頓，金正恩要求加強武器發展，包括戰術性核武。

為因應此一發展，韓國和美國已強化安全合作，矢言一旦北韓動用核武，平壤將面臨核子回應和政權的「終結」。

韓國軍方表示，這次飛彈試射「是嚴重破壞朝鮮半島和平安全的挑釁行為」，違反聯合國對平壤制裁，並呼籲北韓停止這樣的行為。

聯合國、美國和其盟友，包括法國在內，都強烈譴責北韓這次飛彈試射。

美國國家安全會議（National Security Council）發言人霍奇（Adam Hodge）聲明表示：「這次發射公然違反聯合國安理會的多項決議，不必要地加劇了緊張局勢，並危及這個地區安全局勢穩定。」

北韓今年2月也試射一枚「火星-15」（Hwasong-15）飛彈，當時飛行了989公里。

北韓二度試射火星-18，固態燃料技術特點一次看

（中央社）北韓昨天二度發射「火星-18」（Hwasong-18）洲際彈道飛彈，這種飛彈利用固態燃料技術，讓它具備無需太多準備即可發射的能力。以下是《路透社》針對這種技術整理出的一些特點。

何謂固態燃料技術？

固態推進劑是燃料和氧化劑的混合物。鋁等金屬粉末常常用來充當燃料，過氯酸銨則是最常見的氧化劑。燃料和氧化劑由硬質橡膠材料結合在一起，裝入金屬外殼裡。

固態推進劑燃燒時，過氯酸銨中的氧會與鋁結合，產生巨大能量和攝氏2760度以上高溫，並創造推力，將飛彈帶離發射平台。

哪些國家握有這樣的技術？

固態燃料可以追溯至數個世紀前中國所研發的煙火，但20世紀中葉美國研發出威力更強大的推進劑時，固態燃料才有了重大進展。

北韓在一系列小型短程彈道飛彈方面使用固態燃料。

蘇聯在1970年代初期部署了第一款固態燃料洲際彈道飛彈（ICBM）RT-2，法國接著研發出中程彈道飛彈S3，也就是所謂的SSBS。

中國於1990年代晚期開始測試固態燃料洲際彈道飛彈。

韓國也表示，已經取得「高效和先進」固態推進劑彈道飛彈技術，不過目前是用在規格小得多的火箭上。

固態 vs. 液態

液態推進劑提供更大的推進驅動力和能量，但需要更複雜的技術和額外重量。

固態燃料為濃縮性質，且燃燒相當迅速，能在短時間產生推進力。固態燃料能長時間儲存而不致降解或分解，而這是液態燃料經常面臨的問題。

曾任美國政府武器專家、現任職於華府監控北韓動態的網站「北緯38度」（38 North）的范狄本（Vann Van Diepen）指出，固態燃料火箭在操作上比較簡單且安全，需要的後勤支援較少，使得這種火箭比液態燃料武器更難偵測，也更能存續。

總部位於美國的卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）資深研究員潘達（Ankit Panda）表示，任何一個操作大規模、以飛彈為基礎的核子武力的國家都會訴諸固態推進劑飛彈，這種飛彈不需要在即將發射前才注入燃料。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀