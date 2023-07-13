瓜地馬拉總統大選再爆爭議，中左派候選人政黨突遭停權，可能牽動台灣邦交

台灣中美洲友邦瓜地馬拉將於今年8月舉行總統決選投票，不過瓜地馬拉檢察官在這時宣布暫停一名候選人的政黨資格，這替瓜地馬拉的政治帶來了新的不確定性。

瓜地馬拉於上月25日進行總統大選第一輪投票，瓜國前第一夫人托瑞斯（Sandra Torres）和中間偏左的「種子運動黨」（Semilla）候選人阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）獲得決選資格，將於8月20日共同角逐總統大位。

不過這場選舉並非一帆風順，首輪拿下第1高票的托瑞斯聲稱投票受到操弄、要求驗票，為這場選舉結果蒙上一層不確定的陰影。選舉法庭昨（12）日宣布第一輪投票結果，兩位進入決選的候選人選不變，但卻在這項公告出爐前1小時，瓜地馬拉檢察官宣布將阿雷巴洛的政黨停權，再替這場選舉投下震撼彈。

El Tribunal Supremo Electoral oficializa que la segunda vuelta electoral se realizará el 20 de agosto, con los binomios presidenciales @SandraTorresGUA y Romeo Guerra de @PartidoUne y @BArevalodeLeon y Karin Herrera de @msemillagt.



¡Proceso electoral confiable y transparente! pic.twitter.com/M4Nr4RfjTx — TSE Guatemala (@TSEGuatemala) July 13, 2023

瓜地馬拉檢察官卡魯奇切（Rafael Curruchiche）表示，根據調查結果，阿雷巴洛領導的「種子運動黨」在2018年註冊為政黨時，有超過5000名黨員的簽名具 偽造跡象；而 「種子運動黨」在今年替一些 偽造的簽名支付了罰款，但沒有說明罰款的資金來自哪裡，檢察官認為這有洗錢行為之嫌。

卡魯奇切聲稱，應他的要求，刑事法院將阿雷巴洛的政黨暫時停權。

阿雷巴洛接受《CNN》採訪時斷然否認這項指控，強調該黨從未支付偽造簽名的罰鍰，他也強調這項指控不會將他排除在選舉之外，因為根據瓜地馬拉法律，在選舉期間政黨不能被停權； 瓜地馬拉選舉法院則表示，尚未收到「種子運動黨」被停權的通知。

不過 人們越來越擔心，政府部門正試圖將阿雷巴洛排除在決選之外。 前美國駐瓜地馬拉大使普蘭蒂（ Donald J. Planty, ）表示，這種情況前所為有，可能代表瓜地馬拉「民主終結的開端」。

「種子運動黨」是一個中間偏左的政黨，該黨標榜民主、多元化，並將打擊貪腐作為競選的首要任務，這或許是 阿雷巴洛 在這場選舉中脫穎而出的原因。

Guatemala no va permitir que unos pocos corruptos y poderosos le hagan callar su voz.



Estamos en la segunda vuelta.

El 20 de agosto, ¡cambiemos nuestro futuro! 🌱#GuatemalaEsSemilla pic.twitter.com/3Ysf7Opoz5 — Bernardo Arévalo de León 🌱 (@BArevalodeLeon) July 13, 2023

瓜地馬拉政壇長期存在貪腐問題，在聯合國所支持的「瓜地馬拉國際反逍遙法外委員會」（International Commission against Impunity in Guatemala, CICIG）2019年因調查時任總統莫拉萊斯（Jimmy Morales）與他的家人、而遭莫拉萊斯停止授權後，瓜地馬拉政府急劇惡化，數十名記者和反貪腐官員面臨刑事控訴而逃離該國。

這場選舉發生之前，也有4名候選人選前被除名，包括民調高的兩位候選人畢內達（Carlos Pineda）和卡布瑞拉（Thelma Cabrera），此舉遭美國和歐盟批評是選舉舞弊。

瓜地馬拉民眾對選舉的憤怒也反映在選票上，第一輪選舉結果沒有任何候選人的得票率過半，首輪有24%的空白選票或作廢票，遠遠高出任何候選人的得票率。此外，近40%的選民沒有參加6月25日的首輪投票。

另一名候選人托瑞斯屬於瓜地馬拉國會最大黨「希望團結黨」（UNE），托瑞斯和她的政黨曾被指控於2015年接受非法捐款，並受到調查。

阿雷巴洛在第一輪選舉後表示，他相信瓜地馬拉的人民 已經覺醒， 他也承諾如果贏得總統職位，行政部門將不再是「腐敗體系的基本潤滑劑」，他的政府將把 重點放在打擊貪腐和恢復增選機構上。

《美聯社》報導，瓜地馬拉現任總統賈麥岱（Alejandro Giammattei）將總檢察長辦公室當作武器，用以追捕異議人士和過去打擊政客和毒販組成的貪腐網路的檢察官和法官，阿雷巴洛承諾如當選將帶回35名流亡海外的律師、檢察官和法官，並 與他們一起重建司法系統。

阿雷巴洛是瓜地馬拉第一位民選總統胡安・阿雷巴洛（Juan Jose Arevalo）之子，胡安・阿雷巴洛執政期間曾發生30多次政變，一家人後來流亡南美洲。阿雷巴洛後來成為職業外交官，他先後曾任瓜地馬拉外交部長、瓜地馬拉駐西班牙大使，擔任中美洲區域研究中心（CIRMA）的董事會成員，以及聯合國、美國智庫「和平研究所」、加州聖地亞哥大學等機構的顧問。

Photo Credit: Bernardo Arévalo de León Twitter 瓜地馬拉總統候選大黑馬 - 中間偏左的阿雷巴洛獲得第二輪決選資格。

瓜地馬拉是台灣在中美洲邦誼最長的友邦，兩國自1933年起便建立領事關係，不過中國近年在中南美洲的影響力日益增長，阿雷巴洛日前表示，如果勝選後執政，願在相互尊重的架構下與台灣及中國兩個政治實體都保持良好關係，瓜國需要與中國擴大貿易往來，但也將持續發展與台灣既有的關係。

台灣外交部表示，將密切關注第二輪投票的選情發展，也將持續向兩位總統候選人說明台瓜兩國合作成果，積極爭取兩位候選人對瓜國與台灣傳統邦誼的支持。

在對台政策上，托瑞斯選前接受《日本經濟新聞》專訪，表示如果當選，她將加強與台灣的外交和商業關係，並考慮建立一個稅收優惠的經濟特區，以吸引更多台灣到瓜地馬拉投資。

Photo Credit: GettyImages 瓜地馬拉總統候選人托瑞斯。

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核稿編輯：翁世航