日本BL「奇幻故事」與現實同志文化仍有鴻溝，不斷進化的「男子愛」可以改變世界嗎？

文：板倉君枝（原文發表於2020.08.27）

受訪對象：藤本由香里

最近全世界越來越多人迷上泰國BL連續劇。其中，述說兩個男性大學生戀愛的連續劇《2gether》，已上傳到YouTube官方頻道，並附上英文字幕，引發話題，在推特創下世界趨勢話題第一名的紀錄。日本的影音串流服務和衛星頻道也引進了包含《2gether》的眾多泰國BL連續劇，蔚為風潮。

BL是漫畫、動畫文化的一環，從日本傳到國外。根據研究少女漫畫和性別問題的藤本由香里所述，以BL真人劇受到關注的泰國為首，中國、臺灣、韓國等亞洲各國的BL文化，與現實LGBT族群在社會當中的狀況，複雜地交錯在一起，產生獨特的變化和發展。那麼在「BL發祥地」日本，BL是如何產生？又是怎麼與時代的潮流共同變化至今的呢？

「少年愛」：竹宮惠子，萩尾望都等人的「革命」

藤本小姐表示：「廣義的BL，是指1970年代少女漫畫中描繪的「少年愛」作品。也就是大部分描繪少年之間的穩固情誼與性愛的作品。」

「其實日本的少女漫畫，直到60年代後半，主要都由男性作家執筆。但60年代後半，戰後出生的女性作家開始活躍。換言之，是由一群與讀者年齡相近的女性作家，畫出自己想看的作品。以少年愛為主題的作品因此誕生。從前少女漫畫的主角都是女孩子，但無論怎麼做，劇情就是會被女性身處的社會立場束縛。但如果是以少年當主角，就能更自由地畫出主體，也能大膽跨進性愛題材。這是一個新發現，也是一個挑戰。身為讀者的少女們，也大大歡迎這種描寫男性間的情誼及愛的作品。」

昭和24年（1949）前後出生的萩尾望都、竹宮惠子等作家，催生出「少年愛」作品，被稱作「花之24年組」。她們追求新式漫畫，想在社會上掀起一場波瀾。70年代時，竹宮惠子畫出《雪、星、天使》（爾後改為《陽光灑落處》），之後在自傳《少年名為吉爾伯》中，說出她的決心：「我要用少女漫畫來掀起革命！」

另一方面，萩尾望都在1972年時，開始連載《波族傳奇》。故事講述吸血鬼少年艾多加與亞朗互相扶持，踏上跨越時空的旅程。被譽為少女漫畫永遠的經典名作。1974年則開始連載以文理中學（德國寄宿學校）為舞台，描寫少年愛與友情的《湯瑪斯的心臟》。

接著1976年，竹宮的少年愛作品的頂點《風與木之詩》開始連載。圍繞在美少年吉爾伯身邊的，不只有同性愛，甚至有性侵害、近親性交等問題。這個連載鮮明地描寫這些問題，引發極大的騷動。

「當時（刊載萩尾和竹宮作品的）《別冊少女漫畫》的發行量，已經超過一百萬部。生於戰後的女性，能在大眾媒體上推出反映自己心中的全新價值觀，是前所未有的新狀況。」

70年代後半，有許多雜誌刊載以男性關係為主題的作品，直到1978年，專門刊載少年愛的雜誌《JUNE》創刊。《JUNE》將焦點放在美少年，有很強烈的耽美傾向，也有介紹文學、小說、繪畫、電影的單元，更有展望「高雅文化」的志向。

從娛樂傾向的「Yaoi」，前往世界

1980年代後半，在改編少年漫畫《足球小將翼》的二次創作中，「Yaoi」開始急速發展。「Yaoi」（意指沒有高潮、沒有結果、沒有意義；是一種自嘲的同人作品，只畫自己想畫的地方，沒有劇情高潮迭起的詞彙）從這個時候開始，就專指把既有的少年漫畫或動畫中的兩個男性角色抽出，設定雙方為戀愛關係的二次創作。商業BL以這種「Yaoi」的人氣為基礎，從少年愛搖身一變，開始追求開朗的娛樂性質。

「商業出版社注意到Yaoi的人氣後，在90年代初期，陸續推出BL專門雜誌。內容大多是委託有在畫同人誌或Yaoi的人氣作家，畫出原創作品。從這個時期，一直到現在的《BE×BOY》等刊載原創BL作品的雜誌不斷創刊，因此確立了BL的商業類別。另一方面，Yaoi作家出身的尾崎南創作的《絕愛―1989―》一書，無論正版、盜版，翻譯到國外之後，更替日本BL的人氣添上一把火。這部作品是在（少女漫畫週刊誌）《瑪格麗特》當中連載的「原創作品」，人物和劇情也都經過修改，不過很明顯是受《足球小將翼》啟發的Yaoi作品。」

亞洲BL的處境和表達管制：《陳情令》、《深藍之吻》

現在有很多商業BL作品，有著非常大膽的性描寫。但筆者認為日本過去並未對BL設下什麼嚴格的表達管制。這究竟是為什麼呢？藤本認為：「日本的表達自由之所以較其他國家寬鬆，是因為日本有過在戰時被限制言論的苦澀經驗。」

「經歷過戰後價值觀大轉換的人，即使是保守派，只要年紀、地位越高，就越明白用法律控制表達自由，是一件危險的事。另外，正因為守護倫理、道德是日本的國民性，『妄想』一直被視為一種發洩管道，而獲得默許。而且以BL來說，雖然有色情描寫，內容卻是著重於雙方關係的呈現，與所謂的色情相距甚遠。另外有個很大的原因是，社會認為針對女性讀者描寫的性愛沒有多大的問題。話雖如此，最近BL也逐漸成了管制對象。在東京都等地，BL被指定為不健全圖書的地方增加了。」

再來看看亞洲國家的BL處境，例如在中國，雖然BL小說很受歡迎，在真人戲劇中，卻不能演出男人親熱的場景。在日本也播放過的人氣奇幻時代劇《陳情令》，原作是在網路上連載的BL小說，不過電視劇改了設定，變成描繪男人之間穩固情誼的「兄弟情」作品。雙方的戀愛感情頂多只在微妙的程度。此外，創作BL小說，在中國也存在風險。