日本BL「奇幻故事」與現實同志文化仍有鴻溝，不斷進化的「男子愛」可以改變世界嗎？
我們想讓你知道的是
BL（Boy’s love）是以男性之間的戀愛為主題，對象讀者為女性的漫畫、小說類別。BL題材如今已經廣泛出現在連續劇、動畫、電玩等媒體內容上。在熟知BL文化變遷的漫畫研究家藤本由香里眼中，在廣納性少數族群上，BL文化是否具有促進現實社會變化的影響力呢？
文：板倉君枝（原文發表於2020.08.27）
受訪對象：藤本由香里
最近全世界越來越多人迷上泰國BL連續劇。其中，述說兩個男性大學生戀愛的連續劇《2gether》，已上傳到YouTube官方頻道，並附上英文字幕，引發話題，在推特創下世界趨勢話題第一名的紀錄。日本的影音串流服務和衛星頻道也引進了包含《2gether》的眾多泰國BL連續劇，蔚為風潮。
BL是漫畫、動畫文化的一環，從日本傳到國外。根據研究少女漫畫和性別問題的藤本由香里所述，以BL真人劇受到關注的泰國為首，中國、臺灣、韓國等亞洲各國的BL文化，與現實LGBT族群在社會當中的狀況，複雜地交錯在一起，產生獨特的變化和發展。那麼在「BL發祥地」日本，BL是如何產生？又是怎麼與時代的潮流共同變化至今的呢？
「少年愛」：竹宮惠子，萩尾望都等人的「革命」
藤本小姐表示：「廣義的BL，是指1970年代少女漫畫中描繪的「少年愛」作品。也就是大部分描繪少年之間的穩固情誼與性愛的作品。」
「其實日本的少女漫畫，直到60年代後半，主要都由男性作家執筆。但60年代後半，戰後出生的女性作家開始活躍。換言之，是由一群與讀者年齡相近的女性作家，畫出自己想看的作品。以少年愛為主題的作品因此誕生。從前少女漫畫的主角都是女孩子，但無論怎麼做，劇情就是會被女性身處的社會立場束縛。但如果是以少年當主角，就能更自由地畫出主體，也能大膽跨進性愛題材。這是一個新發現，也是一個挑戰。身為讀者的少女們，也大大歡迎這種描寫男性間的情誼及愛的作品。」
昭和24年（1949）前後出生的萩尾望都、竹宮惠子等作家，催生出「少年愛」作品，被稱作「花之24年組」。她們追求新式漫畫，想在社會上掀起一場波瀾。70年代時，竹宮惠子畫出《雪、星、天使》（爾後改為《陽光灑落處》），之後在自傳《少年名為吉爾伯》中，說出她的決心：「我要用少女漫畫來掀起革命！」
另一方面，萩尾望都在1972年時，開始連載《波族傳奇》。故事講述吸血鬼少年艾多加與亞朗互相扶持，踏上跨越時空的旅程。被譽為少女漫畫永遠的經典名作。1974年則開始連載以文理中學（德國寄宿學校）為舞台，描寫少年愛與友情的《湯瑪斯的心臟》。
接著1976年，竹宮的少年愛作品的頂點《風與木之詩》開始連載。圍繞在美少年吉爾伯身邊的，不只有同性愛，甚至有性侵害、近親性交等問題。這個連載鮮明地描寫這些問題，引發極大的騷動。
「當時（刊載萩尾和竹宮作品的）《別冊少女漫畫》的發行量，已經超過一百萬部。生於戰後的女性，能在大眾媒體上推出反映自己心中的全新價值觀，是前所未有的新狀況。」
70年代後半，有許多雜誌刊載以男性關係為主題的作品，直到1978年，專門刊載少年愛的雜誌《JUNE》創刊。《JUNE》將焦點放在美少年，有很強烈的耽美傾向，也有介紹文學、小說、繪畫、電影的單元，更有展望「高雅文化」的志向。
從娛樂傾向的「Yaoi」，前往世界
1980年代後半，在改編少年漫畫《足球小將翼》的二次創作中，「Yaoi」開始急速發展。「Yaoi」（意指沒有高潮、沒有結果、沒有意義；是一種自嘲的同人作品，只畫自己想畫的地方，沒有劇情高潮迭起的詞彙）從這個時候開始，就專指把既有的少年漫畫或動畫中的兩個男性角色抽出，設定雙方為戀愛關係的二次創作。商業BL以這種「Yaoi」的人氣為基礎，從少年愛搖身一變，開始追求開朗的娛樂性質。
「商業出版社注意到Yaoi的人氣後，在90年代初期，陸續推出BL專門雜誌。內容大多是委託有在畫同人誌或Yaoi的人氣作家，畫出原創作品。從這個時期，一直到現在的《BE×BOY》等刊載原創BL作品的雜誌不斷創刊，因此確立了BL的商業類別。另一方面，Yaoi作家出身的尾崎南創作的《絕愛―1989―》一書，無論正版、盜版，翻譯到國外之後，更替日本BL的人氣添上一把火。這部作品是在（少女漫畫週刊誌）《瑪格麗特》當中連載的「原創作品」，人物和劇情也都經過修改，不過很明顯是受《足球小將翼》啟發的Yaoi作品。」
亞洲BL的處境和表達管制：《陳情令》、《深藍之吻》
現在有很多商業BL作品，有著非常大膽的性描寫。但筆者認為日本過去並未對BL設下什麼嚴格的表達管制。這究竟是為什麼呢？藤本認為：「日本的表達自由之所以較其他國家寬鬆，是因為日本有過在戰時被限制言論的苦澀經驗。」
「經歷過戰後價值觀大轉換的人，即使是保守派，只要年紀、地位越高，就越明白用法律控制表達自由，是一件危險的事。另外，正因為守護倫理、道德是日本的國民性，『妄想』一直被視為一種發洩管道，而獲得默許。而且以BL來說，雖然有色情描寫，內容卻是著重於雙方關係的呈現，與所謂的色情相距甚遠。另外有個很大的原因是，社會認為針對女性讀者描寫的性愛沒有多大的問題。話雖如此，最近BL也逐漸成了管制對象。在東京都等地，BL被指定為不健全圖書的地方增加了。」
再來看看亞洲國家的BL處境，例如在中國，雖然BL小說很受歡迎，在真人戲劇中，卻不能演出男人親熱的場景。在日本也播放過的人氣奇幻時代劇《陳情令》，原作是在網路上連載的BL小說，不過電視劇改了設定，變成描繪男人之間穩固情誼的「兄弟情」作品。雙方的戀愛感情頂多只在微妙的程度。此外，創作BL小說，在中國也存在風險。
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守護一點一滴存下來的心血，永慶房屋幫你真正把錢變成自己喜歡的房子
我們想讓你知道的是
買賣房屋是許多人一生中金額最大的交易，如果被騙損失動輒上百萬，不可不慎！但在政府推出實價登錄後，不少人以為資訊已經足夠透明，不用太擔心，殊不知房市暗潮洶湧，必須找到在「誠實」上經得起考驗的房仲協助，才不致受騙上當。
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上述這些案例，你以為是10年前的案例？事實上，這兩個案例都是在近2年、實價登錄2.0政策實施後才發生的！
但實價登錄2.0推出已經2年，為什麼坊間買賣亂象仍是層出不窮？永慶房屋總經理吳良治分享，還是有些年長者因不熟悉網路，或忙碌的民眾因相信房仲經紀人，沒有多找幾家仲介品牌比較，而落入黑心房仲選擇性提供行情的陷阱而損失慘重。
要如何提防黑心仲介？吳良治總經理建議：可同時多找幾家房仲品牌，選擇提供最完整資訊的誠實房仲幫你服務，應可避免受騙。
先誠實再成交 買賣房屋的事只要我知道的堅持誠實不隱藏
事實上，為了防止消費者受騙，永慶房屋早在1998年訂出「不炒房、不造假、不隱瞞的三不政策」，堅守新式仲介的良心，不當賺差價的「牽猴仔」。
永慶房屋1997年推出「產權七審制度」、2007年更進一步推出「六大安心保障」。吳良治總經理分享，房屋交易牽涉金額龐大，但早期常聽聞業界有產權不清、漏水、海砂屋、凶宅、甚至是買屋價金遭挪用的狀況，雖然政府都有相關法律規範，但法律畢竟是基本保障，還是有一些漏洞與風險，所以永慶房屋不斷推出新的保障制度，希望以業者的力量，保障消費者權益。
吳良治總經理進一步說明，產權不清、海砂屋、沒有被裝潢遮蔽的漏水等問題，若事前做好調查與把關，是有機會在交易完成前發現，因此永慶房屋才會喊出「先誠實再成交」，堅持買賣房屋的事只要我知道的堅持誠實不隱藏，幫助消費者做好「房屋」的把關。
政策趕不上黑心仲介的萬變？永慶房屋以上進的企業政策對應
但買賣屋可能發生的財務風險，不是只有在房屋身上，因為不了解行情而賤賣房產或高價買屋，才是買賣屋時最大的金錢損失！
實價登錄1.0最讓人詬病的地方，就是以30個門牌為區間揭露房價，讓買賣雙方不能真正掌握市場行情，因而給了黑心仲介有了對房價「上下其手」的空間。因此永慶房屋在2019年領先政府將成交行情公開至門牌，間接助攻內政部版「實價登錄2.0」於2021年修法上路！
房市看似因為實價登錄2.0的實施而價格透明、健全，但吳良治總經理分享，根據財政部資料推估，自2021年7月至2022年底，房地合一2.0課徵45%稅率(持有不到2年轉賣)高達4.2萬件，推估炒短線的獲利金額高達334.16億元！可以短期內轉手高額獲利，很有可能是原屋主在賣房時，遇到沒有提供完整成交行情的房仲，甚至更慘是遇到與投機客聯手房仲，用各種手法讓屋主誤信過低的行情，而賤賣房產，才能讓房屋在短期內能墊高房價，再轉手出售！
正因為永慶房屋敢於「打開天窗說亮話」完整揭露成交行情，加上保障消費者權益的決心，2022年又再針對買賣雙方推出「真房價保證」，包含若未提供完整成交行情，公司將賠償已收賣方之服務報酬、不配合投機客炒房賺差價、不配合投機客以裝潢掩飾屋況瑕疵等堅持，甚至善用科技，根據實價登錄和物件特徵比對等大數據分析，開發出「短期轉售成交地圖」和「一年內成交再上市地圖」服務，有效揭露房市短期交易狀況，減少被投機客與黑心房仲聯手坑騙成為「盤子」的潛在風險。
孫慶餘董事長的創業初衷：提供消費者公平的房產交易平台
永慶房屋為了「誠實」所做的一切努力不是喊喊口號、做做表面功夫，因為永慶房屋孫慶餘董事長的創業初衷，就是要提供消費者一個公平的房產交易平台。很多人以為，有實價登錄房市資訊應該不像過去那麼混亂了，然而永慶經紀人們還是在第一線看到許多受騙案例，更加提醒永慶要繼續落實「誠實」不可鬆懈。
從「先誠實再成交」強調屋況誠實以告，到「真房價保證」種種措施，永慶房屋對內面試經紀人以及進行員工訓練時，更將「誠實」奉為圭臬，還進一步設立「投機客資料庫」，嚴格控管曾有短期交易的客戶資料，經紀人絕不能為之服務。
一生最貴的買賣，值得用最寶貴的誠實來守護
永慶房屋認為房屋仲介的基本責任，就是將所有訊息誠實、完整地提供給大眾，幫助消費者判斷怎樣的物件是自己與家人需要的，畢竟對大部分消費者來說，房屋買賣攸關畢生的努力心血，絕對不能馬虎。永慶房屋以此期許每位經紀人，誠實、專業地幫助消費者在永慶這個透明公平的交易平台上，找到最理想的房子、做出最恰當的買賣屋決策，讓大家能因著永慶的服務，實現安居的夢想；讓這輩子辛辛苦苦存下的錢，真的變成自己喜歡的樣子！