印尼海關真的有「紅包文化」嗎？從澳洲女子指控在峇里島遭索賄1000美金談起

最近一名澳洲籍28歲女性遊客Sutherland，在6月10日離境峇里島回到澳洲後，跟當地媒體揭露自己在峇里島的遭遇，她自稱6月5日入境峇里島時，因為護照髒污，她被關在審訊室一個多小時，最後按移民廳官員要求，支付了1000美金（約新台幣30993元）後才被允許入境峇里島。

她曾經試圖拒付，但遭到「遣返出境」和「拒還護照」的警告；爾後，移民廳官員轉向施壓已受到驚嚇的同行60歲母親，最終按移民廳官員的開價解決。Sutherland跟澳媒記者表示，在整個審訊過程中，移民廳官員不斷進進出出和用印尼文談笑風生，讓她「感到歇斯底里和驚恐不安」。在支付1000美金後，整個在峇里島的假期都在惴惴不安研究自己的護照，以及為這「無妄之災」感到壓力重重。Sutherland回到澳洲後，墨爾本的邊境安全工作人員告訴她：「這很大可能是一場精心的設計」。

這則澳洲本土新聞引起了國際媒體的轉載，也引發了印尼國內媒體的連日關注。

Immigration officials in Bali have been known to refuse entry to tourists using a passport that has minor damage. But extracting a $1,500 fee before waving an Aussie tourist through? What's described in this report doesn't sound like Imigrasi SOP. 🤔 https://t.co/CUKPdO8LaN — Indounik (@Indounik) July 9, 2023

峇里島Ngurah Rai國際機場的移民廳辦公室對此事相當重視，通訊科的發言人Putu Suhendra Tresnadita表示，移民廳正在調查這事件是否發生過。

峇里島法律與人權部門區域辦公室負責人Anggiat Napitupulu則認為，這事件是「子虛烏有的不實指控」，據他跟三名相關移民廳工作人員瞭解，也調閱過監視器畫面，沒有敲詐勒索或刁難制裁這位澳洲人的行為。在接受移民廳護照審核時，澳籍旅客是在航空公司工作人員陪同下進行，當時是獲准入境峇里島，並在護照上貼上落地簽證許可的。Anggiat也有跟印尼媒體表示，他們有嘗試聯繫這位控訴的澳洲旅客，但尚未聯繫成功。關於這位澳洲遊客的相關指控，有關部門仍在調查階段。

與外媒轉述的「勒索1000美金」的負面形象論述，印尼本土媒體也有一種聲音：「這則國際新聞的輿論，讓峇里島的旅遊形象受損！」事實上，這名澳洲旅客在墨爾本機場，就已經被航空公司警告護照可能有問題，因此要求填了一份「航空公司免責聲明」的藍色表格（內容是：如果印尼移民廳拒絕其入境，造成的經濟損失由旅客自行負責），而這名旅客Sutherland仍堅持前往。

孰對孰錯，作為非當事人，難以一言蔽之。但久居印尼，偶爾也會聽到來訪印尼的朋友們談起「入境」、「出境」、「小黑房」、「紅包」的故事。

友人A與B的入境印尼經驗