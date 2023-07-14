印尼海關真的有「紅包文化」嗎？從澳洲女子指控在峇里島遭索賄1000美金談起
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近日一名澳洲旅客入境峇里島時，被索賄一千元美金的事件引起了印澳兩國媒體的關注。作者指出，只要沒違反印尼法規、持合法簽證入境，其實都可以心平氣和地回應移民廳官員拋來的問題，最終還是能合法入境，若遇到明示的「敲詐勒索」情形，也應透過法律、媒體的力量來維護自己的正當權益，以免助長「紅包文化」。
最近一名澳洲籍28歲女性遊客Sutherland，在6月10日離境峇里島回到澳洲後，跟當地媒體揭露自己在峇里島的遭遇，她自稱6月5日入境峇里島時，因為護照髒污，她被關在審訊室一個多小時，最後按移民廳官員要求，支付了1000美金（約新台幣30993元）後才被允許入境峇里島。
她曾經試圖拒付，但遭到「遣返出境」和「拒還護照」的警告；爾後，移民廳官員轉向施壓已受到驚嚇的同行60歲母親，最終按移民廳官員的開價解決。Sutherland跟澳媒記者表示，在整個審訊過程中，移民廳官員不斷進進出出和用印尼文談笑風生，讓她「感到歇斯底里和驚恐不安」。在支付1000美金後，整個在峇里島的假期都在惴惴不安研究自己的護照，以及為這「無妄之災」感到壓力重重。Sutherland回到澳洲後，墨爾本的邊境安全工作人員告訴她：「這很大可能是一場精心的設計」。
這則澳洲本土新聞引起了國際媒體的轉載，也引發了印尼國內媒體的連日關注。
峇里島Ngurah Rai國際機場的移民廳辦公室對此事相當重視，通訊科的發言人Putu Suhendra Tresnadita表示，移民廳正在調查這事件是否發生過。
峇里島法律與人權部門區域辦公室負責人Anggiat Napitupulu則認為，這事件是「子虛烏有的不實指控」，據他跟三名相關移民廳工作人員瞭解，也調閱過監視器畫面，沒有敲詐勒索或刁難制裁這位澳洲人的行為。在接受移民廳護照審核時，澳籍旅客是在航空公司工作人員陪同下進行，當時是獲准入境峇里島，並在護照上貼上落地簽證許可的。Anggiat也有跟印尼媒體表示，他們有嘗試聯繫這位控訴的澳洲旅客，但尚未聯繫成功。關於這位澳洲遊客的相關指控，有關部門仍在調查階段。
與外媒轉述的「勒索1000美金」的負面形象論述，印尼本土媒體也有一種聲音：「這則國際新聞的輿論，讓峇里島的旅遊形象受損！」事實上，這名澳洲旅客在墨爾本機場，就已經被航空公司警告護照可能有問題，因此要求填了一份「航空公司免責聲明」的藍色表格（內容是：如果印尼移民廳拒絕其入境，造成的經濟損失由旅客自行負責），而這名旅客Sutherland仍堅持前往。
孰對孰錯，作為非當事人，難以一言蔽之。但久居印尼，偶爾也會聽到來訪印尼的朋友們談起「入境」、「出境」、「小黑房」、「紅包」的故事。
友人A與B的入境印尼經驗
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讓世界看見台灣！環球晶圓董事長徐秀蘭自全球頂尖企業家中脫穎而出，奪得《安永世界企業家大獎》殊榮
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2023年，環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭從全球將近5,000名《安永企業家獎》得主，及參與《安永世界企業家大獎》的49名強大企業家競爭對手中脫穎而出，代表台灣首度奪得年度大獎殊榮。
安永深信，世界的進步與改變，需要有遠見，並且能實踐的人。
《安永企業家獎》以「企業家奧林匹克」之名享譽全球，今年（2023年）在摩納哥蒙地卡羅舉行頒獎典禮。本次年度大獎《安永世界企業家大獎》由環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭摘下，是該獎項舉辦23年來第三位女性得主，更是台灣首度奪得年度大獎。
《安永世界企業家大獎》是全球第一個表彰優秀企業家的國際獎項，至今已邁入第37年，共計超過60個國家、145個城市參與。從2001年開始， 由各地年度大獎得主角逐《安永世界企業家大獎》，台灣則是自2005年開始舉辦《安永企業家獎》，至今已推薦18位台灣企業家角逐國際性大獎《安永世界企業家大獎》。
「《安永企業家獎》是一個平台，提供全球企業家競賽的機會，遴選出得主到國際舞台《安永世界企業家大獎》上，更讓全世界可以看到台灣。」安永聯合會計師事務所所長傅文芳說。這次徐秀蘭董事長從將全球近5,000名《安永企業家獎》得主，及來自45個國家參與《安永世界企業家大獎》的49名強大企業家競爭對手中脫穎而出，不只代表全球開始把台灣視為重要的企業家產生地，更讓全球看見台灣頂尖成功的企業家們，充滿韌性不畏挑戰的積極精神。
傅文芳也分析，本次徐秀蘭董事長拿下年度大獎可說「天時、地利、人和」。天時包括地緣關係及中美關係，使得台灣近兩年成為世界焦點；地利則是在高科技供應鏈上，台灣處於非常重要的地位，環球晶圓更身處現在最重要的半導體產業；人和則是因徐秀蘭董事長在高科技產業帶領全球十個國家的上萬名員工，在疫情期間調度得宜，依不同地區提出相應策略，帶領企業持續發展，並且在國際場合中非常自信大方，年度大獎當之無愧。
徐秀蘭董事長表示，她感謝安永提供的機會，也很榮幸參加國際性的企業家大獎，能藉此認識不同領域、傑出且成功的企業家們。她在與各國企業家們的交流中學到三個重要的感想：第一個是反思，第二個是分享，第三個則是承諾。她體會到國際評審團成員的提問讓參與者以「高、大、遠」的視野不斷地反思，最令她難忘的問題是「如果你被選為地球的CEO時，你會有那些最優先要做的目標﹖」。其次，在與各國企業家交流過程中，從彼此分享也向別人學習；承諾則是把學到的東西執行、一同讓世界再進步，這些都讓她從全世界的管理角度來重新思考。徐秀蘭董事長也說，「安永做了對產業、對國家非常棒的事情，就是把企業家精神透過這樣的場合傳出去，也讓大家知道，擁有熱誠可以成就很多事。」
傅文芳表示，對於安永而言，舉辦《安永企業家獎》有三大期待：第一是希望社會可以表彰台灣優秀企業家；第二就是有楷模激發年輕人或要創業的人，讓他們持續進步；第三則是創造企業回饋社會的良性循環。這些也反應在《安永企業家獎》的歷屆得主上，像是旺宏電子董事長吳敏求每天還是到辦公室上班，友嘉總裁朱志洋經常到國外到處跑、去看有沒有併購的機會；他們都已經七十幾歲了，還能熱情不減地繼續帶領企業發展，值得許多企業家借鏡。
「成功標的各有不同，但熱情都是一樣的。」
徐秀蘭董事長表示在48小時內，安永在蒙地卡羅聚集了四、五十個國家的企業負責人，大家來自不同產業，可是都有相同的熱情，而他們的成就也讓她嘆為觀止。她觀察到現場有更多女性或年輕的企業家，讓其作為把世界變得不一樣、更美好。她也歸納出《安永世界企業家大獎》得主的三大特色：第一是影響力的範圍，看企業的影響力有多大、但不一定是EPS有多高；第二個是國際化；第三個則是強調平衡，突破既有印象。
透過《安永世界企業家大獎》的平台，徐秀蘭董事長也更了解到各國不同產業的企業家的成就，可以說，透過安永舉辦《安永企業家獎》真正讓各國商業有了很好的交流。「這就是我們持續推動《安永企業家獎》的原因，希望這個活動能繼續下去，主要就是要推廣樹立企業家精神」傅文芳說，「除了表彰這些企業家的成就，也讓他們的精神可以影響台灣企業和社會，也希望這樣的良性循環能夠一直循環下去，發揮企業的永續影響力。」
《安永企業家獎》由業界、學界先進組成的獨立評審團，歷經多重專業客觀之評選程序，以企業家精神、全面發展性、目標方針、影響力等4大評選標準，與國際同步。台灣《安永企業家獎》第19屆主題為＜胸懷永志，續業千里＞，邀請各界推薦卓越的企業家們共襄盛舉，將台灣獨有的企業家精神及經驗延伸至全世界，受理推薦時間自即日起至7月31日止。
本文章內容由「安永聯合會計師事務所」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。