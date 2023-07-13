分科測驗地理科：整體難易度提升，「狒狒出逃」也入題

大學入學分科測驗第2日，地理科出題貼近生活，連「狒狒出逃」新聞時事都入題。今（2023）年難易度有稍微提升，高中教師群認為部分題目有創新突破，照片題解析度高，長文題更具素養導向。

今日分科測驗地理科應到人數為1萬9152人，缺考有1277人，缺考率為6.67％。

麗山高中教師廖偉國說，今年的題目有許多傳統題型，甚至考出了10幾年沒有考過的航海最短路徑題目，讓他直呼「很有親切感」。難易度方面，由於去（2022）年是分科測驗第1屆，題目相對簡單，今年整體難易度有一定的提升，全國教師會教師群則認為，本次基本題多，預計整體分數會提高，有利於社會組考生。

中山女高教師林姿吟指出，108課綱強調原住民的內涵，第10、12題就藉由文學作品，讓學生認識蘭嶼雅美族人的生活特色，了解當地地方感；選擇題第35題到37題，也整合原住民傳統領域與空間資訊。另外，前陣子吵得沸沸揚揚的「狒狒出跑」新聞，在本次分科測驗中也成為命題素材，學生在第38到39題需要依照狒狒出沒地點，繪製出「狒狒現蹤地圖」，林姿吟表示，這題學生得理解公民科學和公眾參與式地理資訊系統的內涵，才能正確作答。

Photo Credit：關鍵評論網／李芯

廖偉國表示，每年大考地理科的圖表都非常重要，但今年圖表只佔大概30％，比往年的40％到50％略有下降。今年的特色圖表題包含第15、16題的等值線圖，廖偉國提及，用一張圖分別代表等高線及等雨量線，是蠻創新的突破。另外，南湖高中教師林靜怡大讚今年試卷照片題的解析度非常高，且照片取材與問題扣合得非常好。

針對長文題的命題，林靜怡指出，過往很多長文題都只是讓學生擷取資訊作答，但今年長文是屬於背景、知識的描述，作為素養導向的題目更加成熟，學生必須從長文中了解與分析事件相關的地理基礎知識或意涵。

這份試題的第40到42題四川丹巴嘉絨藏族聚落、43到45題勝利星村獨立書店、46到47題西部海岸等高線都是「探究與實作」的題型，大考中心闈場內高中教師認為，108課綱實施以來探究與實作是重點，但現場老師會疑惑要怎麼命題，這次分科測驗的3個題組，就是向高中老師呈現如何命題，同時強化老師的教學，讓學生能將地理學習實際應用。

廖偉國最後說明，去年地理科有部分題目答案有疑義，今年完全沒有，教師群給予高度肯定。不過其中有1題稍微有修正空間，第28、29題題組討論鴻海的子公司鴻華先進科技，但題幹沒有講清楚鴻華、裕隆公司分別負責的項目，以至於第28題看不出兩者是否為水平整合或垂直整合，如果多說明鴻華扮演的角色，題目就會很完美。

全國教師會的高中教師群則認為，第30題需判斷水資源來源，但學生恐怕不懂「融雪」與「冰河冰」融化的差異，不容易辨別出正確答案。

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核稿編輯：翁世航