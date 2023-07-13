2023/07/13,
印太

巴基斯坦獲得IMF 30億美元融資避免債務違約風險，惠譽上調其主權評等

巴基斯坦獲得IMF 30億美元融資避免債務違約風險，惠譽上調其主權評等
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在巴基斯坦的債務違約風險不斷升高之際，12日國際貨幣基金組織批准向巴國提供30億美元的備用融資機制，以解決巴基斯坦長期以來的經濟困境。近日，國際信用評等機構惠譽也上調了巴基斯坦的信用評等，認為巴基斯坦將因新的外部融資而出現經濟復甦。

為了支持巴基斯坦的經濟改革計畫，國際貨幣基金組織（IMF）昨（12）日批准向巴基斯坦提供30億美元「備用融資機制」（Stand-By Arrangement），目的是為了穩定巴基斯坦的經濟，以幫助巴國人民。這項計畫將立即支出8.94億的「特別提款權（SDR）」，相當於12億美元。

IMF批准為期9個月的備用融資機制

7月12日，國際貨幣基金組織發布新聞稿，宣布執行董事會批准了為期9個月的備用融資機制，將提供巴基斯坦22.5億的特別提款權（SDR），相當於30億美元的金額。這項計畫是考量到巴基斯坦近期遭遇的問題，包含嚴重的洪水災害、巨額財政赤字、通貨膨脹加劇，以及外匯存底大幅縮水。

國際貨幣基金組織允許立即支付巴基斯坦12億美元，剩餘款項將分階段發放，並在之後進行兩次季度審查。

這項計劃的實施重點在於：執行2024年財政預算，確保債務可持續性；協助巴基斯坦回歸市場匯率機制與外匯市場功能；抑制通貨膨脹；在能源、國有企業治理與氣候變遷應對方面，取得結構性改革的進展。

根據該份新聞稿，國際貨幣基金組織總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）表示，去年巴基斯坦經濟遭受重大的衝擊，特別是受到商品價格大幅波動、國內外融資條件收緊，以及洪水的影響。若這項計畫能如預期執行，將能提供巴基斯坦一個解決經濟失衡的機會。

巴基斯坦總理夏巴茲．夏立夫（Shehbaz Sharif）在推特上向國際貨幣基金組織表達感謝，因為這筆資金讓巴基斯坦得以克服當前和中期的經濟挑戰，並為下屆政府提供財政空間。

IMF為巴基斯坦政府提供一條短期的「生命線」

根據巴基斯坦媒體《黎明報》報導，一名巴基斯坦的經濟學家認為，這項計畫為​​執政聯盟「巴基斯坦民主運動」（Pakistan Democratic Movement）提供了一條新的生命線，使巴基斯坦能改善外匯存底。然而，政府必須確保經濟援助的效果不僅只是暫時性的。

該名經濟學家指出，巴基斯坦難以進行結構性改革、承擔更多財政責任，因為這會造成短期內的經濟緊縮與潛在的償債能力問題，進而使巴國陷入更深層的債務危機。

巴基斯坦可持續發展政策研究所執行主任表示，雖然國際貨幣基金組織透過資金挹注，解決了巴基斯坦外部融資的缺口，但是備用融資機制並不能解決所有的問題，政府必須表明其改革承諾。

執行主任強調，與之前的經濟救助計劃相比，這次的備用融資機制將更嚴格地執行，巴基斯坦別無選擇只能遵守條件來擺脫當前的危機。他預期巴基斯坦未來的能源價格會大幅上漲，且為了滿足計畫的條件，巴基斯坦的匯率須完全由市場所驅動。

由於30億美元將分階段發放資金，因此會由三個不同的內閣經手：首先是當前的執政聯盟，接著是選舉後的看守政府，最後是當選後所組成的新內閣。

惠譽上調巴基斯坦國家主權信用評等

根據《路透社》報導，7月10日，國際信評機構惠譽（Fitch）將巴基斯坦的評級從CCC-調升至CCC，這對巴基斯坦來說無疑是一個積極信號。

惠譽在聲明中表示，評級調升反映出巴基斯坦在與國際貨幣基金組織達成協議後，改善了外部流動性和融資條件，但警告巴國財政赤字仍然很大。

巴基斯坦預估2024年的財政赤字將佔GDP的6.5%，巴國財政部長表示國際貨幣基金的融資將有助於改善赤字。

惠譽表示，巴基斯坦將因新的外部融資而出現經濟復甦，但新的融資也將擴大經常帳赤字。

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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：翁世航


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