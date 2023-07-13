暑假最好玩的藝術探索 故宮神獸解謎任務啟動

今年暑假，國立故宮博物院推出「幻遊神獸村 Lost in Wonderland」親子共遊任務，為家長和小朋友提供一個既有趣又好玩的藝文活動。這項任務透過自主遊戲設計，邀請親子家庭在故宮北院展廳中自由探索與學習，透過互動道具和感官體驗的方式發現故宮文物的巧妙。此外還設計了3項返家體驗，大小朋友可將探索故宮的美好旅程，延續到回家後的親子共創。自即日起至9月3日（日），只要憑北部院區當日有價票券即可加購，每份酌收材料工本費新臺幣50元。歡迎8歲以上的親子觀眾一同探索故宮神獸的秘密，享受夏季限定的美好時光。本項任務同步推出英文版，歡迎國際親子旅客參與體驗，一起發現故宮神獸的秘密。

故宮近年來一直致力於開發不同的親子學習資源，提供參觀博物館的多樣體驗方案。「幻遊神獸村」親子共遊任務共設計《小訪客的探索手札》與《給大人的悄悄話 任務導引》2本手冊、7項互動道具（包括貼紙、觸覺拓片、文物卡牌）、3項返家體驗（包括紙卷軸、神獸面具）、鉛筆，以及完成任務後的紀念小物1份。在體驗過程中，親子觀眾將運用多元媒材道具，與展覽文物產生互動，從中發現那些隱藏在文物身上、平常所不容易被發現的細節與秘密，同時也能夠強化小朋友主動探索、自由創作、解決問題以及表達意見等諸多能力。此外，透過兒童及大人兩本手冊巧妙的連結，促進親子間的討論與互動，一起合作解開神獸村的謎團。這樣的活動不僅激發了孩子們的好奇心和想像力，也培養了他們對文物的藝術欣賞和美學素養。

「幻遊神獸村」的故事以「一份來自神獸村的神秘邀請函」開啟，親子訪客將進入神獸村參加派對，遊歷神獸村的「河邊涼亭」、「陶瓷大街」、「玉之森」和「青銅谷」，與各式各樣的神獸居民相遇。這些「神獸」其實都是館藏文物上的奇幻動物與紋飾，例如青花瓷的青花「龍」紋、玉器上雕刻的「鳳鳥」以及青銅器的浮雕「獸面紋」等。透過關卡設計，大小朋友可逐步發現古人豐富的想像力和精巧的設計，並在遊戲與解謎的過程中，感受故宮文物的內涵。

Photo Credit : 國立故宮博物院 「幻遊神獸村」親子共遊任務包含2本互動手冊、7項互動道具（包括貼紙、觸覺拓片、文物卡牌）、3項返家體驗（包括紙卷軸、神獸面具）、鉛筆，以及完成任務後的紀念小物1份。

例如在《龍到哪去了？》關卡中，親子觀眾將觀察展廳中多樣的青花龍紋、尋覓消失的青花龍，比較明代各時期龍紋的姿態神情與青花釉色。在這道充滿挑戰性又有趣的關卡中，小朋友不僅需要仔細觀察各種「龍」的型態，也將運用自己的觀察經驗進行特質分析，形成自己的美學評價。

「幻遊神獸村」共遊任務中，共設計「觀察力」、「偵探力」、「創造力」，與「連結力」等四種提問面向，除了需要運用敏銳的觀察力尋找文物，也鼓勵小朋友轉化觀展經驗進行想像創作。這項設計也希望擴大親子參與的面向，邀請親子觀眾分享觀點與想法，向公眾展示與對話。

像是在《你到底是誰？》關卡中，親子觀眾將可透過即時的投票機制，表達對於神獸造型的看法。其他參觀民眾不僅可看到小朋友的想法表述，也可一起思考並互相啟發。這項任務不僅採用了開放性的提問，也透過關卡設計，引導觀眾探索故宮豐富的文物內涵。例如在《神獸村的盛宴》關卡中，親子觀眾將可透過細細觀察，認識商代青銅器皿的製作背景、使用功能與紋飾設計，再經由親子討論與對話，探討古今用器的差異。

「幻遊神獸村」親子共遊任務同時也串連故宮行銷活動，民眾在完成共遊任務後，可憑探索手札獲得故宮文創商品9折優惠（部份商品除外）。今年夏天，歡迎大小朋友共遊故宮，共度親子美好時光。「幻遊神獸村」親子共遊任務同時也是今年暑假「Muse大玩家」集章任務，今年的集章禮是精美的臺鐵CK101Muse號列車，贈品一公布已引起廣大火車迷、模型迷的矚目。故宮歡迎各位玩家們來神獸村解謎集章，集滿三間Muse大玩家參與館所（須含一跨縣市）戳章，即可至故宮兌換一份贈品（數量有限，發完為止）。

本文與國立故宮博物院合作刊登。更多資訊請持續鎖定國立故宮博物院官方網站與FB粉絲團