教育部同意中正、南開學費調漲0.53％，增加收入將用於獎助學金
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教育部學雜費審議結果同意中正大學、南開科技大學調整學費，調幅為0.53％；不同意聯合大學調整學費，南亞技術學院則自行撤回申請案。
教育部今（13）日公告同意中正大學、南開科技大學調整學費，調幅為0.53％。其中，南開科大已14年沒有調整學費，預計增加的200萬元學雜費收入會全數用在弱勢學生助學金；中正大學也表示，學費會全數用於學生的獎助學金和改善教學設施。
日前教育部發函公告112學年各大專校院學雜費收費基準基本調幅為0.53％，並於7月4日早上召開112學年度專科以上學校學雜費審議會。原本共有4所學校申請調漲，根據教育部所公告的會議紀錄，學雜費審議結果同意中正大學、南開科技大學調整學費，調幅為0.53％；不同意聯合大學調整學費，南亞技術學院則自行撤回申請案。
根據《專科以上學校學雜費收取辦法》規定，教育部應參酌學校教學成本及受教者負擔能力，依行政院主計總處每年公布之消費者物價指數年增率、平均每戶可支配所得年增率，受僱員工薪資年增率及其他相關指標，核算每年學雜費收費基準調整幅度。學校則審酌財務狀況、助學機制及辦學綜合成效，於基本調幅內調整學雜費收費基準，報教育部核定後公告實施。
教育部表示，獲同意調漲學雜費的學校，應依照支用計畫執行，經費使用情形及對學生影響效益，應透過相關管道周知校內師生，並於次年度函報支用情形，以利教育部了解。
幾家歡樂幾家愁
然而近年大專校院調漲學雜費審查結果多不通過，世新大學、實踐大學及中原大學先前對此不滿，於2018年起陸續提起訴願、行政訴訟，最終法院判決勝訴，世新學費得調漲0.75％、實踐和中原1.25％。
針對本次得調漲學雜費，中正大學主秘楊宇勛表示，中正大學調漲的學費全數用於學生的獎助學金與改善教學設施。至於會調漲多少錢，需等教育部公文確定。
南開科大主秘林憲茂接受《關鍵評論網》採訪時指出，該校學雜費從97學年度至今已14年沒有調整，即便這次調漲0.53％，學雜費金額也是提升約200多元，整體還是略低於中部鄰近的修平科大、中州科大等校。南開調漲學費後，真正能增加的學雜費收入大約為200萬元，該校計畫全數使用在弱勢學生助學金。
教育部本次審議不通過聯合大學調漲學費，教務長韓欽銓受訪時表示，這次之所以會申請調整，一方面是聯大已經20年沒有調漲學雜費，金額一直都是國立大學倒數；另一方面，該校有20％的經濟弱勢、文化不利學生，都需要獎助學金協助。以聯大現在的收費為例，如果調漲0.53％，每年就會增加85萬元可協助弱勢學生。
被問到聯大是否會提出訴願，韓欽銓說，校內會自行開會決定，但他個人認為還是尊重教育部決定。
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核稿編輯：翁世航
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我們想讓你知道的是
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