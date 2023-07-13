引進最「理想」的目的地充電解決方案 花蓮理想大地與Noodoe攜手為電動車主打造頂級渡假體驗

花蓮 2023 年 7 月 13 日 /美通社/ -- 坐擁環河景觀別墅，西班牙式古典建築造景點綴萬坪綠野，延綿的湖光山色共構出如峇里島般異國風情，花蓮理想大地連年在海內外獲獎無數，更是台灣唯一入選《 100 Hotels + Resorts 》世界百大飯店，擁有最浪漫渡假飯店之美譽。

理想大地多年來環保形象深植人心，更是以業界先驅之姿在推動 ESG 永續環保理念上不遺餘力，近年「綠色旅遊」與電動車趨勢愈加盛行，理想大地更是早在 2017 年便為電動車主引進了充電樁，不過理想大地並未因此停止與時俱進的腳步，持續追求更友善、彈性的顧客服務，因此引入提供最先進充電管理方案的 Noodoe 智慧充電服務，能夠即時在雲端進行充電管理，更能讓使用低碳運具的車主能享有最易用、貼近人心的充電體驗。

花蓮理想大地副董事長梁愛迪表示，其實早在 20 年前規劃時，即定調顧客服務與環保永續是理想大地最重要的理念，也非常堅持找尋相同理念的合作夥伴，因而選擇致力於優化客戶體驗和純電生態圈的 Noodoe 。從園區內 80% 綠地保留絕佳的自然生態、採用有機建材打造「有機建築學」，並於近日領先政府規劃，率先取消旅客一次性備品，處處體現了理想大地在永續環保上的行動實踐，理想大地對於環保行動的身先士卒，為業界樹立了良好的典範。

理想的渡假是停留，不是奔波

理想大地認為「理想的渡假是停留，不是奔波。」在充滿綠意的萬坪園區，規劃了游船、手作 Pizza 、蕨色苔球等豐富體驗活動，為的便是讓房客真正放鬆心情、放慢平日繁忙的步伐，好好地在這片比摩納哥大 1.5 倍的土地上，享受一場匯聚花東最美山景與古典藝術品的渡假饗宴。因此，理想大地選擇導入最「理想」的 Noodoe 目的地充電解決方案，目的就是讓電動車主能夠在渡假時，不必再為找尋充電站四處「奔波」、為電力感到焦慮，真正地好好「停留」，並在身心靈與電動車重新充滿能量後，滿電朝向旅途的下一站出發。

noodoe.com.tw

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