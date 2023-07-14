維爾紐斯酒吧門口掛立陶宛、烏克蘭和中華民國的國旗，店員：我們支持台灣，就這麼簡單
我們想讓你知道的是
自從立陶宛成為首個同意台灣代表處掛上「台灣」名稱的非邦交國，遭到中國「戰狼式報復」而成為全球新聞後，愈來愈多立陶宛人開始「認識台灣」，也出現了名為「福爾摩沙」的珍奶店。至於北約峰會場合，台灣的角色則是「看不見，聽得到」。北約秘書長史托騰伯格在記者會上明言，中國威脅台灣是各國元首討論的議題。
文：田習如（中央社特派員）
當飛機即將降落時，不少靠窗的乘客開始拿起手機拍攝跑道旁陸續映入眼簾的愛國者飛彈、凱撒自走砲等，原來，這場立陶宛主辦的歷來最大型國際會議，來的不只近40國領袖，還有他們國家的先進武器。
成立74年的北大西洋公約組織（NATO），今年在立陶宛首都維爾紐斯召開高峰會，並第2度邀請日韓紐澳4個亞太國家參與。他們與31個北約盟國加上準會員身分的瑞典，全球最有財力和權勢的國家，除了中國和印度，幾乎全都來了。
維爾紐斯距離俄羅斯最聽話的盟友白羅斯邊界僅32公里，為了保護大批元首安全，德、法、英等北約盟國紛紛派出軍隊和先進防空武器部署此地。
峰會前夕立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）說：「拜登（Joe Biden）和40個國家的領導人即將抵達這裡，如果我們的天空無所防備，將是極不負責任。」
《中央社》記者搭乘的布魯塞爾航空班機座無虛席，滿載來自歐盟總部的行政官員和各國記者。第一排坐著歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel），他在與後排無隔間、無差別的狹小座位上與認出他的人們打招呼，不免令人聯想到前陣子他被媒體踢爆多次出訪花大錢租用專機的奢侈行徑。
根據主辦單位的資訊，這次峰會來了約1500名記者。相對於媒體和各國代表團蜂湧擁而至，維爾紐斯居民則是大量「出逃」，街頭靜謐、行人稀疏，不少店家甚至貼出暫停營業告示。峰會志工說，平常城市裡不是這樣子的，人們又多又喧鬧，但為了避免交通管制和安檢的麻煩，乾脆休息兩天出城去。
但這裡不變的景象是對烏克蘭的支持。幾乎每條大街小巷都有掛著烏克蘭國旗的住家和店家，記者這兩天看到的藍黃國旗數量簡直比在地居民還多。
一家咖啡館門口貼著告示：「如果你覺得普亭（Vladimir Putin）很酷，不要進來。」
一個機構窗前用跑馬燈放送文宣：「讓下一次峰會在（烏克蘭首都）基輔召開，支持的話請打這支電話⋯。」
立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞等波羅的海三國在2004年加入北約，如今是最挺烏克蘭入會的北約盟國。愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）在峰會期間說，加入北約是最好的安全保障，「我們本身就是明證」。
另一個「在現場」的角色特別國家，是台灣。
維爾紐斯最熱鬧的舊城區裡，一家5個月前開張的酒館大門上頭，掛著立陶宛、烏克蘭和中華民國的國旗。一臉酷樣的店員說，不少人詢問他們第3面旗是怎麼回事，「我們支持台灣，就這麼簡單。」
自從立陶宛成為首個同意台灣代表處掛上「台灣」名稱的非邦交國，遭到中國「戰狼式報復」而成為全球新聞後，愈來愈多立陶宛人開始「認識台灣」，也出現了名為「福爾摩沙」的珍奶店。
在一場連結國際媒體與在地新創企業的派對上，線上遊戲公司Warming總經理卡提那斯（Mantas Katinas）告訴《中央社》記者，立陶宛的年輕人特別支持台灣，有一種對抗強權的驕傲感，不過部分企業因中國貿易抵制而遭遇困境，需要時間調適，「當第一個總是比較困難」。
至於北約峰會場合，台灣的角色則是「看不見，聽得到」。峰會公報無一字提到台灣，但北約秘書長史托騰伯格（Jens Stoltenberg）在記者會上明言，中國威脅台灣是各國元首討論的議題。
其實台灣多年來均派人到北約受訓、交流，3月北約防衛學院（NATO Defense College）校長里提曼（Olivier Rittimann）中將低調訪台，5月國防部證實美國將助台取得北約Link-22數據鏈系統技術，提升台軍與北約協同作戰能力，台灣像是北約在亞太4國之外的「隱形夥伴」。
連《中央社》記者在北約峰會媒體中心的女廁裡，也被芬蘭記者搭訕，一得知「來自台灣」，她立刻拿出錄音設備採訪這場峰會對台灣的意義。
「我想知道，各國領導人是否討論出遏阻中國的具體方法，還有西方援助烏克蘭的武器短缺問題，對因應台海危機的啟示⋯⋯。」她滿意的關機離開，而我的問題，還沒有得到解答。
新聞來源
延伸閱讀
- 北約峰會前立陶宛公布新版「印太戰略文件」：稱中國經濟脅迫未能成功、與台灣經貿關係為戰略重點
- 立陶宛過去百年歷史與台灣有許多相似之處，悲情程度有過之而無不及
- 人口不足300萬的立陶宛，為何敢挑戰中俄這樣的超級大國？
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺
Tags：
守護一點一滴存下來的心血，永慶房屋幫你真正把錢變成自己喜歡的房子
我們想讓你知道的是
買賣房屋是許多人一生中金額最大的交易，如果被騙損失動輒上百萬，不可不慎！但在政府推出實價登錄後，不少人以為資訊已經足夠透明，不用太擔心，殊不知房市暗潮洶湧，必須找到在「誠實」上經得起考驗的房仲協助，才不致受騙上當。
有位林小姐準備出售一間小套房，該區域應有一坪110萬元的行情，但黑心房仲看準大坪數房屋每坪單價比小坪數房屋單價低的「貓膩」，選擇性揭露房價，使用大坪數物件單價90萬元跟她報價，好低價賤賣房屋給投機客，讓林小姐險些虧損幾百萬。
另外，還有房仲移花接木提供十年前房價，便宜買進後再高價賣出坑殺消費者賺中間差價。幸好這些消費者心裡起疑想多比較，也同時找了永慶房屋詢問，透過經紀人細心索取房屋相關資料、實地走訪確認，並整理好完整房市成交行情後正確估價，才讓消費者的房子不遭賤賣。
上述這些案例，你以為是10年前的案例？事實上，這兩個案例都是在近2年、實價登錄2.0政策實施後才發生的！
但實價登錄2.0推出已經2年，為什麼坊間買賣亂象仍是層出不窮？永慶房屋總經理吳良治分享，還是有些年長者因不熟悉網路，或忙碌的民眾因相信房仲經紀人，沒有多找幾家仲介品牌比較，而落入黑心房仲選擇性提供行情的陷阱而損失慘重。
要如何提防黑心仲介？吳良治總經理建議：可同時多找幾家房仲品牌，選擇提供最完整資訊的誠實房仲幫你服務，應可避免受騙。
先誠實再成交 買賣房屋的事只要我知道的堅持誠實不隱藏
事實上，為了防止消費者受騙，永慶房屋早在1998年訂出「不炒房、不造假、不隱瞞的三不政策」，堅守新式仲介的良心，不當賺差價的「牽猴仔」。
永慶房屋1997年推出「產權七審制度」、2007年更進一步推出「六大安心保障」。吳良治總經理分享，房屋交易牽涉金額龐大，但早期常聽聞業界有產權不清、漏水、海砂屋、凶宅、甚至是買屋價金遭挪用的狀況，雖然政府都有相關法律規範，但法律畢竟是基本保障，還是有一些漏洞與風險，所以永慶房屋不斷推出新的保障制度，希望以業者的力量，保障消費者權益。
吳良治總經理進一步說明，產權不清、海砂屋、沒有被裝潢遮蔽的漏水等問題，若事前做好調查與把關，是有機會在交易完成前發現，因此永慶房屋才會喊出「先誠實再成交」，堅持買賣房屋的事只要我知道的堅持誠實不隱藏，幫助消費者做好「房屋」的把關。
政策趕不上黑心仲介的萬變？永慶房屋以上進的企業政策對應
但買賣屋可能發生的財務風險，不是只有在房屋身上，因為不了解行情而賤賣房產或高價買屋，才是買賣屋時最大的金錢損失！
實價登錄1.0最讓人詬病的地方，就是以30個門牌為區間揭露房價，讓買賣雙方不能真正掌握市場行情，因而給了黑心仲介有了對房價「上下其手」的空間。因此永慶房屋在2019年領先政府將成交行情公開至門牌，間接助攻內政部版「實價登錄2.0」於2021年修法上路！
房市看似因為實價登錄2.0的實施而價格透明、健全，但吳良治總經理分享，根據財政部資料推估，自2021年7月至2022年底，房地合一2.0課徵45%稅率(持有不到2年轉賣)高達4.2萬件，推估炒短線的獲利金額高達334.16億元！可以短期內轉手高額獲利，很有可能是原屋主在賣房時，遇到沒有提供完整成交行情的房仲，甚至更慘是遇到與投機客聯手房仲，用各種手法讓屋主誤信過低的行情，而賤賣房產，才能讓房屋在短期內能墊高房價，再轉手出售！
正因為永慶房屋敢於「打開天窗說亮話」完整揭露成交行情，加上保障消費者權益的決心，2022年又再針對買賣雙方推出「真房價保證」，包含若未提供完整成交行情，公司將賠償已收賣方之服務報酬、不配合投機客炒房賺差價、不配合投機客以裝潢掩飾屋況瑕疵等堅持，甚至善用科技，根據實價登錄和物件特徵比對等大數據分析，開發出「短期轉售成交地圖」和「一年內成交再上市地圖」服務，有效揭露房市短期交易狀況，減少被投機客與黑心房仲聯手坑騙成為「盤子」的潛在風險。
孫慶餘董事長的創業初衷：提供消費者公平的房產交易平台
永慶房屋為了「誠實」所做的一切努力不是喊喊口號、做做表面功夫，因為永慶房屋孫慶餘董事長的創業初衷，就是要提供消費者一個公平的房產交易平台。很多人以為，有實價登錄房市資訊應該不像過去那麼混亂了，然而永慶經紀人們還是在第一線看到許多受騙案例，更加提醒永慶要繼續落實「誠實」不可鬆懈。
從「先誠實再成交」強調屋況誠實以告，到「真房價保證」種種措施，永慶房屋對內面試經紀人以及進行員工訓練時，更將「誠實」奉為圭臬，還進一步設立「投機客資料庫」，嚴格控管曾有短期交易的客戶資料，經紀人絕不能為之服務。
一生最貴的買賣，值得用最寶貴的誠實來守護
永慶房屋認為房屋仲介的基本責任，就是將所有訊息誠實、完整地提供給大眾，幫助消費者判斷怎樣的物件是自己與家人需要的，畢竟對大部分消費者來說，房屋買賣攸關畢生的努力心血，絕對不能馬虎。永慶房屋以此期許每位經紀人，誠實、專業地幫助消費者在永慶這個透明公平的交易平台上，找到最理想的房子、做出最恰當的買賣屋決策，讓大家能因著永慶的服務，實現安居的夢想；讓這輩子辛辛苦苦存下的錢，真的變成自己喜歡的樣子！