台灣人工智慧實驗室推企業級生成式AI解決方案，攜手零壹科技升級台灣AI產業

台灣人工智慧實驗室(Taiwan AI Labs)與零壹科技今日宣布簽署代理合作，坐擁多項領先世界的可信任生成式AI技術，台灣人工智慧實驗室與有豐富AI軟硬體帶領產業落地應用的零壹科技攜手強強結盟，為台灣AI產業提供企業級生成式AI解決方案，引領台灣企業無痛轉型，搭上生成式AI世代的列車。未來將從生成式AI及智慧醫療領域出發，協助台灣企業開發導入AI思維並具體商轉落地，增強台灣企業數位韌性與提升整體價值。

全球領先！生成科技帶動企業智慧轉型

台灣人工智慧實驗室在今年與微軟Azure發表世界第一個醫療領域的ChatGPT示範案例，取得全球醫學中心矚目的成果。同時與大型語言模型結合的雅婷智慧在影視音無縫接軌，打造世界最擬真的AI vocal，與金曲音樂人陳珊妮共同發布單曲〈教我如何做你的愛人〉震撼全球，引爆中國AI爭仿AI藝人獻聲，掀起全球一波AI歌手議題的浪潮。AI主播在與聽天下李若梅主播更示範另一個領先世界的AI主播聲音，與天下開發的Sky語音朗讀系統，完美還原天下主播播報專業談話，提供讀者最佳的閱聽體驗。雅婷智慧為企業提供多種內容產業應用的API串接，為新媒體、影視音、智慧客服、未來攝影棚、會議逐字稿等內容產業開發商帶來無限的創新機會。在大型語言模型帶動多項生成技術服務亮相之下，未來內容產業帶將吸引更多客戶及更多革新性的應用場景，推動整個產業的快速發展。

智慧醫療進入光速落地

除了雅婷智慧解決方案外，台灣人工智慧實驗室在智慧醫療領域也取得重大的成功。全世界第一個取得TFDA EUA與歐盟MDR成果的肺部X光影像在台灣科技防疫戰果豐碩，今年更獲邀加入WHO StopTB計劃供應夥伴。零壹科技還將代理智慧醫療全方位研究工具與產品。腦轉移瘤人工智慧影像輔助分析系統 DeepMets通過更精準的辨識和追蹤腦轉移瘤，提高臨床醫療的效能，在導入微軟Azure後，該系統進一步融合了大型語言模型生成式AI技術，能夠一鍵生成符合健保署規範做，為病患帶來更優質的醫療服務。 DeepMets於去年9月取得衛福部食藥署 (TFDA) 認證，並已在美國、歐盟與東南亞進行取證。這項醫療解決方案引起了全球指標醫學中心、系統整合廠商(SI)廣泛關注，Taiwan AI Labs與零壹科技的合作將使醫院、SI廠商能夠更輕鬆地獲得這一頂尖技術。

台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾表示，「生成式AI時代來臨，宣告人工智慧的民主化，也是AI產業化的時代到臨。賦予台灣企業最堅實國際競爭力的基礎，台灣人工智慧結合台灣跨域產業群山，不僅提供世界最前沿的生成式AI科技，同時共同秉持以人為本的民主科技，提供國際肯定的可信任的AI服務。」

零壹科技董事長林嘉勲則表示，「零壹科技長期關注並耕耘AI應用市場，從大數據，雲端服務與AI應用…等代理發展，支援完整的企業算力資源。今天與Taiwan AI Labs簽訂代理合作，將更具體提供企業級生成式AI解決方案，以「AI賦能」與「數位轉型」的應用服務落地，協助台灣產業升級與企業整體價值提升。」

Photo Credit : 零壹科技 台灣人工智慧實驗室與零壹科技雙方團隊合影（照片左起至右依序：零壹科技資深副總 戴鵬舉，台灣人工智慧實驗室營運長 張智為，台灣人工智慧實驗室醫療長 郭萬祐，台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾，零壹科技董事長林嘉勲，零壹科技策略長兼執行長 黃素娥，台灣人工智慧實驗室內容執行長 黃兆徽，零壹科技總經理 陳鍵忠）

這次合作不僅對於內容產業和智慧醫療具有重要意義，同時也對整個台灣的AI生態系具有積極影響。台灣人工智慧實驗室可信任的AI技術廣受國際夥伴信賴，與零壹科技攜手推動整個台灣AI產業的大幅升級，與經銷夥伴、產業先進持續開展生成式AI在不同產業的應用，打造企業級AI生態系。相信通過零壹科技遍布全台的經銷通路擴展，Taiwan AI Labs首屈一指的AI研發團隊，將可協助台灣企業掌握生成式AI引爆的未來商機。