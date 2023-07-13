華為擬改採中國晶片生產旗艦版5G手機，業內人士：良率低成本高，估計撐不久
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中國通訊大廠華為（Huawei）自從受到歐美等國制裁後，智慧型手機市占率直直落，近日為挽救市占率，它們打算使用中國晶片、設計突破晶片戰的包圍。
中國通訊大廠華為（Huawei）為了突破美國為首的晶片戰，改用中國設計、製程，預計今（2023）年底前重新生產旗艦版5G手機，並在明（2024）年初上市。但是，半導體業內人士指出，中國湊出來的先進製程晶片，生產良率低使手機成本高，撐不久。
華為擬改用中國晶片，重推5G手機
中國的晶片產業因受到美方制裁而陷入泥淖，自美國川普（Donald Trump）政府對中國發動貿易戰以來，除了加增各類貿易稅以外，也針對國防類技術、零組件設下層層限制，而在拜登（Joe Biden）政府上台後，擴大包含晶片出口限制，並遊說盟友禁止向中輸入相關半導體設備。
受晶片戰爭打擊，中國智慧型手機、人工智慧乃至於雲端伺服器等產業均陷入停滯。近日，中國手機大廠華為欲求突破，計劃改用中芯國際、中興等本土業者生產晶片，並以自製晶片設計軟體，預計今年底前重新生產旗艦版5G手機，並在明年初上市。
中國技術研究公司向《路透社》透露，華為在年底重回5G智慧型手機的計畫，顯示他們將捲土重來的決心。華為將利用自身的半導體電子設計自動化（EDA）的技術，並採用中國本土公司如中芯國際等業者，突破5G晶片不足的問題。
報導稱，華為將使用中芯的N+1製造技術，但據研究公司預測良率將低於50%，5G晶片出貨量將落在200萬至400萬顆左右；而另一間研究公司則預測出貨量將達到1000萬。而華為也在今年3月宣布，它將使用EDA工具，在14奈米製程中取得重要的突破。
報導引述研究公司說法指出，華為的EDA將和中芯的N+1結合，製造相當於7奈米的晶片。
業內人士：晶片良率低、成本高，撐不久
不過，實際詢問位於半導體業內人士David指出，中國的半導體製程遠遠落後於目前一線大廠的技術，少量產出和大規模產出，是完全不同的技術。本次中芯號稱的N+1製程和華為EDA，仍無法突破技術門檻，對照台積電的製程技術已經來到，3奈米技術組合N3P、N3X、以及N3AE進入量產。
值得一提的是，台積電2奈米技術開發進展良好，在良率與元件效能上皆有進展，它們預計於2025年量產。相較於N3，在相同功耗下，速度最快將可增加至15%；在相同速度下，功耗最多可降低30%，同時晶片密度增加大於15%。
David指出，隨著時間推進，消費者會發現中國的手機耗能、效率都將落後蘋果、三星一大截，這對於中國的手機產業是一個強大的打擊；另一方面，中國利用N+1堆疊出來的7奈米晶片，除了效能上無法和台積相比以外，在良率不足的情況下，成本上也高出許多，沒有辦法撐很久。
事實上，華為因為資訊安全問題遭到美國制裁後，就已相當快的速度將高階機種分拆為另一品牌榮耀（HONOR ）手機，且鎖定中低階市場，轉為100%內需策略。
最後，根據研究調查機構Counterpoint Research公布的2022年中國智慧型手機市場排行，華為告別過去輝煌紀錄，出貨量已經跌出前五大，以7.9%的市占率排行第六；反觀，榮耀則以16.7％市占率擠進前五，前三大依序為Vivo、蘋果、OPPO，市占率各為19.2%、18%及17.5%。
延伸閱讀
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- 英國《金融時報》：華為遭歐洲數國封殺，仍獲歐盟資助研究AI、6G、雲端運算等關鍵技術
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核稿編輯：翁世航
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讓世界看見台灣！環球晶圓董事長徐秀蘭自全球頂尖企業家中脫穎而出，奪得《安永世界企業家大獎》殊榮
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2023年，環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭從全球將近5,000名《安永企業家獎》得主，及參與《安永世界企業家大獎》的49名強大企業家競爭對手中脫穎而出，代表台灣首度奪得年度大獎殊榮。
安永深信，世界的進步與改變，需要有遠見，並且能實踐的人。
《安永企業家獎》以「企業家奧林匹克」之名享譽全球，今年（2023年）在摩納哥蒙地卡羅舉行頒獎典禮。本次年度大獎《安永世界企業家大獎》由環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭摘下，是該獎項舉辦23年來第三位女性得主，更是台灣首度奪得年度大獎。
《安永世界企業家大獎》是全球第一個表彰優秀企業家的國際獎項，至今已邁入第37年，共計超過60個國家、145個城市參與。從2001年開始， 由各地年度大獎得主角逐《安永世界企業家大獎》，台灣則是自2005年開始舉辦《安永企業家獎》，至今已推薦18位台灣企業家角逐國際性大獎《安永世界企業家大獎》。
「《安永企業家獎》是一個平台，提供全球企業家競賽的機會，遴選出得主到國際舞台《安永世界企業家大獎》上，更讓全世界可以看到台灣。」安永聯合會計師事務所所長傅文芳說。這次徐秀蘭董事長從將全球近5,000名《安永企業家獎》得主，及來自45個國家參與《安永世界企業家大獎》的49名強大企業家競爭對手中脫穎而出，不只代表全球開始把台灣視為重要的企業家產生地，更讓全球看見台灣頂尖成功的企業家們，充滿韌性不畏挑戰的積極精神。
傅文芳也分析，本次徐秀蘭董事長拿下年度大獎可說「天時、地利、人和」。天時包括地緣關係及中美關係，使得台灣近兩年成為世界焦點；地利則是在高科技供應鏈上，台灣處於非常重要的地位，環球晶圓更身處現在最重要的半導體產業；人和則是因徐秀蘭董事長在高科技產業帶領全球十個國家的上萬名員工，在疫情期間調度得宜，依不同地區提出相應策略，帶領企業持續發展，並且在國際場合中非常自信大方，年度大獎當之無愧。
徐秀蘭董事長表示，她感謝安永提供的機會，也很榮幸參加國際性的企業家大獎，能藉此認識不同領域、傑出且成功的企業家們。她在與各國企業家們的交流中學到三個重要的感想：第一個是反思，第二個是分享，第三個則是承諾。她體會到國際評審團成員的提問讓參與者以「高、大、遠」的視野不斷地反思，最令她難忘的問題是「如果你被選為地球的CEO時，你會有那些最優先要做的目標﹖」。其次，在與各國企業家交流過程中，從彼此分享也向別人學習；承諾則是把學到的東西執行、一同讓世界再進步，這些都讓她從全世界的管理角度來重新思考。徐秀蘭董事長也說，「安永做了對產業、對國家非常棒的事情，就是把企業家精神透過這樣的場合傳出去，也讓大家知道，擁有熱誠可以成就很多事。」
傅文芳表示，對於安永而言，舉辦《安永企業家獎》有三大期待：第一是希望社會可以表彰台灣優秀企業家；第二就是有楷模激發年輕人或要創業的人，讓他們持續進步；第三則是創造企業回饋社會的良性循環。這些也反應在《安永企業家獎》的歷屆得主上，像是旺宏電子董事長吳敏求每天還是到辦公室上班，友嘉總裁朱志洋經常到國外到處跑、去看有沒有併購的機會；他們都已經七十幾歲了，還能熱情不減地繼續帶領企業發展，值得許多企業家借鏡。
「成功標的各有不同，但熱情都是一樣的。」
徐秀蘭董事長表示在48小時內，安永在蒙地卡羅聚集了四、五十個國家的企業負責人，大家來自不同產業，可是都有相同的熱情，而他們的成就也讓她嘆為觀止。她觀察到現場有更多女性或年輕的企業家，讓其作為把世界變得不一樣、更美好。她也歸納出《安永世界企業家大獎》得主的三大特色：第一是影響力的範圍，看企業的影響力有多大、但不一定是EPS有多高；第二個是國際化；第三個則是強調平衡，突破既有印象。
透過《安永世界企業家大獎》的平台，徐秀蘭董事長也更了解到各國不同產業的企業家的成就，可以說，透過安永舉辦《安永企業家獎》真正讓各國商業有了很好的交流。「這就是我們持續推動《安永企業家獎》的原因，希望這個活動能繼續下去，主要就是要推廣樹立企業家精神」傅文芳說，「除了表彰這些企業家的成就，也讓他們的精神可以影響台灣企業和社會，也希望這樣的良性循環能夠一直循環下去，發揮企業的永續影響力。」
《安永企業家獎》由業界、學界先進組成的獨立評審團，歷經多重專業客觀之評選程序，以企業家精神、全面發展性、目標方針、影響力等4大評選標準，與國際同步。台灣《安永企業家獎》第19屆主題為＜胸懷永志，續業千里＞，邀請各界推薦卓越的企業家們共襄盛舉，將台灣獨有的企業家精神及經驗延伸至全世界，受理推薦時間自即日起至7月31日止。
本文章內容由「安永聯合會計師事務所」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。