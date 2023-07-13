華為擬改採中國晶片生產旗艦版5G手機，業內人士：良率低成本高，估計撐不久

中國通訊大廠華為（Huawei）為了突破美國為首的晶片戰，改用中國設計、製程，預計今（2023）年底前重新生產旗艦版5G手機，並在明（2024）年初上市。但是，半導體業內人士指出，中國湊出來的先進製程晶片，生產良率低使手機成本高，撐不久。

華為擬改用中國晶片，重推5G手機

中國的晶片產業因受到美方制裁而陷入泥淖，自美國川普（Donald Trump）政府對中國發動貿易戰以來，除了加增各類貿易稅以外，也針對國防類技術、零組件設下層層限制，而在拜登（Joe Biden）政府上台後，擴大包含晶片出口限制，並遊說盟友禁止向中輸入相關半導體設備。

受晶片戰爭打擊，中國智慧型手機、人工智慧乃至於雲端伺服器等產業均陷入停滯。近日，中國手機大廠華為欲求突破，計劃改用中芯國際、中興等本土業者生產晶片，並以自製晶片設計軟體，預計今年底前重新生產旗艦版5G手機，並在明年初上市。

中國技術研究公司向《路透社》透露，華為在年底重回5G智慧型手機的計畫，顯示他們將捲土重來的決心。華為將利用自身的半導體電子設計自動化（EDA）的技術，並採用中國本土公司如中芯國際等業者，突破5G晶片不足的問題。

報導稱，華為將使用中芯的 N+1製造技術，但據研究公司預測良率將低於50%，5G晶片出貨量將落在200萬至400萬顆左右；而另一間研究公司則預測出貨量將達到1000萬。而華為也在今年3月宣布，它將使用EDA工具，在14奈米製程中取得重要的突破。

報導引述研究公司說法指出，華為的EDA將和中芯的N+1結合，製造相當於7奈米的晶片。

業內人士：晶片良率低、成本高，撐不久

不過，實際詢問位於半導體業內人士David指出，中國的半導體製程遠遠落後於目前一線大廠的技術，少量產出和大規模產出，是完全不同的技術。本次中芯號稱的 N+1製程和華為EDA，仍無法突破技術門檻，對照 台積電的製程技術已經來到，3奈米技術組合N3P、N3X、以及N3AE進入量產。

值得一提的是，台積電2奈米技術開發進展良好，在良率與元件效能上皆有進展，它們預計於2025年量產。相較於N3，在相同功耗下，速度最快將可增加至15%；在相同速度下，功耗最多可降低30%，同時晶片密度增加大於15%。

David指出，隨著時間推進，消費者會發現中國的手機耗能、效率都將落後蘋果、三星一大截，這對於中國的手機產業是一個強大的打擊；另一方面，中國利用 N+1堆疊出來的7奈米晶片，除了效能上無法和台積相比以外，在良率不足的情況下，成本上也高出許多，沒有辦法撐很久。

事實上，華為因為資訊安全問題遭到美國制裁後，就已相當快的速度將高階機種分拆為另一品牌榮耀（HONOR ）手機，且鎖定中低階市場，轉為100%內需策略。

最後，根據研究調查機構Counterpoint Research公布的2022年中國智慧型手機市場排行，華為告別過去輝煌紀錄，出貨量已經跌出前五大，以7.9%的市占率排行第六；反觀，榮耀則以16.7％市占率擠進前五，前三大依序為Vivo、蘋果、OPPO，市占率各為19.2%、18%及17.5%。

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核稿編輯：翁世航