柯文哲諷賴清德「白宮外傭」惹議，自稱終極目標是「讓台灣被全世界所承認」

民眾黨主席柯文哲昨（12）日在推特表示，台灣應該被全世界承認，而不只是被一個國家承認而已，被外界認為是與民進黨總統參選人、副總統賴清德的「走入白宮說」相比拼，推特上有人質疑，柯文哲是否因為民調，試圖在統獨議題上超越綠營？

賴清德10日在宜蘭參加座談表示，表示在蔡總統的領導下，台灣與白宮接近了，承諾未來他所領導的國家，也是朝這個方向持續走近，這是他對台灣社會不悔的承諾；賴清德也說，「當台灣總統可以走入白宮，我們所追求的政治目標就已經達成了。」賴清德表示，最近日本岸田文雄首相去白宮拜訪美國總統，韓國總統尹錫悅也和美國總統拜登簽訂「華盛頓宣言」、甚至還到國會演講，台灣不應該差那麼多。

Photo Credit: 中央社 民進黨主席暨總統參選人賴清德10日出席全國宜蘭旅外鄉親挺賴清德後援會活動。

不過這一番話引來柯文哲的反對。柯文哲昨日在推特寫道，賴副總統最近表示，當「台灣總統可走入白宮，所追求政治目標就已經達成了」，但柯文哲認為，「這是不夠的」，他也說終極目標應該是「讓台灣被全世界所承認，而不僅是被一個國家承認」。

Recently, Vice President Lai marked, "When the President of Taiwan makes a presence at the White House, the political goal that we pursue will then be achieved."



That’s not enough. — 柯文哲 Ko Wen-Je (@KP_Taiwan) July 12, 2023

柯文哲昨日接受媒體聯訪時更表示，台灣總統應該帶領台灣走向世界，「我們是要當台灣的總統，不是要去選美國的州長，更不是要去應徵白宮的外傭」；柯文哲說，美國是重要盟邦，「但是不要弄得好像很失去國格。」

柯文哲這番話在國內外引發不少討論。推特上有網友指出，「沒想到柯文哲會在台獨立場上超越賴清德」、「柯文哲對獨立的立場一直不明確，現在似乎比民進黨更支持台獨？」，也有人指出，柯文哲 在最近的民調中與賴清德更接近，這是否讓柯文哲下意識的想要超越綠營？

不過柯文哲在今年4月曾赴美取經，當時與美國在台協會（AIT）華盛頓總部與AIT主席羅森伯格（Laura Rosenberger）見面，被認為是去「面試」；不過羅森伯格今年6月訪台時表示，她與三位總統候選人都有見面，強調美國不會在明年的台灣大選中選邊站，不論台灣人民選出哪位領袖，美國都將持續與其合作。

Photo Credit: 柯文哲臉書 台灣民眾黨主席柯文哲（右）4月於美國在台協會（AIT）華盛頓總部與AIT主席羅森伯格（左）見面。

柯文哲曾解讀美國「德國馬歇爾基金會」（GMF）印太研究主任葛來儀（Bonnie Glaser）的談話，在所有參選人當中「柯文哲是最能夠與中、美兩邊都能溝通的人」，但遭到葛來儀反駁，葛來儀表示她未說出或暗示柯文哲是最能與中國溝通的人，僅說因為中方曾在柯文哲擔任市長期間與他互動，對他較熟悉，並稱「這不是柯文哲第一次曲解她的意思」。

賴清德與柯文哲的「白宮說」也引發民進黨、民眾黨隔岸交火。民眾黨立法院黨團今天舉行記者會，黨團總召邱臣遠表示，總統選舉不該是中南海和白宮間的選擇，台灣和世界交流須在「自主和平」的基礎下；賴清德將雞蛋全數放入「美國」這個籃裡，還表態說要「走入白宮」，無疑是激起兩岸對立。

對此民進黨立法院黨團書記長莊瑞雄表示，賴清德的意思是指，美國是自由民主陣營的指標，如果台灣的總統可以走入白宮，代表台灣突破重重障礙，可以昂首闊步與世界各國平起平坐，是外交的重大突破。莊瑞雄說，一旦美國可以突破，代表全世界其他國家也可以突破，台灣國家地位提升是令人無比雀躍的事。

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核稿編輯：翁世航