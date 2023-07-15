2023黃金週福島之旅（上）：小名濱算是走出了311陰影，磐城震災展示卻有些「略顯不足」

2023年的黃金週，我去了一趟福島濱通地區，見證福島的災後重建狀況。

在這次旅行之前，我已經去過三次福島。狀況如下：

第一次：2011年5月中旬（311震災的兩個月後）

本來我在這一年年初就有想過在黃金週去福島旅行，但是311的震災打亂了我的計畫。當災害狀況稍微安定後，我決定還是要去一趟福島。只是濱通一帶的道路因為海嘯及核災的關係禁止通行，所以我就改去內陸的會津。我去會津的時候，我住的旅館就有收留災區的避難民眾。

第二次：2015年的黃金週

福島濱通地區的國道6號線在前一年的9月解除部分管制，開放汽車通行。我就利用黃金週的連假期間到以前一直想去的濱通地區。我從磐城的泉站出發，沿著國道6號線北上，看了福島濱通地區可以通行的地區，也看了宮城的海岸地帶。大部分的地區都在重建中。當時國道6號線的部分區間不能在路邊停車，也不能打開車窗。

第三次：2019年的黃金週

這次和第二次一樣，從磐城的泉站出發，沿著國道6號線北上，看了福島濱通地區可以通行的地區。2019年福島海岸附近可通行的路段比2015年多。有些地區開放車輛通行，但是還在重建中。有些地區則已經重建完成。

我的第四次福島之旅的目的和第二、第三次一樣，想親眼看看福島濱通的變化。出發方式也和前兩次一樣，搭常磐線特急列車到磐城的泉站，再開車北上。我選擇從泉出發，是因為這個車站離福島縣內最大的觀光地小名濱最近。

第一天

從泉站開車出發，先到三崎公園看風景，再到小名濱港的觀光物產中心。

小名濱一帶在震災當時是海嘯災區，觀光物產中心在受災八個半月後恢復營業。2018年，觀光物產中心附近蓋了一間超大型商業設施，吸引了不少外地觀光客來這裡消費。現在的小名濱可能比震災之前還要熱鬧，算是完全走出了震災的陰影。

2019年，小名濱多了一棟超大型的商業設施。這一天，遊客雖然多，但是上午11:30觀光物產中心還找得到車位。2023年，小名濱的遊客比2019年還多。

2023年的黃金週，日本實質上算是回歸疫情前的狀態，出遊的人非常多，住宿訂房和交通訂票都非常難。但是我搭的常磐線特急列車還是有空位。在泉站下車的人比我前兩次來這裡時多，但是感覺起來就只是假日的地方小站，不能和東京的車站相比。但是一到觀光物產中心，才發現這裡出遊的人非常多。

上午11:00，停車場的小型車位就已經全滿，結果觀光物產中心就把大型車的車位分給小型車。物產中心內的各家海鮮丼的店在11:00左右就全部大排長龍，比2019年熱鬧很多。

2023年偵測背景幅射的儀器比2019年少了很多。這裡的背景幅射劑量已經低到可以忽視的程度。儀器的象徵意義比實質意義大。

這裡有重現震災當時民眾在避難設施生活的樣子（2015、2019、2023年的陳列方式幾乎沒有變）。但是避難設施生活以外的展示內容則每次都不一樣。這代表展示區有一直努力更新資料。

在小名濱港吃完午餐後，就沿著海岸附近的縣道北上。

2019年，小名濱以北靠近海岸一帶的公路還有一部分區間無法通行。2023年，這一帶的公路已經全部可以通行了（2021年通車）。

小名濱以北靠近海岸的縣道兩側整備得非常漂亮，而且還被規劃成自行車路線「磐城七濱海道」。沿途地勢較低的區間有建新的堤防和防災綠地。雖然是黃金週，但是我完全沒有遇到塞車。途中的薄磯地區有一間介紹這一帶受災狀況的「磐城震災傳承未來館」（2020年落成）。

我在2015年和2019年已經看過了不少介紹震災的展示設施。2019年之後，日本的311災區似乎又多了一些新的震災展示設施。這一類設施大多會介紹311當時的地震、海嘯、核災、避難等狀況。磐城震災傳承未來館也不例外。

磐城震災傳承未來館對於沒有看過311震災相關展示的人而言或許還不錯，但是對我來說，展示內容稍嫌貧乏。相較之下，小名濱的觀光物產中心二樓的展示區的展示空間雖然小，但是可看性比較高。

磐城震災傳承未來館雖然有介紹地震、海嘯、核災方面的資訊，但是這些資訊在別的展示設施可以看到更多。至於「只有在這裡才看得到的展示資料」則不多。結果我在這裡只停留了15分鐘。

換個角度來看，磐城在311震災當時受災範圍僅限於海岸地帶，都市機能幾乎沒有受到影響。所以磐城就成為處理核電廠事故的準備基地，很多媒體也在這裡蒐集福島的最新狀況。由於日本東北地方有太多受災狀況比磐城嚴重的地區，這個震災展示設施的內容沒有其他地區那麼「強烈」，也就不足為奇了。

薄磯防災綠地的位置本來有學校操場和住宅區。311震災後，這一帶的房舍被海嘯沖毀。重建時，住宅區移到離海岸較遠、地勢較高的地方。這個地區則是加高，規劃成有堤防功能的防潮林（防災綠地）。照片中的道路是防災綠地內側的道路。主要幹線的縣道在防災綠地外側（被防災綠地擋住了）。縣道和海水浴場之間還有混凝土堤防。所以這個地區有多重防災的效果。

離開了磐城震災傳承未來館後，我繼續沿著海岸附近的道路北上，到了四倉港後折返。之後在磐城市內隨處看看，結束了第一天旅程。

第四次福島之旅的第一天收穫並不多，就只是確認了小名濱地區到四倉港間的縣道完全通車，而且沿途可以看到有多重防災效果的堤防和防災綠地，然後途中有一個2020年落成，展示內容略顯不足的震災展示設施。