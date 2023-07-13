行政院通過性平三法修法草案，分層級重罰權勢性騷者；教育部：利用權勢發展師生戀可終身解聘
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教育部次長林騰蛟說，其實這部分目前在校園防治準則當中就有規範，現行作法是由性平會調查後，教評會做相關處理，這次修法則是將類似情形提升到法律位階規範，未來若有嚴重違法教師專業倫理的情形，可以直接由性平會做終身解聘等處理，但仍須待後續子法訂定配合。
（中央社）台版MeToo推動政府修法腳步，行政院會今（13）日通過性平三法修法草案，明確定義權勢性騷，且分層級重罰權勢性騷者，包含行政罰最高新台幣100萬元、懲罰性賠償最重5倍，以及最重3年徒刑。
同時，修法也強化外部申訴及監督機制，未來若性騷擾行爲人是最高負責人時，以及受害人不服雇主調查結果，都可向地方主管機關申訴，再由其調查、裁處；同時也延長性騷擾申訴時效，包含權勢性騷申訴時效為知悉事件起3年，自事件發生起7年；性騷若於未成年時發生，申訴時效為成年後3年。
為遏制性騷擾事件，行政院會今日通過《性騷擾防治法》修正草案、《性別平等教育法》修正草案，及《性別工作平等法》部分條文修正草案，主責法案的行政院政務委員羅秉成出席政院會後記者會時指出，修法三大面向是有效、友善、可信賴。
有效部分，羅秉成說，修法明確定義權勢性騷擾，分為一般權勢型（如主管）及特別權勢型（如雇主、機關首長等），且將加重相關處罰，與一般性騷擾有別；為避免漏接被害人，這次修法也明確規範性騷擾管轄權，避免出現一個性騷擾事件卻有3法的適用爭議；以及，過去《性別平等教育法》規範範圍未納入軍警及矯正學校，這次修正納入。
羅秉成說，修法針對權勢性騷擾行為人提出「層級式懲罰」，懲罰性賠償部分，透過權勢性騷擾者除面對被害者求償，也將面臨懲罰性賠償，一般權勢性騷行為人、教職員等為1至3倍，特別權勢性騷行為人如雇主、校長等則為3至5倍。
行政罰部分，除調高一般性騷行為人罰鍰天花板為1至20萬元，也新增權勢性騷者罰鍰為6至60萬元、雇主則可開罰1至100萬元；刑事部分則加重性騷擾罪刑罰，新增利用權勢犯性騷擾罪者將加重其刑二分之一，最重達3年。
另外，修法也強化外部申訴及監督機制，羅秉成說，未來若性騷擾行爲人爲最高負責人時，以及受害人不服雇主調查結果，都可向地方主管機關申訴，由地方主管機關調查、裁處；這次修法也要求，雇主若接獲申訴及調查結果出爐時，均需通報主管機關，強化外部適法性監督。
至於友善部分，羅秉成說，部會將編列預算，增加被害人保護扶助措施，同時完善保密規定，周延被害人保護；也會延長性騷法申訴時效，增訂離職後、具權勢關係及未成年者申訴的特別時效。
未來一般性騷申訴時效為知悉事件起2年，自事件發生起5年；權勢性騷申訴時效為知悉事件起3年，自事件發生起7年；同時也納入特別規定，性騷若於未成年時發生，申訴時效為成年後3年，而如果是雇主性騷，申訴人得於離職日起一年內申訴，但若性騷擾行為已逾10年就不予受理。
可信賴部分，增訂情節重大的最高負責人、主管停職，或調整職務的暫時措施，確保事件調查過程獨立公正，不受行為人權勢影響；建置人才資料庫，培訓及遴選具性平意識的成員；增加得請民間專業人士或團體提供協助調查。
草案將送立法院7月臨時會審議，羅秉成表示，相關修法第一階段措施將在三讀後、走完行政程序就會施行，第二階段涉及宣導以及地方政府配合部分，則預定明（2024）年3月8日婦女節實施。
教育部：校長或教職員利用權勢發展師生戀，嚴重者性平會可處終身解聘
（中央社）行政院會今日通過性平三法修法草案，教育部次長林騰蛟說，《性別平等教育法》新增規範，未來校長或教職員工在校園發展有違專業倫理關係，利用師生權勢關係違反倫理發展師生戀，若情節嚴重，可直接由性平會做終身解聘等處理。
行政院會今天通過《性騷擾防治法》修正草案、《性別平等教育法》修正草案，及《性別工作平等法》部分條文修正草案，透過重罰權勢性騷者，包含行政罰最高新台幣100萬元、懲罰性賠償最重5倍，以及最重3年徒刑等作法，盼增加性騷擾者的社會成本，遏制性騷擾行為發生。
其中防制校園性騷擾部分，《性別平等教育法》修法明確定義「校園性別事件」，除原有的性侵害、性騷擾、性霸凌，也增訂納入「校長或教職員工違反與性或性別有關之專業倫理行為」。
教育部次長林騰蛟出席行政院會後記者會時指出，這是指校長或教職員工於執行教學、指導、訓練、評鑑、管理、輔導學生或提供學生工作機會時，在與性或性別有關之人際互動上，發展有違專業倫理關係，也就是利用師生權勢關係發展違反專業倫理的關係，也就是過去俗稱的師生戀。
林騰蛟說，其實這部分目前在校園防治準則當中就有規範，現行作法是由性平會調查後，教評會做相關處理，這次修法則是將類似情形提升到法律位階規範，未來若有嚴重違法教師專業倫理的情形，可以直接由性平會做終身解聘等處理，但仍須待後續子法訂定配合。
主責性平三法修法的行政院政務委員羅秉成今日出席行政院會後記者會時補充表示，現行針對校長或教職員工違反與性或性別有關的專業倫理行為，本來就有一定做法，這次是希望透過修法明文化，讓未來處理有法源依據，並透過訂定子法將相關態樣具體化。
他說，不是所有師生戀都會陷入上述規範，而是必須違反態樣、一定條件，才會啟動校園性平事件調查。
現行就有校園性平事件調查機制，這次修法後則將加嚴，包含一、明文保障吹哨者；二、性平事件行為人若是校長時，將由學校的主管機關負責調查；三、校長涉案須於調查期間調整或停止職務；四、行為人是校長、教職員工時，調查小組需全部外聘；五、學校性平會處置結果有違法或不當時，由主管機關性平會直接審議等作法。
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永豐「DAWHO之夜」大戶玩日本：專家分享旅日秘境攻略、股市理財策略
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2023年6月14日晚間19:30關鍵評論網與永豐銀行DAWHO數位帳戶再度攜手，共同舉辦「DAWHO之夜：大戶玩日本」線上直播活動，由吳怡霈擔綱主持，邀請旅居日本多年的知名作家張維中，帶大家一起領略在地的日本風情；另外政大商學院副院長周冠男則以擅長的行為財務學，與大家分享平時應培養的理財習慣，以及如何妥善運用身邊現有的財務工具。
疫情後日本的改變：電子支付成消費趨勢
相較疫情前，不少人發現日本變得不同。張維中分享，日本因疫情期間觀光服務需求降低，原先的服務人手遭解僱，加上外國留學生、打工度假者、外籍工作者紛紛回到自己國家，因此當地會講英文的人變少。
此外，「不僅入國程序電子化，數位支付方式也開始增加，幾乎所有便利商店都改成用無人機器結帳，要自己按螢幕，並選擇使用現金或是信用卡。」張維中表示，就連日本鐵路通票（Japan Rail Pass）也改成線上購買並提供電子車票，雖然不少櫃檯仍有真人可提供協助，但減少實體接觸機會已漸成日本現在的消費趨勢。
傳統市場與錢湯最能體現日本在地風情
張維中建議，初次到日本的「初階者」可以先到傳統市場探路，「市場是最能夠展現日本人日常生活樣貌的地方，市場賣的物品多半與當地季節、人文、習慣有關，也是最能感受在地生活樣貌的地方。」
而常去日本旅遊的「進階者」，不妨試試在地的「錢湯」，也就是所謂的大眾浴池。「不同地區的錢湯有不同特色，像是東京最人氣賞櫻景點中目黑的錢湯，常常會有時尚潮男潮女，而銀座的錢湯，則有機會看到高級俱樂部的工作人員上班前的模樣。」
張維中提醒，日本是個需要說明書的民族，「日本人不習慣臨時、不喜歡變動。」到日本預約餐廳、預訂飯店，若有臨時變動切記得提早通知，千萬不要當天才更改，這對日本人會是極大困擾，也容易造成誤會。
張維中也建議，若想體驗東京慢旅樂趣，可以至JR山手線「日暮里站」的「谷中銀座」，此處節奏慢，非常有東京下町庶民風情；還有日本羽田機場內的「HANEDA AIRPORT GARDEN」，提供日本各地名產、旅遊周邊、服飾、餐飲等服務，由於位置連通巴士轉運站，採買完後可直接前往東京市區，強烈建議不要錯過。
投資理財關鍵在紀律，市場會在震盪下走出多頭
不僅旅日話題熱，由於日圓貶值助攻，連帶使得日本股市站上30年高點。對此，周冠男認為，投資理財重在多元投資、分散市場，若平日沒有關注日本股市，現在也不需急著加碼，「漲上來才進去也來不及，散戶就是看到報紙才進場，怎麼會贏呢？最好的投資就是要盡量多元投資、分散市場。」
周冠男表示，投資關鍵在於紀律，多元化分散配置才能同時抗跌與掌握漲幅，市場永遠都會在震盪下走出多頭格局，可以採定期定額或是不定期不定額布局市場型的ETF，「時間是投資最好的朋友，別試圖擇時進入市場，而是盡可能延長自己在市場的時間，因為市場波動會一直持續下去，別害怕波動才能長期布局。」
市場波動下善用七二法則獲得翻倍報酬
周冠男進一步解釋，不少台灣人愛買房地產，認為房地產是相較股票更好的投資工具，「事實上，房地產與股票的投資報酬率相當，根據研究都在10％左右，但為什麼投資房地產致富的人更多呢？因為房地產無法當沖、難以短期買賣，它剛好是防止短線進出的最佳工具。」
周冠男以「七二法則」舉例，用72除以每一年的報酬率就會等於「資金翻倍的時間」。若以臺灣市值型ETF年化報酬率9％為例：72除以9%等於8，代表長期堅持留在市場的話，資產就能在8年後翻一倍，若20歲開始投資，到65歲退休前將有40年時間，除以8，等於有5次資產翻倍的機會，可望將100萬變為3,200萬。
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