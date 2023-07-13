行政院通過性平三法修法草案，分層級重罰權勢性騷者；教育部：利用權勢發展師生戀可終身解聘

（中央社）台版MeToo推動政府修法腳步，行政院會今（13）日通過性平三法修法草案，明確定義權勢性騷，且分層級重罰權勢性騷者，包含行政罰最高新台幣100萬元、懲罰性賠償最重5倍，以及最重3年徒刑。

同時，修法也強化外部申訴及監督機制，未來若性騷擾行爲人是最高負責人時，以及受害人不服雇主調查結果，都可向地方主管機關申訴，再由其調查、裁處；同時也延長性騷擾申訴時效，包含權勢性騷申訴時效為知悉事件起3年，自事件發生起7年；性騷若於未成年時發生，申訴時效為成年後3年。

為遏制性騷擾事件，行政院會今日通過《性騷擾防治法》修正草案、《性別平等教育法》修正草案，及《性別工作平等法》部分條文修正草案，主責法案的行政院政務委員羅秉成出席政院會後記者會時指出，修法三大面向是有效、友善、可信賴。

有效部分，羅秉成說，修法明確定義權勢性騷擾，分為一般權勢型（如主管）及特別權勢型（如雇主、機關首長等），且將加重相關處罰，與一般性騷擾有別；為避免漏接被害人，這次修法也明確規範性騷擾管轄權，避免出現一個性騷擾事件卻有3法的適用爭議；以及，過去《性別平等教育法》規範範圍未納入軍警及矯正學校，這次修正納入。

羅秉成說，修法針對權勢性騷擾行為人提出「層級式懲罰」，懲罰性賠償部分，透過權勢性騷擾者除面對被害者求償，也將面臨懲罰性賠償，一般權勢性騷行為人、教職員等為1至3倍，特別權勢性騷行為人如雇主、校長等則為3至5倍。

行政罰部分，除調高一般性騷行為人罰鍰天花板為1至20萬元，也新增權勢性騷者罰鍰為6至60萬元、雇主則可開罰1至100萬元；刑事部分則加重性騷擾罪刑罰，新增利用權勢犯性騷擾罪者將加重其刑二分之一，最重達3年。

另外，修法也強化外部申訴及監督機制，羅秉成說，未來若性騷擾行爲人爲最高負責人時，以及受害人不服雇主調查結果，都可向地方主管機關申訴，由地方主管機關調查、裁處；這次修法也要求，雇主若接獲申訴及調查結果出爐時，均需通報主管機關，強化外部適法性監督。

至於友善部分，羅秉成說，部會將編列預算，增加被害人保護扶助措施，同時完善保密規定，周延被害人保護；也會延長性騷法申訴時效，增訂離職後、具權勢關係及未成年者申訴的特別時效。

未來一般性騷申訴時效為知悉事件起2年，自事件發生起5年；權勢性騷申訴時效為知悉事件起3年，自事件發生起7年；同時也納入特別規定，性騷若於未成年時發生，申訴時效為成年後3年，而如果是雇主性騷，申訴人得於離職日起一年內申訴，但若性騷擾行為已逾10年就不予受理。

可信賴部分，增訂情節重大的最高負責人、主管停職，或調整職務的暫時措施，確保事件調查過程獨立公正，不受行為人權勢影響；建置人才資料庫，培訓及遴選具性平意識的成員；增加得請民間專業人士或團體提供協助調查。

草案將送立法院7月臨時會審議，羅秉成表示，相關修法第一階段措施將在三讀後、走完行政程序就會施行，第二階段涉及宣導以及地方政府配合部分，則預定明（2024）年3月8日婦女節實施。

教育部：校長或教職員利用權勢發展師生戀，嚴重者性平會可處終身解聘

（中央社）行政院會今日通過性平三法修法草案，教育部次長林騰蛟說，《性別平等教育法》新增規範，未來校長或教職員工在校園發展有違專業倫理關係，利用師生權勢關係違反倫理發展師生戀，若情節嚴重，可直接由性平會做終身解聘等處理。

行政院會今天通過《性騷擾防治法》修正草案、《性別平等教育法》修正草案，及《性別工作平等法》部分條文修正草案，透過重罰權勢性騷者，包含行政罰最高新台幣100萬元、懲罰性賠償最重5倍，以及最重3年徒刑等作法，盼增加性騷擾者的社會成本，遏制性騷擾行為發生。

其中防制校園性騷擾部分，《性別平等教育法》修法明確定義「校園性別事件」，除原有的性侵害、性騷擾、性霸凌，也增訂納入「校長或教職員工違反與性或性別有關之專業倫理行為」。

教育部次長林騰蛟出席行政院會後記者會時指出，這是指校長或教職員工於執行教學、指導、訓練、評鑑、管理、輔導學生或提供學生工作機會時，在與性或性別有關之人際互動上，發展有違專業倫理關係，也就是利用師生權勢關係發展違反專業倫理的關係，也就是過去俗稱的師生戀。

林騰蛟說，其實這部分目前在校園防治準則當中就有規範，現行作法是由性平會調查後，教評會做相關處理，這次修法則是將類似情形提升到法律位階規範，未來若有嚴重違法教師專業倫理的情形，可以直接由性平會做終身解聘等處理，但仍須待後續子法訂定配合。

主責性平三法修法的行政院政務委員羅秉成今日出席行政院會後記者會時補充表示，現行針對校長或教職員工違反與性或性別有關的專業倫理行為，本來就有一定做法，這次是希望透過修法明文化，讓未來處理有法源依據，並透過訂定子法將相關態樣具體化。

他說，不是所有師生戀都會陷入上述規範，而是必須違反態樣、一定條件，才會啟動校園性平事件調查。

現行就有校園性平事件調查機制，這次修法後則將加嚴，包含一、明文保障吹哨者；二、性平事件行為人若是校長時，將由學校的主管機關負責調查；三、校長涉案須於調查期間調整或停止職務；四、行為人是校長、教職員工時，調查小組需全部外聘；五、學校性平會處置結果有違法或不當時，由主管機關性平會直接審議等作法。