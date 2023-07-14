談沖繩知事訪中爭議：別落入中國一貫的認知作戰，台灣與沖繩的交情遠在福州之上

文：朱宥任（1990年生，國立臺北教育大學台文所畢業。曾參與沖繩縣費計畫在當地短期留學、工作，並基於興趣研究沖繩文史。著作《沖繩自古以來，不是日本神聖不可分割的一部分：琉球王國的前世今生》、《沖繩不一樣：那些旅行沒教你的沖繩事》及小說《地下全壘打王》、《好球帶》）

近來，沖繩知事玉城丹尼參訪中國，並且發表對台海看法言論的新聞，引起國內外一陣騷動。由於玉城清楚表達反戰、疑美的立場，以台灣的角度來看，難免會覺得有些刺耳，日本也有專家表示擔憂此舉將造成分化。沖繩的態度來講，確實有些需要留意之處，但也必須釐清所謂沖繩知事訪中的脈絡，不宜光是認為沖繩在這個時機點訪中，就視為窩裡反產生敵意。

沖繩與中國、福州的關係

首先，沖繩知事到中國或福建參訪，並不是一件稀奇的事情。沖繩過去從琉球王國時期，就是向明、清朝貢的藩屬國之一。透過這樣的關係，琉球本來就和中國政權有交情，特別又與福州關係最深。這是因為當初琉球船隊向中國朝貢時，就是由福州先行接應。之後琉球使團會分為兩批人馬，一批前往北京，一批則留在福州，學習當時比琉球更為先進的中國技術及文化，如航海、醫療、藝術、思想等等。

而福建也有明朝官方派遣的移民，駐紮在琉球建立聚落，俗稱「閩人三十六姓」，直接影響沖繩當地。如今沖繩還能見到一些中國風的建築，或者過農曆年、划龍舟、演奏三線琴及與華人近似的飲食料理等等，可說都是遺留著當初與福州交流的影子。

歷史淵源下，現在沖繩與福州依然保持友好。如那霸市在1981年，就與福州締結友好城市。而在十週年的1991年，由福州方出資及設計，在當初閩人三十六姓的聚落原址上，建成了中國風的觀光庭園「福州園」，至今仍是景點之一。已故的前沖繩知事翁長雄志，就曾獲得福州市「榮譽市民」的稱號，也曾經訪問過中國，希望能夠強化沖繩與福州之間的交流事宜。

作者提供 福州園，攝於那霸市

沖繩重點，仍擺在訴求觀光及文化交流

照這樣來看，玉城丹尼此次訪中，其實並非偶然，甚至可說是沒有什麼「新意」。從《環球時報》刊載的訪談之中，可看到玉城希望能夠降低沖繩遊客進入中國的簽證門檻，以及恢復直航航班，並多次強調「交流」一事，不只是沖繩對福州，更是沖繩對全世界。

所以說，玉城丹尼做的事情，和翁長雄志等過往沖繩領導並沒有什麼太大的區別，玉城自己也早就訪過中國好幾次了。且眾所皆知，觀光是沖繩縣最重要的經濟支柱，中國訪沖觀光客數量，雖然不比疫情前年均接近百萬，居訪沖外國客之冠的台灣多，但也是前段主力來源之一，自然希望能恢復直航。且沖繩對自己的文化實力具有十足信心，所謂的「交流」，更可能是寄望中國（外國）人產生對沖繩的興趣，進而成為觀光客源。

當然，沖繩或許是親中的，只是主要還是在於他們對中國給沖繩的經濟支援，還是抱有著一定想像。台灣因為和中國處在緊張的關係，非常有可能遭到侵略的緣故，所以必須對與中國的各種往來有所警戒。但若是站在沖繩的立場，並沒有要特別敵視中國的理由。

中國方一貫的認知操作

台灣會在意的地方，是因為雙方在這次的談話中，也提到了台海衝突的議題。《環球時報》針對玉城丹尼的訪談文章，下標「冲绳知事通过环球时报发声：绝不能因“台湾有事即日本有事”让冲绳沦为战场」。乍看之下，這標題似乎有著玉城丹尼責怪若是台海戰爭發生，有可能殃及沖繩，甚至有點責怪為什麼台灣出事，會給沖繩造成困擾的味道在。

然而，若是細看報導中的內容，玉城丹尼卻是這麼說的：

日本政府去年12月通過所謂的新版安保三檔，表示為應對「嚴峻的」安全保障環境，日本要強化防衛能力、增強自衛隊在西南群島的力量。為維持日美安保體制以及「專守防衛」原則，沖繩縣對「有必要保有最低程度的自衛能力」表示理解。 然而，即使在二戰結束78年後的今天，日本大約70%的美軍基地仍然集中在沖繩，沖繩民眾一直以實際行動要求日本中央政府切實減少縣內的美軍基地。從沖繩縣的角度來說，我們認為試圖通過增強軍事能力來強化威懾力的方式會加劇地區局勢的緊張，可能導致發生不可預測的事態，這令人十分擔憂。絕不能因為美軍基地集中在此，讓沖繩成為容易遭受攻擊的目標。

在這段落之後，玉城則繼續強調他在訪美時，曾建議美方應該要針對日益緊張的局勢，進行和平談話，而他既然現在接受《環球》的採訪，也趁這個機會再次呼籲同樣的訴求。從這裡就很明白，關於戰爭方面的訴求，玉城一直集中在「美軍基地」這個沖繩長期以來的問題，訴諸對象也是美國。但中媒採訪完後，下標卻忽略掉沖繩最在意的交流議題，轉而強化抨擊日本維護台海安全的立場，還搞得像是沖繩怪罪台灣一樣。

有關沖繩的美軍基地歷史，以及造成的問題，已有許多專業文章解析，過去所撰拙文也都有略提一二，不多贅述。但中媒這樣的作法，讓人想起前沖繩知事大田昌秀，曾經在一次中媒的訪談裡提到當今沖繩困境，並表示若日本政府持續壓迫沖繩權益，那沖繩還不如獨立算了。結果到了標題，果然被改成了「沖繩人希望獨立」之類的用詞。可見得中媒扭曲沖繩本意的手法，蓄意挑撥離間，早已不是頭一遭。

沖繩以沖繩的利益為優先考量

當然如前所述，沖繩確實與中國有交情，但主要還是寄望文化與經濟上的往來。雖在反美軍基地這件事情上或許是一致的，但沖繩是為了訴求和平及在地民生而反對美軍基地，中國則是在規劃武力犯台，或甚至是染指亞洲其他區域時，不希望有美軍這個巨大阻礙，雙方立基差異甚鉅。

有日本評論認為，沖繩此舉免不了成為中方操作的材料，這確實是需要注意的地方。畢竟這是中媒的一貫手法，沖繩或許對這一點早有意識，但同樣換成沖繩的角度想，這對沖繩本身並沒有實質不利的地方，甚至搞不好還認為這是能制衡、向日美政府討價還價的政治材料。玉城身為沖繩縣知事，會優先考慮他認為可以提升沖繩利益的事項，也就是取得中國經貿上的協助。

當然，在中國經濟每況愈下的現在，玉城丹尼的考量是否對沖繩真的有幫助，則是另外一個題目了。