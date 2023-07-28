《當文創遇上法律：讀懂IP授權合約》：為何漫威出售超級英雄IP的影視化權利不是個好主意？
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本書主要聚焦在娛樂／角色授權領域，以文創產業IP經營的角度，為讀者分享IP授權合約應該評估的重點，由於在文創領域中，IP已經長出自己的風格與意義，可以當作一門獨立的學問來看待，並非傳統智慧財產權授權契約的介紹。
文：賴文智
漫威與超級英雄IP
漫威——相較於擁有《超人》、《蝙蝠俠》等超級英雄的死對頭DC Comics（隸屬於華納兄弟旗下的出版事業單位）——並沒有強大的影視背景及資金支持，所以，作為漫威電影宇宙最重要的超級英雄們，命運並不如大家想像那麼順遂。2015年上映的《漫威：超級英雄王國》紀錄片，從比較美好的那一面介紹，本書則打算從漫威有關超級英雄IP的發展，觀察文創產業投入IP經營可能面臨到的一些議題，畢竟，IP授權不能只看成功的那面，市場中失敗的例子還是蠻多的，無論成敗，都值得我們借鏡。
1、超級英雄IP是時代與時間的積累
文創產業領域似乎人人都在談「IP」，但「IP」是怎麼來的？ 早期雖然不使用「IP」這個詞，但就像小說、漫畫會有「主角」、「配角」，創作者精心描繪的「角色」，即是後來發展成現在我們所認知「IP」的原型。然而，並非每個創作者心愛的「角色」，都有機會成為具有經營價值的「IP」，需要經過不斷地向市場試探。
以漫威的超級英雄IP為例，會不斷出現超級英雄這類型的IP，源自於第二次世界大戰的影響，美國參戰後長期作為全球秩序的主要參與者，包括後來的韓戰、越戰、美蘇冷戰等，出版界成功發掘消費者對於扮演拯救世界角色的文化需求，在與當代政治訴求相符的情形下，成為美國諸多超級英雄IP的成長背景。
美國隊長（Captain America）即是這個時代背景下成長的產物， 1941年3月發行後，當年12月發生珍珠港事件美國正式參戰，即成為美軍最佳精神食糧。但以戰場上納粹、日本或其他敵對國家對美國的挑戰為主的內容，二戰結束後即難以為繼，漫畫內容也在二戰前讓史蒂夫．羅傑斯因處理飛機炸藥事件而落入北大西洋推定死亡。
後續雖轉型為對抗共產主義，並以其他人擔任美國隊長，但顯然並不成功，致《美國隊長》單行本漫畫劃下句點。還是有賴於後續漫威「復仇者聯盟」作品的成功，讓羅傑斯有機會因被凍結於冰塊中重新復活，雖然帶著過去的記憶，但須重新適應現代社會的英雄角度設定再出發。
《蜘蛛人》則是漫威超級英雄IP中比較晚出現的角色，一開始也並非直接發行單行本，而是出現在Amazing Fantasy系列漫畫測試市場水溫。但因其為首次出現的青少年變身英雄設定，成功吸引廣大的青少年漫畫族群的認同，很快成為漫威最成功的超級英雄IP。從青少年的平凡困擾，到「能力愈大、責任愈大」的英雄能力反思，在眾多的美國超級英雄IP中走出自己特殊的道路，在1990年代末期漫威急於出售電影改拍權利拯救其財務困境時，《蜘蛛人》的身價大概相當於同時期其他漫威超級英雄IP的總和。
漫威的超級英雄透過漫畫作為最開始的載體，在編輯與漫畫家的共同協力之下逐步成長，因為有具體的形象與故事情節，較容易形塑「人物設定」，而逐期出刊的漫畫也可以從銷售量及讀者的回饋進行適當的嘗試與調整，確實是早期「IP」主要發展的模式。
然而，若硬生生地套用在台灣目前文創產業希望培育自己的IP，則顯然並不可行，因為台灣目前閱讀紙本或網路漫畫的讀者數量遠不足以造成流行風潮。不僅是漫畫，如小說、插畫、圖文創作等，也都面臨類似的問題，或許只有影視因為接觸的閱聽者較眾， 也符合主流的消費習慣，是目前主要資源投入的領域。
這並不代表原生的小說、漫畫、插畫等不再重要，而是比較困難單純依賴自己的力量就成長為受人注目的IP，而是一開始就需要有拉幫結派（跨域合作）的準備。以韓國的網漫為例，許多網漫的創作者一開始就是以影視化為目標進行創作，而因為動畫成本降低，許多創作主題也不再受到限制，真人結合部分動畫的影視內容可以較小成本實現小說、漫畫影視化的困難點。若有培育自有IP的規劃，一開始即須具有IP經營的跨域合作思考，好的內容可以提前進行不同媒體的創作或露出的合作。
2、創作者與出版社的著作權糾紛
IP源於好的內容，好的內容源於創作者的投入。然而，即令被稱為漫威之父的史丹．李（Stan Lee），亦曾在面對諸多打算投入漫畫領域的年輕人，說出：
「為什麼你們會想要進入漫畫產業？ 因為就算你們成功了，即使達到被認為是漫畫領域成功的頂點， 相較你們將藝術投入於電視、廣播、電影或其他領域而成為中等從業人員，你們只能取得相對更少的成功、安全與成效。這是個創作者不能就其創作擁有任何權利的領域。是由出版社擁有。…這不是很可憐嗎？你能對這個領域的創作者所能說出最佳的建議， 是請他們去其他更好的領域擔任學徒？為何不直接就去其他領域呢？」（Sean Howe, Marvel Comics the Untold Story, P.113）
史丹．李會這樣悲觀，源自於其從編輯、創作者到漫威的管理高層，在當時仍然無法改變創作者與出版社間的權利衝突，漫畫畫得再好、劇情再吸引人、角色再怎麼成功，創作者都只能領稿酬或薪資，著作財產權全歸漫威享有，這也造成不少超級英雄IP的創作者、參與者流失到競爭對手DC Comics去，而史丹．李卻無力改變這樣的狀況，當時又遇到漫畫產業受到電視媒體的衝擊，會有這樣非常悲觀的想法也在所難免。然而，對於現代有意發展、經營IP的文創產業而言，IP經營的利益分配問題，仍然是重中之重。
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告別按摩椅時代！超乎想像AI應用，養身椅用大數據管理健康
我們想讓你知道的是
健康科技的領導品牌OSIM推出OSIM uDream Pro 5感養身椅，完美將智慧科技與現代美學結合，運用大數據AI進行深度學習和分析計算，打造專屬你的私人養身顧問。
AI人工智慧，就像是為機器／電腦注入了人類的靈魂，讓它們不僅能夠模仿，更能夠領悟和執行人類的認知，讓電腦像人一樣，具備學習、理解、推理、解決問題、表達、計劃、語言理解和自主運動等能力。
目前大家最熟悉的AI應用之一，應該是網站上常見的「為你推薦」，因為過去搜尋或觀看過某些主題，讓AI「學習」到了你可能的興趣，因此持續將相關的內容推送到你面前。而今年最具話題性的AI應用，應該非Midjourney和ChatGPT莫屬，兩者都是運用AI深度學習處理大量數據，生產出引人入勝的影像和文字。
透過機器學習，它們能夠精準、快速地預測和提供建議，懂得你的需求，做出完全客製化的互動與服務。如果這種「知道你要的」AI能力導入按摩椅中，不只根據你的個人資訊，為你設計最合適的按摩行程，還能追蹤你的健康狀況、滿足你的五感需求，成為帶來沈浸式放鬆體驗的專屬養身顧問，是不是太完美了？
探索智慧按摩，讓身心完美放鬆的魅力
很多人為了能夠在家也能享受按摩帶來的放鬆紓壓，選擇購入按摩椅。的確，按摩可以說是能夠同時幫助身體和心理放鬆的最佳方法，這是因為按摩的原理，在於改變人體內筋膜的張力。筋膜在人體內，層層連結包覆各種器官、組織，按摩就是由體外施加壓力於筋膜上，讓筋膜纖維張力增加，鬆開肌肉束之間滑動的空間，解除身體的緊繃感。
但是，市面上按摩椅種類眾多，但都只著重於單一按摩功能，真正能夠達到身心完全放鬆的按摩椅，可能少之又少——不是這裡沒按到，就是那裡太大力，按摩完情緒還是一樣緊繃這樣根本沒有達到放鬆的效果!整套行程跑完，你大概只會覺得花了好多時間坐在椅子上滑手機。其實身體會感到緊繃不適不單單只是酸痛造成，現代人生活步調緊湊壓力大睡不好、情緒緊張，這些都是會造成身體酸痛的原因。所以現在不能只是選擇一台按摩椅，而是要有養身功能的養身椅，透過視覺、聽覺、嗅覺、味覺以及觸覺的5感體驗，幫助你調控情緒，由內而外達到真正的紓壓，提升睡眠品質，達到減壓好眠。
如果要問什麼是最好的按摩減壓，那就透過AI當小幫手，雖然市面上很多按摩椅都標榜AI，但卻沒有真實的數據來針對每個人的身體狀況給予更實質的需求，讓你能隨時掌握自己的需求和當下的健康狀況，雙管齊下做到「按摩減壓」與「健康管理」。
30秒測出壓力數值，讓AI成為你的私人養身顧問
如果都不用輸入資料，沒有數據資料分析怎麼做到AI客製化按摩? 健康科技的領導品牌OSIM，推出的OSIM uDream Pro 5感養身椅，是市面上唯一真正利用大數據AI進行深度學習和分析計算，來照顧你身心平衡的「養身椅」。OSIM與美國史丹佛醫學博士Thomas burdon合作，在養身椅的兩側扶手上加載了生物傳感器。當你坐上養身椅，生物傳感器就會利用你的身高、體重、性別、年齡、心率、呼吸頻率、心率變異性等7項數值，透過AI計算，得出專屬於你的三項健康數據——壓力指數、心臟年齡及呼吸頻率。
AI是目前按摩椅的最新技術，但是真正的AI科技應用不該只是語音控制或是使用者的身型偵測而已!OSIM uDream Pro 5感養身椅做到真正融入AI技術，以數據化呈現出當下壓力數值。更重要的是，你不僅可以透過OSIM的 APP，持續監控、追蹤你的身體數據，OSIM uDream Pro 5感養身椅也會進一步運用這些數據，提出專屬於你的最佳按摩方案，做到長期追蹤、深度放鬆!
在大自然中展開國際級的按摩之旅，紓壓讓每一天的按摩都有新鮮感
OSIM導入AI的幫助，就是為了讓你每一次坐上OSIM uDream Pro 5感養身椅的時候，快速計算出你的身體需求，規劃出客製化的「5 感紓壓按摩」。這是另一項OSIM自豪的科技——One Touch養身秘境功能，以業界首創的「引導式心向法」，透過真人語音加實境影像，打造出讓人彷彿置身在自然環境中的按摩體驗，從觸覺、視覺、聽覺、嗅覺、味覺同步釋壓，獨一無二的沉浸式紓壓，獲得一身輕鬆，幫助睡眠。
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訂製的按摩紓壓，V手+4手讓身心更放鬆
說到按摩的力道，真的不得不佩服OSIM在按摩技術上的講究。OSIM uDream Pro 5感養身椅邀請到國際級整脊大師——日本整脊按摩專家佐藤毅，親自設計出媲美真人手感的按摩技術，靈活抓捏的專利V手Pro按摩，以及同時照顧到上半身和下半身的獨家2人4手Pro按摩，不管是僵硬的肩頸、酸痛的腰背或小腿，只要一個指令，OSIM uDream Pro 5感養身椅就能聰明、溫柔又強悍的，撫平你所有的不適。
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OSIM uDream Pro 5感養身椅外觀設計靈感來自大自然，以蝴蝶從蛹中蛻變新生的形象概念打造而成，圓潤的造型、優雅的配色、高質感的用料，輕鬆成為家中最自在的一片風景。再加上APP的大幅升級，除了能免費下載按摩程式與紓壓音樂，另外也能擴充健康監測指標，讓你的OSIM uDream Pro 5越來越懂你，還能隨著科技進步不斷升級，和現代最重要的環保永續目標不謀而合。
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