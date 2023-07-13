美式潮流傑克丹尼X英國頂級跑車品牌麥拉倫車隊，兩大品牌攜手合作 2023傑克丹尼田納西威士忌-麥拉倫限定版

指定通路抽9/15-9/17新加坡年度賽事3日觀賽券雙人套票

傳遞品牌價值「獨立精神、衷於原創和大膽無畏」

和傑克丹尼一起體驗極速之旅 MAKE IT COUNT精彩每一刻！

全球高端烈酒銷售第一威士忌品牌傑克丹尼自1866年開創起來，至今擁有155年悠久深厚的製酒工藝與經驗承傳，以全球性品牌聯名合作之姿，首度跨界和英國頂級跑車品牌麥拉倫車隊簽下三年合約，並從今年1月開始生效。

Photo Credit : 百富門 活動期間於指定通路抽新加坡年度賽事3日觀賽券雙人套票，和傑克丹尼一起體驗極速之旅

即將於今年7月推出傑克丹尼和麥拉倫車隊全新限量聯名威士忌 傑克丹尼田納西威士忌—麥拉倫限定版，即日起至2023/8/11止，於全台指定量販通路及指定菸酒專賣店，購買傑克丹尼700ml，至LINE官方帳號【百富門品酩俱樂部】，登入綁定並註冊成為百富門品酩俱樂部會員，即可獲得百富門品酩俱樂部點數1點，有機會抽中9/15-9/17新加坡年度賽事3 日觀賽券雙人套票抽獎機會。

此外，2023/7/17起，前往指定菸酒專賣店，購買傑克丹尼田納西威士忌-麥拉倫限定版，限量送出傑克丹尼x麥拉倫聯名棒球帽或聯名馬克杯。

傑克丹尼全球董事總經理Sophia Angelis表示：「傑克丹尼和麥拉倫在各自的領域都是世界最具指標性的品牌，很高興能夠向市場推出傑克丹尼與麥拉倫的限量聯名威士忌，來慶祝雙方友好的合作關係。傑克丹尼及麥拉倫擁有相同的品牌精神—獨立精神、衷於原創和大膽無畏的品牌價值，致力於消費者打造出更愉悅的生活享受。傑克丹尼未來將會有更多精采商品上市，提供賽車迷和威士忌迷獲得無與倫比的體驗。」

麥拉倫品牌暨業務執行總監Louise MeEwan表示：「在麥拉倫成立60週年之際，為了紀念由Bruce McLaren所開創的偉大品牌，特別與全球最暢銷的美國威士忌品牌傑克丹尼合作推出限量版威士忌，成為慶祝麥拉倫車隊60週年活動的另一項重點。」