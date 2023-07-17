台灣唯一生產玻璃瓶裝水的華生水資源：成本比寶特瓶貴五成，台北文華東方酒店也買單
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環保署公告，7月1日起旅宿業得分階段限用一次性備品，然而早在疫情前，全台前三大桶裝水業者華生水資源，就投入2000萬元打造玻璃瓶裝水生產線，每月至少可為飯店業者減少2000公斤的碳排放。隨著疫情趨緩、國境解封，加上環保署今年起推廣減少使用一次性塑料，華生玻璃瓶裝水的訂單也比疫情前多出逾50％，目前約占公司整體營收不到10％，還有不小成長空間。
文：陳葦庭
輸送帶上排滿著玻璃瓶，一個個經毛刷清潔、洗滌，再填充蒸餾水，最後在無菌室中封蓋，每小時可生產2000瓶；一旁還有人正仔細檢查，以確保即將出貨的瓶蓋、瓶身不受損，準備送往台北文華東方、茹曦等知名飯店。
這裡，是年營收約兩億元新台幣、全台前三大桶裝水公司，也是目前台灣唯一生產玻璃瓶裝水的華生水資源自動化生產線。2022年，華生更以玻璃瓶裝水，獲得國家品牌玉山獎傑出企業和最佳產品二個獎項，和輝瑞大藥廠、大成集團等知名企業並列。
「省下一個寶特瓶可減碳100公克，一間飯店每月少用2萬個寶特瓶，就可減碳2000公斤。」華生董事長胡端圓接受《今周刊》專訪時自信地說。
文華東方喚醒永續魂，60餘年老廠啟動產品大變革
表面上，華生搭上全球減塑永續潮，成功打響玻璃瓶裝水名號；但其實，早在疫情前，他們就投入逾2000萬元，在台北內湖科技園區打造玻璃瓶裝水產線。
明明玻璃瓶裝水的成本比寶特瓶高出近5成，生產效率又只有十分之一，加上台灣政府尚未限制旅宿業使用寶特瓶，為什麼華生仍願意大舉投入？
「（玻璃瓶裝水）真的吃力不討好，一開始我其實不太想做。」談及投入原因，胡端圓忍不住苦笑，直言本於社會公益才開發這項產品。
時間回到2018年，台北文華東方酒店在集團永續政策要求下，決定將寶特瓶裝水替換成玻璃瓶裝水，於是，他們找上成立60餘年的桶裝水業者華生，說服他們引進自動化設備，生產供應玻璃瓶裝的一次性飲用水。
如此一來，飯店房客使用完畢後，玻璃瓶可由廠商回收、沖洗再重新裝填，不只幫房客省去自己去飲水機裝水的麻煩，也可達到循環經濟效果。
「當時文華東方說，全台灣都找不到業者做，我想著我們有製造、服務能力，不如為社會盡一點力，」胡端圓還原當時情形。
他思考的是，華生的商業模式為生產、服務一條龍，除了有容器循環使用的產線，也在都會區自建車隊，以降低配送及回收容器成本和碳足跡，且建置玻璃瓶裝水設備，不只符合減碳潮流，也有機會將業務範圍擴及到旅宿業。
但，文華東方酒店集團是全世界最奢華的飯店品牌之一，要成為他們的供應商並不容易。胡端圓自承，雙方前前後後花了近兩年的時間研發，光是玻璃瓶的模具，就改了四次之多。
他舉例，為了確保刷子能完整清洗瓶子每個角度，華生捨棄業界常見的瓶口直徑2.8公分規格，將瓶口擴大至3.8公分；瓶身厚度也做了加強，由200公克增至300公克，就是為了降低打破風險。
又如，為了避免鋁製瓶蓋刮傷消費者的手，他們也嘗試近十種款式，才選出有防刮材質的包材。「畢竟100個客人中，只要有一個被刮傷，業者就承擔不起，所以在磨合的過程中，我們也逐漸提高水準。」回憶起開發的過程，胡端圓笑稱是跟著客戶在壓力中成長。
他們沒想到，一場疫情，卻讓訂單一夕歸零。
疫情讓訂單一夕歸零 ，它用贊助策略闖出新路
「產品一做好就遇到疫情，結果硬生生卡了三年訂單才回流。」胡端圓不諱言，當時飯店業國際觀光客驟降，文華東方的客房更一度停止營運半年。眼看設備已經投入，華生決定贊助國內大型會議、講座，以推廣產品，近期更開發出客製化瓶身，滿足不同客戶需求。
目前，華生的客群主要為公司行號，較少一般消費者，而玻璃瓶裝水共有買斷的客製化瓶身，以及公版瓶身二種，瓶身加上裝填水的售價，和超商瓶裝水價格相當。「上架通路的錢，我省下來回饋給消費者，門檻低、好入手，產品才有機會普及。」胡端圓解釋著他的定價策略。
台北文華東方酒店採購協理鄭金花指出，華生從原料到回收都是一條龍服務，充分實踐循環經濟、物料再生精神，和集團的永續策略不謀而合，這也正是雙方能長期合作的關鍵。
隨著疫情趨緩、國境解封，加上環保署今年起推廣減少使用一次性塑料，華生玻璃瓶裝水的訂單也比疫情前多出逾50％，目前約占公司整體營收不到10％，還有不小成長空間。
胡端圓直言，玻璃瓶裝水的成本確實仍比寶特瓶高，不是每家飯店業者都願意買單，加上疫情後缺工，服務量能有限，因此玻璃瓶裝水至今尚未轉虧為盈，如何擴大市占率、助攻減碳同時也能開始獲利，仍是公司未來的一大挑戰。
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原標題：台北文華東方用它的玻璃瓶裝水！成本貴寶特瓶5成，華生為何砸2千萬做不討好的生意？
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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永豐「DAWHO之夜」大戶玩日本：專家分享旅日秘境攻略、股市理財策略
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日本向來是國人出國旅遊首選，當地的美食及文化都深受國人喜歡。永豐DAWHO延續前兩年的財經趨勢分析：「DAWHO之夜：大戶品味生活家」、「DAWHO之夜：升息理財抗通膨」到「DAWHO之夜：2023 Next Step」，以及今年2月第一場的「DAWHO之夜：從行為財務學實踐大戶方舟策略」，永豐DAWHO一直與大家站在一起，今年更要帶大家一起玩日本！
2023年6月14日晚間19:30關鍵評論網與永豐銀行DAWHO數位帳戶再度攜手，共同舉辦「DAWHO之夜：大戶玩日本」線上直播活動，由吳怡霈擔綱主持，邀請旅居日本多年的知名作家張維中，帶大家一起領略在地的日本風情；另外政大商學院副院長周冠男則以擅長的行為財務學，與大家分享平時應培養的理財習慣，以及如何妥善運用身邊現有的財務工具。
疫情後日本的改變：電子支付成消費趨勢
相較疫情前，不少人發現日本變得不同。張維中分享，日本因疫情期間觀光服務需求降低，原先的服務人手遭解僱，加上外國留學生、打工度假者、外籍工作者紛紛回到自己國家，因此當地會講英文的人變少。
此外，「不僅入國程序電子化，數位支付方式也開始增加，幾乎所有便利商店都改成用無人機器結帳，要自己按螢幕，並選擇使用現金或是信用卡。」張維中表示，就連日本鐵路通票（Japan Rail Pass）也改成線上購買並提供電子車票，雖然不少櫃檯仍有真人可提供協助，但減少實體接觸機會已漸成日本現在的消費趨勢。
傳統市場與錢湯最能體現日本在地風情
張維中建議，初次到日本的「初階者」可以先到傳統市場探路，「市場是最能夠展現日本人日常生活樣貌的地方，市場賣的物品多半與當地季節、人文、習慣有關，也是最能感受在地生活樣貌的地方。」
而常去日本旅遊的「進階者」，不妨試試在地的「錢湯」，也就是所謂的大眾浴池。「不同地區的錢湯有不同特色，像是東京最人氣賞櫻景點中目黑的錢湯，常常會有時尚潮男潮女，而銀座的錢湯，則有機會看到高級俱樂部的工作人員上班前的模樣。」
張維中提醒，日本是個需要說明書的民族，「日本人不習慣臨時、不喜歡變動。」到日本預約餐廳、預訂飯店，若有臨時變動切記得提早通知，千萬不要當天才更改，這對日本人會是極大困擾，也容易造成誤會。
張維中也建議，若想體驗東京慢旅樂趣，可以至JR山手線「日暮里站」的「谷中銀座」，此處節奏慢，非常有東京下町庶民風情；還有日本羽田機場內的「HANEDA AIRPORT GARDEN」，提供日本各地名產、旅遊周邊、服飾、餐飲等服務，由於位置連通巴士轉運站，採買完後可直接前往東京市區，強烈建議不要錯過。
投資理財關鍵在紀律，市場會在震盪下走出多頭
不僅旅日話題熱，由於日圓貶值助攻，連帶使得日本股市站上30年高點。對此，周冠男認為，投資理財重在多元投資、分散市場，若平日沒有關注日本股市，現在也不需急著加碼，「漲上來才進去也來不及，散戶就是看到報紙才進場，怎麼會贏呢？最好的投資就是要盡量多元投資、分散市場。」
周冠男表示，投資關鍵在於紀律，多元化分散配置才能同時抗跌與掌握漲幅，市場永遠都會在震盪下走出多頭格局，可以採定期定額或是不定期不定額布局市場型的ETF，「時間是投資最好的朋友，別試圖擇時進入市場，而是盡可能延長自己在市場的時間，因為市場波動會一直持續下去，別害怕波動才能長期布局。」
市場波動下善用七二法則獲得翻倍報酬
周冠男進一步解釋，不少台灣人愛買房地產，認為房地產是相較股票更好的投資工具，「事實上，房地產與股票的投資報酬率相當，根據研究都在10％左右，但為什麼投資房地產致富的人更多呢？因為房地產無法當沖、難以短期買賣，它剛好是防止短線進出的最佳工具。」
周冠男以「七二法則」舉例，用72除以每一年的報酬率就會等於「資金翻倍的時間」。若以臺灣市值型ETF年化報酬率9％為例：72除以9%等於8，代表長期堅持留在市場的話，資產就能在8年後翻一倍，若20歲開始投資，到65歲退休前將有40年時間，除以8，等於有5次資產翻倍的機會，可望將100萬變為3,200萬。
永豐銀行DAWHO數位帳戶，你的貼心旅遊幫手
直播中，吳怡霈也分享永豐銀行的數位帳戶「DAWHO」所具備的全方位金融科技服務，更是貼心的旅遊幫手，不僅不用跑銀行換匯，每週三還有限時換匯減分優惠；若以「永豐大戶現金回饋卡」刷日本機票還有最高8％現金回饋，而在日本若以「永豐幣倍卡」消費也可以直接設定日幣扣款，堪稱海外消費信用卡首選。
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