《這樣想沒錯但也不對的邏輯思考課》：如何認識自己？究竟看自己比較準，還是看別人比較正確？
我們想讓你知道的是
誰說人是理性的？跟著哲學家的思路，找出自己戀愛、校園、人生、心理、社會的不理性之處，看清事物的荒謬本質！本書不談深奧的哲學理論，只以最常見的生活案例，分析每個問題背後的理性邏輯。
文：冀劍制
4-7 如何認識自己？（1）
幾乎沒有人認為自己天性就是壞人。但是，多數人們卻認為很多人天性很壞，這兩者是相衝突的，不可能都對。究竟看自己比較準，還是看別人比較正確？抑或是兩個都有問題？
- 問題
我是一個什麼樣的人呢？我們自己大略都有個底，只不過，我們的自我認識究竟是對還是錯？
- 哲學思考
有人說，「認識自己是最難的。」真的嗎？讓我們上街隨意找人問問看：「你認識自己嗎？」我想許多人會說，「當然啦！」但或許有些人會說：「不，其實我並不了解自己。」如果你繼續追問這些人：「你為什麼認為不了解自己？」我猜，他們大都無法回答你。他們實際上並沒有能力看到自己不了解自己的思路歷程，但可能聽說認識自己很難，所以相信自己並不認識自己。
或者，他們可能曾經聽說，「承認自己不認識自己是件了不起的事情。」所以就以為不認識自己。用這樣的方式來判斷自己是否認識自己，或許比那些無法真正看見自己不認識自己，而誤以為自己認識自己的人還要更糟糕。因為他們不是用面對自己內心的方式來了解自己，他們甚至連自己以為認識自己都看不見。
如果真實面對自己的內心世界，我想很少有人真的覺得不認識自己。相反的，看看你四周的朋友，你可能會發現，大多數的人並不了解自己但卻以為了解自己，甚至，你可以看看你的過去，你會發現過去的你也不太了解你自己而也誤以為了解自己，但是，你卻很可能和大多數人一樣認為現在的你了解自己。這是不是一個有趣的不協調現象呢？
- 推理
不協調現象：
A、很少人覺得自己不認識自己。
B、多數人覺得別人不認識他們自己。
如果自己看自己比較準，這表示多數人認識自己，那麼，我們誤以為多數人不認識自己。
如果看別人比較準，那表示多數人不認識自己，但卻誤以為認識自己。
哪一個比較可能是對的呢？
認識自己真的很難，而難的地方並不在於「人類很難了解」，因為我們可以相當程度的了解別人，以及了解過去的自己。難的地方在於人對自己當下的掌握。在自我內觀的當下，很難發現我們其實正在經歷一種自我迷失的過程，一旦無法發現這種不認識自己的現象，便無法朝認識自己前進。
許多思想上的死結阻斷了對自己的掌握，因此，大多數人在認識自我這個部分並不隨著經驗而成長，相反的，有可能隨著錯誤解讀的經驗增加而愈來愈迷失。
如果想要認識自己，必須先能夠發現自己並不認識自己。注意！是真的發現而知道而不是自以為是的知道，也不是想當然爾的知道。然而，這種「真的知道」卻是在認識自己的過程中最困難的地方。
舉例來說，我們可以合理地推理出自己並不認識自己。推理如下：「我知道大多數人不認識自己，而且我也常常發現我以前不認識自己，但是，大多數人和以前的我都以為認識自己，那麼，我可以很合理的相信，即使我現在覺得認識自己，但實際上，我並不是真的認識自己。」
這是一個合理的推論，但這推理的唯一用處只是加強你邁向認識自我的意願，實際上，還是不確定是否認識自己。換句話說，還是沒有看到自己不認識自己的思維過程，無法發現問題所在。也因此無法真正朝向認識自我的路線前進。
認識自我的關鍵點在於發現自己並不認識自己，或所謂的「自我迷失的思路過程」。然而，在談論什麼叫做自我迷失的思路之前，我們必須先弄清楚什麼叫做「自己並不認識自己」或「自己認識自己」。
當我痛的時候，我感覺到痛，我知道我正在經歷痛。在這個層次上，我們的確認識自己。當我想吃冰淇淋時，我想到冰淇淋的畫面和彷彿嚐到它的美味，我知道我正在想吃冰淇淋，在這個層次上，大多數人也還是認識自己。當然，有時我們會說謊，明明痛得要死卻硬說不痛，這樣的情況並不是不認識自己，因為內心知道痛，只要內心知道事實的真相就算認識自己了。那麼，在哪些層面上，人們通常會開始不認識自己呢？主要問題出在下意識對某些個人特質的自動否定機制，以及對人性的錯誤理解。
在我們沉浸的文化與教育中，被洗腦相信許多人格特質是很壞的，具有這種人格特質的人都是壞人。而我們也習慣用這樣的觀點來批評別人。這種價值觀促使我們強烈的相信自己沒有這種人格特質，所以即使有這樣的特質也會被自己的下意識否認，這樣的心態與認知習慣阻礙了我們對自己的認識。
例如，「小偷」是很不好的詞彙，沒有人喜歡被當作小偷，即使是以偷東西為業的人也會有其特別的說辭而否認當小偷是其天生的人格特質。例如，「這個社會的人對不起我所以我才去偷的，並不是我天性想偷。」小時候，當我們發現班上有人偷了同學的東西時，就會覺得這個人天性不好，喜歡偷東西，然後覺得他是一個低等的人。不僅同學們這樣思考，連老師們也是這樣潛移默化的傳遞著價值觀。久而久之，我們無法接受自己其實具有小偷的天性。
然而，事實上，從某個觀點來說，每一個人都是潛在的小偷。即使是極端富貴，極端有權位、名譽甚至極端善良的人都不例外。這就像人會痛一樣，這是天性。
人類有將自己喜歡的東西占為己有的欲望，當然，大多數人不會這麼做，尤其是有錢人隨隨便便就可以買一大堆，何必去偷呢？這是一個理智的解釋，但是，人的天性並不隨理智的合理或不合理而改變，理智可以讓一個人不去做「偷」的舉動，但無法讓一個人抹除偷的欲望。例如，「痛」的主要作用或許是讓我們避免自己受傷害，但是，治療牙齒的時候痛就沒必要了，然而，痛卻不會因為它在那時沒存在必要就不痛了。人的天性不會隨著理智的判斷而改變。我們一生帶著這樣的天性，偷或是不偷的行為不是決定在一個人的天性，而是決定在我們的自由意志是否跟隨著這個天性。
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格斯科技力推台灣國產「軟包電芯」技術，為什麼讓歐日印等多國業者搶著合作？
我們想讓你知道的是
格斯科技今日落成啟用的全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯科技（GUS）今（26）日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，力推「軟包電芯」技術，成為市場矚目焦點。其合作夥伴橫跨歐日印多國，已簽署多筆合作備忘錄（MOU），電池芯技術實力備受肯定，而這也是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠落成，年產能全開可望達到600萬顆電池芯。
格斯科技力推「軟包電芯」
格斯科技26日於中壢工業區舉辦中壢廠區啟用典禮，象徵台灣鋰電池產業進入新的里程碑。而本座工廠是台灣首座GWh規格電池芯超級工廠，主攻鈦酸鋰（LTO）及高鎳三元材料系統，而其對大的特色就是「台灣國產的軟包電芯技術」。
什麼是軟包電芯？這和我們所認知的硬式方罐、圓柱電池，非常不同。軟包電芯的優點包含：高能量密度、大容量減少組裝成本、低溫昇相對也會更安全。
格斯科技鋰電池新創團隊原先專注於各式材料與電池的開發。直到2017年，他們利用分析材料優勢並集結國內⼈才成功轉型成為電芯製造商，配合政策落實環保且多元的能源應用，近年終於有了階段性成果。
格斯合作夥伴橫跨歐日印等國
格斯科技於典禮上宣布，與多家國際夥伴簽署合作備忘錄，分別有英國Echion Technologies、挪威Beyonder及印度Midwest Energy Pvt. Ltd。未來，格斯將與這些國際夥伴在電池芯負極材料、儲能設備及原物料等不同面向展開合作。
格斯董事長張忠傑表示，格斯以Made in Taiwan（MIT）為自豪，此座台灣首座GWh的鋰電池超級工廠從設計、製造流程以及場地規劃都是在地。
格斯指出，自主技術開發的鋰電池兼具高安全性、高倍率放電、高蓄電力、寬溫域的工作溫度區間及長循環壽命等特性，搭配高度客製化的優勢，使格斯科技符合國際整體發展趨勢。
格斯早於2022年與歐洲頂規電動車電池研發公司InoBat Auto進行合作，此外還有日本鐘淵化學（Kaneka Corporation）電子研究所鋰電池團隊。
值得注意的是，日本企業東芝集團（TOSHIBA）東芝電池事業部統括部長岡田好広（Okada Yoshihiro）也到聲援表示：「東芝長年將與日本友好的台灣視為最重要的客戶區，同時也致力於利用東芝的電池技術和產品解決台灣的各種問題。」除了東芝，巴西礦業業者、成運汽車、鴻海MIH聯盟、中華汽車等都派員代表出席。
全台首座GWh級規格電池芯超級工廠
今日落成啟用的電池芯廠房，是全台首座GWh級規格電池芯超級工廠，投資新台幣40億元，實現鋰電池生產規模化。中壢廠區規劃2023年第3季開始投產，產能將從250MWh一路成長，預計2024年第二季將達到1GWh以上，預計每月可生產50萬顆，年產能全開則達到600萬顆電池芯。
格斯強調，廠內設備經改良後每年可節省超過7000萬度電；廠區同步設有廢水回收再利用機制，有效節省水資源；廠區更嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準。
張忠傑說，格斯有核心技術，未來將以高階與客製化的研發能力，讓台灣在國際能源市場中可以佔領關鍵地位，世界將看到台灣電池研發創新力及製造實力。
格斯技術獲得國外肯定，中國挑戰仍強大
中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳於啟用典禮中強調，電池是未來產業的兵家必爭之地。去（2023）年10月政府組織的電動車國家隊，格斯科技就是其中一員。當時在美國辦形象展，格斯的科技引起了美國議員的注意，甚至邀請董事長張忠傑單獨會談，盼能夠促成更多的合作。
黃志芳透露，他跟董事長張忠傑才剛從德國回到台灣。他們用一個禮拜的時間，拜訪德國所有的最重要的車廠，像是賓士、福斯和保時捷等大廠，受到高度關注。
他強調，格斯的優勢是電池可以充一萬次，卻還能保持穩定安全，一般電池都會有安全的問題，容易著火。他說：「格斯科技在這方面，是比其他的電池勝出了太多太多。」
此外，台灣中油董事長李順欽指出，今（2023）年2月8號，於高雄有一座鈦酸鋰（LTO）材料電子負極材料的工廠，舉行了上樑典禮，未來這些材料也會供應給格斯。
不過，面對中國的強力競爭也有相當危機，需要產官學共同努力。台灣電池協會理事長楊敏聰直言，台灣的電子產業的總產能，實際上可能不到15個1GWh。台灣和中國差了50至100倍，呼籲政府要給予更多協助，如租稅獎勵等，否則很難對抗中國以國家之力發起的價格戰。
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核稿編輯：翁世航