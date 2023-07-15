帥化民譏諷152公分當兵「砲灰不需要規格」，是對台灣人有多大的仇恨？
我們想讓你知道的是
帥化民6歲的時候，跟著被共軍追殺的父母，逃到台灣來當「小難民」。當年若不是台灣庇蔭，他們這家子人會是怎樣悲慘的命運呢？他幾十年軍旅生涯，沒開過一槍一彈就平安到中將。帥化民舔共也就罷了，但有必要這樣惡毒詛咒台灣子弟兵嗎？
文：黃澎孝
日前，國防部降低役男身高標準至152公分，雖引起若干討論，但是，基本上咸認：現代科技戰爭的操作與「身高」無礙。事實上，根據臉友Peter Wong提供的資料顯示：一般美軍的身高限制是5呎（152.4公分）到6呎8吋（203.2cm）。然而，美國陸戰隊最低身高標準甚至於只要4呎10吋（147.32cm）。因為，對於飛行員、坦克兵和潛艇兵，矮個反而更具有「優勢」。
更何況，歷史上「矮將」輩出，軍事成就還非常耀眼，例如：法國的拿破崙和中國的鄧小平。因此，現代軍隊不應再有身高的歧視。但是，國民黨前立委帥化民卻在某電視談話節目中，以譏諷嘲笑的口吻，說出了「 砲灰」哪裡需要什麼「規格」呢？引起同台者ㄧ片共鳴訕笑。
事實上，帥化民這番尖刻的言論，曝露出這位國民黨前立委內心深處的黑暗面：
- 身高歧視。
- 台灣歧視。
帥化民畢業於陸軍官校36期，在軍中混了40年，迄今年屆80都還沒有成為「砲灰」。那為什麼台灣子弟兵光是服個ㄧ年兵役，就會淪為「砲灰」呢？如果說：服兵役就會淪為「砲灰」？那麼建立台灣兵役制度的國民黨，豈不是「始作俑者」嗎？
更令人覺得噁心的是：
帥化民把矮個子當兵譏諷為：「砲灰哪裡需要什麼規格？」這是對台灣人要有多大的仇恨，才能說出如此惡毒的詛咒啊？
我看帥化民的簡介，他是六歲的時候，跟著被共軍追殺的父母，逃到台灣來避難的「小難民」。試想，當年若不是台灣的庇蔭，他們這家子人會是怎樣悲慘的命運呢？他幾十年的軍旅生涯，一帆風順，沒開過一槍一彈就平平安安到中將。後來還被國民黨推薦為不分區立法委員。直到現在，每個月還爽領十幾萬退休俸，直到他老死為止。
坦白說，沒幾個台灣人能有帥化民這麼榮華富貴的命。但是，有誰能具體指出他對台灣到底有什麼了不起的貢獻呢？反而只見享盡台灣好處的帥化民，處處「為匪張目」，長敵人威風，滅國軍士氣。
鐘鼎山林各有天性，帥化民舔共也就罷了，但有必要這樣惡毒詛咒台灣子弟兵為「砲灰」嗎？難道就為了，取悅中共，讓中國小粉紅們爽翻嗎？
ps.分享網友Alston Dearizam經典留言：
賣國賊也不需要規格，不要臉即可。
本文經黃澎孝授權轉載，原文發表於此
原標題：再怎麼舔共，也不該詛咒台灣子弟兵為砲灰吧？帥化民譏諷152公分當兵「砲灰不需要規格」爽傳大陸視頻⋯⋯
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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我們想讓你知道的是
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孫慶餘董事長的創業初衷：提供消費者公平的房產交易平台
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