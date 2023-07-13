2023/07/13,
印太

「大麻觀光業」受亞洲遊客熱捧，泰國衛生部指南提醒10件消費大麻該知道的事

「大麻觀光業」受亞洲遊客熱捧，泰國衛生部指南提醒10件消費大麻該知道的事
泰國路邊販賣大麻的攤販（示意圖）。Photo Credit:GettyImages

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泰國自去年將大麻合法化後吸引許多遊客前往體驗，帶動了「大麻旅遊」的新型態旅遊模式。泰國公共衛生部也發布了一份名為「遊客在泰國需要了解大麻的10件事」指南，希望確保遊客清楚法律允許的行為並能夠採取相應行動。

據《美聯社》報導，自泰國於2022年6月將大麻合法化後，吸引了許多遊客前往該國體驗，也一同帶動了「大麻觀光業」的發展。

儘管全球越來越多國家將大麻除罪化，但泰國在亞洲仍是個特例，尤其一些國家仍針對某些大麻犯罪處以死刑，例如新加坡今年處決了兩名大麻運送人員，中央緝毒局也宣布會隨機檢測從泰國返回的國民。

日本雖不會對毒品犯罪處以死刑，但日本國民在國外使用大麻可能還是會觸法；中國的態度更加明確，中國駐泰大使館曾發出警告：「如果中國遊客在國外吸食大麻，回國後被發現，就相當於在國內吸毒，屬違法行為。」中國當局也對於前往其他容易取得大麻的國家（如美國、加拿大及荷蘭）的遊客發出類似警告。

曼谷的大麻業者也表示，來自新加坡與中國的顧客最為謹慎，他們會詢問藥物在體內殘留的時間，以及是否有排毒產品等相關問題。

即便如此，許多遊客仍躍躍欲試，泰國的大麻產業現以閃電般的速度增長，大麻店現在幾乎和便利商店一樣隨處可見。官方數據顯示截至2023年2月，已有近6000個大麻相關企業的許可證獲得批准，其中光是曼谷就有1600多個。

目前沒有確切數據顯示究竟有多少遊客專門來泰國吸大麻，但曼谷市中心一家大麻店的經理Kueakarun Thongwilai估計，他的顧客中至少有7到8成是外國人，主要來自日本、馬來西亞、中國和菲律賓等亞洲國家，還有一些來自歐洲。

因此，現今的大麻店現在只僱用會說英語的員工。

「你不需要說一口流利的英語，但你需要與外國人交流。」Thongwilai說。

他也補充，大約一半的顧客是第一次吸食大麻，其中大多數是亞洲人。此外，有些顧客想嘗試含有大麻的食品，但Thongwilai建議以吸菸的方式攝取大麻較為保險。

「食物需要更長的時間才能生效，在此期間人們可能會吃得越來越多，並導致初學者可能會攝取過量。」他說。

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Photo Credit:GettyImages
吸食大麻的民眾（示意圖）。

Thaiger》報導，由於泰國將大麻用於傳統醫學和文化習俗的悠久歷史，使得該國的大麻觀光業除了體驗吸食大麻，遊客還可以探索大麻在泰國歷史和宗教中的文化和精神意義，例如參觀世代使用大麻的當地社區、參加以大麻為主題的節日和活動，或只是欣賞該國的自然美景時，同時品嚐一些品質良好的大麻。

泰國的飯店業者也開始順應大麻觀光趨勢，推出了特色的大麻友好住宿選項。這些飯店提供特殊的服務，如提供大麻產品和合法的吸食區域，以吸引對大麻感興趣的遊客。

儘管大麻合法化為泰國觀光業帶來了新的商機，但泰國對大麻的使用和販賣有一些限制，《曼谷郵報》報導，今年1月，公共衛生部發布了一份名為「遊客在泰國需要了解大麻的10件事」指南，希望確保遊客清楚法律允許的行為並能夠採取相應行動。

指南內容如下：

  1. 不允許出於個人目的攜帶大麻的種子（或部分）進出泰國。
  2. 大麻種植是合法的，但需要在食品和藥物管理局的Plook Ganja申請獲通過政府網站進行註冊。
  3. 使用大麻花蕾進行研究、出口和銷售以及出於商業目的對其加工需要獲得官方許可。
  4. 20歲以下、孕婦和哺乳期婦女須在衛生專業人員的監督下才得以使用大麻。
  5. 持有四氫大麻酚（THC）和合成THC含量超過0.2%的提取物需要獲得許可。
  6. 餐廳可提供含有大麻的菜餚，但需要獲得官方授權。
  7. 批准的大麻保健品可通過特定渠道獲得。
  8. 在學校、購物中心等公共場所吸食大麻違法。
  9. 食用含有大麻的食物或保健品後應避免駕駛。
  10. 因吸食大麻而產生不良健康影響的遊客應立即就醫。

公共衛生部已要求各省份觀光局將英文版指南發放給各國遊客，也表示未來會新增各種不同語言版本的指南，包含中文、日文、韓文以及俄文。

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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒


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