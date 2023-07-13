「大麻觀光業」受亞洲遊客熱捧，泰國衛生部指南提醒10件消費大麻該知道的事
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泰國自去年將大麻合法化後吸引許多遊客前往體驗，帶動了「大麻旅遊」的新型態旅遊模式。泰國公共衛生部也發布了一份名為「遊客在泰國需要了解大麻的10件事」指南，希望確保遊客清楚法律允許的行為並能夠採取相應行動。
據《美聯社》報導，自泰國於2022年6月將大麻合法化後，吸引了許多遊客前往該國體驗，也一同帶動了「大麻觀光業」的發展。
儘管全球越來越多國家將大麻除罪化，但泰國在亞洲仍是個特例，尤其一些國家仍針對某些大麻犯罪處以死刑，例如新加坡今年處決了兩名大麻運送人員，中央緝毒局也宣布會隨機檢測從泰國返回的國民。
日本雖不會對毒品犯罪處以死刑，但日本國民在國外使用大麻可能還是會觸法；中國的態度更加明確，中國駐泰大使館曾發出警告：「如果中國遊客在國外吸食大麻，回國後被發現，就相當於在國內吸毒，屬違法行為。」中國當局也對於前往其他容易取得大麻的國家（如美國、加拿大及荷蘭）的遊客發出類似警告。
曼谷的大麻業者也表示，來自新加坡與中國的顧客最為謹慎，他們會詢問藥物在體內殘留的時間，以及是否有排毒產品等相關問題。
即便如此，許多遊客仍躍躍欲試，泰國的大麻產業現以閃電般的速度增長，大麻店現在幾乎和便利商店一樣隨處可見。官方數據顯示截至2023年2月，已有近6000個大麻相關企業的許可證獲得批准，其中光是曼谷就有1600多個。
目前沒有確切數據顯示究竟有多少遊客專門來泰國吸大麻，但曼谷市中心一家大麻店的經理Kueakarun Thongwilai估計，他的顧客中至少有7到8成是外國人，主要來自日本、馬來西亞、中國和菲律賓等亞洲國家，還有一些來自歐洲。
因此，現今的大麻店現在只僱用會說英語的員工。
「你不需要說一口流利的英語，但你需要與外國人交流。」Thongwilai說。
他也補充，大約一半的顧客是第一次吸食大麻，其中大多數是亞洲人。此外，有些顧客想嘗試含有大麻的食品，但Thongwilai建議以吸菸的方式攝取大麻較為保險。
「食物需要更長的時間才能生效，在此期間人們可能會吃得越來越多，並導致初學者可能會攝取過量。」他說。
《Thaiger》報導，由於泰國將大麻用於傳統醫學和文化習俗的悠久歷史，使得該國的大麻觀光業除了體驗吸食大麻，遊客還可以探索大麻在泰國歷史和宗教中的文化和精神意義，例如參觀世代使用大麻的當地社區、參加以大麻為主題的節日和活動，或只是欣賞該國的自然美景時，同時品嚐一些品質良好的大麻。
泰國的飯店業者也開始順應大麻觀光趨勢，推出了特色的大麻友好住宿選項。這些飯店提供特殊的服務，如提供大麻產品和合法的吸食區域，以吸引對大麻感興趣的遊客。
儘管大麻合法化為泰國觀光業帶來了新的商機，但泰國對大麻的使用和販賣有一些限制，《曼谷郵報》報導，今年1月，公共衛生部發布了一份名為「遊客在泰國需要了解大麻的10件事」指南，希望確保遊客清楚法律允許的行為並能夠採取相應行動。
指南內容如下：
- 不允許出於個人目的攜帶大麻的種子（或部分）進出泰國。
- 大麻種植是合法的，但需要在食品和藥物管理局的Plook Ganja申請獲通過政府網站進行註冊。
- 使用大麻花蕾進行研究、出口和銷售以及出於商業目的對其加工需要獲得官方許可。
- 20歲以下、孕婦和哺乳期婦女須在衛生專業人員的監督下才得以使用大麻。
- 持有四氫大麻酚（THC）和合成THC含量超過0.2%的提取物需要獲得許可。
- 餐廳可提供含有大麻的菜餚，但需要獲得官方授權。
- 批准的大麻保健品可通過特定渠道獲得。
- 在學校、購物中心等公共場所吸食大麻違法。
- 食用含有大麻的食物或保健品後應避免駕駛。
- 因吸食大麻而產生不良健康影響的遊客應立即就醫。
公共衛生部已要求各省份觀光局將英文版指南發放給各國遊客，也表示未來會新增各種不同語言版本的指南，包含中文、日文、韓文以及俄文。
新聞來源
- High times in Thailand: New weed laws draw tourists from across Asia（美聯社）
- Hazy days ahead: The future of cannabis tourism in Thailand（Thaiger）
- Cannabis guide for tourists issued（曼谷郵報）
延伸閱讀：
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責任編輯：歐穎慈
核稿編輯：杜晉軒
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台灣微軟: 「下一個十年，台灣極度樂觀！」 關鍵評論網媒體集團舉辦「關鍵十年．觀見未來：十週年論壇暨感恩餐會」，邀集產官專家，觀見未來大勢
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《關鍵評論網媒體集團》迎來集團營運第十年，特別舉辦「關鍵十年．觀見未來：十週年論壇暨感恩餐會」，設宴感謝長期支持與陪伴TNL Mediagene的產業貴賓，更邀集產官領域專家對談，觀見下個十年的關鍵趨勢。
以媒體為核心，整合科技力與數據力的新型態媒體集團《關鍵評論網媒體集團》（下稱TNL Mediagene）今年六月迎來集團營運第十年。回首十年來的各項里程碑，《關鍵評論網》自2013於社群網站成立，發展至今，不只於今年五月與東京的Mediagene Inc.正式合併為TNL Mediagene，成為亞洲最大的數位媒體之一；稍早亦透過新聞稿公布，預計於2024年第一季正式成為第一間在美國公開上市的亞洲數位媒體集團。
為此，TNL Mediagene於上週四（6/15）舉辦「關鍵十年．觀見未來：十週年論壇暨感恩餐會」，除了設宴感謝一路支持、陪伴TNL Mediagene的產業貴賓，更邀集行政院副院長鄭文燦、數位發展部部長唐鳳、台北市市長蔣萬安、台灣微軟總經理卞志祥、台灣大哥大總經理林之晨、資深媒體人沈春華等各界專家，與TNL Mediagene執行長暨共同創辦人鍾子偉（Joey Chung）、TNL Mediagene內容長暨共同創辦人楊士範（Mario）、Mediagene共同創辦人小林弘人（Hiroto Kobayashi）舉辦多場對談，從集團發展、AI科技、地緣政治與媒體價值等不同角度切入，與會眾重新思考媒體、商業與社會溝通之間的關聯性，觀見下個十年我們究竟該走向何方。
政策改善大環境，內容耕耘不間斷，公私攜手維繫多元包容的社會價值
活動開場，行政院副院長鄭文燦以國內近期的科技、媒體相關政策脈絡開場，並致上祝福。鄭文燦表示，對於國內整體的媒體環境，政府已經修改部分法令，透過廣告實名制、行政處分等方式，改善平台詐騙與假訊息橫行的問題；另一方面，AI科技與數據科技也是未來十年的發展重點，不只國科會與數位部都有相關計畫執行中，稍早集結國科會、數位部、NCC共同草擬的AI基本法也預計於九月完成，期望打造更完備、安心的媒體環境。
此外，因公務無法抵達會場的台北市市長蔣萬安與數位發展部部長唐鳳也各別拍攝影片，透過預錄影像送上賀詞。蔣萬安表示，他在《關鍵評論網》草創初期，曾擔任集團律師，也一路關注集團的發展，他更喜見《關鍵評論網》始終秉持「多元觀點」的理念，堅持將獨立、公正的報導及觀點，傳遞給亞洲甚至全球的每個讀者。
而唐鳳則擔任活動的壓軸神秘嘉賓，於活動最後線上登場。唐鳳表示，因為台灣完善的通訊建設，加上新型態數位媒體的出現，網際網路漸漸成為了公共討論的空間，或許這就是當媒體結合數位世界後，能夠產生的巨大影響力。另一方面，也非常高興TNL Mediagene 持續透過媒體平台，連結跨世代的聲音，透過獨立、公正的報導，培養出有見識、有辨別力、有數位素養的公民，為守護社會福祉與言論自由間貢獻許多。
十年願景：來自亞洲的聲音──泛亞洲數位媒體集團TNL Mediagene
論壇首場對談「關鍵未來 ∙ 亞洲媒體新布局與展望」邀請TNL Mediagene執行長暨共同創辦人鍾子偉、及Mediagene共同創辦人小林弘人（Hiroto Kobayashi）共同主講，分享跨國合併的契機與優勢、未來集團的發展策略，與對整體媒體版圖的影響。
小林弘人表示，TNL Mediagene在廣告科技（Adtech）及行銷科技（Martech）上擁有更多優勢，加上數位媒體的商業模式愈趨多元化，「Media as a Service」已是必然的趨勢，憑藉合併後TNL Mediagene的技術知識與內容創作能力，我們期待在下一階段塑造媒體行業的全新未來。小林弘人說，「如果我們能夠連接這些亞太地區的數據，那麼就能有利於與國際進行談判。如果成功，它將成為代表亞洲的聲音，是歷史上的一個重要里程碑。不是CNN，不是彭博社，是來自亞洲的聲音──TNL Mediagene。」
科技崛起、新創蓬勃，跨域能力是未來十年決勝關鍵
除了集團未來發展與展望，第二場關鍵對談「從地緣政治、AI與媒體價值，觀見下一個十年的關鍵台灣」則邀請台灣微軟總經理卞志祥、台灣大哥大總經理林之晨、資深媒體人沈春華，與TNL Mediagene內容長暨共同創辦人楊士範（Mario），暢談下個十年世界究竟會走往何處、我們自己又會身在何方？
卞志祥表示，儘管外在環境危機重重，他依然對於台灣未來十年的科技趨勢變化「極度樂觀」。第一是台灣優良的基礎架構，包含基礎設施（infrastructure）、人才、政府支持、半導體代工經驗等等，這在新科技創新需求高漲的年代是絕佳的條件；第二是產業的解構，雲端和數據崛起讓生成式AI、雲端運算、大數據等技術打破了國與國的疆界，以前台灣進不去的產業（如5G、太空科技）都產生了機會；第三是跨域的人才，讓台灣產業能夠更好的適應新技術（adapt new technology）。
而談到新創產業的生態，林之晨也同樣對未來發展抱持樂觀。第一是台灣資本市場偏好的轉變，當資本更加願意投入科技新創企業，就會拉動創業者更勇於創業；第二是企業的推力，數位轉型趨勢讓不少企業選擇以「投資新創」為發展策略，透過與新創公司建立連結，觀察新創企業的商模運作，加速自己進步的速度；第三則是台灣人才積極投入新創，所構成的整體正向循環。面對近年ChatGPT引發的AI旋風，林之晨說過去他覺得人人都該懂一點程式，但現在AI既然就可寫程式，人反而應該讓自己有更多歷史、文化素養，因為運用這些特質，才能讓AI創造出更有趣的東西。
用有價值的資訊，撐起下一個多變化的時代
面對未來十年科技、新創環境可能的變化，Mario表示，TNL Mediagene其實從第一天開始就在想這個事情。他多年前就曾在《關鍵評論網》的開站文章提到，「我們想像的一個媒體是任何使用者所在的地方，就算是不同的載具，我們都可以提供很好的內容。」他認為，或許載具會從手機變成智慧眼鏡，但無論在哪個媒介，「提供有價值的資訊」這件事情都是TNL Mediagene將持續努力的方向，不因一時的流量起伏而失去原則。
未來十年，雖然看上去有許多樂觀的表徵，但它依然充滿衝突、挑戰，甚至是矛盾──同時也充滿了機會。最後，沈春華總結道，未來十年中，生存當然很重要。可是如果沒有長遠眼光，無法把握核心的媒體價值的話，一定會碰到瓶頸。希望在Joey和Mario的帶領下，TNL Mediagene可以把對於內容負責、多元觀點的媒體繼續做下去！
一路走來雖然艱難，但在關鍵十年間，我們也與眾多事業夥伴創造出不少精采時刻。今日也非常榮幸邀集＂文曄教育基金會、安聯投信、BMW總代理汎德、世界展望會、國泰金控、台灣飛利浦家電、富邦金控、台灣大哥大、永豐銀行、台新金控、歷峯亞太Richemont、台灣樂金LG、亞馬遜網路AWS、資訊工業策進會、遠傳電信、台灣微軟Microsoft、Uber 、中華電信、璞永建設、台灣雀巢、和泰聯網、台灣奥迪 Audi、華碩ASUS、必爾斯藍基 Nike 、將來商業銀行、國發會、趨勢科技、野村投信、文策院＂等單位與會，共同見證《關鍵評論網》寫下的歷史。道阻且長，感恩有您與我們並肩前行，以最客觀的、有價值的報導內容，迎接這個充滿挑戰，也充滿機會的新時代。
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