關鍵評論網與TVBS聯手，以多元視角創新台灣及國際社會新聞體驗

關鍵評論網的母集團TNL Mediagene關鍵評論網媒體集團（以下稱為TNL Mediagene），在合併日本最大的數位原生媒體集團Mediagene後，已發展成為包含21個子媒體的媒體網絡，涵蓋新聞、科技、財經、運動至生活風格等多元類別，並涵蓋中、英、日三種語言內容。為進一步豐富並全面化閱讀體驗，關鍵評論網與台灣首家衛星電視品牌TVBS進行創新的內容合作，讓傳統與新媒體的跨界結合，帶給閱聽眾更多元與具有創新視角的內容。

未來，關鍵評論網將於TVBS平台上提供精心製作的國際新聞內容。同時，《國際大風吹》這一深度剖析國際時事的YouTube影音節目也將以不同形式在TVBS上呈現。反向的，TVBS亦將提供最新的台灣社會時事文章給關鍵評論網。此次與TVBS的合作，也標誌著關鍵評論網與傳統媒體跨界合作的首度嘗試。

TNL Mediagene正在積極整合集團內媒體資源。隨著整合的進行，未來讀者將有機會在關鍵評論網或其他品牌媒體看到更多如Gizmodo的科技報導、Business Insider Japan的商業財經新聞等，這些來自日本的獨特觀點將有助於提升台灣讀者的國際視野。同時，我們也正嘗試與集團內的日本品牌媒體合作，提供台灣在地且獨特的文化與觀點給日本讀者，弭平地域國界的差距，進而推動更多台日的文化與觀點交流。

TNL Mediagene共同創辦人暨內容長楊士範（Mario Yang）對於這次的合作寄予高度期待：「透過與TVBS的深度合作，我們期盼能提供所有閱聽眾一個更為多元、全面且具有創新視角的新聞與資訊平台，進一步擴大並深化台灣以至國際社會的新聞視野。」

關鍵評論網隸屬於TNL Mediagene 關鍵評論網媒體集團，旗下中文媒體品牌還有INSIDE、運動視界、Cool3c、everylittled、電影神搜、歐搜哇、商益及愛料理。而集團更於2019年至2021年間相繼併購大數據市調公司TNL Research、數位廣告公司Ad2iction艾迪英特、士奇傳播整合行銷、以及DaEX達思智能科技，2023年更合併日本最大數位原生媒體集團Mediagene，在擁有的每月5500萬全球使用者及2億頁瀏覽量的資源下，成為泛亞洲以媒體為核心，結合科技力與數據力，成為閱聽大眾與企業行銷與數位轉型最重要的信賴夥伴。

責任編輯：Joanna

核稿編輯：Street