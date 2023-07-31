關鍵評論網與TVBS聯手，以多元視角創新台灣及國際社會新聞體驗
我們想讓你知道的是
讀者將可在TVBS看到關鍵評論網精心製作的國際新聞內容，以及深度剖析國際時事的影音節目《國際大風吹》將以不同形式與TVBS合作；同時，在合併日本最大數位原生媒體Mediagene後，未來將在集團的各個媒體品牌接觸到不同的日本觀點內容。
關鍵評論網的母集團TNL Mediagene關鍵評論網媒體集團（以下稱為TNL Mediagene），在合併日本最大的數位原生媒體集團Mediagene後，已發展成為包含21個子媒體的媒體網絡，涵蓋新聞、科技、財經、運動至生活風格等多元類別，並涵蓋中、英、日三種語言內容。為進一步豐富並全面化閱讀體驗，關鍵評論網與台灣首家衛星電視品牌TVBS進行創新的內容合作，讓傳統與新媒體的跨界結合，帶給閱聽眾更多元與具有創新視角的內容。
未來，關鍵評論網將於TVBS平台上提供精心製作的國際新聞內容。同時，《國際大風吹》這一深度剖析國際時事的YouTube影音節目也將以不同形式在TVBS上呈現。反向的，TVBS亦將提供最新的台灣社會時事文章給關鍵評論網。此次與TVBS的合作，也標誌著關鍵評論網與傳統媒體跨界合作的首度嘗試。
TNL Mediagene正在積極整合集團內媒體資源。隨著整合的進行，未來讀者將有機會在關鍵評論網或其他品牌媒體看到更多如Gizmodo的科技報導、Business Insider Japan的商業財經新聞等，這些來自日本的獨特觀點將有助於提升台灣讀者的國際視野。同時，我們也正嘗試與集團內的日本品牌媒體合作，提供台灣在地且獨特的文化與觀點給日本讀者，弭平地域國界的差距，進而推動更多台日的文化與觀點交流。
TNL Mediagene共同創辦人暨內容長楊士範（Mario Yang）對於這次的合作寄予高度期待：「透過與TVBS的深度合作，我們期盼能提供所有閱聽眾一個更為多元、全面且具有創新視角的新聞與資訊平台，進一步擴大並深化台灣以至國際社會的新聞視野。」
關鍵評論網隸屬於TNL Mediagene 關鍵評論網媒體集團，旗下中文媒體品牌還有INSIDE、運動視界、Cool3c、everylittled、電影神搜、歐搜哇、商益及愛料理。而集團更於2019年至2021年間相繼併購大數據市調公司TNL Research、數位廣告公司Ad2iction艾迪英特、士奇傳播整合行銷、以及DaEX達思智能科技，2023年更合併日本最大數位原生媒體集團Mediagene，在擁有的每月5500萬全球使用者及2億頁瀏覽量的資源下，成為泛亞洲以媒體為核心，結合科技力與數據力，成為閱聽大眾與企業行銷與數位轉型最重要的信賴夥伴。
責任編輯：Joanna
核稿編輯：Street
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飛宏科技330W電競筆電電源，就是Light著GaN才好玩！
我們想讓你知道的是
飛宏科技推出330W GaN電競電源，搭載第三代半導體GaN快充技術，能針對電競筆電應用的需求，支援高階處理器及顯示器的瞬間峰值功率拉載，為電競筆電提供更高的功率與散熱速度，達到輕巧、安全、高效的充電體驗。
2021年底，飛宏科技推出體積最小的280W GaN高功率電競筆電電源，其功率密度不僅突破當時業界的極限，其電源的大小等同一般市面上180W電源。今年飛宏科技提高規格，推出330W電競筆電電源，導入第三代GaN氮化鎵技術，其功率密度達到14.5 W／in3（1W／CC），相較市面上同輸出功率的產品，不僅體積縮小了49.5％，且產品重量最輕（<800g），在達到高規格安全測試的同時，滿足使用者對電競筆電電源的期待，也成為今年2023台北國際電腦展中的新亮點！
近年來電競筆電銷售量逐年提高，應用領域日漸多元，但普遍市售充電器為滿足高規格的電競筆電所需，在提高電源功率的同時，充電器也變得更大、更重，造成使用者在攜帶通勤時極大的困擾。飛宏科技電競筆電電源的設計研發上，採用獨特GaN生產製程管控，與自主開發數位控制機制、功率模組設計等技術，令產品可達94%以上高轉換效率，且以更輕薄短小的體積，提升使用者的便利性。
安全可靠是頂規電競電源的第一考量
飛宏科技深耕電源產業半世紀，明白充電器為使用者所帶來的便利與風險。為了開發出更輕巧的高功率電源供應器，飛宏科技除了著眼突破技術面的瓶頸，更重視產品的安全性、可靠度，才能滿足終端使用者真實的使用情境。
市面上多數GaN電源僅強調小型化設計，但忽略了高功率電源在小體積設計下，是否能達到散熱與安全的標準。飛宏科技此款330W GaN電競電源，針對電競筆電應用的需求，支援高階處理器及顯示器的瞬間峰值功率拉載，可滿足筆電重度使用者長時間的操作，更已取得各項國際安規認證，能為電競筆電提供更高的功率與散熱速度，達到輕巧、安全、高效的充電體驗。
飛宏科技所開發的電競筆電電源，不僅搭載第三代半導體GaN快充技術，擁有輕巧、安全、高效等特點之外，也因電競筆電不斷推陳出新，需要高規格電源供應器支援使用者需求，進而陸續推出一系列240W、280W、330Ｗ高功率密度電競筆電電源。此外，飛宏科技正籌備360W GaN電競筆電電源，即將於不久的將來問世，敬請期待！
本文章內容由「飛宏科技」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。