《人性之鏡》：人類為什麼要貶低動物？最簡單且直接的答案是因為「懼怕死亡」

文：錢永祥

人類怎麼看動物：心理學的線索

在上一講我們提到，很多人對動物是有感覺的，並且通常是一種友善的正面情感。但是還有更多的人並不喜歡動物，通常會跟動物保持距離，包括身體的距離、心理的距離、社會的距離，甚至於不能容忍動物出現在人類的生活圈裡，總要設法將這些流浪動物、野生動物，以及害蟲鼠輩驅離、捕殺、消滅。很多人害怕動物，很多人討厭動物。

更多的人只把動物看成工具或者資源，認為他們生來就是要為人類所使用的，使用的時候也許不應該採取過分殘暴的手段，不過這並不代表動物具有任何地位，更不會認為人類需要從道德的角度去對待動物。當然，還有許多許多人，生活中根本接觸不到活生生的動物，動物從來就沒有進入他們的腦海。

因此，在探討人類跟動物有什麼道德的關係之前，需要先了解一下，人類究竟是透過什麼樣的心理機制去看動物的。畢竟，了解了人類看動物時的心理機制，才能知道動物倫理需要處理的人類態度是怎麼產生的。在這方面，近年來興起的道德心理學，正開始積累一些研究的發現，多少提供了一些有趣的線索。不過需要說明，到目前為止，這個領域還剛開闢，經過實驗在一些現象之間發現的關聯，還是相當零散的，作為線索可以，但還不足以全面掌握人類面對動物時的心理機制。

一、幾種看動物的心理機制

人類在漫長的演化歷程中，在求生存以及適應環境的壓力之下，形成幾種跟動物的關係，影響到了人類透過什麼心理機制看動物，甚至於遺傳到了今天的人類。這種機制可以分成兩類：一方面的警戒跟敵意，以及另一方面的接納甚至於友善。

（1）對抗與警戒

先談警戒跟敵意。從遠古的猿人階段開始，人類跟其他動物包括其他的猿人，就處在一種獵食跟被獵食的關係之中。人類需要獵殺動物作為食物，但也必須保命，避免自己被更凶猛的動物獵殺吃掉。心理學家認為，這種關係鐫刻在人類的知覺官能上，直到今天，即使是初生幾天的嬰兒，對於動物的形狀與動作，也要比對於植物、對於其他物體更為敏感。這很顯然是演化過程中出於適應的必要而產生的結果。在獵食的需求與被獵食的威脅之下，人類必須盡早發現周遭的動物，以便採取必要的接近或是躲避的策略。獵食與被獵食，決定了人類跟動物處在一種對抗的關係之中。

動物對人類還有另一方面的威脅，那就是傳染疾病。對人類有害的病原體之中，屬於人類跟動物共生的占了六十％。而人類會吃動物，包括動物的屍體殘骸，也增加了感染疾病的機會。早期的人類當然並不了解動物是透過什麼機制傳染疾病的，不過與動物保持距離，不要太親近，顯然有利於人類的生存。在此之外，對於屍體、排泄物等傳染媒介保持警戒，促使人類發展出了「噁心」這種情緒和生理的雙重反應，顯然也有其演化上的功能。

簡單說，對抗以及警戒、提防這種種敵視的態度，構成了人類看動物的一個基本角度。

（2）馴化與親密

但是人類除了需要提防動物，把動物視為威脅之外，卻又不能離開動物，必須跟動物形成比較正面的關係。人類進入農耕階段之後，開始飼養家畜，作為穩定的食物與勞動力的來源。貓、狗也進入人類社群，成為同伴動物。無論是家畜還是同伴動物，都需要照料，甚至於跟人類產生情感上的互動，這代表人類跟動物的關係變得更為複雜，看動物的方式，也勢必包含著友善的一面。

人類開始飼養同伴動物，很可能是出於現實的需要，但根據研究，把某些動物當成寵物，也就是在功能性之外尚有情感的一面，跟演化過程中所謂的「幼態延續」（neotency）現象很有關係。這個詞本來的意思是說，動物如果維持幼兒時期的某些特徵，會獲得比較多的照顧，對他的生存有利，所以有其演化上的意義。特就人類跟寵物的關係來說，貓狗等動物的臉部往往呈現嬰兒的特色，例如眼睛大而圓，耳朵、鼻子、嘴巴分明，嘴角上揚像是在微笑，表情跟頭部的姿勢像是在回應人類，身形、動作也符合人類的「可愛」標準，特別容易激發人類對他們保護、照料的欲望。這種關聯，在人類對動物的正面看法上發揮了一些作用。

除此之外，人類「擬人化」的思考習慣，在塑造人類對動物的正面看法時發揮了非常重要的功能。擬人化是人類的一種必要的本能，就是必須把人類的生命模式投射到外在的對象，通過自己熟悉的角度，才能了解各種事物以及現象。巫術以及各種宗教，想要理解跟影響自然界的現象時，通常會對自然界的物體以及力量加以擬人化。古希臘羅馬神話裡的天神，都具備著人類的完整形象跟性格；民間信仰裡的雷公、電母，山神、樹神、河神、一直到瘟神，也都是擬人化的產物。

就動物而言，人類為了狩獵的需要，會設想動物跟人類一樣思考跟行動，這樣子人類便可以預測動物的移動路線以及行為，有利於捕獲獵物。但擬人化也投射了一些人類的特質到動物身上，從而拉近了人類與動物的距離，讓人類跟動物生活在同一個意義空間之中，甚至於可以產生情感的互動，讓某些動物成為家族的親密成員。

人類雖然逐漸跟動物發展出密切的共存關係，不把動物完全當成具體的威脅，甚至於承認動物擁有一些優點和長處，值得利用，但是人類仍然需要強調動物的地位低於人類。事實上，人類一方面要將動物擬人化，但另一方面又必須拿動物當作負面的對照組，來跟自己對比，才能想像和界定什麼是「人」；結果，通常所謂人類的特質，正是那些人類所獨有而動物缺乏的特色。在這個意義上，只有動物能成為人類的鏡子，讓人類看到自己；人類絕對不需要借用植物來界定自己。所以人類一向認為，理性、語言能力、自我意識等等人類獨有的特色構成了人類的本質所在，人性所在。