解讀監察院「513、303」大停電調查報告：矇著眼推核電，看甚麼都是黑電

文：陳秉亨（台灣媽祖魚保育聯盟創會理事長）

近日監察院完成2021年513與2022年303大停電事件的調查，並且做出彈劾與糾正，報告內容更加釐清大停電事故的肇因，相當有參考價值。然而報告之中，提及核電廠中有使用輕油發電機發電。可能涉及把備援的燃油發電機，當成常態發電且發電量未納入年報，有資訊不公開的疑慮，因而報告中有「形同黑電」的敘述。

監察院報告出爐後，特定媒體引用「不具名監察委員」的意見，指出監察委員認為「用核電就要光明正大」。而後國民黨、民眾黨的政治人物接力大作文章，藉以攻擊民進黨老舊核電如期除役的非核家園政策，以不實的資訊，獲取政治聲量。

把燃油發電當核能發電，不是無知就是惡意

核能電廠內的核燃料需要維持冷卻，否則就可能會引發核災，因此核電廠有備援的燃油發電機，以因應天災人禍失去外部電力時，可以有電力在緊急的狀況下，維持核燃料的冷卻以避免釀災。如俄烏戰爭之中，俄羅斯的砲擊導致札波利沙核電廠的外部電力喪失，依靠的就是緊急柴油發電機來確保冷卻系統運轉。監察院報告所提及的，就是核電廠內的燃油發電機組。

正常的人應該不會把燃油發電當成核能發電。核電廠的燃油發電機，每日發電情形在台電網站上面都有揭露，也符合台電的電力調度規範。監察院更是發出新聞稿，澄清監察院並未如特定媒體所說的認為「用核電就要光明正大」。但是特定媒體、國民黨與民眾黨，有意營造出民進黨政府偷用核電的輿論，這種說法的邏輯，就像是去明星去過的餐廳，就自稱跟明星吃過飯一樣荒謬。

如果不是源自對能源政策的無知，以至於連燃油、核能都分不出來；要不就是純粹惡意造謠，打擊能源轉型的認知作戰。兩者對台灣的能源與經濟發展，都有很嚴重的負面影響。

Photo Credit: 中央社 針對監察院糾正台電調度核二、核三廠內緊急電源氣渦輪機，且發電量未納入電業年報，形同「黑電」。經濟部長王美花（前）7日受訪表示，台電都有按照規定發電，電業報告都詳細記錄，並非發黑電。 中央社記者蘇木春攝 112年7月7日

自己矇著眼，不要說有黑電

面對國際淨零碳排趨勢、中國武力威脅，不論是國際大廠要求供應鏈要百分百使用再生能源（RE100），或俄烏戰爭所揭示的軍事衝突中核災風險，分散式的再生能源才是台灣應該要發展的趨勢。日前柯文哲以台積電需要電力為由，改變過去立場支持老舊核電廠延役，但諷刺的是，台積電屢屢對外宣示的是要達到百分百使用再生能源的目標（不是核電）。

同樣的，郭台銘先生雖然也曾發表支持小型核電的論點，不過鴻海集團積極投資再生能源與儲能產業，也宣示要達成（RE100），這些很常出現在財經媒體上的報導，兩位總統參選人難道視而不見？

在這幾年的努力之下，台灣的再生能源有所成長，近日在中午用電高峰，再生能源已經突破20%的供電量，同時空氣污染的情形也逐年改善。過去幾年因夏日高溫、大量冷氣用電，時常造成中午用電吃緊的問題，因為太陽能豐沛，某種程度已經獲得解決。

台灣為獨立電網，容易遇到極端氣候、地震與發輸配電設備故障的問題。遇到特殊狀況時，用需量反應（Demand Response, DR）或是調度備援發電機，遠比新建電廠之成本還要低廉。以美國為例，有10%的發電設備，全年使用不到5%的時間，95%閒置的時間仍然要投入常態的電廠成本，以需量反應的機制，降低尖峰用電，是最經濟、環保的作法。能源政策與時俱進，不能蒙著眼忽略其他能源管理的技術，只說缺電、黑電、要核電。

監察院報告：人禍跟電網韌性才是重點

國民黨與民眾黨皆推出總統候選人，對於國家能源政策應有更全面的觀點，並認真看待監察院報告所提出的問題，而非操弄為「偷用核電黑電」的假訊息。監察院報告中所檢討的一系列人為失誤與電網韌性不足等問題，縱使核電尚未除役，也會對電力的供應帶來影響。

最簡單的例子，是2017年的815大停電，為大潭天然氣發電廠的人為失誤所致，當時核二廠尚未除役，依然造成全國592萬用電戶的影響；2021年7月，夏日用電高峰，核二廠發生移動椅子造成二號機緊急停機事故，被各界認為是低級的人為錯誤，所幸後者電力調度妥適，未發生大停電事故。

上述815、513、303大停電與核二急停，皆為人為事故，筆者認為監察院彈劾相關人員實屬合理，避免一再因為人為的疏忽，發生危急全國經濟、民生甚至國家安全的大停電事故。另外，監察院報告點出的輸配電系統老舊、疏於養護造成事故，也是國家未來建置電網韌性所需要全盤檢討改革之處。國民黨與民眾黨若只把老舊核電、把重啟服貿當成經濟與能源政策的主菜，根本是倒退十年的思維。

Photo Credit: 中央社 全台3日無預警大停電，初判為人為疏失，至晚間高 雄部分地區仍未完全恢復供電。圖為一家餐廳業者為各桌消費者點上蠟燭，民眾在燭光下用餐。 中央社記者董俊志攝 111年3月3日

候選人支持核電，先說怎麼解決蘭嶼的低階核廢料

能源政策攸關經濟與國安，不能夠「空嘴薄舌」要老舊核電。在核能的諸多爭議之中，最沒有爭議的就是蘭嶼低階核廢料的處置，國民黨時代用興建罐頭工廠的名義欺騙達悟族人，用以設置低階核廢料廠。一來違反原住民族歷史正義和轉型正義，二來是所有核廢裡面污染性較低的低階核廢料，應該是最容易處理的問題。

跟柯文哲先生一樣，轉變立場支持核一重啟的侯友宜先生，莫忘自己身為新北市長，目前正在進行的縣市國土計畫，新北市應該提出收容處理蘭嶼核廢料的用地，才算是對其重啟老舊核電政策負責。

給人民總統層級的能源政策

台灣能源與經濟政策不能走回頭路，總統候選人所提出的能源政策應有足夠的高度與遠見，筆者認為至少應討論以下幾個問題：

核電除役，如何以民主的過程，解決核廢料處置廠、包含蘭嶼的低階核廢料。 國際大廠要求供應鏈使用再生能源，台灣如何發展多元的再生能源（地熱、農業廢棄物生質能、小型水力發電、綠氫）。 面對再生能源與農漁業、生態的影響，如何推動農漁電共生機制。 面對各種索賄，影響再生能源發展，如何提出因應對策。 淨零碳排，除了電力的供應之外，節電也很重要，如何開創一個有市場誘因的節能機制。 未來大量使用再生能源的狀況之下，如何建立可因應的電網（包含可因應中國武力衝突）。 如何讓民眾可以投入再生能源發電，綠能收益全民共享。 台灣的再生能源產業與人才如何打入國際市場。 如何推動能源稅，從制度面上促進各部門減碳。

本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此

原標題：矇著眼推核電，看甚麼都是黑電──總統大選能源與經濟政策不能走回頭路

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航