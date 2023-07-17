解讀監察院「513、303」大停電調查報告：矇著眼推核電，看甚麼都是黑電
我們想讓你知道的是
監察院報告提及核電廠中有使用輕油發電機發電，因而報告中有「形同黑電」的敘述。報告出爐後，特定媒體引用「不具名監察委員」的意見指「用核電就要光明正大」。國民黨、民眾黨政治人物接力大作文章，以不實的資訊攻擊非核家園政策。
文：陳秉亨（台灣媽祖魚保育聯盟創會理事長）
近日監察院完成2021年513與2022年303大停電事件的調查，並且做出彈劾與糾正，報告內容更加釐清大停電事故的肇因，相當有參考價值。然而報告之中，提及核電廠中有使用輕油發電機發電。可能涉及把備援的燃油發電機，當成常態發電且發電量未納入年報，有資訊不公開的疑慮，因而報告中有「形同黑電」的敘述。
監察院報告出爐後，特定媒體引用「不具名監察委員」的意見，指出監察委員認為「用核電就要光明正大」。而後國民黨、民眾黨的政治人物接力大作文章，藉以攻擊民進黨老舊核電如期除役的非核家園政策，以不實的資訊，獲取政治聲量。
把燃油發電當核能發電，不是無知就是惡意
核能電廠內的核燃料需要維持冷卻，否則就可能會引發核災，因此核電廠有備援的燃油發電機，以因應天災人禍失去外部電力時，可以有電力在緊急的狀況下，維持核燃料的冷卻以避免釀災。如俄烏戰爭之中，俄羅斯的砲擊導致札波利沙核電廠的外部電力喪失，依靠的就是緊急柴油發電機來確保冷卻系統運轉。監察院報告所提及的，就是核電廠內的燃油發電機組。
正常的人應該不會把燃油發電當成核能發電。核電廠的燃油發電機，每日發電情形在台電網站上面都有揭露，也符合台電的電力調度規範。監察院更是發出新聞稿，澄清監察院並未如特定媒體所說的認為「用核電就要光明正大」。但是特定媒體、國民黨與民眾黨，有意營造出民進黨政府偷用核電的輿論，這種說法的邏輯，就像是去明星去過的餐廳，就自稱跟明星吃過飯一樣荒謬。
如果不是源自對能源政策的無知，以至於連燃油、核能都分不出來；要不就是純粹惡意造謠，打擊能源轉型的認知作戰。兩者對台灣的能源與經濟發展，都有很嚴重的負面影響。
自己矇著眼，不要說有黑電
面對國際淨零碳排趨勢、中國武力威脅，不論是國際大廠要求供應鏈要百分百使用再生能源（RE100），或俄烏戰爭所揭示的軍事衝突中核災風險，分散式的再生能源才是台灣應該要發展的趨勢。日前柯文哲以台積電需要電力為由，改變過去立場支持老舊核電廠延役，但諷刺的是，台積電屢屢對外宣示的是要達到百分百使用再生能源的目標（不是核電）。
同樣的，郭台銘先生雖然也曾發表支持小型核電的論點，不過鴻海集團積極投資再生能源與儲能產業，也宣示要達成（RE100），這些很常出現在財經媒體上的報導，兩位總統參選人難道視而不見？
在這幾年的努力之下，台灣的再生能源有所成長，近日在中午用電高峰，再生能源已經突破20%的供電量，同時空氣污染的情形也逐年改善。過去幾年因夏日高溫、大量冷氣用電，時常造成中午用電吃緊的問題，因為太陽能豐沛，某種程度已經獲得解決。
台灣為獨立電網，容易遇到極端氣候、地震與發輸配電設備故障的問題。遇到特殊狀況時，用需量反應（Demand Response, DR）或是調度備援發電機，遠比新建電廠之成本還要低廉。以美國為例，有10%的發電設備，全年使用不到5%的時間，95%閒置的時間仍然要投入常態的電廠成本，以需量反應的機制，降低尖峰用電，是最經濟、環保的作法。能源政策與時俱進，不能蒙著眼忽略其他能源管理的技術，只說缺電、黑電、要核電。
監察院報告：人禍跟電網韌性才是重點
國民黨與民眾黨皆推出總統候選人，對於國家能源政策應有更全面的觀點，並認真看待監察院報告所提出的問題，而非操弄為「偷用核電黑電」的假訊息。監察院報告中所檢討的一系列人為失誤與電網韌性不足等問題，縱使核電尚未除役，也會對電力的供應帶來影響。
最簡單的例子，是2017年的815大停電，為大潭天然氣發電廠的人為失誤所致，當時核二廠尚未除役，依然造成全國592萬用電戶的影響；2021年7月，夏日用電高峰，核二廠發生移動椅子造成二號機緊急停機事故，被各界認為是低級的人為錯誤，所幸後者電力調度妥適，未發生大停電事故。
上述815、513、303大停電與核二急停，皆為人為事故，筆者認為監察院彈劾相關人員實屬合理，避免一再因為人為的疏忽，發生危急全國經濟、民生甚至國家安全的大停電事故。另外，監察院報告點出的輸配電系統老舊、疏於養護造成事故，也是國家未來建置電網韌性所需要全盤檢討改革之處。國民黨與民眾黨若只把老舊核電、把重啟服貿當成經濟與能源政策的主菜，根本是倒退十年的思維。
候選人支持核電，先說怎麼解決蘭嶼的低階核廢料
能源政策攸關經濟與國安，不能夠「空嘴薄舌」要老舊核電。在核能的諸多爭議之中，最沒有爭議的就是蘭嶼低階核廢料的處置，國民黨時代用興建罐頭工廠的名義欺騙達悟族人，用以設置低階核廢料廠。一來違反原住民族歷史正義和轉型正義，二來是所有核廢裡面污染性較低的低階核廢料，應該是最容易處理的問題。
跟柯文哲先生一樣，轉變立場支持核一重啟的侯友宜先生，莫忘自己身為新北市長，目前正在進行的縣市國土計畫，新北市應該提出收容處理蘭嶼核廢料的用地，才算是對其重啟老舊核電政策負責。
給人民總統層級的能源政策
台灣能源與經濟政策不能走回頭路，總統候選人所提出的能源政策應有足夠的高度與遠見，筆者認為至少應討論以下幾個問題：
- 核電除役，如何以民主的過程，解決核廢料處置廠、包含蘭嶼的低階核廢料。
- 國際大廠要求供應鏈使用再生能源，台灣如何發展多元的再生能源（地熱、農業廢棄物生質能、小型水力發電、綠氫）。
- 面對再生能源與農漁業、生態的影響，如何推動農漁電共生機制。
- 面對各種索賄，影響再生能源發展，如何提出因應對策。
- 淨零碳排，除了電力的供應之外，節電也很重要，如何開創一個有市場誘因的節能機制。
- 未來大量使用再生能源的狀況之下，如何建立可因應的電網（包含可因應中國武力衝突）。
- 如何讓民眾可以投入再生能源發電，綠能收益全民共享。
- 台灣的再生能源產業與人才如何打入國際市場。
- 如何推動能源稅，從制度面上促進各部門減碳。
本文經《思想坦克》授權轉載，原文發表於此
原標題：矇著眼推核電，看甚麼都是黑電──總統大選能源與經濟政策不能走回頭路
延伸閱讀
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責任編輯：彭振宣
核稿編輯：翁世航
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台灣微軟: 「下一個十年，台灣極度樂觀！」 關鍵評論網媒體集團舉辦「關鍵十年．觀見未來：十週年論壇暨感恩餐會」，邀集產官專家，觀見未來大勢
我們想讓你知道的是
《關鍵評論網媒體集團》迎來集團營運第十年，特別舉辦「關鍵十年．觀見未來：十週年論壇暨感恩餐會」，設宴感謝長期支持與陪伴TNL Mediagene的產業貴賓，更邀集產官領域專家對談，觀見下個十年的關鍵趨勢。
以媒體為核心，整合科技力與數據力的新型態媒體集團《關鍵評論網媒體集團》（下稱TNL Mediagene）今年六月迎來集團營運第十年。回首十年來的各項里程碑，《關鍵評論網》自2013於社群網站成立，發展至今，不只於今年五月與東京的Mediagene Inc.正式合併為TNL Mediagene，成為亞洲最大的數位媒體之一；稍早亦透過新聞稿公布，預計於2024年第一季正式成為第一間在美國公開上市的亞洲數位媒體集團。
為此，TNL Mediagene於上週四（6/15）舉辦「關鍵十年．觀見未來：十週年論壇暨感恩餐會」，除了設宴感謝一路支持、陪伴TNL Mediagene的產業貴賓，更邀集行政院副院長鄭文燦、數位發展部部長唐鳳、台北市市長蔣萬安、台灣微軟總經理卞志祥、台灣大哥大總經理林之晨、資深媒體人沈春華等各界專家，與TNL Mediagene執行長暨共同創辦人鍾子偉（Joey Chung）、TNL Mediagene內容長暨共同創辦人楊士範（Mario）、Mediagene共同創辦人小林弘人（Hiroto Kobayashi）舉辦多場對談，從集團發展、AI科技、地緣政治與媒體價值等不同角度切入，與會眾重新思考媒體、商業與社會溝通之間的關聯性，觀見下個十年我們究竟該走向何方。
政策改善大環境，內容耕耘不間斷，公私攜手維繫多元包容的社會價值
活動開場，行政院副院長鄭文燦以國內近期的科技、媒體相關政策脈絡開場，並致上祝福。鄭文燦表示，對於國內整體的媒體環境，政府已經修改部分法令，透過廣告實名制、行政處分等方式，改善平台詐騙與假訊息橫行的問題；另一方面，AI科技與數據科技也是未來十年的發展重點，不只國科會與數位部都有相關計畫執行中，稍早集結國科會、數位部、NCC共同草擬的AI基本法也預計於九月完成，期望打造更完備、安心的媒體環境。
此外，因公務無法抵達會場的台北市市長蔣萬安與數位發展部部長唐鳳也各別拍攝影片，透過預錄影像送上賀詞。蔣萬安表示，他在《關鍵評論網》草創初期，曾擔任集團律師，也一路關注集團的發展，他更喜見《關鍵評論網》始終秉持「多元觀點」的理念，堅持將獨立、公正的報導及觀點，傳遞給亞洲甚至全球的每個讀者。
而唐鳳則擔任活動的壓軸神秘嘉賓，於活動最後線上登場。唐鳳表示，因為台灣完善的通訊建設，加上新型態數位媒體的出現，網際網路漸漸成為了公共討論的空間，或許這就是當媒體結合數位世界後，能夠產生的巨大影響力。另一方面，也非常高興TNL Mediagene 持續透過媒體平台，連結跨世代的聲音，透過獨立、公正的報導，培養出有見識、有辨別力、有數位素養的公民，為守護社會福祉與言論自由間貢獻許多。
十年願景：來自亞洲的聲音──泛亞洲數位媒體集團TNL Mediagene
論壇首場對談「關鍵未來 ∙ 亞洲媒體新布局與展望」邀請TNL Mediagene執行長暨共同創辦人鍾子偉、及Mediagene共同創辦人小林弘人（Hiroto Kobayashi）共同主講，分享跨國合併的契機與優勢、未來集團的發展策略，與對整體媒體版圖的影響。
小林弘人表示，TNL Mediagene在廣告科技（Adtech）及行銷科技（Martech）上擁有更多優勢，加上數位媒體的商業模式愈趨多元化，「Media as a Service」已是必然的趨勢，憑藉合併後TNL Mediagene的技術知識與內容創作能力，我們期待在下一階段塑造媒體行業的全新未來。小林弘人說，「如果我們能夠連接這些亞太地區的數據，那麼就能有利於與國際進行談判。如果成功，它將成為代表亞洲的聲音，是歷史上的一個重要里程碑。不是CNN，不是彭博社，是來自亞洲的聲音──TNL Mediagene。」
科技崛起、新創蓬勃，跨域能力是未來十年決勝關鍵
除了集團未來發展與展望，第二場關鍵對談「從地緣政治、AI與媒體價值，觀見下一個十年的關鍵台灣」則邀請台灣微軟總經理卞志祥、台灣大哥大總經理林之晨、資深媒體人沈春華，與TNL Mediagene內容長暨共同創辦人楊士範（Mario），暢談下個十年世界究竟會走往何處、我們自己又會身在何方？
卞志祥表示，儘管外在環境危機重重，他依然對於台灣未來十年的科技趨勢變化「極度樂觀」。第一是台灣優良的基礎架構，包含基礎設施（infrastructure）、人才、政府支持、半導體代工經驗等等，這在新科技創新需求高漲的年代是絕佳的條件；第二是產業的解構，雲端和數據崛起讓生成式AI、雲端運算、大數據等技術打破了國與國的疆界，以前台灣進不去的產業（如5G、太空科技）都產生了機會；第三是跨域的人才，讓台灣產業能夠更好的適應新技術（adapt new technology）。
而談到新創產業的生態，林之晨也同樣對未來發展抱持樂觀。第一是台灣資本市場偏好的轉變，當資本更加願意投入科技新創企業，就會拉動創業者更勇於創業；第二是企業的推力，數位轉型趨勢讓不少企業選擇以「投資新創」為發展策略，透過與新創公司建立連結，觀察新創企業的商模運作，加速自己進步的速度；第三則是台灣人才積極投入新創，所構成的整體正向循環。面對近年ChatGPT引發的AI旋風，林之晨說過去他覺得人人都該懂一點程式，但現在AI既然就可寫程式，人反而應該讓自己有更多歷史、文化素養，因為運用這些特質，才能讓AI創造出更有趣的東西。
用有價值的資訊，撐起下一個多變化的時代
面對未來十年科技、新創環境可能的變化，Mario表示，TNL Mediagene其實從第一天開始就在想這個事情。他多年前就曾在《關鍵評論網》的開站文章提到，「我們想像的一個媒體是任何使用者所在的地方，就算是不同的載具，我們都可以提供很好的內容。」他認為，或許載具會從手機變成智慧眼鏡，但無論在哪個媒介，「提供有價值的資訊」這件事情都是TNL Mediagene將持續努力的方向，不因一時的流量起伏而失去原則。
未來十年，雖然看上去有許多樂觀的表徵，但它依然充滿衝突、挑戰，甚至是矛盾──同時也充滿了機會。最後，沈春華總結道，未來十年中，生存當然很重要。可是如果沒有長遠眼光，無法把握核心的媒體價值的話，一定會碰到瓶頸。希望在Joey和Mario的帶領下，TNL Mediagene可以把對於內容負責、多元觀點的媒體繼續做下去！
一路走來雖然艱難，但在關鍵十年間，我們也與眾多事業夥伴創造出不少精采時刻。今日也非常榮幸邀集＂文曄教育基金會、安聯投信、BMW總代理汎德、世界展望會、國泰金控、台灣飛利浦家電、富邦金控、台灣大哥大、永豐銀行、台新金控、歷峯亞太Richemont、台灣樂金LG、亞馬遜網路AWS、資訊工業策進會、遠傳電信、台灣微軟Microsoft、Uber 、中華電信、璞永建設、台灣雀巢、和泰聯網、台灣奥迪 Audi、華碩ASUS、必爾斯藍基 Nike 、將來商業銀行、國發會、趨勢科技、野村投信、文策院＂等單位與會，共同見證《關鍵評論網》寫下的歷史。道阻且長，感恩有您與我們並肩前行，以最客觀的、有價值的報導內容，迎接這個充滿挑戰，也充滿機會的新時代。