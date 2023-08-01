《評說蔣介石》：在史迪威將軍的日記裡，「花生米」幾成為蔣介石委員長之代號

文：汪榮祖

蔣介石與美國的愛恨關係

許多人對蔣介石與美國關係的看法，往往想當然耳，以至於不免簡化。蔣並不是靠親美起家，而是靠蘇俄起家。如果沒有蘇俄在中國，北伐根本無從開始。北伐以後，蔣宋聯姻之後，蔣美關係仍不甚熱絡，與德國的關係倒是更為密切，來了大批德籍軍事顧問。太平洋戰爭爆發以後，表面上看，美蔣關係進入蜜月期；事實上，酸甜苦辣都有，不僅僅是甜甜蜜蜜。

對美國而言，日本侵占東北後，視滿洲為禁臠，不僅有違其一貫的門戶開放政策，以及1920年華盛頓會議的精神，而且公然踐踏1928年的〈非戰公約〉，違反不以武力解決外交問題的承諾。美國為了本國的利益與世界和平，理應對日嚴厲制裁，然而由於歐戰後美國孤立主義彌漫，對華商業利益無足輕重，以及殖民地菲律賓孤懸遠東，不願亦不敢激怒日本，僅採溫和的「不承認政策」。

盧溝橋事變後，中日爆發全面戰爭，美國《時代雜誌》雖以蔣氏夫婦為該年的風雲人物，但華盛頓仍不願制裁日本，對中國之被日本侵略，僅表同情，除口頭強調門戶開放以及中國領土完整諸原則外，別無作為。此即美國外交史學者所習稱的「參與而不受約束」（participation without commitment）的政策。換言之，美國不會在遠東縮手，但亦不會因受約束而被捲入戰爭。蔣介石於淞滬之戰前後，渴望華盛頓據〈九國公約〉制止日本，終於大失所望。

蔣失望之餘，仍希望英美有所作為，至少能夠援華或調停。胡適等學者於1937年秋奉命赴歐美進行國民外交，即因此故。國民政府於1938年9月17日正式任命胡適為駐美利堅合眾國全權大使，胡於10月6日赴華府上任，十天後蔣介石致羅斯福總統長電，表示「中國人民深信唯有美國政府可以為獲取公正和平之領導者，如美國有意發起邀集有關國家舉行謀致遠東永久和平之會議——如華盛頓會議之先例，此正其時」。

兩天後白宮就回電婉謝，謂「調解時機未到」。經濟部長翁文灝又於9月21日，寫信給胡適大使說：中國的出路「似莫如由美國強力施壓日本、聯絡英法、召開會議、共圖解決，國命存亡，關係至巨」，希望胡大使與美國要人面商具體辦法，以達救國目的。翁於11月8日的晚上，又來電報說：「國內有一部分人鑒於實力難久持，願乘此媾和」。於此可見，胡適出任大使的要務，除了借款之外，就是希望美國政府干預調停，能與日本媾和。

胡適原是鴿派，曾唱不抵抗的低調，但此時他已堅信和比戰難，主張苦撐待變，顯然與蔣政府的訓令有異。胡氏為了表達自己的意思，不聽使館游、崔二君的勸阻，給翁文灝回了一通私電，有云：「六年之中，時時可和，但事至今日已不能和。六年中，主戰是誤國，不肯負責主和是誤國，但今日屈服更是誤國」。胡氏的不聽話與自作主張，很快便有了反應，美國報紙約在1939年7月中旬報導來自重慶的消息，說是嚴惠慶將取代胡適為駐美大使。這是一種警告，並未真正執行。

同年10月，胡適與美國國務院官員談及中日和解的可能性之後，花了40天的功夫寫了一份英文說帖，說是日本若能接受〈九國公約〉的規定和解，中國當然歡迎之至；但事實上並不可能，強調和議的種種困難，也就是他所說的「和比戰難」。

胡適發出此一說帖後，自謂：「政府若知道我這四十多日的苦心，必定要大責怪我」，不過他說：「我不避這種責任」。當蔡元培於1940年死後，又傳出胡適將調任中央研究院院長的消息，但胡適「為國事計，實不想在此時拋了駐美的使事」，乃明言不做大使也不就中央研究院院長。結果重慶官方於7月23正式否認召回胡適大使之說；不過蔣介石派來宋子文，用胡適的話說：「來了一群太上大使」。太上大使宋子文當然不僅僅是要「監視」胡適，更重要的任務是向美國要錢、要飛機。

當蔣介石於1941年3月得知〈軍火租借法案〉適用於中國，立即要求宋子文提出一千架飛機、三十個師裝備等要求。珍珠港事變爆發美日開戰，蔣介石抑制不住心頭的喜悅，於1941年12月8日記道：「抗戰政略之成就，本日達於極點」，山城陪都也一片鼓舞。美國被偷襲，不得不全力支持蔣介石抗日了。宋子文遂於1941年12月23日，被任命為外交部長，胡適向他說：「你回去時，若有更動駐美使節的需要，我隨時可走」。胡適終於1942年8月15日，收到免去他大使的電報，並於一個月之後的9月18日離開華府雙橡園。戰爭還未結束，他的大使生涯已告結束。唐德剛說：胡先生故鄉的農民就有一句土話說：「撈魚摸蝦，耽誤莊稼」！胡適身為中國抗戰期中的駐美大使，好多外交上重要的莊稼，他丟下不做，而拼命去撈魚摸蝦，豈不該撤職？

其實撤職的最主要原因，乃是傅斯年告知胡適的所謂：「對介公未能奉令承教，去年說是介公有一電，先生回電徑告以不可行，當然介公的想法不見得做到，然此等對付法，其非習也」。不按蔣介石的習慣辦事，連胡適也該撤職。胡適上任不久，還沒有「撈魚摸蝦」，就傳出調職的消息了。

日本於1941年12月8日偷襲珍珠港（華府時間為12月7日），美國迅即對日宣戰，蔣介石頓成羅斯福的作戰夥伴。白宮於翌年元旦就向胡適大使說：「可告知蔣先生，我們歡迎中國為四強之一」。在蔣介石領導下的殘破中國、被日本蹂躪得不成樣子的中國，忽然之間可以成為世界四強之一，難怪胡適要在四強兩字上面加個引號。原因無他，羅斯福見及四億人口大國的潛力，提升中國可平衡蘇俄，而強大親美的中國合乎美國的利益。胡適所謂的「苦撐待變」，終於有了出頭天。不久美國的經援、軍援源源而來，蔣宋美齡訪美轟動一時，其受歡迎的程度，美報比之於1920年代飛越大西洋的林白（Charles Lindbergh）。高潮還在後面，那是1943年底的開羅會議。