出國買機票不踩雷：轉機要不要簽證？英文名填錯可改嗎？旅遊業者解答9大疑問

（中央社）疫情趨緩後，不少旅客買機票出國，但因航空產業有安全安保等考量，許多機票規定與旅客以為的不一樣，旅客因而踩雷，像是英文姓名填錯不一定能改、行程NO SHOW會被收取罰金。

易遊網13日發布新聞稿表示，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情趨緩後，出國旅遊熱度持續激增，再加上暑假旺季加持，易遊網機票銷售至今已突破70萬航段，今年上半年機票營收更較2019年同期成長6成。

易遊網指出，不過因為許久沒出國，不管在訂票或是機票使用上，很多旅客常常不小心誤踩雷，由於航空產業有安全、安保等考量，許多機票規定與旅客以為的不一樣，往往遇到狀況時只能花錢買經驗，因此整理9大疑問，要讓旅客不踩雷。

Q1：護照過期或是沒有護照可以先訂票嗎？

易遊網指出，一般來說，並非所有航空公司機票都需要護照號碼和效期才能預訂，訂票時若沒有出現填寫護照號碼的必要欄位，即表示可以先預訂，但中英文姓名必須確保與原護照是一致的；若護照號碼為必填項目，則需要辦理好護照後才能訂票，如填寫有誤，後續更改將依據各家航司規定，會有收取更改費用或無法更改的可能。

Q2：如果是雙重國籍有兩本護照，到底要使用哪一本訂票？

易遊網表示，如為雙重國籍，務必留意出入境同一國家需使用同一本護照為準則，並確認各國出入境的護照使用與目的地簽證，以利訂位。例如擁有台美雙國籍，旅客前往美國使用「台灣護照」出入境台灣，並使用「美國護照」出入境美國，但部分國家不承認雙重國籍，例如泰國、馬來西亞等，往返這些國家則需要使用同一本護照出入境。

Q3：轉機到底需不需要簽證？

易遊網表示，持台灣護照的旅客，在多數國家轉機不入境的情況下，是不需要持該國簽證，但仍有部分國家是必備文件，常見國家包含：中國大陸轉機需持台胞證、美國轉機需有旅行授權電子系統（ESTA）、加拿大和紐西蘭需要電子旅行授權許可證（ETA）、澳洲則是轉機停留超過8小時就需要準備ETA。

Q4：英文姓名填錯可以更改嗎？

易遊網表示，每間航空公司有所不同，有完全不能修改、不接受姓氏調整、修改字母不得超過指定數量、須與原發音相符才可更改等各種規定，若在允許更改的情況下，會收取更改費用；若不符合更改規定，該機票就無法使用等於直接作廢。

Q5：機票如有改票需求（日期／航班／航點），需要注意什麼？

易遊網說，機票改票規定依各航空公司有所不同，須先確認所訂機票是否可改票，如可改票，除了會收取改票手續費用外，若非同艙等或是有價差時，也須補差額；若要更改航點，則須視航空公司規定，並非所有航點都可調整。

Q6：機票退票必須注意什麼？

易遊網表示，旅客必須先確認票規是否為可退機票，如果為不可退票的機票，僅能取消訂位，但無法退返機票費用。如可退票的機票，退票申請送交航空公司審核後，通常可於1至2個月完成作業，但有特殊原因或部分海外供應商開立的機票審核期較長，約需時2至6個月。而退票必須於出發前提出申請，若為NO SHOW紀錄，可能會被收取更高額的退票費用，甚至最壞狀況會被航空公司拒絕受理退票。

Q7：若發生重複訂位會很嚴重嗎？

易遊網說，根據航空公司規定同一旅客不可有重複預訂的情況。重複訂位包含相同日期的航班，或是相同日期或相近時間點的不同航班，皆會被視為是相同行程的機票，所訂機位將會被航空公司全數或部分取消，且不會退返費用。

Q8：遇到班機延誤或取消等情況該怎麼辦？

易遊網表示，遇到航班異動時，航空公司若無提供替代航班，大多會以特殊退票免扣手續費的方式辦理（部分航空公司可能以代金券替代退款）；若有替代航班的情況下，旅客欲選擇其他航班，除了須取得航空公司同意外，如有價差情況，航空公司並不會吸收或賠償，旅客須自行補差額。

Q9：若行程有NO SHOW紀錄，會有什麼影響？

易遊網表示，機票必須依開立時的行程順序使用，若前段行程未使用，後段行程將無法使用，等於整張機票都會失效，甚至會被收取罰金，而未依規定使用而導致損失，需由旅客自行負責。另外，須注意的是，部分航空公司規定，於起飛前48小時或24小時前取消機位，同樣會被視為NO SHOW。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀