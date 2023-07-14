出國買機票不踩雷：轉機要不要簽證？英文名填錯可改嗎？旅遊業者解答9大疑問
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易遊網指出，因為許久沒出國，不管在訂票或是機票使用上，很多旅客常常不小心誤踩雷。由於航空產業有安全、安保等考量，許多機票規定與旅客以為的不一樣，往往遇到狀況時只能花錢買經驗。因此整理9大疑問，要讓旅客不踩雷。
（中央社）疫情趨緩後，不少旅客買機票出國，但因航空產業有安全安保等考量，許多機票規定與旅客以為的不一樣，旅客因而踩雷，像是英文姓名填錯不一定能改、行程NO SHOW會被收取罰金。
易遊網13日發布新聞稿表示，COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）疫情趨緩後，出國旅遊熱度持續激增，再加上暑假旺季加持，易遊網機票銷售至今已突破70萬航段，今年上半年機票營收更較2019年同期成長6成。
易遊網指出，不過因為許久沒出國，不管在訂票或是機票使用上，很多旅客常常不小心誤踩雷，由於航空產業有安全、安保等考量，許多機票規定與旅客以為的不一樣，往往遇到狀況時只能花錢買經驗，因此整理9大疑問，要讓旅客不踩雷。
Q1：護照過期或是沒有護照可以先訂票嗎？
易遊網指出，一般來說，並非所有航空公司機票都需要護照號碼和效期才能預訂，訂票時若沒有出現填寫護照號碼的必要欄位，即表示可以先預訂，但中英文姓名必須確保與原護照是一致的；若護照號碼為必填項目，則需要辦理好護照後才能訂票，如填寫有誤，後續更改將依據各家航司規定，會有收取更改費用或無法更改的可能。
Q2：如果是雙重國籍有兩本護照，到底要使用哪一本訂票？
易遊網表示，如為雙重國籍，務必留意出入境同一國家需使用同一本護照為準則，並確認各國出入境的護照使用與目的地簽證，以利訂位。例如擁有台美雙國籍，旅客前往美國使用「台灣護照」出入境台灣，並使用「美國護照」出入境美國，但部分國家不承認雙重國籍，例如泰國、馬來西亞等，往返這些國家則需要使用同一本護照出入境。
Q3：轉機到底需不需要簽證？
易遊網表示，持台灣護照的旅客，在多數國家轉機不入境的情況下，是不需要持該國簽證，但仍有部分國家是必備文件，常見國家包含：中國大陸轉機需持台胞證、美國轉機需有旅行授權電子系統（ESTA）、加拿大和紐西蘭需要電子旅行授權許可證（ETA）、澳洲則是轉機停留超過8小時就需要準備ETA。
Q4：英文姓名填錯可以更改嗎？
易遊網表示，每間航空公司有所不同，有完全不能修改、不接受姓氏調整、修改字母不得超過指定數量、須與原發音相符才可更改等各種規定，若在允許更改的情況下，會收取更改費用；若不符合更改規定，該機票就無法使用等於直接作廢。
Q5：機票如有改票需求（日期／航班／航點），需要注意什麼？
易遊網說，機票改票規定依各航空公司有所不同，須先確認所訂機票是否可改票，如可改票，除了會收取改票手續費用外，若非同艙等或是有價差時，也須補差額；若要更改航點，則須視航空公司規定，並非所有航點都可調整。
Q6：機票退票必須注意什麼？
易遊網表示，旅客必須先確認票規是否為可退機票，如果為不可退票的機票，僅能取消訂位，但無法退返機票費用。如可退票的機票，退票申請送交航空公司審核後，通常可於1至2個月完成作業，但有特殊原因或部分海外供應商開立的機票審核期較長，約需時2至6個月。而退票必須於出發前提出申請，若為NO SHOW紀錄，可能會被收取更高額的退票費用，甚至最壞狀況會被航空公司拒絕受理退票。
Q7：若發生重複訂位會很嚴重嗎？
易遊網說，根據航空公司規定同一旅客不可有重複預訂的情況。重複訂位包含相同日期的航班，或是相同日期或相近時間點的不同航班，皆會被視為是相同行程的機票，所訂機位將會被航空公司全數或部分取消，且不會退返費用。
Q8：遇到班機延誤或取消等情況該怎麼辦？
易遊網表示，遇到航班異動時，航空公司若無提供替代航班，大多會以特殊退票免扣手續費的方式辦理（部分航空公司可能以代金券替代退款）；若有替代航班的情況下，旅客欲選擇其他航班，除了須取得航空公司同意外，如有價差情況，航空公司並不會吸收或賠償，旅客須自行補差額。
Q9：若行程有NO SHOW紀錄，會有什麼影響？
易遊網表示，機票必須依開立時的行程順序使用，若前段行程未使用，後段行程將無法使用，等於整張機票都會失效，甚至會被收取罰金，而未依規定使用而導致損失，需由旅客自行負責。另外，須注意的是，部分航空公司規定，於起飛前48小時或24小時前取消機位，同樣會被視為NO SHOW。
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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台灣微軟: 「下一個十年，台灣極度樂觀！」 關鍵評論網媒體集團舉辦「關鍵十年．觀見未來：十週年論壇暨感恩餐會」，邀集產官專家，觀見未來大勢
我們想讓你知道的是
《關鍵評論網媒體集團》迎來集團營運第十年，特別舉辦「關鍵十年．觀見未來：十週年論壇暨感恩餐會」，設宴感謝長期支持與陪伴TNL Mediagene的產業貴賓，更邀集產官領域專家對談，觀見下個十年的關鍵趨勢。
以媒體為核心，整合科技力與數據力的新型態媒體集團《關鍵評論網媒體集團》（下稱TNL Mediagene）今年六月迎來集團營運第十年。回首十年來的各項里程碑，《關鍵評論網》自2013於社群網站成立，發展至今，不只於今年五月與東京的Mediagene Inc.正式合併為TNL Mediagene，成為亞洲最大的數位媒體之一；稍早亦透過新聞稿公布，預計於2024年第一季正式成為第一間在美國公開上市的亞洲數位媒體集團。
為此，TNL Mediagene於上週四（6/15）舉辦「關鍵十年．觀見未來：十週年論壇暨感恩餐會」，除了設宴感謝一路支持、陪伴TNL Mediagene的產業貴賓，更邀集行政院副院長鄭文燦、數位發展部部長唐鳳、台北市市長蔣萬安、台灣微軟總經理卞志祥、台灣大哥大總經理林之晨、資深媒體人沈春華等各界專家，與TNL Mediagene執行長暨共同創辦人鍾子偉（Joey Chung）、TNL Mediagene內容長暨共同創辦人楊士範（Mario）、Mediagene共同創辦人小林弘人（Hiroto Kobayashi）舉辦多場對談，從集團發展、AI科技、地緣政治與媒體價值等不同角度切入，與會眾重新思考媒體、商業與社會溝通之間的關聯性，觀見下個十年我們究竟該走向何方。
政策改善大環境，內容耕耘不間斷，公私攜手維繫多元包容的社會價值
活動開場，行政院副院長鄭文燦以國內近期的科技、媒體相關政策脈絡開場，並致上祝福。鄭文燦表示，對於國內整體的媒體環境，政府已經修改部分法令，透過廣告實名制、行政處分等方式，改善平台詐騙與假訊息橫行的問題；另一方面，AI科技與數據科技也是未來十年的發展重點，不只國科會與數位部都有相關計畫執行中，稍早集結國科會、數位部、NCC共同草擬的AI基本法也預計於九月完成，期望打造更完備、安心的媒體環境。
此外，因公務無法抵達會場的台北市市長蔣萬安與數位發展部部長唐鳳也各別拍攝影片，透過預錄影像送上賀詞。蔣萬安表示，他在《關鍵評論網》草創初期，曾擔任集團律師，也一路關注集團的發展，他更喜見《關鍵評論網》始終秉持「多元觀點」的理念，堅持將獨立、公正的報導及觀點，傳遞給亞洲甚至全球的每個讀者。
而唐鳳則擔任活動的壓軸神秘嘉賓，於活動最後線上登場。唐鳳表示，因為台灣完善的通訊建設，加上新型態數位媒體的出現，網際網路漸漸成為了公共討論的空間，或許這就是當媒體結合數位世界後，能夠產生的巨大影響力。另一方面，也非常高興TNL Mediagene 持續透過媒體平台，連結跨世代的聲音，透過獨立、公正的報導，培養出有見識、有辨別力、有數位素養的公民，為守護社會福祉與言論自由間貢獻許多。
十年願景：來自亞洲的聲音──泛亞洲數位媒體集團TNL Mediagene
論壇首場對談「關鍵未來 ∙ 亞洲媒體新布局與展望」邀請TNL Mediagene執行長暨共同創辦人鍾子偉、及Mediagene共同創辦人小林弘人（Hiroto Kobayashi）共同主講，分享跨國合併的契機與優勢、未來集團的發展策略，與對整體媒體版圖的影響。
小林弘人表示，TNL Mediagene在廣告科技（Adtech）及行銷科技（Martech）上擁有更多優勢，加上數位媒體的商業模式愈趨多元化，「Media as a Service」已是必然的趨勢，憑藉合併後TNL Mediagene的技術知識與內容創作能力，我們期待在下一階段塑造媒體行業的全新未來。小林弘人說，「如果我們能夠連接這些亞太地區的數據，那麼就能有利於與國際進行談判。如果成功，它將成為代表亞洲的聲音，是歷史上的一個重要里程碑。不是CNN，不是彭博社，是來自亞洲的聲音──TNL Mediagene。」
科技崛起、新創蓬勃，跨域能力是未來十年決勝關鍵
除了集團未來發展與展望，第二場關鍵對談「從地緣政治、AI與媒體價值，觀見下一個十年的關鍵台灣」則邀請台灣微軟總經理卞志祥、台灣大哥大總經理林之晨、資深媒體人沈春華，與TNL Mediagene內容長暨共同創辦人楊士範（Mario），暢談下個十年世界究竟會走往何處、我們自己又會身在何方？
卞志祥表示，儘管外在環境危機重重，他依然對於台灣未來十年的科技趨勢變化「極度樂觀」。第一是台灣優良的基礎架構，包含基礎設施（infrastructure）、人才、政府支持、半導體代工經驗等等，這在新科技創新需求高漲的年代是絕佳的條件；第二是產業的解構，雲端和數據崛起讓生成式AI、雲端運算、大數據等技術打破了國與國的疆界，以前台灣進不去的產業（如5G、太空科技）都產生了機會；第三是跨域的人才，讓台灣產業能夠更好的適應新技術（adapt new technology）。
而談到新創產業的生態，林之晨也同樣對未來發展抱持樂觀。第一是台灣資本市場偏好的轉變，當資本更加願意投入科技新創企業，就會拉動創業者更勇於創業；第二是企業的推力，數位轉型趨勢讓不少企業選擇以「投資新創」為發展策略，透過與新創公司建立連結，觀察新創企業的商模運作，加速自己進步的速度；第三則是台灣人才積極投入新創，所構成的整體正向循環。面對近年ChatGPT引發的AI旋風，林之晨說過去他覺得人人都該懂一點程式，但現在AI既然就可寫程式，人反而應該讓自己有更多歷史、文化素養，因為運用這些特質，才能讓AI創造出更有趣的東西。
用有價值的資訊，撐起下一個多變化的時代
面對未來十年科技、新創環境可能的變化，Mario表示，TNL Mediagene其實從第一天開始就在想這個事情。他多年前就曾在《關鍵評論網》的開站文章提到，「我們想像的一個媒體是任何使用者所在的地方，就算是不同的載具，我們都可以提供很好的內容。」他認為，或許載具會從手機變成智慧眼鏡，但無論在哪個媒介，「提供有價值的資訊」這件事情都是TNL Mediagene將持續努力的方向，不因一時的流量起伏而失去原則。
未來十年，雖然看上去有許多樂觀的表徵，但它依然充滿衝突、挑戰，甚至是矛盾──同時也充滿了機會。最後，沈春華總結道，未來十年中，生存當然很重要。可是如果沒有長遠眼光，無法把握核心的媒體價值的話，一定會碰到瓶頸。希望在Joey和Mario的帶領下，TNL Mediagene可以把對於內容負責、多元觀點的媒體繼續做下去！
一路走來雖然艱難，但在關鍵十年間，我們也與眾多事業夥伴創造出不少精采時刻。今日也非常榮幸邀集＂文曄教育基金會、安聯投信、BMW總代理汎德、世界展望會、國泰金控、台灣飛利浦家電、富邦金控、台灣大哥大、永豐銀行、台新金控、歷峯亞太Richemont、台灣樂金LG、亞馬遜網路AWS、資訊工業策進會、遠傳電信、台灣微軟Microsoft、Uber 、中華電信、璞永建設、台灣雀巢、和泰聯網、台灣奥迪 Audi、華碩ASUS、必爾斯藍基 Nike 、將來商業銀行、國發會、趨勢科技、野村投信、文策院＂等單位與會，共同見證《關鍵評論網》寫下的歷史。道阻且長，感恩有您與我們並肩前行，以最客觀的、有價值的報導內容，迎接這個充滿挑戰，也充滿機會的新時代。