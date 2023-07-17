Keplr與Keplr錢包：為你作宇宙導航的天文學家克卜勒
我們想讓你知道的是
沒有人會反對優秀的產品需要對新手友善，但我認為在簡便的背後同樣需要照顧老手，為熟練的用戶提供進階功能和訂製設定，對此Keplr可謂做足功課，單從功能和界面而言，我認為Keplr要比Metamask優勝得多。
一閃一閃亮晶晶 好像你的身體《克卜勒》孫燕姿
藏在眾多孤星之中還是找得到你
Cosmos區塊鏈生態打從一開始就以宇宙作主題，順理成章，系內很多產品都沿用這個概念，比如元祖幣ATOM、驗證人與區塊鏈瀏覽器供應商Cosmostation、名稱註冊服務Starname、NFT市場Stargaze和最近的Neutron智能合約鏈等等。
相對於以太坊生態最常用的錢包，有「小狐狸」之稱的Metamask，Cosmos生態內最流行的錢包是Keplr。乍看這個字可能有點陌生，不過當補回一個母音成Kepler，說不定你就能認出它是孫燕姿 2014 年的歌曲和同名大碟《克卜勒 Kepler》；而克卜勒（Johannes Kepler）是十六世紀著名的德國天文學家和數學家，其學說啟發了後來的牛頓發現萬有引力。
Keplr 2.0
Keplr團隊來自韓國，創辦人Josh Lee同時也是Cosmos生態最主要的DEX，Osmosis的聯合創辦人。初次認識Josh和另一位Osmosis的創辦人Sunny Aggarwal是在2019年的 HackATOM Seoul，同場還有Forbole的兩位創辦人Kwun和Terence，當年Forbole和LikeCoin的參賽專案雙雙獲獎，當時的LikeCoin基金會Full Stack Developer，現時的Liker Land CTO William亦獲得個人獎項。我對提交專案和頒獎當天的印象特別深刻，那是7月21日，我在48小時的黑客松後盯著新聞，徹夜未眠。
Keplr的Chrome瀏覽器插件早前推出「2.0」，無論在引導新用戶、呈現多鏈多幣、質押和治理等介面都大幅革新。不過，就像很多技術型團隊，經過幾年開發的Keplr還維持在非常小的版本號0.12.14；在傳統的極客心目中，1.0是等到產品發展到完美時才出場的。
沒有人會反對優秀的產品需要對新手友善，但我認為在簡便的背後同樣需要照顧老手，為熟練的用戶提供進階功能和訂製設定，對此Keplr可謂做足功課，單從功能和界面而言，我認為Keplr要比Metamask優勝得多。當然，兩者分別針對完全不同的生態沒法互相取代，就好像無論玉山的網銀多好用，你都不能用它來管理台灣銀行的帳號；不過，不少面向二線生態的錢包，或多或少都希望同時支援以太坊，比如Cosmostation就能同時管理Cosmos及以太坊錢包。希望有天當Keplr同時支援以太坊時，還能保持流暢簡潔的界面。
新手上路只消兩分鐘
現在以Keplr開錢包真是易如反掌，除非你沒有智能手機、Google帳號和網絡連線，否則保證能在兩分鐘內搞定：
- 在App Store或Google Play下載Keplrwallet並打開
- 選「Create a new wallet」
- 選「Sign in with Google」（iPhone用戶會看到「Sign in with Apple」的選項，但建議使用Google，往後才能同時在電腦或Android設備存取該錢包）
- 為這個帳號取名字，只供自己參考；然後取一組密碼
- 完成
假如你是其中一位買了《所謂「我不投資」，就是 all in 在法定貨幣》NFT書或者付費訂閱支持《區塊鏈社會學》週報，卻遲遲沒開錢包給我的讀者，我有一個好消息一個壞消息：好消息是經過多次迭代，現在開錢包真的超簡單，連助記詞都沒有了；壞消息是，你再也沒有藉口拖延了。請馬上行動，不然我把你退訂……開玩笑，生活營營役役，沒閒情處理錢包我很能理解，希望以上介紹的最新方法終於可以讓你邁出第一步。
即使你是老手，我都建議你開個新錢包跑一趟新流程，溫故知新，感受一下新時代新手上路的體驗。以Google帳號管理私鑰背後的技術叫Web3Auth，暫時不討論，稍後再另文介紹。
靈活管理多個身分
對於進階用戶，Keplr的多身分管理功能非常靈活，當中最重要也是我最希望Metamask提供的是同時使用多組助記詞。
如果你是在過去五年首次接觸區塊鏈，幾乎肯定你是使用出了名麻煩、窒礙新手入場的助記詞開錢包；不過相對於區塊鏈發展更初期，相當於藏寶圖的助記詞已大大簡化錢包管理，而且各種細節也考慮週到，一旦搞懂它的邏輯，或許你也會像我一樣，欣賞助記詞設計的美。
就像銀行帳號，隨著你使用得越深越廣，很多時你會需要多於一個錢包，去存放屬於不同用途或者身分的密碼貨幣和NFT等資產。這種需要可細分為兩種，第一種情況是資產屬於另一個身分，比如組織的資產，需要跟個人資產分開存放。
這時比較合適的做法是用新生成的助記詞為組織建立新錢包，否則當有一天你需要移交錢包，或者跟其他人共同管理組織的錢包，因為不能透露自己的助記詞，你只能把個人錢包中屬於組織的資產全數轉到新的錢包，十分麻煩，況且有些資產如質押中的幣、靈魂綁定代幣，都是沒法轉移的。使用Keplr，你只需點選「Add Wallet」（app版在錢包列表右上角按加號），就能新增一組助記詞生成新錢包，完全獨立於原有的錢包；如果你有多個Google帳號，也可以使用同樣方法增加由不同Google帳號管理的錢包。
另一種情況是資產同樣屬於你，不過因為用途等考慮，需要拆分不同的「accounts」存放，專項專用，只要你略懂會計，定能完全掌握這個概念。這種情況你只需使同一組助記詞產生多個錢包即可，Metamask和多數錢包應用也能做到。承助記詞是藏寶圖的類比，這就像是在給出精確座標後，再提供一組對應X-Y-Z三個維度的值，告訴系統寶藏的具體位置，這組值就是derivation path，衍生路徑。其實每一個使用助記詞管理的錢包都總是基於一組衍生路徑生成，只是一般錢包軟體會把這些細節藏起來，畢竟區塊鏈已經夠難用了。
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讓世界看見台灣！環球晶圓董事長徐秀蘭自全球頂尖企業家中脫穎而出，奪得《安永世界企業家大獎》殊榮
我們想讓你知道的是
2023年，環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭從全球將近5,000名《安永企業家獎》得主，及參與《安永世界企業家大獎》的49名強大企業家競爭對手中脫穎而出，代表台灣首度奪得年度大獎殊榮。
安永深信，世界的進步與改變，需要有遠見，並且能實踐的人。
《安永企業家獎》以「企業家奧林匹克」之名享譽全球，今年（2023年）在摩納哥蒙地卡羅舉行頒獎典禮。本次年度大獎《安永世界企業家大獎》由環球晶圓（股）公司董事長徐秀蘭摘下，是該獎項舉辦23年來第三位女性得主，更是台灣首度奪得年度大獎。
《安永世界企業家大獎》是全球第一個表彰優秀企業家的國際獎項，至今已邁入第37年，共計超過60個國家、145個城市參與。從2001年開始， 由各地年度大獎得主角逐《安永世界企業家大獎》，台灣則是自2005年開始舉辦《安永企業家獎》，至今已推薦18位台灣企業家角逐國際性大獎《安永世界企業家大獎》。
「《安永企業家獎》是一個平台，提供全球企業家競賽的機會，遴選出得主到國際舞台《安永世界企業家大獎》上，更讓全世界可以看到台灣。」安永聯合會計師事務所所長傅文芳說。這次徐秀蘭董事長從將全球近5,000名《安永企業家獎》得主，及來自45個國家參與《安永世界企業家大獎》的49名強大企業家競爭對手中脫穎而出，不只代表全球開始把台灣視為重要的企業家產生地，更讓全球看見台灣頂尖成功的企業家們，充滿韌性不畏挑戰的積極精神。
傅文芳也分析，本次徐秀蘭董事長拿下年度大獎可說「天時、地利、人和」。天時包括地緣關係及中美關係，使得台灣近兩年成為世界焦點；地利則是在高科技供應鏈上，台灣處於非常重要的地位，環球晶圓更身處現在最重要的半導體產業；人和則是因徐秀蘭董事長在高科技產業帶領全球十個國家的上萬名員工，在疫情期間調度得宜，依不同地區提出相應策略，帶領企業持續發展，並且在國際場合中非常自信大方，年度大獎當之無愧。
徐秀蘭董事長表示，她感謝安永提供的機會，也很榮幸參加國際性的企業家大獎，能藉此認識不同領域、傑出且成功的企業家們。她在與各國企業家們的交流中學到三個重要的感想：第一個是反思，第二個是分享，第三個則是承諾。她體會到國際評審團成員的提問讓參與者以「高、大、遠」的視野不斷地反思，最令她難忘的問題是「如果你被選為地球的CEO時，你會有那些最優先要做的目標﹖」。其次，在與各國企業家交流過程中，從彼此分享也向別人學習；承諾則是把學到的東西執行、一同讓世界再進步，這些都讓她從全世界的管理角度來重新思考。徐秀蘭董事長也說，「安永做了對產業、對國家非常棒的事情，就是把企業家精神透過這樣的場合傳出去，也讓大家知道，擁有熱誠可以成就很多事。」
傅文芳表示，對於安永而言，舉辦《安永企業家獎》有三大期待：第一是希望社會可以表彰台灣優秀企業家；第二就是有楷模激發年輕人或要創業的人，讓他們持續進步；第三則是創造企業回饋社會的良性循環。這些也反應在《安永企業家獎》的歷屆得主上，像是旺宏電子董事長吳敏求每天還是到辦公室上班，友嘉總裁朱志洋經常到國外到處跑、去看有沒有併購的機會；他們都已經七十幾歲了，還能熱情不減地繼續帶領企業發展，值得許多企業家借鏡。
「成功標的各有不同，但熱情都是一樣的。」
徐秀蘭董事長表示在48小時內，安永在蒙地卡羅聚集了四、五十個國家的企業負責人，大家來自不同產業，可是都有相同的熱情，而他們的成就也讓她嘆為觀止。她觀察到現場有更多女性或年輕的企業家，讓其作為把世界變得不一樣、更美好。她也歸納出《安永世界企業家大獎》得主的三大特色：第一是影響力的範圍，看企業的影響力有多大、但不一定是EPS有多高；第二個是國際化；第三個則是強調平衡，突破既有印象。
透過《安永世界企業家大獎》的平台，徐秀蘭董事長也更了解到各國不同產業的企業家的成就，可以說，透過安永舉辦《安永企業家獎》真正讓各國商業有了很好的交流。「這就是我們持續推動《安永企業家獎》的原因，希望這個活動能繼續下去，主要就是要推廣樹立企業家精神」傅文芳說，「除了表彰這些企業家的成就，也讓他們的精神可以影響台灣企業和社會，也希望這樣的良性循環能夠一直循環下去，發揮企業的永續影響力。」
《安永企業家獎》由業界、學界先進組成的獨立評審團，歷經多重專業客觀之評選程序，以企業家精神、全面發展性、目標方針、影響力等4大評選標準，與國際同步。台灣《安永企業家獎》第19屆主題為＜胸懷永志，續業千里＞，邀請各界推薦卓越的企業家們共襄盛舉，將台灣獨有的企業家精神及經驗延伸至全世界，受理推薦時間自即日起至7月31日止。
本文章內容由「安永聯合會計師事務所」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。