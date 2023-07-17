Keplr與Keplr錢包：為你作宇宙導航的天文學家克卜勒

一閃一閃亮晶晶 好像你的身體

藏在眾多孤星之中還是找得到你 《克卜勒》孫燕姿

Cosmos區塊鏈生態打從一開始就以宇宙作主題，順理成章，系內很多產品都沿用這個概念，比如元祖幣ATOM、驗證人與區塊鏈瀏覽器供應商Cosmostation、名稱註冊服務Starname、NFT市場Stargaze和最近的Neutron智能合約鏈等等。

相對於以太坊生態最常用的錢包，有「小狐狸」之稱的Metamask，Cosmos生態內最流行的錢包是Keplr。乍看這個字可能有點陌生，不過當補回一個母音成Kepler，說不定你就能認出它是孫燕姿 2014 年的歌曲和同名大碟《克卜勒 Kepler》；而克卜勒（Johannes Kepler）是十六世紀著名的德國天文學家和數學家，其學說啟發了後來的牛頓發現萬有引力。

Keplr 2.0

Keplr團隊來自韓國，創辦人Josh Lee同時也是Cosmos生態最主要的DEX，Osmosis的聯合創辦人。初次認識Josh和另一位Osmosis的創辦人Sunny Aggarwal是在2019年的 HackATOM Seoul，同場還有Forbole的兩位創辦人Kwun和Terence，當年Forbole和LikeCoin的參賽專案雙雙獲獎，當時的LikeCoin基金會Full Stack Developer，現時的Liker Land CTO William亦獲得個人獎項。我對提交專案和頒獎當天的印象特別深刻，那是7月21日，我在48小時的黑客松後盯著新聞，徹夜未眠。

Keplr的Chrome瀏覽器插件早前推出「2.0」，無論在引導新用戶、呈現多鏈多幣、質押和治理等介面都大幅革新。不過，就像很多技術型團隊，經過幾年開發的Keplr還維持在非常小的版本號0.12.14；在傳統的極客心目中，1.0是等到產品發展到完美時才出場的。

沒有人會反對優秀的產品需要對新手友善，但我認為在簡便的背後同樣需要照顧老手，為熟練的用戶提供進階功能和訂製設定，對此Keplr可謂做足功課，單從功能和界面而言，我認為Keplr要比Metamask優勝得多。當然，兩者分別針對完全不同的生態沒法互相取代，就好像無論玉山的網銀多好用，你都不能用它來管理台灣銀行的帳號；不過，不少面向二線生態的錢包，或多或少都希望同時支援以太坊，比如Cosmostation就能同時管理Cosmos及以太坊錢包。希望有天當Keplr同時支援以太坊時，還能保持流暢簡潔的界面。

新手上路只消兩分鐘

現在以Keplr開錢包真是易如反掌，除非你沒有智能手機、Google帳號和網絡連線，否則保證能在兩分鐘內搞定：

在App Store或Google Play下載Keplrwallet並打開 選「Create a new wallet」 選「Sign in with Google」（iPhone用戶會看到「Sign in with Apple」的選項，但建議使用Google，往後才能同時在電腦或Android設備存取該錢包） 為這個帳號取名字，只供自己參考；然後取一組密碼 完成

圖片由作者提供 第2步

圖片由作者提供 圖片由作者提供 第3步

圖片由作者提供 圖片由作者提供 第4步

圖片由作者提供 圖片由作者提供 第5步

假如你是其中一位買了《所謂「我不投資」，就是 all in 在法定貨幣》NFT書或者付費訂閱支持《區塊鏈社會學》週報，卻遲遲沒開錢包給我的讀者，我有一個好消息一個壞消息：好消息是經過多次迭代，現在開錢包真的超簡單，連助記詞都沒有了；壞消息是，你再也沒有藉口拖延了。請馬上行動，不然我把你退訂……開玩笑，生活營營役役，沒閒情處理錢包我很能理解，希望以上介紹的最新方法終於可以讓你邁出第一步。

即使你是老手，我都建議你開個新錢包跑一趟新流程，溫故知新，感受一下新時代新手上路的體驗。以Google帳號管理私鑰背後的技術叫Web3Auth，暫時不討論，稍後再另文介紹。

靈活管理多個身分

對於進階用戶，Keplr的多身分管理功能非常靈活，當中最重要也是我最希望Metamask提供的是同時使用多組助記詞。

如果你是在過去五年首次接觸區塊鏈，幾乎肯定你是使用出了名麻煩、窒礙新手入場的助記詞開錢包；不過相對於區塊鏈發展更初期，相當於藏寶圖的助記詞已大大簡化錢包管理，而且各種細節也考慮週到，一旦搞懂它的邏輯，或許你也會像我一樣，欣賞助記詞設計的美。

就像銀行帳號，隨著你使用得越深越廣，很多時你會需要多於一個錢包，去存放屬於不同用途或者身分的密碼貨幣和NFT等資產。這種需要可細分為兩種，第一種情況是資產屬於另一個身分，比如組織的資產，需要跟個人資產分開存放。

這時比較合適的做法是用新生成的助記詞為組織建立新錢包，否則當有一天你需要移交錢包，或者跟其他人共同管理組織的錢包，因為不能透露自己的助記詞，你只能把個人錢包中屬於組織的資產全數轉到新的錢包，十分麻煩，況且有些資產如質押中的幣、靈魂綁定代幣，都是沒法轉移的。使用Keplr，你只需點選「Add Wallet」（app版在錢包列表右上角按加號），就能新增一組助記詞生成新錢包，完全獨立於原有的錢包；如果你有多個Google帳號，也可以使用同樣方法增加由不同Google帳號管理的錢包。

另一種情況是資產同樣屬於你，不過因為用途等考慮，需要拆分不同的「accounts」存放，專項專用，只要你略懂會計，定能完全掌握這個概念。這種情況你只需使同一組助記詞產生多個錢包即可，Metamask和多數錢包應用也能做到。承助記詞是藏寶圖的類比，這就像是在給出精確座標後，再提供一組對應X-Y-Z三個維度的值，告訴系統寶藏的具體位置，這組值就是derivation path，衍生路徑。其實每一個使用助記詞管理的錢包都總是基於一組衍生路徑生成，只是一般錢包軟體會把這些細節藏起來，畢竟區塊鏈已經夠難用了。